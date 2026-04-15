Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छोटा स्पीकर, बड़ा धमाका! 14W पावर और RGB लाइट्स भी कमाल; इतनी है कीमत

Apr 15, 2026 11:22 am ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

SnapUp का यह नया स्पीकर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाया गया है जो बजट में बेहतर क्वालिटी और मॉडर्न फीचर्स चाहते हैं। आइए आपको Groove Blast के बारे में बताते हैं। 

छोटा स्पीकर, बड़ा धमाका! 14W पावर और RGB लाइट्स भी कमाल; इतनी है कीमत

भारतीय कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रैंड SnapUp ने अपना लेटेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर Groove Blast लॉन्च कर दिया है। यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब देश के टियर-2, टियर-3 और टियर-4 शहरों में डिजिटल कंटेंट और ऑन-द-गो एंटरटेनमेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है। नए डिवाइस के साथ कंपनी का फोकस सभी यूजर्स तक अफॉर्डेबल प्राइस के साथ क्वॉलिटी ऑडियो पहुंचाने पर है।

सम्बंधित सुझाव

discount

80% OFF

GROOVES Metal Blast Ear Buds Wireless, Earphones with mic, Bluetooth 5.4, HD Call, HiFi Sound, Long Battery Life, Voice Control, Comfortable Fit, (White)

GROOVES Metal Blast Ear Buds Wireless, Earphones with mic, Bluetooth 5.4, HD Call, HiFi Sound, Long Battery Life, Voice Control, Comfortable Fit, (White)

  • checkGROOVES Metal Blast Ear Buds Wireless
  • checkEarphones with mic
  • checkBluetooth 5.4
amazon-logo

₹999

₹4999

खरीदिये

Dance Blast - Groove To The Masti Of

Dance Blast - Groove To The Masti Of

  • checkDance Blast - Groove To The Masti Of
amazon-logo

₹699

खरीदिये

Bubble Tea Smoothie Crazy Boba Blast

Bubble Tea Smoothie Crazy Boba Blast

  • checkBubble Tea Smoothie Crazy Boba Blast
amazon-logo

खरीदिये

discount

88% OFF

Grooves Ultra 100 Earbuds - HD Call, HiFi Surround Sound, Intelligent Touch Control, Bluetooth 5.4, 35H Playtime, Game Low Latency, Voice Control, (Black)

Grooves Ultra 100 Earbuds - HD Call, HiFi Surround Sound, Intelligent Touch Control, Bluetooth 5.4, 35H Playtime, Game Low Latency, Voice Control, (Black)

  • checkGrooves Ultra 100 Earbuds - HD Call
  • checkHiFi Surround Sound
  • checkIntelligent Touch Control
amazon-logo

₹602

₹4999

खरीदिये

Boba Tea Smoothie: Crazy Boba Blast (Completely Free Version)

Boba Tea Smoothie: Crazy Boba Blast (Completely Free Version)

  • checkBoba Tea Smoothie: Crazy Boba Blast (Completely Free Version)
amazon-logo

खरीदिये

Groove Blast को खासतौर से उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो कॉम्पैक्ट साइज में पावरफुल साउंड चाहते हैं। इसका प्रीमियम Electric Black फिनिश और एक्रिलिक ग्लास डिटेलिंग इसे स्टाइलिश बनाते हैं, वहीं डायनामिक RGB लाइटिंग इसे एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट का फील देती है। साफ है कि अब ग्राहक सिर्फ साउंड नहीं, बल्कि लुक और एक्सपीरियंस भी चाहते हैं और SnapUp ने इसी ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश की है।

ये भी पढ़ें:Train Ticket हुआ सस्ता! रेलवे दे रहा है खास डिस्काउंट, 14 जुलाई तक मौका

मिलेगा प्रीमियम ऑडियो का मजा

परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्पीकर में 14W का आउटपुट और 66mm का ड्राइवर दिया गया है, जो डीप बास और रूम-फिलिंग साउंड देता है। इसे खासतौर पर इंडियन म्यूजिक के लिए ट्यून किया गया है, जहां हाई-एनर्जी और बास-हैवी साउंड की डिमांड ज्यादा होती है। यानी चाहे पार्टी हो या घर पर म्यूजिक का मजा, यह डिवाइस दोनों के लिए फिट बैठता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

33% OFF

Engage Perfume Gift Set for Women, 100ml, Luxury Long Lasting Eau De Parfum, Travel Size Perfume Combo 25ml x 4, Ideal Gift for Women

Engage Perfume Gift Set for Women, 100ml, Luxury Long Lasting Eau De Parfum, Travel Size Perfume Combo 25ml x 4, Ideal Gift for Women

  • checkEngage Perfume Gift Set for Women
  • check100ml
  • checkLuxury Long Lasting Eau De Parfum
amazon-logo

₹599

₹899

खरीदिये

discount

87% OFF

Grooves Theta100 Pro Ear Buds Wireless, Earphones with mic, Bluetooth 5.4, HD Call, HiFi Sound, Long Battery Life, Voice Control, Comfortable Fit, (White)

