पार्टी में धूम मचा देंगे सोनी के ये पावरफुलर स्पीकर, बिना रुके 24 घंटे तक चलेंगे, इतनी है कीमत
सोनी ने भारतीय बाजार में अपनी नई ULT सीरीज लॉन्च कर दी है। सीरीज में नए पोर्टेबल स्पीकर्स के साथ-साथ बड़े टावर स्पीकर्स भी शामिल हैं। सीरीज में पोर्टेबल स्पीकर ULT Field 3 और Field 5 और टॉवर स्पीकर ULT Tower 9 और Tower 9AC शामिल हैं। देखें कीमत और फीचर्स
पिकनिक, किट्टी या फिर घर पर होने वाले फंक्शन्स में डांस, मस्ती और धमाल करने के लिए स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सोनी के नए स्पीकर आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। सोनी ने भारतीय बाजार में अपनी नई ULT सीरीज लॉन्च कर दी है। सीरीज में नए पोर्टेबल स्पीकर्स के साथ-साथ बड़े टावर स्पीकर्स भी शामिल हैं, जो बेहतरीन साउंड और पावरफुल बेस प्रदान करते हैं। कंपनी ने इन्हें खासतौर से पार्टी के लिए डिजाइन किया है। चलते-फिरते म्यूजिक का मजा लेने के लिए सीरीज में कॉम्पैक्ट ULT फील्ड 3 और ULT फील्ड 5 शामिल है, जबकि पूरी तरह से धमाकेदार पार्टियों के लिए सीरीज में बड़े ULT टावर 9 और ULT टावर 9AC मॉडल शामिल हैं। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए जानते हैं...
ULT Field 3 और Field 5 की खासियत
पोर्टेबल स्पीकर्स की बात करें तो, सीरीज में ULT फील्ड 3 और ULT फील्ड 5 मॉडल शामिल हैं। ULT फील्ड 3 में 83 एमएम x 46 एमएम एक्स-बैलेंस्ड मिड-बेस ड्राइवर और 20 एमएम डोम ट्वीटर है, जो एक पैसिव रेडिएटर के साथ आते हैं। इसमें सोनी का ULT मोड है, जिसे एक डेडिकेटेड बटन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जो लो-एंड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है और साउंड स्टेज को फुल-साइज स्पीकर जैसा एहसास देने के लिए फैलाता है। इसमें IP67 रेटिंग और MIL-STD-810H सर्टिफाइड ड्रॉप प्रोटेक्शन भी मिलता है। यह स्पीकर एक बार फुल चार्ज होने पर 24 घंटे तक की बैटरी लाइफ देते हैं।
वहीं दूसरी ओर, ULT फील्ड 5 में बड़ा 107 एमएम × 79 एमएम वूफर, दो 46 एमएम ट्वीटर और साइड पैसिव रेडिएटर हैं जो 91dB SPL आउटपुट दे सकते हैं और बिना प्लग के 110W का अधिकतम आउटपुट दे सकते हैं। दूसरे मॉडल की तरह, यह ULT मोड को भी सपोर्ट करता है। इसके अन्य खास फीचर्स में ब्लूटूथ 5.3, 3.5 एमएम हेडफोन जैक, 25 घंटे की बैटरी लाइफ, RGB लाइटिंग और बहुत कुछ शामिल हैं।
ULT Tower 9 और Tower 9AC की खासियत
अगर आप धमाकेदार पार्टी के लिए बड़ा स्पीकर तलाश रहे हैं, तो नए ULT टावर 9 और ULT टावर 9AC परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। ULT टावर 9 पोर्टेबल डिजाइन के साथ आता है जिसमें बिल्ट-इन व्हील्स और हैंडल के साथ-साथ वॉटर-रेसिस्टेंट टॉप पैनल भी है। इसमें बड़ी बैटरी है और कंपनी का कहना है कि पावरबैंक की तरह दूसरे डिवाइस चार्ज कर सकता है। वहीं, ULT टावर 9AC को प्लग इन करना जरूरी है। दोनों मॉडल 360° पार्टी साउंड और RGB पार्टी लाइट के साथ आते हैं, जो किसी भी जगह में डांस फ्लोर में बदल देते हैं। ULT टावर 9 25 घंटे तक का ऑडियो प्लेबैक प्रदान करता है और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इनमें कुल 7 ड्राइव हैं, जिनमें एक वूफर, दो मिड, दो ट्वीटर और दो रियर फायरिंग ट्वीटर शामिल हैं।
इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत
सोनी के नए अल्ट्रा टावर 9 स्पीकर की कीमत 84,990 रुपये है, जबकि टावर 9AC मॉडल की कीमत 69,990 रुपये है। इसके अलावा ULT फील्ड 3 स्पीकर की कीमत 17,990 रुपये और ULT फील्ड 5 स्पीकर की कीमत 24,990 रुपये है। फील्ड 5 स्पीकर ऑफ व्हाइट और ब्लैक कलर में उपलब्ध है, जबकि फील्ड 3 में फॉरेस्ट ग्रे कलर का ऑप्शन भी है।
