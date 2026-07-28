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₹2,500 से कम बजट में पार्टी का मजा दोगुना! आए धांसू RGB Tower स्पीकर्स, 10 घंटे चलेगी बैटरी

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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SnapUp ने PartySnap 470 और PartySnap 600 टावर स्पीकर्स भारत में लॉन्च किए हैं, जिनमें दमदार साउंड, RGB लाइटिंग, कराओके सपोर्ट और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। 

Snapup Speakers
Snapup Speakers को अफॉर्डेबल प्राइस पर खरीदा जा सकता है।

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड SnapUp ने त्योहारों, फैमिली इवेंट्स और शादी-विवाह के सीजन को ध्यान में रखते हुए अपने ऑडियो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। कंपनी ने भारत में अपने नए टावर स्पीकर्स PartySnap 470 और PartySnap 600 लॉन्च किए हैं। दोनों स्पीकर्स को खासतौर से पार्टी और सेलिब्रेशन के माहौल को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें दमदार साउंड, डीप बेस, डायनामिक RGB लाइटिंग और कराओके जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

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SnapUp PartySnap 470 के फीचर्स

PartySnap 470 को कॉम्पैक्ट पार्टी सेटअप और दमदार ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए तैयार किया गया है। इसमें 48W का डायनामिक वूफर और ड्यूल 4-इंच स्पीकर ड्राइवर्स दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि यह सेटअप क्रिस्टल-क्लियर साउंड के साथ डीप बेस दे सकता है।

बैटरी की बात करें तो PartySnap 470 एक बार फुल चार्ज होने पर 9 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth v5.3, FM, USB, AUX और TF कार्ड जैसे विकल्प मिलते हैं।

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स्पीकर में प्लग-एंड-प्ले कराओके माइक्रोफोन का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे यूजर्स पार्टी के दौरान कराओके का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल डिस्प्ले, Type-C चार्जिंग पोर्ट, एर्गोनॉमिक कैरी हैंडल और डायनामिक Glow RGB लाइटिंग जैसे फीचर्स भी इसमे मिलते हैं।

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PartySnap 600 में ज्यादा पावरफुल साउंड

अगर आप बड़े कमरे या ज्यादा लोगों वाली पार्टी के लिए स्पीकर तलाश रहे हैं, तो PartySnap 600 को ज्यादा दमदार ऑडियो परफॉर्मेंस के साथ पेश किया गया है। इसमें 72W का वूफर और तीन 4-इंच स्पीकर ड्राइवर्स दिए गए हैं। यह सेटअप रूम-फिलिंग साउंड और हैवी बेस देने के लिए डिजाइन किया गया है।

PartySnap 600 में 10 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलने का दावा किया गया है। इसमें Type-C चार्जिंग पोर्ट, मल्टीपल प्लेबैक मोड और इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके साथ कराओके सपोर्ट और RGB लाइटिंग भी मिलती है, जो पार्टी के माहौल को और बेहतर बनाने में मदद करती है।

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मजबूत डिजाइन के साथ RGB लाइटिंग

SnapUp ने दोनों टावर स्पीकर्स को टिकाऊ ABS मटेरियल से तैयार किया है। पोर्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इनमें मजबूत कैरी हैंडल दिए गए हैं, जिससे इन्हें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। इन-बिल्ट कंट्रोल बटन यूजर्स को स्पीकर के अलग-अलग फंक्शन्स को आसानी से कंट्रोल करने की सुविधा देते हैं।

दोनों मॉडल में दी गई RGB लाइटिंग पार्टी के दौरान विजुअल इफेक्ट्स जोड़ती है। कंपनी के अनुसार, इनका डिजाइन मॉडर्न इंटीरियर के साथ भी आसानी से मेल खाता है और म्यूजिक के साथ पार्टी के माहौल को और आकर्षक बनाने में मदद करता है।

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इतनी रखी गई है कीमत

SnapUp PartySnap 470 और PartySnap 600 को 2,500 रुपये से 3,500 रुपये की शुरुआती इंट्रोडक्टरी प्राइस रेंज में पेश किया गया है। कंपनी के मुताबिक, ये स्पीकर्स उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जो कम कीमत में घर या छोटी-बड़ी पार्टियों के लिए दमदार ऑडियो अनुभव चाहते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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