5000 रुपए के बजट में ये स्मार्टवॉच बदल देंगी आपकी फिटनेस लाइफ, आज ही अमेजन पर देखें
5000 रुपए के बजट में उपलब्ध ये शानदार स्मार्टवॉच बेहतरीन हेल्थ फीचर्स और प्रीमियम लुक के साथ आपकी फिटनेस जर्नी को स्मार्ट बनाती हैं। आज ही अमेजन पर अपनी पसंद की घड़ी चुनें और अपनी जीवनशैली में एक स्वस्थ बदलाव लाएं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में फिट रहना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन तकनीक ने इसे काफी आसान बना दिया है। यदि आपका बजट 5000 रुपए है, तो आप बाजार में मौजूद बेहतरीन स्मार्टवॉच से अपनी फिटनेस लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस बजट रेंज में अब ऐसी स्मार्टवॉच उपलब्ध हैं जो प्रीमियम लुक के साथ-साथ एडवांस हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स से लैस हैं।
इन स्मार्टवॉच में आपको AMOLED डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, और सटीक सेंसर मिलते हैं, जो आपके हृदय गति, नींद की गुणवत्ता और ब्लड ऑक्सीजन स्तर पर चौबीसों घंटे नजर रखते हैं। इसके अलावा, इनमें मौजूद 100 से अधिक स्पोर्ट्स मोड आपके वर्कआउट और कैलोरी बर्न को ट्रैक करने में मदद करते हैं, जिससे आप अपने फिटनेस लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं।
अमेजन पर रेडमी, नॉइज और सैमसंग जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के कई विकल्प मौजूद हैं जो न केवल स्टाइलिश हैं, बल्कि टिकाऊ और वाटर-रेसिस्टेंट भी हैं। ये घड़ियाँ आपको न केवल समय के साथ अपडेट रखती हैं, बल्कि आपकी दैनिक गतिविधियों का डेटा देकर आपको स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करती हैं। तो इंतज़ार किस बात का? अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और आज ही अमेजन पर उपलब्ध इन स्मार्टवॉच के साथ अपनी फिटनेस जर्नी को एक स्मार्ट शुरुआत दें।
1. Noise Endeavour (Smartchoice) Rugged Design 1.46" AMOLED Display Smart Watch, BT Calling, SoS Feature, Rapid Health & 100+ Sports Modes- (Black)
Noise Endeavour उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक मजबूत, स्पोर्टी और फीचर-लोडेड स्मार्टवॉच की तलाश में हैं। अपनी रग्ड (मजबूत) बनावट और शानदार AMOLED डिस्प्ले के साथ, यह घड़ी न केवल स्टाइलिश दिखती है, बल्कि आपकी सक्रिय जीवनशैली के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। SOS जैसे सुरक्षा फीचर्स इसे इस बजट में एक खास स्मार्टवॉच बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत डिजाइन
शानदार डिस्प्ले
सुरक्षा फीचर
हैंड्स-फ्री कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
थर्ड-पार्टी ऐप्स के लिए उतना सक्षम नहीं
ऑफलाइन म्यूजिक के लिए सीमित
अपना अपग्रेड न टालें
अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं
2. Titan Crest 1.43” AMOLED Smart Watch with BT Calling, AI Morning Briefs, Functional Crown, Health Tracking, Aluminium Body, 100+ Sports Modes, Smartwatch for Men and Women - Black Silicone Strap
Titan Crest एक प्रीमियम और स्टाइलिश स्मार्टवॉच है जो स्टाइल और स्मार्ट फीचर्स का एक बेहतरीन संतुलन पेश करती है। इसका शानदार एल्युमीनियम बॉडी डिजाइन और AI मॉर्निंग ब्रीफ्स जैसे स्मार्ट फीचर इसे उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं जो काम और फिटनेस के बीच संतुलन बनाए रखना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम डिजाइन
बेहतरीन डिस्प्ले
स्मार्ट फीचर्स
कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
अन्य बजट विकल्पों की तुलना में थोड़ी महंगी
लिमिटेड ओएस
3. realme Watch 5,1.97" AMOLED,Upto 20 Days Battery,BT Calling,GPS,Compass,IP68 Smartwatch (Titanium Black Strap, One Size)
