घर में लें सिनेमा हॉल का मजा, Sony लाया 55 से 98 इंच तक के धांसू Smart TV, DJ जैसा दमदार साउंड भी

Sony ने भारत में ट्रू RGB टेक्नोलॉजी के साथ BRAVIA 7II टीवी सीरीज लॉन्च की है, जिसका मकसद कलर रिप्रोडक्शन, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को बेहतर बनाना है। लाइनअप में 55-इंच , 65-इंच , 75-इंच, और 85-इंच मॉडल शामिल हैं, जिसमें 98-इंच वेरिएंट जून 2026 में आने वाला है।

नया Smart TV खरीदने का प्लान है तो Sony के नए टीवी मॉडल आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। Sony ने भारत में ट्रू RGB टेक्नोलॉजी के साथ BRAVIA 7II टीवी सीरीज लॉन्च की है, जिसका मकसद कलर रिप्रोडक्शन, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को बेहतर बनाना है। लाइनअप में 55-इंच , 65-इंच , 75-इंच, और 85-इंच मॉडल शामिल हैं, जिसमें 98-इंच वेरिएंट जून 2026 में आने वाला है। कितनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...

पहले से दमदार डिस्प्ले BRAVIA 7II, RGB बैकलाइट मास्टर ड्राइव प्रो से चलने वाली ट्रू RGB टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जो बैकलाइट की एक्यूरेसी के लिए रेड, ग्रीन और ब्लू एलईडी को अलग-अलग कंट्रोल करता है। इससे पारंपरिक मिनी एलईडी डिस्प्ले की तुलना में बेहतर कलर एक्यूरेसी, डीप ब्लैक, कम ब्लूमिंग और बेहतर कंट्रास्ट मिलता है।

फोनएरिना की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें ल्यूमिनेंस बूस्टर के साथ RGB Triluminos Max भी है, जो ज्यादा ब्राइटनेस आउटपुट के साथ वाइड कलर वॉल्यूम को जोड़ता है। स्मूद कलर ग्रेडेशन अंधेरे और ब्राइट एरिया में बेहतर ट्रांजिशन देता है, जबकि X-वाइड एंगल प्रो (65-इंच और उससे ऊपर के मॉडल पर उपलब्ध) वाइड व्यूइंग पोजिशन से एक जैसा कलर और कंट्रास्ट बनाए रखता है।

यह टीवी कॉग्निटिव प्रोसेसर XR से चलता है, जो इंसानी सोच के आधार पर विजुअल्स को प्रोसेस करता है। इसमें शामिल हैं:

- बैलेंस्ड ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के लिए XR कंट्रास्ट बूस्टर (20)

- नॉइज कम करने और लगभग 4K तक अपस्केल करने के लिए XR क्लियर इमेज

- तेज सीन में स्मूद मोशन के लिए XR मोशन क्लैरिटी

HDR फॉर्मैट के लिए, टीवी डोल्बी विजन, HDR10, HLG, और IMAX Enhanced को सपोर्ट करता है। इसमें Netflix, Prime Video, और Sony Pictures Core के लिए Studio Calibrated Modes भी शामिल हैं, जो क्रिएटर की पसंद की पिक्चर सेटिंग्स से मैच करते हैं।

टीवी में 40W तक का पावरफुल साउंड मिलेगा। टीवी में मिलने वाले ऑडियो फीचर्स में डोल्बी एटमॉस और DTS:X शामिल हैं, साथ ही वर्चुअल 5.1.4-चैनल आउटपुट के लिए 3D सराउंड अपस्केलिंग भी है। AI साउंड सेपरेशन के साथ वॉइस जूम 3 डायलॉग क्लैरिटी को बेहतर बनाता है। एकॉस्टिक मल्टी-ऑडियो+ (65-इंच और उससे ऊपर के मॉडल) साउंड को ऑन-स्क्रीन एक्शन के साथ अलाइन करता है, जबकि साउंड-पोजिशनिंग ट्वीटर स्लिम डिजाइन को प्रभावित किए बिना बेस परफॉर्मेंस को सपोर्ट करते हैं।

गेमिंग के लिए, टीवी HDMI 2.1 के जरिए 4K 120fps को सपोर्ट करता है, साथ ही इसमें VRR, ALLM और डॉल्बी विजन गेमिंग का सपोर्ट भी शामिल है। इसमें क्रॉसहेयर, ब्लैक इक्वलाइजर और मोशन ब्लर कंट्रोल जैसी सेटिंग्स के लिए गेम मेनू 2 शामिल है। यह PS5 के फीचर्स जैसे ऑटो HDR टोन मैपिंग, ऑटो जॉनर पिक्चर मोड और PS रिमोट प्ले को भी सपोर्ट करता है।

यह टीवी गूगल टीवी पर चलता है, जिससे 400,000 से ज्यादा फिल्में, शो, ऐप और गेम का एक्सेस मिलता है। यह गूगल असिस्टेंट, हैंड्स-फ्री वॉइस सर्च, क्रोमकास्ट, ऐप्पल एयरप्ले 2, ऐप्पल होमकिट और एलेक्सा डिवाइस को सपोर्ट करता है। एक ओवर-द-एयर अपडेट AI-बेस्ड रिकमेन्डेशन और इंटरैक्शन के लिए गूगल टीवी और जेमिनी को जोड़ेगा।

डिजाइन सोनी के हार्मोनिक प्रेजेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जिसमें इमर्सिव फ्रेम डिजाइन और मिराज स्टैंड (55–85-इंच मॉडल) है। 98-इंच मॉडल में T-शेप स्टैंड का इस्तेमाल होता है। इसमें धूल, नमी, बिजली और पावर सर्ज से बचाने के लिए X-Protection PRO और एनर्जी मॉनिटरिंग के लिए Eco Dashboard 2 शामिल है। इनक्लूसिव अफोर्डेबल रिमोट को टैक्टाइल डिफरेंशिएशन और आसान बटन स्पेसिंग के साथ डिजाइन किया गया है।

कीमत और उपलब्धता BRAVIA 7II सीरीज आज से भारत में सोनी सेंटर्स, सोनी एक्सक्लूसिव स्टोर्स, ShopatSC.com, बड़े ऑफलाइन रिटेलर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगी।

3,59,900 रुपये एमआरपी वाला BRAVIA 7 II 55 इंच मॉडल की कीमत 2,21,990 रुपये है। यह आज से प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है। इसकी सेल 28 मई 2026 से शुरू होगी।

4,39,900 एमआरपी वाले BRAVIA 7 II 65 इंच मॉडल की कीमत 2,74,990 रुपये है। इसकी बिक्री 28 मई 2026 से शुरू होगी।