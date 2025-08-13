पार्टी में धूम मचा देंगे सोनी के ये पावरफुलर स्पीकर, बिना रुके 24 घंटे तक चलेंगे, इतनी है कीमत sony launch ult series party speakers in india includes field 5 and tower 9 check price, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़sony launch ult series party speakers in india includes field 5 and tower 9 check price

पार्टी में धूम मचा देंगे सोनी के ये पावरफुलर स्पीकर, बिना रुके 24 घंटे तक चलेंगे, इतनी है कीमत

सोनी ने भारतीय बाजार में अपनी नई ULT सीरीज लॉन्च कर दी है। सीरीज में नए पोर्टेबल स्पीकर्स के साथ-साथ बड़े टावर स्पीकर्स भी शामिल हैं। सीरीज में पोर्टेबल स्पीकर ULT Field 3 और Field 5 और टॉवर स्पीकर ULT Tower 9 और Tower 9AC शामिल हैं। देखें कीमत और फीचर्स

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 09:15 PM
share Share
Follow Us on
पार्टी में धूम मचा देंगे सोनी के ये पावरफुलर स्पीकर, बिना रुके 24 घंटे तक चलेंगे, इतनी है कीमत

पिकनिक, किट्टी या फिर घर पर होने वाले फंक्शन्स में डांस, मस्ती और धमाल करने के लिए स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सोनी के नए स्पीकर आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। सोनी ने भारतीय बाजार में अपनी नई ULT सीरीज लॉन्च कर दी है। सीरीज में नए पोर्टेबल स्पीकर्स के साथ-साथ बड़े टावर स्पीकर्स भी शामिल हैं, जो बेहतरीन साउंड और पावरफुल बेस प्रदान करते हैं। कंपनी ने इन्हें खासतौर से पार्टी के लिए डिजाइन किया है। चलते-फिरते म्यूजिक का मजा लेने के लिए सीरीज में कॉम्पैक्ट ULT फील्ड 3 और ULT फील्ड 5 शामिल है, जबकि पूरी तरह से धमाकेदार पार्टियों के लिए सीरीज में बड़े ULT टावर 9 और ULT टावर 9AC मॉडल शामिल हैं। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए जानते हैं...

ULT Field 3 और Field 5 की खासियत

sony launch ult series party speakers

सम्बंधित सुझाव

discount

49% OFF

ZEBRONICS Astra 35, Portable Bluetooth Speaker, 16 Watts, Upto 8h Backup, Dual Drivers + Dual Passive Radiators, Call Function, Bluetooth v5.3 | USB | mSD| AUX, TWS, RGB LED

ZEBRONICS Astra 35, Portable Bluetooth Speaker, 16 Watts, Upto 8h Backup, Dual Drivers + Dual Passive Radiators, Call Function, Bluetooth v5.3 | USB | mSD| AUX, TWS, RGB LED

  • checkZEBRONICS Astra 35
  • checkPortable Bluetooth Speaker
  • check16 Watts
amazon-logo

₹959

₹1899

खरीदिये

discount

68% OFF

boAt Stone Lumos 60W Bluetooth Speaker w/ 7 LED Projection Modes, Hearables App Support, Dual EQs, Up to 9hrs of Playtime, TWS Feature, Built-in Mic, BT v5.3(Midnight Black)

boAt Stone Lumos 60W Bluetooth Speaker w/ 7 LED Projection Modes, Hearables App Support, Dual EQs, Up to 9hrs of Playtime, TWS Feature, Built-in Mic, BT v5.3(Midnight Black)

  • checkboAt Stone Lumos 60W Bluetooth Speaker w/ 7 LED Projection Modes
  • checkHearables App Support
  • checkDual EQs
amazon-logo

₹4799

₹14990

खरीदिये

discount

61% OFF

boAt Stone 352 Pro/Stone 358 Pro w/ 14W Signature Sound, Up to 12 Hours Playback, RGB LEDs, TWS Feature, Built-in Mic, BTv5.3, AUX Port, IPX5 & Type-C Interface Bluetooth Speaker(Groovy Grey)

boAt Stone 352 Pro/Stone 358 Pro w/ 14W Signature Sound, Up to 12 Hours Playback, RGB LEDs, TWS Feature, Built-in Mic, BTv5.3, AUX Port, IPX5 & Type-C Interface Bluetooth Speaker(Groovy Grey)