Grooves Theta100 Pro Ear Buds Wireless, Earphones with mic, Bluetooth 5.4, HD Call, HiFi Sound, Long Battery Life, Voice Control, Comfortable Fit, (White)

  • checkGrooves Theta100 Pro Ear Buds Wireless
  • checkEarphones with mic
  • checkBluetooth 5.4
amazon-logo

₹655

₹4999

खरीदिये

discount

25% OFF

JOUETS BY EDUSPARK Wooden Parachute Clock Kids Toy | Wooden Air Ballon Learning Clock | Kids Wooden Educational Box | Birthday Gift for Boys Girls | Wooden Educational Learning Toys

JOUETS BY EDUSPARK Wooden Parachute Clock Kids Toy | Wooden Air Ballon Learning Clock | Kids Wooden Educational Box | Birthday Gift for Boys Girls | Wooden Educational Learning Toys

  • checkJOUETS BY EDUSPARK Wooden Parachute Clock Kids Toy | Wooden Air Ballon Learning Clock | Kids Wooden Educational Box | Birthday Gift for Boys Girls | Wooden Educational Learning Toys
amazon-logo

₹2949

₹3932

खरीदिये

Engage Luxury Perfume Gifts For Women, 100ml, Long Lasting Smell, Best Birthday, Anniversary Gift Hamper by ITC, Eau De Parfum, Travel Sized Combo, 25ml x 4

Engage Luxury Perfume Gifts For Women, 100ml, Long Lasting Smell, Best Birthday, Anniversary Gift Hamper by ITC, Eau De Parfum, Travel Sized Combo, 25ml x 4

  • checkEngage Luxury Perfume Gifts For Women
  • check100ml
  • checkLong Lasting Smell
amazon-logo

₹999

खरीदिये

discount

72% OFF

Boat Stone Spinx Pro Bluetooth Speaker with 20 W RMS Sound, Up to 8 hrs of Playtime, BTv5.0, Built-in Mic, RGB LEDs, TWS Feature, TF Card, AUX Port & USB Type-C Port(Tropical Blue)

Boat Stone Spinx Pro Bluetooth Speaker with 20 W RMS Sound, Up to 8 hrs of Playtime, BTv5.0, Built-in Mic, RGB LEDs, TWS Feature, TF Card, AUX Port & USB Type-C Port(Tropical Blue)

  • checkBoat Stone Spinx Pro Bluetooth Speaker with 20 W RMS Sound
  • checkUp to 8 hrs of Playtime
  • checkBTv5.0
amazon-logo

₹2799

₹9999

खरीदिये

discount

92% OFF

Dubstep Pop 1200 with Upto 16 Hrs Playtime, 52mm Dynamic Driver, TWS Pairing with 12W Output Bluetooth Wireless Speaker (Black)

Dubstep Pop 1200 with Upto 16 Hrs Playtime, 52mm Dynamic Driver, TWS Pairing with 12W Output Bluetooth Wireless Speaker (Black)

  • checkDubstep Pop 1200 with Upto 16 Hrs Playtime
  • check52mm Dynamic Driver
  • checkTWS Pairing with 12W Output Bluetooth Wireless Speaker (Black)
amazon-logo

₹499

₹5999

खरीदिये

discount

50% OFF

JBL Flip Essential 2, Wireless Portable Bluetooth Speaker with Deep Base, IPX7 Water & Dustproof (Without Mic, Black)

JBL Flip Essential 2, Wireless Portable Bluetooth Speaker with Deep Base, IPX7 Water & Dustproof (Without Mic, Black)

  • checkJBL Flip Essential 2
  • checkWireless Portable Bluetooth Speaker with Deep Base
  • checkIPX7 Water & Dustproof (Without Mic
amazon-logo

₹4999

₹9999

खरीदिये

discount

43% OFF

JBL Go Essential with Rich Base, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Vibrant Colors, Waterproof, Type C (Without Mic, Black)

JBL Go Essential with Rich Base, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Vibrant Colors, Waterproof, Type C (Without Mic, Black)

  • checkJBL Go Essential with Rich Base
  • checkWireless Ultra Portable Bluetooth Speaker
  • checkVibrant Colors
amazon-logo

₹1699

₹2999

खरीदिये

discount

63% OFF

HAMMER Boom 30W Bluetooth Speaker with RGB Lights, Dual Passive Radiators, TWS Function, Type-C Charging, Multi-Connectivity (AUX/USB/TF/Bluetooth), Built-in Mic, Upto 30H Playtime, Carry Handle Blue

HAMMER Boom 30W Bluetooth Speaker with RGB Lights, Dual Passive Radiators, TWS Function, Type-C Charging, Multi-Connectivity (AUX/USB/TF/Bluetooth), Built-in Mic, Upto 30H Playtime, Carry Handle Blue

  • checkHAMMER Boom 30W Bluetooth Speaker with RGB Lights
  • checkDual Passive Radiators
  • checkTWS Function
amazon-logo

₹2199

₹5999

खरीदिये

discount

50% OFF

Sony SRS-XB100 Wireless Bluetooth Portable Lightweight Super-Compact Travel Speaker, Extra-Durable IP67 Waterproof & Dustproof, 16 Hrs Batt, Versatile Strap, Extra Bass & Hands-Free Calling-Blue

