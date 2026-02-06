भारी पड़ सकता है Smartwatch पर भरोसा, दिखा रही फर्जी शुगर रीडिंग, जांच में हुआ खुलासा
बिना सुई के ब्लड शुगर मापने का दावा करने वाली स्मार्टवॉच एक बार फिर जांच के दायरे में आ गई हैं। एक रिपोर्ट में, रेगुलेटर ने पुष्टि की है कि 2025 में बेचे गए कई डिवाइस ब्लड ग्लूकोज ट्रैक करने का दावा कर रहे थे, जबकि उनमें इसे मापने की कोई टेक्निकल क्षमता नहीं थी।
अगर आप भी Smartwatch का इस्तेमाल अपनी हेल्थ को ट्रैक करते हैं और उन नतीजों को सटीक मान लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। कई स्मार्टवॉच बीपी, शुगर, ऑक्सीजन लेवल और शरीर के अन्य पैरामीटर्स को ट्रैक करने का दावा करती हैं, लेकिन इनकी सटीकता पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, बिना सुई के ब्लड शुगर मापने का दावा करने वाली स्मार्टवॉच एक बार फिर जांच के दायरे में आ गई हैं, इस बार जर्मनी की फेडरल नेटवर्क एजेंसी ने इन पर सवाल उठाए हैं। अपनी लेटेस्ट मार्केट सर्विलांस रिपोर्ट में, रेगुलेटर ने पुष्टि की है कि 2025 में बेचे गए कई डिवाइस ब्लड ग्लूकोज ट्रैक करने का दावा कर रहे थे, जबकि उनमें इसे मापने की कोई टेक्निकल क्षमता नहीं थी। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रैक्टिस कंज्यूमर्स के लिए असली खतरा पैदा करती है।
77 लाख प्रोडक्ट्स में दिक्कत पाई गई
गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि, एजेंसी के अनुसार, साल भर में किए गए इंस्पेक्शन में लगभग 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में दिक्कतें सामने आईं। इनमें से कई उल्लंघन प्रोसीजर से जुड़े थे, जैसे CE मार्किंग का न होना या जर्मन भाषा में डॉक्यूमेंटेशन का अधूरा होना। हालांकि, कुछ मामले सिर्फ कागजी कार्रवाई से कहीं ज्यादा गंभीर थे। स्मार्टवॉच को लेकर सबसे ज्यादा चिंता जताई गई, जो बिना किसी संबंधित सेंसर या अनुमानित वैल्यू का इस्तेमाल करके ब्लड शुगर रीडिंग दिखाती थीं, और नतीजों को असली हेल्थ डेटा के तौर पर पेश करती थीं।
स्मार्टवॉच पर ब्लड शुगर ट्रैकिंग गुमराह करने वाली क्यों है
इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स सालों से यह साफ कहते आ रहे हैं: सटीक ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए या तो इनवेसिव टेस्टिंग या एक्सटर्नल कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर (CGM) की जरूरत होती है। कोई भी अकेली स्मार्टवॉच अभी अपने आप भरोसेमंद रीडिंग नहीं दे सकती। इसके बावजूद, ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर बेचे जाने वाले सस्ते मॉडल इस फीचर को जोर-शोर से बेच रहे हैं, और डायबिटीज से पीड़ित लोगों को टारगेट कर रहे हैं।
ऐसी रीडिंग पर भरोसा करना खतरनाक
कुछ मामलों में, इसके नतीजे गंभीर भी हो सकते हैं। Kospet iHeal 6 के पहले पब्लिश हुए रिव्यू से पता चला था कि इसकी तथाकथित ग्लूकोज रीडिंग असली माप से बहुत अलग थीं, कभी-कभी इतनी ज्यादा कि दवा के फैसलों पर असर पड़ सकता था। रेगुलेटर चेतावनी देते हैं कि ऐसे डेटा पर भरोसा करने से यूजर्स इंसुलिन लेने में देरी कर सकते हैं, डोज में फेरबदल कर सकते हैं, या चेतावनी के संकेतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं।
इस मुद्दे का दायरा अभी भी काफी बड़ा है। एजेंसी ने 1,266 ऑनलाइन लिस्टिंग को संदिग्ध पाया, जिनमें नियमों का पालन नहीं किया गया था। हालांकि यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 11.2% कम है, लेकिन इसमें शामिल प्रोडक्ट्स की अनुमानित पांच मिलियन यानी 50 लाख यूनिट्स बेची गईं। इनमें स्मार्टवॉच सबसे आम थीं, न केवल गलत हेल्थ दावों के लिए बल्कि जर्मनी के रेडियो इक्विपमेंट एक्ट के उल्लंघन के लिए भी।
ऑफलाइन इंस्पेक्शन में भी ऐसी ही समस्याएं सामने आईं। रिटेल में चेक किए गए 2,400 डिवाइस मॉडल में से 58% रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाए, जिससे लगभग 1.9 मिलियन यूनिट्स प्रभावित हुईं। ज्यादातर दिक्कतें एडमिनिस्ट्रेटिव थीं, हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स में ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस पाया गया।
कस्टम अधिकारियों ने भी सख्ती बढ़ा दी है, और 8,200 से ज्यादा शिपमेंट की जांच के बाद बॉर्डर पर 3,59,000 गैर-कानूनी डिवाइस को रोक दिया है।
रेगुलेटर्स के लिए मैसेज सीधा है: हेल्थ क्लेम असली टेक्नोलॉजी पर आधारित होने चाहिए। कंज्यूमर्स के लिए, जर्मनी की चेतावनी एक याद दिलाती है कि अगर कोई स्मार्टवॉच बिना सुई के ब्लड शुगर ट्रैक करने का दावा करती है, तो शक करना न सिर्फ सही है, बल्कि जरूरी भी है।
