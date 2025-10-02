पुराने फोटो-वीडियो सेव रखने के लिए पैसे वसूलेगा यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लोगो ने कहा 'लालची' snapchat soon starts charging users who want to save their old photos and videos, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़snapchat soon starts charging users who want to save their old photos and videos

पुराने फोटो-वीडियो सेव रखने के लिए पैसे वसूलेगा यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लोगो ने कहा 'लालची'

Snapchat उन यूजर्स से पैसे वसूलने की तैयारी कर रहा है, जो अपनी पुरानी तस्वीरों और वीडियो को प्लेटफॉर्म पर सेव करके रखना चाहते हैं। कंपनी के इस कदम की दुनियाभर के यूजर्स के एक वर्ग ने आलोचना की है, कुछ यूजर्स ने इसे लालची और अनुचित बताया है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 05:19 PM
share Share
Follow Us on
पुराने फोटो-वीडियो सेव रखने के लिए पैसे वसूलेगा यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लोगो ने कहा 'लालची'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुरानी फोटो और वीडियो को संभालकर रखने के लिए अब एक पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स से पैसे वसूलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, Snapchat उन यूजर्स से पैसे वसूलने की तैयारी कर रहा है, जो अपनी पुरानी तस्वीरों और वीडियो को प्लेटफॉर्म पर सेव करके रखना चाहते हैं। कंपनी के इस कदम की दुनियाभर के यूजर्स के एक वर्ग ने आलोचना की है, कुछ यूजर्स ने इसे "लालची" और "अनुचित" बताया है।

दरअसल, मैसेजिंग ऐप का लोकप्रिय "मेमोरीज" फीचर, जो यूजर्स को शुरुआत में शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो को 24 घंटे या उससे कम समय के लिए सेव करने की सुविधा देता है, 2016 में लॉन्च होने के बाद से मुफ्त है। हालांकि, नई पॉलिसी के तहत, 5GB से ज्यादा सेव किए गए कंटेट वाले यूजर्स को एक्सेस बनाए रखने के लिए भुगतान करना होगा।

धीरे-धीरे वैश्विक स्तर पर लागू होगा नियम

स्नैपचैट की मूल कंपनी स्नैप ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि यह बदलाव, "धीरे-धीरे वैश्विक स्तर पर लागू" होने का एक हिस्सा है। हालांकि, कंपनी ने सभी क्षेत्रों के लिए कीमतों का खुलासा नहीं किया, लेकिन एक प्रवक्ता ने टेकक्रंच को बताया कि शुरुआती 100GB स्टोरेज प्लान की कीमत $1.99 (करीब 175 रुपये) प्रति माह होगी, जबकि 250GB $3.99 (करीब 350 रुपये) प्रति माह वाले स्नैपचैट+ सब्सक्रिप्शन में शामिल होगा। स्नैप ने आश्वासन दिया कि 5GB की सीमा पार करने वाले यूजर्स को 12 महीने का टेम्परेरी स्टोरेज और अपने सेव किए गए कंटेंट को डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा।

ये भी पढ़ें:Instagram कर रहा जासूसी, माइक से सुन रहा पर्सनल बातें? अब कंपनी चीफ ने कहा ऐसा

लगभग एक दशक पहले लॉन्च होने के बाद से, स्नैपचैट यूजर्स ने एक ट्रिलियन से ज्यादा मेमोरीज सेव की हैं। यह फीचर मूल रूप से 24 घंटों में गायब होने वाले कंटेंट को बाद में "थ्रोबैक" या स्मृति के रूप में फिर से देखने की अनुमति देता है। जो यूजर ज्यादा स्टोरेज चाहते हैं, उन्हें अब पेड स्टोरेज प्लान में अपग्रेड करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें हाई कैपेसिटी वाले स्नैपचैट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी शामिल हैं।

कुछ यूजर्स ने इस कदम को "लालची" और "अनुचित" बताया

इस कदम की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई है, कुछ यूजर्स ने इसे "लालची" और "अनुचित" बताया है। कई लोग जो सालों से मुफ्त स्टोरेज पर निर्भर रहे हैं, अब अपने मेमोरीज को सुरक्षित रखने के लिए संभावित रूप से भारी लागत का सामना कर रहे हैं। स्नैप ने मुफ्त सर्विस से पेड मॉडल में बदलाव की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा, "फ्री सर्विस प्राप्त करने से लेकर उसके लिए भुगतान करने तक का बदलाव कभी आसान नहीं होता," लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इस बदलाव से बड़ी कम्युनिटी के लिए मेमोरीज फीचर में और निवेश करने का अवसर मिलेगा।

ये भी पढ़ें:फ्री नेटफ्लिक्स, 200Mbps स्पीड, पैसा वसूल है यह ब्रॉडबैंड प्लान, 450 TV चैनल भी

भविष्य में स्टोरेज के लिए पैसे लेना एक आम बात हो जाएगी

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि भविष्य में सोशल मीडिया पर स्टोरेज के लिए शुल्क लेना एक आम बात हो सकती है। सोशल मीडिया कंसल्टेंसी बैटनहॉल के संस्थापक और सीईओ ड्रू बेनवी ने बीबीसी न्यूज को बताया, "सोशल मीडिया पर स्टोरेज के लिए भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसे दौर में जब हम कम पोस्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा बचत करते हैं, यह मैसेजिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक विकास है।"

स्नैपचैट के वर्तमान में 90 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्रतिस्पर्धियों के अनुसार, इसके यूजर अरबों में हैं। स्नैप ने बताया है कि ज्यादातर यूजर (जिनके पास 5GB से कम मेमोरी है) स्टोरेज शुल्क से तुरंत प्रभावित नहीं होंगे।

Gadgets Hindi News Social Media
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.