  • checkboAt Stone 352 Pro/Stone 358 Pro w/ 14W Signature Sound
  • checkUp to 12 Hours Playback
  • checkRGB LEDs
amazon-logo

₹1949

₹4990

खरीदिये

discount

65% OFF

boAt Aavante Bar Groove, 16 W Signature Sound, Multiple Connectivity Modes, 6HRS Playtime, Bluetooth Sound Bar, Soundbar Speaker (Premium Black)

boAt Aavante Bar Groove, 16 W Signature Sound, Multiple Connectivity Modes, 6HRS Playtime, Bluetooth Sound Bar, Soundbar Speaker (Premium Black)

  • checkboAt Aavante Bar Groove
  • check16 W Signature Sound
  • checkMultiple Connectivity Modes
amazon-logo

₹1399

₹3990

खरीदिये

discount

75% OFF

boAt Stone Spinx Pro Bluetooth Speaker with 20 W RMS Sound, Up to 8 hrs of Playtime, BTv5.0, Built-in Mic, RGB LEDs, TWS Feature, TF Card, AUX Port & USB Type-C Port(Midnight Black)

boAt Stone Spinx Pro Bluetooth Speaker with 20 W RMS Sound, Up to 8 hrs of Playtime, BTv5.0, Built-in Mic, RGB LEDs, TWS Feature, TF Card, AUX Port & USB Type-C Port(Midnight Black)

  • checkboAt Stone Spinx Pro Bluetooth Speaker with 20 W RMS Sound
  • checkUp to 8 hrs of Playtime
  • checkBTv5.0
amazon-logo

₹2499

₹9999

खरीदिये

discount

45% OFF

Zebronics ZEB-COUNTY 3W Wireless Bluetooth Portable Speaker With Supporting Carry Handle, USB, SD Card, AUX, FM & Call Function. (Black)

Zebronics ZEB-COUNTY 3W Wireless Bluetooth Portable Speaker With Supporting Carry Handle, USB, SD Card, AUX, FM & Call Function. (Black)

  • checkZebronics ZEB-COUNTY 3W Wireless Bluetooth Portable Speaker With Supporting Carry Handle
  • checkUSB
  • checkSD Card
amazon-logo

₹549

₹999

खरीदिये

discount

43% OFF

Xiaomi Sound Outdoor Speaker (Black) | |30W Hi-Quality Speaker with Mic|Upto 12hrs Playback Time|IP67 Waterproof & Type C|Wireless Stereo Pairing|Speaker for Home, Outdoor & Travel Purpose

Xiaomi Sound Outdoor Speaker (Black) | |30W Hi-Quality Speaker with Mic|Upto 12hrs Playback Time|IP67 Waterproof & Type C|Wireless Stereo Pairing|Speaker for Home, Outdoor & Travel Purpose

  • checkXiaomi Sound Outdoor Speaker (Black) | |30W Hi-Quality Speaker with Mic|Upto 12hrs Playback Time|IP67 Waterproof & Type C|Wireless Stereo Pairing|Speaker for Home
  • checkOutdoor & Travel Purpose
amazon-logo

₹3999

₹6999

खरीदिये

discount

75% OFF

pTron Fusion Go 10W Portable Bluetooth Speaker with 6Hrs Playtime, Immersive Sound, Auto-TWS Function, Supports BT/USB/SD Card/AUX Playback & Lightweight (Black)

pTron Fusion Go 10W Portable Bluetooth Speaker with 6Hrs Playtime, Immersive Sound, Auto-TWS Function, Supports BT/USB/SD Card/AUX Playback & Lightweight (Black)

  • checkpTron Fusion Go 10W Portable Bluetooth Speaker with 6Hrs Playtime
  • checkImmersive Sound
  • checkAuto-TWS Function
amazon-logo

₹449

₹1799

खरीदिये

discount

81% OFF

EDNITA jbl Ultra Mini Wireless Bluetooth Speaker with Heavy Metal Electroplating Round Speaker | Wireless Power Button Controlled, Long Lasting Battery & Quick Charge Pack of 1 (Multicolor)

EDNITA jbl Ultra Mini Wireless Bluetooth Speaker with Heavy Metal Electroplating Round Speaker | Wireless Power Button Controlled, Long Lasting Battery & Quick Charge Pack of 1 (Multicolor)

  • checkEDNITA jbl Ultra Mini Wireless Bluetooth Speaker with Heavy Metal Electroplating Round Speaker | Wireless Power Button Controlled
  • checkLong Lasting Battery & Quick Charge Pack of 1 (Multicolor)
amazon-logo

