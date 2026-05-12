Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अब गर्मी से मिलेगा छुटकारा, Sony लाया गले में पहनने वाला AC, पहनते ही मिलेगी Cooling

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

Sony ने नया वियरएबल नैक एसी लॉन्च किया है जिसे गले में पहनकर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह डिवाइस गर्मी में ठंडक देने के साथ ही पोर्टेबल डिजाइन और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है।

अब गर्मी से मिलेगा छुटकारा, Sony लाया गले में पहनने वाला AC, पहनते ही मिलेगी Cooling

गर्मी के मौसम में घर से बाहार निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी परेशानी को देखते हुए Sony ने एक नया और अनोखा डिवाइस पेश किया है, जिसे गले में पहनकर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक तरह का wearable AC है, जो यूजर्स को चलते-फिरते ठंडक देता है। Sony का यह नया डिवाइस इन दिनों सोशल मीडिया में काफी चर्चा में है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे कपड़ों के अंदर गर्दन के पास पहनना होता है और यह शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। कंपनी का कहना है कि यह डिवाइस गर्मियों में बाहर काम करने वाले लोगों, ऑफिस जाने वालों और ट्रैवल करने वालों के लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

38% OFF

Acerpure Chill Neo 1.0 Ton 3 star, New star rated, AC5IPG61TN3W 7 in 1 Convertible Split AC(Copper, Ice Blast Mode, 4 way swing, Cooling @ 58 degree, White)

Acerpure Chill Neo 1.0 Ton 3 star, New star rated, AC5IPG61TN3W 7 in 1 Convertible Split AC(Copper, Ice Blast Mode, 4 way swing, Cooling @ 58 degree, White)

  • checkAcerpure Chill Neo 1.0 Ton 3 star
  • checkNew star rated
  • checkAC5IPG61TN3W 7 in 1 Convertible Split AC(Copper
amazon-logo

₹29990

₹47990

खरीदिये

discount

44% OFF

Cruise 2 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper, Convertible 4-in-1, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Technology, CWCVBM-VQ1W243, White)

Cruise 2 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper, Convertible 4-in-1, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Technology, CWCVBM-VQ1W243, White)

  • checkCruise 2 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper
  • checkConvertible 4-in-1
  • checkPM 2.5 Filter
amazon-logo

₹36990

₹65900

खरीदिये

discount

39% OFF

Blue Star 1.5 Ton 3 Star,New Star Rated, Wi-Fi Smart Inverter Split AC (Copper, 5 in 1 Convertible Cooling, DigiQ Hepta Sensor, Blue Fins,Turbo Cool,Blue Fins (IA318ZXUS, White)

Blue Star 1.5 Ton 3 Star,New Star Rated, Wi-Fi Smart Inverter Split AC (Copper, 5 in 1 Convertible Cooling, DigiQ Hepta Sensor, Blue Fins,Turbo Cool,Blue Fins (IA318ZXUS, White)

  • checkBlue Star 1.5 Ton 3 Star
  • checkNew Star Rated
  • checkWi-Fi Smart Inverter Split AC (Copper
amazon-logo

₹37490

₹61000

खरीदिये

discount

33% OFF

Lloyd 2 Ton 5 Star Inverter Split AC, 2026 New Star Rated (6 in 1 Convertible, Cools Up To 54°C, DG Mode, Ice Clean, Smart 4 Way Swing, Installation Check, White with Golden Deco Strip, GLS24I5AGCGR)

Lloyd 2 Ton 5 Star Inverter Split AC, 2026 New Star Rated (6 in 1 Convertible, Cools Up To 54°C, DG Mode, Ice Clean, Smart 4 Way Swing, Installation Check, White with Golden Deco Strip, GLS24I5AGCGR)

  • checkLloyd 2 Ton 5 Star Inverter Split AC
  • check2026 New Star Rated (6 in 1 Convertible
  • checkCools Up To 54°C
amazon-logo

₹55990

₹82990

खरीदिये

discount

59% OFF

Drumstone 𝟏𝟓 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒 𝐖𝐀𝐑𝐑𝐀𝐍𝐓𝐘 Portable Air Conditioner USB Mini AC with Misting Fan 3 Speed Cooling 1 2 3 Hour Timer 360 Degree Adjustable Airflow Personal Cooler for Home Office Desk.

Drumstone 𝟏𝟓 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒 𝐖𝐀𝐑𝐑𝐀𝐍𝐓𝐘 Portable Air Conditioner USB Mini AC with Misting Fan 3 Speed Cooling 1 2 3 Hour Timer 360 Degree Adjustable Airflow Personal Cooler for Home Office Desk.

  • checkDrumstone 𝟏𝟓 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒 𝐖𝐀𝐑𝐑𝐀𝐍𝐓𝐘 Portable Air Conditioner USB Mini AC with Misting Fan 3 Speed Cooling 1 2 3 Hour Timer 360 Degree Adjustable Airflow Personal Cooler for Home Office Desk.
amazon-logo

₹1229

₹2999

खरीदिये

Sony पहले भी इस तरह के वियरएबल कूलिंग डिवाइस पेश कर चुकी है, लेकिन इस बार कंपनी ने नए मॉडल में कई सुधार किए हैं। हल्का डिजाइन, बेहतर बैटरी और स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:LPG ग्राहकों के लिए चेतावनी! ये एक गलती आपको डाल सकती परेशानी में, उड़ सकते पैसे

ऐसे काम करता है Sony Reon Pocket Pro Plus

Sony का वियरएबल AC थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आसान भाषा में समझें तो यह गर्दन के हिस्से को ठंडा करता है, जिससे शरीर को ठंडक महसूस होती है। इसमें सेंसर भी दिए गए हैं जो आसपास के तापमान के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इससे यूजर को जरूरत के हिसाब से आरामदायक अनुभव मिलता है। यह डिवाइस खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी माना जा रहा है जो लंबे समय तक बाहर रहते हैं।

ये भी पढ़ें:रातभर AC चलाते हैं? तो आज से इस Mode में चलाएं, आधा हो सकता बिजली बिल

Sony Reon Pocket Pro Plus की खासियतें

Sony ने इस डिवाइस को हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन दिया है ताकि यूजर इसे लंबे समय तक आसानी से पहन सके। इसे गर्दन के पीछे फिट किया जाता है और कपड़ों के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका डिजाइन ऐसा रखा गया है कि यह ज्यादा भारी महसूस नहीं होता। Sony के नए वियरएबल एसी में बैटरी बैकअप पर भी ध्यान दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह लंबे समय तक कूलिंग सपोर्ट दे सकता है। इसमें USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है ताकि यूजर्स आसानी से इसे चार्ज कर सकें। इस डिवाइस में अलग-अलग कूलिंग लेवल और ऐप कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। मोबाइल ऐप के जरिए कूलिंग लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे।

ये भी पढ़ें:Amazon Sale में Samsung, LG, Voltas AC पर मिल रही 54% तक की छूट; हजारों की बचत
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Air Conditioners

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।