Sony SRS-XB100 Wireless Bluetooth Portable Lightweight Super-Compact Travel Speaker, Extra-Durable IP67 Waterproof & Dustproof, 16 Hrs Batt, Versatile Strap, Extra Bass & Hands-Free Calling-Blue

  • checkSony SRS-XB100 Wireless Bluetooth Portable Lightweight Super-Compact Travel Speaker
  • checkExtra-Durable IP67 Waterproof & Dustproof
  • check16 Hrs Batt
amazon-logo

₹2989

₹5990

खरीदिये

discount

58% OFF

ZEBRONICS Zeb-Sound Feast 500 Bluetooth 5.0 Portable Speaker with 70W, 9H* Backup, TWS, IPX5 Waterproof, Call Function, RGB Lights, AUX, mSD, Voice Assistant, Type C and Grill Finish

ZEBRONICS Zeb-Sound Feast 500 Bluetooth 5.0 Portable Speaker with 70W, 9H* Backup, TWS, IPX5 Waterproof, Call Function, RGB Lights, AUX, mSD, Voice Assistant, Type C and Grill Finish

  • checkZEBRONICS Zeb-Sound Feast 500 Bluetooth 5.0 Portable Speaker with 70W
  • check9H* Backup
  • checkTWS
amazon-logo

₹3999

₹9499

खरीदिये

discount

62% OFF

Boat Stone 352 Pro/Stone 358 Pro w/ 14W Signature Sound, Up to 12 Hours Playback, RGB LEDs, TWS Feature, Built-in Mic, BTv5.3, Free Music Streaming on JioSaavn Bluetooth Speaker (Raging Black)

Boat Stone 352 Pro/Stone 358 Pro w/ 14W Signature Sound, Up to 12 Hours Playback, RGB LEDs, TWS Feature, Built-in Mic, BTv5.3, Free Music Streaming on JioSaavn Bluetooth Speaker (Raging Black)

  • checkBoat Stone 352 Pro/Stone 358 Pro w/ 14W Signature Sound
  • checkUp to 12 Hours Playback
  • checkRGB LEDs
amazon-logo

₹1899

₹4990

खरीदिये

discount

80% OFF

Blaupunkt 2025 Launch ATOMIK Grab 20W Party Speaker Boombox, Unbelievable Loud & Clear Music I Portable Carry Handle | A Perfect Carry Around Sound Partner for Outdoors I Light Weight Grab on the GO

Blaupunkt 2025 Launch ATOMIK Grab 20W Party Speaker Boombox, Unbelievable Loud & Clear Music I Portable Carry Handle | A Perfect Carry Around Sound Partner for Outdoors I Light Weight Grab on the GO

  • checkBlaupunkt 2025 Launch ATOMIK Grab 20W Party Speaker Boombox
  • checkUnbelievable Loud & Clear Music I Portable Carry Handle | A Perfect Carry Around Sound Partner for Outdoors I Light Weight Grab on the GO
amazon-logo

₹999

₹4999

खरीदिये

discount

58% OFF

Philips TAB4120BL/94 Wireless Bluetooth Soundbar, 20W, 8H Playtime, Bluetooth 5.1, TWS Mode, RGB Light, LED Indicator, Built-in Mic, Voice Assistant, AUX/USB/TF Card Input, USB-C Charging (Sky Blue)

Philips TAB4120BL/94 Wireless Bluetooth Soundbar, 20W, 8H Playtime, Bluetooth 5.1, TWS Mode, RGB Light, LED Indicator, Built-in Mic, Voice Assistant, AUX/USB/TF Card Input, USB-C Charging (Sky Blue)

  • checkPhilips TAB4120BL/94 Wireless Bluetooth Soundbar
  • check20W
  • check8H Playtime
amazon-logo

₹1699

₹3999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:AI ले लेगा CEO की जगह? मार्क जुकरबर्ग का ‘क्लोन’ बना रही है Meta

फुल चार्ज पर 10 घंटे तक का प्लेबैक

बैटरी और कनेक्टिविटी के मामले में भी Groove Blast पीछे नहीं है। दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर करीब 10 घंटे तक प्लेबैक देता है और इसमें हैंड्स-फ्री कॉलिंग का फीचर भी है। इसके अलावा Bluetooth 5.3, TF कार्ड, USB और FM रेडियो जैसे मल्टीपल प्लेबैक ऑप्शन इसे और ज्यादा वर्सेटाइल बनाते हैं। TWS (True Wireless Stereo) सपोर्ट के जरिए यूजर्स दो स्पीकर्स को कनेक्ट करके स्टीरियो एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें:SBI में अकाउंट है तो बड़ी खुशखबरी! अब WhatsApp पर हो जाएगा सारा काम

इतनी रखी गई है स्पीकर की कीमत

डायनमिक RBG लाइट्स वाले स्पीकर को भारतीय मार्केट में 1,299 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

और पढ़ें
Earphone Gadgets Hindi News Speakers

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।