MRP से 50% तक सस्ते हुए Sony के 4K Ultra HD TV, घर में मिलेगा थिएटर वाले डॉल्बी साउंड का मजा

संक्षेप: अमेजन की डील में 65 इंच वाले सोनी के टीवी MRP से 50% डिस्काउंट यानी आधी कीमत में मिल रहे हैं। इन टीवी पर आपको कैशबैक, बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। इन टीवी में कंपनी बेहतरीन 4K डिस्प्ले के साथ डॉल्बी ऑडियो दे रही है।

सोनी के टीवी पर जबर्दस्त ऑफर मिल रहा है। अमेजन की डील में 65 इंच वाले सोनी के टीवी MRP से 50% डिस्काउंट यानी आधी कीमत में मिल रहे हैं। इन टीवी पर आपको कैशबैक, बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। इन टीवी में आपको बेहतरीन 4K डिस्प्ले के साथ डॉल्बी ऑडियो मिलेगा। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25B (Black) इस टीवी का MRP 139900 रुपये है। यह MRP से 50 पर्सेंट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। आप इसे 69990 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी 1 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दे रही है। इस पर 3499 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको शानदार 4K Ultra HD डिस्प्ले मिलेगा। दमदार साउंड के लिए इसमें डॉल्बी ऑडियो भी दिया गया है।

Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25BM2 इस टीवी का MRP 139900 रुपये है। इस पर 46 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे अब 75490 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 2500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। टीवी पर 1 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट और 3774 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी और सस्ता हो सकता है। टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला 4K Ultra HD डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी भी डॉल्बी ऑडियो से लैस है।

Sony Bravia 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV KD-65X74L (Black) इस टीवी का MRP 139900 रुपये है। इसे आप 47 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 73990 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 1 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। कंपनी इस पर 3699 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। टीवी एक्सचेंज ऑफर में और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में भी 4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ डॉल्बी ऑडियो मिलेगा।