realme Watch 5 अपनी श्रेणी में एक पावरफुल स्मार्टवॉच है, जो मुख्य रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जिन्हें इंडिपेंडेंट जीपीएस और लंबी बैटरी लाइफ की जरूरत है। अपने बड़े AMOLED डिस्प्ले और प्रीमियम मैटेलिक यूनीबॉडी डिजाइन के साथ, यह घड़ी स्मार्ट और रफ-एंड-टफ उपयोग का एक बेहतरीन मेल है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन डिस्प्ले
इंडिपेंडेंट जीपीएस
शानदार बैटरी लाइफ
मल्टीमीडिया फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
बल्कियर डिजाइन
अन्य ब्रांड्स का यूआई अधिक स्मूथ
4. GOBOULT Newly Launched Mustang Stallion Smart Watch 1.43'' AMOLED Display, Rotating Bezel, BT Calling, 200+Watchfaces, 700 Nits Brightness, AI Voice Assistant, SpO2 Monitoring (Nitro Black)
GOBOULT Mustang Stallion उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो लक्जरी डिजाइन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का मेल चाहते हैं। इसकी सबसे खास बात इसका रोटेटिंग बेजल है, जो वॉच को नेविगेट करना बेहद आसान और मजेदार बनाता है। यह दिखने में काफी प्रीमियम है और स्टाइल के साथ-साथ हेल्थ मॉनिटरिंग के भी अच्छे फीचर्स देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
रोटेटिंग बेज़ल
शानदार डिस्प्ले
लक्जरी डिजाइन
हैंड्स-फ्री कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क के बारे में जानकारी सीमित
ओएस सामान्य
5. Boat Ultima Prime smartwatch with 1.43” AMOLED Display, AOD, Personalized Fitness Nudges, Functional Crown,100+ Sports Modes, Create Your Own Watchface, smartwatch for man and Woman (Steel Black)
boAt Ultima Prime उन लोगों के लिए एक शानदार बजट विकल्प है जो 2,500 रुपए के आसपास की कीमत में प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं। अपनी फंक्शनल क्राउन और AMOLED डिस्प्ले के साथ, यह घड़ी काफी आकर्षक दिखती है और रोजमर्रा की जरूरत के सभी स्मार्ट फीचर्स प्रदान करती है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन एंट्री-लेवल स्मार्टवॉच है जो स्टाइलिश लुक और उपयोगी स्मार्ट फीचर्स के साथ शुरुआत करना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती
फंक्शनल क्राउन
सुरक्षा फीचर
पर्सनलाइज्ड फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम ब्रांड्स की तुलना में थोड़ा कम
हल्का प्लास्टिक या मेटल का उपयोग
6. CrossBeats Diva 1.28” Stylish Smart Watch for Women with Stone Studded Bezel| Amoled Display | Female Health Tracker | 100+Sports Modes| Premium Metal Smartwatch with Wireless Charging - (Rose Gold)
CrossBeats Diva मुख्य रूप से उन महिलाओं के लिए डिज़ाइन की गई है जो तकनीक के साथ-साथ फैशन को भी महत्व देती हैं। इसका स्टोन-स्टडेड बेजल और प्रीमियम मेटल बॉडी इसे एक आभूषण जैसा लुक देती है। यह न केवल स्टाइलिश है, बल्कि इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य ट्रैकिंग के लिए विशेष फीचर्स भी दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक स्टाइलिश
फीमेल हेल्थ ट्रैकर
वायरलेस चार्जिंग
शानदार डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी क्षमता 200 mAh
डिस्प्ले छोटा
7. boAt Storm Call 4 India's first Smartwatch with Type-C Charging,1.96”(4.97 cm) HD Display, Functional Crown, BT Calling, Sports Modes, Heart Rate, SpO2, Sleep & Stress Tracking, SOS, IP68(Steel Black)
boAt Storm Call 4 उन लोगों के लिए एक क्रांतिकारी विकल्प है जो बार-बार केबल बदलने के झंझट से बचना चाहते हैं। यह भारत की पहली ऐसी स्मार्टवॉच है जिसमें Type-C चार्जिंग दी गई है, जिससे आप अपने फोन या लैपटॉप के केबल से ही इसे चार्ज कर सकते हैं। 1,800 रुपए के आसपास की कीमत में, यह एक बेहद व्यावहारिक और किफायती स्मार्टवॉच है।
Specifications
क्यों खरीदें
Type-C चार्जिंग
बड़ा डिस्प्ले
किफायती
रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए मजबूत
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम मॉडल्स के AMOLED डिस्प्ले जितनी क्रिस्प नहीं
प्रीमियम लुक की कमी
1. स्मार्ट वॉच क्या-क्या बताती है?