₹301

₹1599

खरीदिये

discount

63% OFF

Mivi Roam 2 Bluetooth 5W Portable Speaker,24 Hours Playtime,Powerful Bass, Wireless Stereo Speaker with Studio Quality Sound,Waterproof, Bluetooth 5.0

Mivi Roam 2 Bluetooth 5W Portable Speaker,24 Hours Playtime,Powerful Bass, Wireless Stereo Speaker with Studio Quality Sound,Waterproof, Bluetooth 5.0

  • checkMivi Roam 2 Bluetooth 5W Portable Speaker
  • check24 Hours Playtime
  • checkPowerful Bass
amazon-logo

₹1099

₹2992

खरीदिये

पोर्टेबल स्पीकर्स की बात करें तो, सीरीज में ULT फील्ड 3 और ULT फील्ड 5 मॉडल शामिल हैं। ULT फील्ड 3 में 83 एमएम x 46 एमएम एक्स-बैलेंस्ड मिड-बेस ड्राइवर और 20 एमएम डोम ट्वीटर है, जो एक पैसिव रेडिएटर के साथ आते हैं। इसमें सोनी का ULT मोड है, जिसे एक डेडिकेटेड बटन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जो लो-एंड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है और साउंड स्टेज को फुल-साइज स्पीकर जैसा एहसास देने के लिए फैलाता है। इसमें IP67 रेटिंग और MIL-STD-810H सर्टिफाइड ड्रॉप प्रोटेक्शन भी मिलता है। यह स्पीकर एक बार फुल चार्ज होने पर 24 घंटे तक की बैटरी लाइफ देते हैं।

वहीं दूसरी ओर, ULT फील्ड 5 में बड़ा 107 एमएम × 79 एमएम वूफर, दो 46 एमएम ट्वीटर और साइड पैसिव रेडिएटर हैं जो 91dB SPL आउटपुट दे सकते हैं और बिना प्लग के 110W का अधिकतम आउटपुट दे सकते हैं। दूसरे मॉडल की तरह, यह ULT मोड को भी सपोर्ट करता है। इसके अन्य खास फीचर्स में ब्लूटूथ 5.3, 3.5 एमएम हेडफोन जैक, 25 घंटे की बैटरी लाइफ, RGB लाइटिंग और बहुत कुछ शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:इस Pixel फोन पर पूरे 53,000 रुपये की छूट, इस डील में मचाई धूम, यहां मिल रहा ऑफर

ULT Tower 9 और Tower 9AC की खासियत

sony launch ult series party speakers

अगर आप धमाकेदार पार्टी के लिए बड़ा स्पीकर तलाश रहे हैं, तो नए ULT टावर 9 और ULT टावर 9AC परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। ULT टावर 9 पोर्टेबल डिजाइन के साथ आता है जिसमें बिल्ट-इन व्हील्स और हैंडल के साथ-साथ वॉटर-रेसिस्टेंट टॉप पैनल भी है। इसमें बड़ी बैटरी है और कंपनी का कहना है कि पावरबैंक की तरह दूसरे डिवाइस चार्ज कर सकता है। वहीं, ULT टावर 9AC को प्लग इन करना जरूरी है। दोनों मॉडल 360° पार्टी साउंड और RGB पार्टी लाइट के साथ आते हैं, जो किसी भी जगह में डांस फ्लोर में बदल देते हैं। ULT टावर 9 25 घंटे तक का ऑडियो प्लेबैक प्रदान करता है और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इनमें कुल 7 ड्राइव हैं, जिनमें एक वूफर, दो मिड, दो ट्वीटर और दो रियर फायरिंग ट्वीटर शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:UPI का नया नियम, इस तरह से नहीं कर पाएंगे पैसों का लेनदेन, रोक लगाएगी सरकार

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत

सोनी के नए अल्ट्रा टावर 9 स्पीकर की कीमत 84,990 रुपये है, जबकि टावर 9AC मॉडल की कीमत 69,990 रुपये है। इसके अलावा ULT फील्ड 3 स्पीकर की कीमत 17,990 रुपये और ULT फील्ड 5 स्पीकर की कीमत 24,990 रुपये है। फील्ड 5 स्पीकर ऑफ व्हाइट और ब्लैक कलर में उपलब्ध है, जबकि फील्ड 3 में फॉरेस्ट ग्रे कलर का ऑप्शन भी है।

Gadgets Hindi News Speakers

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।