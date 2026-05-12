अब गर्मी से मिलेगा छुटकारा, Sony लाया गले में पहनने वाला AC, पहनते ही मिलेगी Cooling
Sony ने नया वियरएबल नैक एसी लॉन्च किया है जिसे गले में पहनकर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह डिवाइस गर्मी में ठंडक देने के साथ ही पोर्टेबल डिजाइन और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है।
गर्मी के मौसम में घर से बाहार निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी परेशानी को देखते हुए Sony ने एक नया और अनोखा डिवाइस पेश किया है, जिसे गले में पहनकर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक तरह का wearable AC है, जो यूजर्स को चलते-फिरते ठंडक देता है। Sony का यह नया डिवाइस इन दिनों सोशल मीडिया में काफी चर्चा में है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे कपड़ों के अंदर गर्दन के पास पहनना होता है और यह शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। कंपनी का कहना है कि यह डिवाइस गर्मियों में बाहर काम करने वाले लोगों, ऑफिस जाने वालों और ट्रैवल करने वालों के लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है।
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Sony पहले भी इस तरह के वियरएबल कूलिंग डिवाइस पेश कर चुकी है, लेकिन इस बार कंपनी ने नए मॉडल में कई सुधार किए हैं। हल्का डिजाइन, बेहतर बैटरी और स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं।
ऐसे काम करता है Sony Reon Pocket Pro Plus
Sony का वियरएबल AC थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आसान भाषा में समझें तो यह गर्दन के हिस्से को ठंडा करता है, जिससे शरीर को ठंडक महसूस होती है। इसमें सेंसर भी दिए गए हैं जो आसपास के तापमान के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इससे यूजर को जरूरत के हिसाब से आरामदायक अनुभव मिलता है। यह डिवाइस खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी माना जा रहा है जो लंबे समय तक बाहर रहते हैं।
Sony Reon Pocket Pro Plus की खासियतें
Sony ने इस डिवाइस को हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन दिया है ताकि यूजर इसे लंबे समय तक आसानी से पहन सके। इसे गर्दन के पीछे फिट किया जाता है और कपड़ों के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका डिजाइन ऐसा रखा गया है कि यह ज्यादा भारी महसूस नहीं होता। Sony के नए वियरएबल एसी में बैटरी बैकअप पर भी ध्यान दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह लंबे समय तक कूलिंग सपोर्ट दे सकता है। इसमें USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है ताकि यूजर्स आसानी से इसे चार्ज कर सकें। इस डिवाइस में अलग-अलग कूलिंग लेवल और ऐप कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। मोबाइल ऐप के जरिए कूलिंग लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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