स्मार्टवॉच सेंसर और सॉफ्टवेयर के जरिए कई तरह की जानकारी देती है,
समय और तारीख: डिजिटल और एनालॉग फॉर्मेट में।
हेल्थ डेटा: हृदय गति, ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, और स्ट्रेस लेवल।
फिटनेस डेटा: कितने कदम चले, कितनी कैलोरी बर्न की, और कितनी दूरी तय की।
नींद का पैटर्न : आप कितनी देर गहरी नींद में थे और नींद की गुणवत्ता कैसी रही।
नोटिफिकेशन: फोन पर आने वाले मैसेज, कॉल्स, ईमेल और सोशल मीडिया अपडेट्स।
मौसम: आपके इलाके का तापमान और मौसम का हाल।
2. स्मार्ट वॉच से हम क्या-क्या कर सकते हैं?
ब्लूटूथ कॉलिंग: फोन जेब से निकाले बिना सीधे घड़ी से बात करना।
म्यूजिक और कैमरा कंट्रोल: फोन का म्यूजिक बदलना या रिमोट से फोटो खींचना।
स्पोर्ट्स ट्रैकिंग: 100 से ज्यादा मोड्स (जैसे रनिंग, योगा, स्विमिंग) के जरिए वर्कआउट को ट्रैक करना।
पेमेंट और नेविगेशन: कुछ स्मार्टवॉच में पेमेंट और मैप्स (GPS) का उपयोग करना।
आपातकालीन अलर्ट : संकट के समय अपने प्रियजनों को लोकेशन और इमरजेंसी मैसेज भेजना।
3. स्मार्टवॉच के क्या फायदे हैं?
फिटनेस के लिए प्रेरणा: अपने फिटनेस आंकड़े देखकर आप खुद को सक्रिय रखने के लिए प्रेरित होते हैं।
कनेक्टिविटी: फोन बार-बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरी कॉल और मैसेज आप कलाई पर ही देख सकते हैं।
सेहत पर नजर: हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल की लगातार निगरानी बीमारियों को शुरुआती स्तर पर पहचानने में मदद करती है।
समय की बचत: नोटिफिकेशन फिल्टर करना और जल्दी से रिप्लाई करना आसान हो जाता है।
4. स्मार्टवॉच के क्या नुकसान हैं?
बैटरी की समस्या: इन्हें बार-बार (हर 1 से 7 दिन में) चार्ज करना पड़ता है।
डेटा की निर्भरता: कभी-कभी घड़ियों का सेंसर सटीक मेडिकल जानकारी नहीं देता, इसलिए इन्हें पूरी तरह डॉक्टर के विकल्प के रूप में नहीं देखना चाहिए।
डिस्ट्रैक्शन (ध्यान भटकना): कलाई पर बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन काम के बीच में ध्यान भटका सकते हैं।
आंखों और मानसिक तनाव: कुछ लोगों को लगता है कि हर समय स्वास्थ्य डेटा देखते रहना चिंता बढ़ा सकता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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