Snapchat का बड़ा सेफ्टी अपडेट: अब माता-पिता रख पाएंगे बच्चों की ऑनलाइन दुनिया पर स्मार्ट नजर

संक्षेप: Snapchat ने नए Family Center अपडेट्स लॉन्च किए हैं, जिससे माता-पिता को बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविट पर बेहतर निगरानी और सुरक्षा मिलेगी। जानें नए फीचर्स की डिटेल्स:

आज के डिजिटल दौर में बच्चे और किशोर बड़ी संख्या में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां एक ओर ये प्लेटफॉर्म्स उन्हें सीखने, दोस्तों से जुड़ने और एंटरटेनमेंट का मौका देते हैं, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर बुलिंग, अनजान लोगों से संपर्क और प्राइवेसी जैसे खतरे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में माता-पिता की चिंता होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए Snapchat ने अपने Family Center फीचर में बड़े अपडेट्स की घोषणा की है, जिससे पैरेंट्स को बच्चों की डिजिटल एक्टिविटी पर बेहतर नियंत्रण और निगरानी मिल सके। कंपनी का कहना है कि इन नए फीचर्स का मकसद बच्चों की प्राइवेसी को बनाए रखते हुए माता-पिता को जरूरी जानकारी देना है, ताकि वे सही समय पर बच्चों से संवाद कर सकें और उन्हें सुरक्षित ऑनलाइन अनुभव दे सकें।

Snapchat के ये नए अपडेट्स भारत समेत दुनियाभर में रोलआउट किए जा रहे हैं। इसमें बच्चों की चैट एक्टिविटी, फ्रेंड लिस्ट, लोकेशन शेयरिंग और सेफ्टी सेटिंग्स से जुड़े कई अहम फीचर्स जोड़े गए हैं।

Snapchat के नए Family Center अपडेट्स क्या हैं? Snapchat ने अपने Family Center फीचर को और ज्यादा पावरफुल बनाते हुए कई नए पैरेंटल कंट्रोल टूल्स जोड़े हैं। इनका मकसद बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना और माता-पिता को ज्यादा पारदर्शिता देना है।

Top Contacts देखने की सुविधा: अब माता-पिता यह देख सकते हैं कि पिछले 7 दिनों में उनके बच्चे ने किन लोगों से सबसे ज्यादा बातचीत की है। हालांकि, मैसेज की सामग्री दिखाई नहीं जाएगी, जिससे बच्चों की प्राइवेसी बनी रहेगी।

Live Location और Snap Map कंट्रोल: अब पैरेंट्स बच्चों की लोकेशन शेयरिंग सेटिंग्स देख सकते हैं। वे यह भी जान पाएंगे कि उनका बच्चा किस-किस के साथ अपनी लोकेशन शेयर कर रहा है।

Travel Alerts फीचर: इस फीचर के जरिए पैरेंट्स को नोटिफिकेशन मिलेगा जब बच्चा किसी तय जगह जैसे स्कूल या घर से निकलता या वहां पहुंचता है।

Privacy और Safety Settings की निगरानी: माता-पिता अब बच्चों के अकाउंट की सेफ्टी सेटिंग्स देख सकेंगे, जैसे कौन उन्हें मैसेज कर सकता है, कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है आदि।

AI चैटबॉट कंट्रोल: Snapchat के My AI फीचर पर भी पैरेंट्स को कंट्रोल मिलेगा, जिससे वे बच्चों की AI चैटिंग को सीमित कर सकेंगे।