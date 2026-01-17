Amazon का धमाकेदार ऑफर, 55% तक सस्ते में मिल रहे प्रीमियम टीवी, झपट लें मौका

संक्षेप: अपने घर के लिए चाहें आपको किसी भी साइज का टीवी क्यों न खरीदना हो, सोनी आपकी पूरी मदद करेगा। यहां हम आपको सोनी के कुछ स्मार्ट टीवी के बारे में बता रहे हैं।

Sony स्मार्ट टीवी की पिक्चर क्वालिटी, प्रीमियम साउंड और स्मार्ट फीचर्स दुनियाभर में मशहूर हैं। इस टीवी में ब्रिलियन्ट कलर प्रोडक्शन और हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता है, जिससे मूवीज, गेम्स और शो का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा हो जाता है। इसके साथ ही यह एंड्रॉइड टीवी प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जिससे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और डिज्नी+ जैसे स्ट्रीमिंग ऐप्स को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। बेहतर साउंड टेक्नोलॉजी क्लियर डायलॉग और डीप बास देती है, जिससे ऑडियो एक्सपीरीयंस शानदार मिलता है। इसके साथ ही वाई-फाई कनेक्टिविटी, वॉइस कंट्रोल और स्लिम डिजाइन इसे हर लिविंग रूम के लिए एक स्टाइलिश और स्मार्ट च्वाइस होगा।

अमेजन सेल में मिलेगा धमाकेदार डिस्काउंट: इस सेल से आप सोनी की हर सीरीज के स्मार्ट टीवी को 55% तक के डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा। इसके साथ ही एसबीआई कार्ड पर भी डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसके बाद कीमत 10% और कम हो जाएगी। वहीं, एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।

Sony BRAVIA 2M2 सीरीज पर 44% तक का डिस्काउंट:

Sony Bravia की यह सीरीज एडवांस होम थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं। Sony BRAVIA 2M2 सीरीज में 4K अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले और 4K प्रोसेसिंग X1 तकनीक के साथ पिक्चर को शार्प बनाता है। यह टीवी गूगल टीवी प्लेटफॉर्म, एचडीआर10 सपोर्ट और मोशनफ्लो एक्सआर तकनीक के साथ आता है, जिससे हर मूवी, स्पोर्ट्स और गेमिंग सीन शानदार दिखता है। डॉल्बी एटस और डीटीएस:एक्स साउंड टेक्नोलॉजी सिनेमा-जैसे ऑडियो एक्सपीरियंस देती है। स्मार्ट फीचर्स में गूगल अस्सिटेंट, क्रोमकास्ट, एप्पल एयरप्ले 2 और एलेक्सा सपोर्ट शामिल हैं, जिससे हिट कंटेंट तक आसान एक्सेस मिलता है।

Sony BRAVIA 3 सीरीज पर 55% तक का डिस्काउंट: सोनी ब्राविया 3 सीरीज के स्मार्ट टीवी एडवांस होम एंटरटेनमेंट का शानदार एक्सपीरियंस देते हैं। ये 4K HDR आर्किटेक्चर X1 शानदार पिक्चर क्वालिटी के साथ पेश करता है, जो वाइब्रेंट एक्सपीरियंस देता है। गूगल टीवी स्मार्ट गेम्स से आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और अन्य ऐप्स आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी से साउंड और विजुअल एक्सपीरियंस और भी इमर्सिव हो जाता है। यह टीवी फिल्मों, गेम या गेमिंग के साथ एक्स-बैलेंस्ड स्पीकर और स्मार्ट फीचर्स के लिए बेहतर विकल्प है।

Sony BRAVIA 3 सीरीज पर 45% तक का डिस्काउंट:

यह सीरीज 4K UHD रेजोल्यूशन, मिनी एलईडी बैकलाइट और एडवांस टेक्नोलॉजी से शानदार विज़ुअल क्वालिटी उपलब्ध कराता है, जिससे हर फ्रेम वाइब्रेंट और कंट्रास्ट दिखाई देता है। एआई-पावर्ड XR प्रोसेसर पिक्चर और मोशन को स्मूद बनाता है। वहीं, डॉल्बी विजन, एचडीआर10 और एचएलजी सपोर्ट से कलर और बेहद दिखाई देते हैं। बेहतर साउंड के लिए एक्वाउस्टिक मल्टी-ऑडियो और वॉयस जूम 3 जैसे फीचर्स हैं, जो डायलॉग्स को क्लियर बनाते हैं। एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के साथ गूगल टीवी, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ और HDMI 2.1 जैसे स्मार्ट फीचर्स आपको स्ट्रीमिंग, गेमिंग और कनेक्टिविटी में बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं।

Sony BRAVIA 7 सीरीज पर 40% तक का डिस्काउंट: इनमें 4K अल्ट्रा एचडी मिनी एलईडी डिस्प्ले और सोनी का एक्सआर प्रोसेसर मिलता है, जो विज़ुअल को क्लियर, वाइब्रेंट बताना है। एक्स ट्रिल्यूमिनस प्रो टेक्नोलॉजी से कलर और नैचुरल दिखते हैं। इसके साथ ही एक्सआर मोशन क्लैरिटी फास्ट मूवमेंट को स्मूद रखता है। डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमस सपोर्ट के साथ एचडीआर कंटेंट और भी इमर्सिव लगता है। स्मार्ट फीचर्स में गूगल टीवी, वाई-फाई, ब्लूटूथ और बड़े ऐप सपोर्ट शामिल हैं। गेमिंग के लिए एचडीएमआई 2.1, वीआरआर, ALLM जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

Sony BRAVIA 2 सीरीज पर 43% तक का डिस्काउंट:

इसमें 4K अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले और Sony का X1 प्रोसेसर मिलता है, जो फोटोज को डिटेलिंग में दिखाता है। एचडीआर 10 और HLG सपोर्ट से कंटेंट और भी चमकदार और नैचुरल दिखता है, जबकि गूगल टीवी प्लेटफॉर्म से आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और अन्य ऐप्स आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर फेज ऑडियो टेक्नोलॉजी से फास्ट और क्लियर साउंड मिलता है। एक्स प्रोटेक्शन प्रो डस्ट, नमी और पावर सर्ज से सुरक्षा देता है। मजबूत बिल्ड, शानदार विज़ुअल और स्मार्ट फीचर्स इसे हर लिविंग रूम के लिए एक अपीलिंग और भरोसेमंद टीवी बनाते हैं।

