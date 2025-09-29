Sony के वायरलेस हेडफोन्स भारत में लॉन्च, एडवांस्ड फीचर्स और ANC का सपोर्ट भी Sony WH-1000XM6 wireless headphones launched in India Here is the price, Gadgets Hindi News - Hindustan
Sony के वायरलेस हेडफोन्स भारत में लॉन्च, एडवांस्ड फीचर्स और ANC का सपोर्ट भी

सोनी ने भारतीय मार्केट में अपने वायरलेस हेडफोन्स Sony WH-1000XM6 लॉन्च कर दिए है। इन्हें ANC सपोर्ट और एडवांस्ड ऑडियो फीचर्स के साथ पेश किया गया है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान Mon, 29 Sep 2025 05:25 PM
Sony के वायरलेस हेडफोन्स भारत में लॉन्च, एडवांस्ड फीचर्स और ANC का सपोर्ट भी

टेक ब्रैंड Sony ने अपने प्रीमियम वायरलेस हेडफोन्स Sony WH-1000XM6 भारत में लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने इन्हें सबसे पहले मई 2025 में ग्लोबल मार्केट में पेश किया था और अब भारतीय यूजर्स भी इन्हें एक्सपीरियंस कर सकेंगे। नए हेडफोन्स Active Noise Cancellation (ANC), लंबी बैटरी लाइफ और बेहतरीन ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं।

भारतीय मार्केट में Sony WH-1000XM6 वायरलेस हेडफोन्स की कीमत 39,990 रुपये रखी गई है। ये Black, Platinum Silver और Midnight Blue कलर ऑप्शंस में उपलब्ध होंगे। ग्राहक इन्हें ShopatSC.com, Sony Centre, Amazon और चुनिंदा Croma और Reliance Digital स्टोर्स से खरीद पाएंगे।

ऐसे हैं Sony WH-1000XM6 के स्पेसिफिकेशंस

Sony WH-1000XM6 में 30mm डायनामिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो 4Hz से 40,000Hz की फ्रीक्वेंसी रेंज सपोर्ट करते हैं। इनका सेंसिटिविटी रेटिंग 103dB है और ये Sony के HD Noise Cancelling Processor QN3 पर चलते हैं। 12 ओमनीडायरेक्शनल माइक्रोफोन्स के साथ ये अपने प्रीडेसर WH-1000XM5 से काफी अपग्रेडेड हैं। हेडफोन्स 48Ohms इम्पीडेंस के साथ आते हैं और फोल्डेबल इयरकप्स के साथ पोर्टेबल डिजाइन ऑफर करते हैं।

ये भी पढ़ें:1000 रुपये से कम में बेस्ट TWS इयरबड्स, Amazon Sale में एकदम हिट हैं ये डील्स

कनेक्टिविटी के लिए इनमें Bluetooth 5.3 और Bluetooth LE Audio सपोर्ट दिया गया है। हेडफोन्स SBC, AAC, LDAC और LC3 ऑडियो फॉर्मेट्स सपोर्ट करते हैं। ANC के साथ-साथ Adaptive NC Optimiser और Auto Ambient Sound Mode जैसी स्मार्ट ऑडियो टेक्नोलॉजी इन्हें और खास बनाती है।

Sony ने इस मॉडल को Sterling Sound, Battery Studios और Coast Mastering जैसे टॉप मास्टरिंग स्टूडियोज़ के सहयोग से डिजाइन किया है। कार्बन फाइबर कंपोजिट डोम, वीगन लेदर से बने हेडबैंड, और स्ट्रेचेबल ईयरपैड्स इन्हें प्रीमियम फिनिश देते हैं। Sony Sound Connect ऐप के जरिए यूज़र्स EQ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और Amazon Music, Apple Music, Spotify व YouTube Music जैसे प्लेटफॉर्म्स से सीधे म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट वाटरप्रूफ फोन डील्स, Motorla और Realme सब लिस्ट में

ऑडियो क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हेडफोन्स में Edge-AI और DSEE Extreme का इस्तेमाल किया गया है, जो रियल-टाइम में कम्प्रेस्ड ऑडियो को अपस्केल करते हैं। गेमर्स को Game EQ और मूवी लवर्स को 360 Reality Audio Upmix for Cinema का एक्सपीरियंस मिलेगा।

फिजिकल बटन्स वाला कंट्रोल सिस्टम

साथ ही में डेडिकेटेड म्यूट स्विच, टच और बटन कंट्रोल्स, तथा छह-माइक AI बीमफॉर्मिंग सिस्टम दिया गया है, जो कॉल क्वालिटी को शार्प और क्लियर बनाता है। मल्टी-पॉइंट और ऑटो स्विच फीचर्स भी मौजूद हैं, जिससे एक से अधिक डिवाइस पर आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो Sony WH-1000XM6 ANC ऑन के साथ 30 घंटे और ANC ऑफ के साथ 40 घंटे तक का बैकअप प्रदान करते हैं। इन्हें USB Type-C से चार्ज किया जा सकता है और पूरी तरह चार्ज होने में 3.5 घंटे का समय लगता है।

