Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़smartwatches show fake blood sugar readings inspected device models fail german checks
भारी पड़ सकता है Smartwatch पर भरोसा, दिखा रही फर्जी शुगर रीडिंग, जांच में हुआ खुलासा

भारी पड़ सकता है Smartwatch पर भरोसा, दिखा रही फर्जी शुगर रीडिंग, जांच में हुआ खुलासा

संक्षेप:

बिना सुई के ब्लड शुगर मापने का दावा करने वाली स्मार्टवॉच एक बार फिर जांच के दायरे में आ गई हैं। एक रिपोर्ट में, रेगुलेटर ने पुष्टि की है कि 2025 में बेचे गए कई डिवाइस ब्लड ग्लूकोज ट्रैक करने का दावा कर रहे थे, जबकि उनमें इसे मापने की कोई टेक्निकल क्षमता नहीं थी।

Feb 06, 2026 12:40 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

47% OFF

Fastrack Limitless FS2+ Smart Watch, 2.01" UltraVU Display, Functional Crown, SingleSync BT Calling, 110+ Sports Modes, 200+ Smartwatch Faces, Upto 7 Day Battery, AI Voice Assistant (Teal)

Fastrack Limitless FS2+ Smart Watch, 2.01" UltraVU Display, Functional Crown, SingleSync BT Calling, 110+ Sports Modes, 200+ Smartwatch Faces, Upto 7 Day Battery, AI Voice Assistant (Teal)

  • checkFastrack Limitless FS2+ Smart Watch
  • check2.01" UltraVU Display
  • checkFunctional Crown
amazon-logo

₹1599

₹2995

खरीदिये

discount

27% OFF

Garmin Forerunner 255 Basic, GPS, Slate Grey, KOR/SEA

Garmin Forerunner 255 Basic, GPS, Slate Grey, KOR/SEA

  • checkGarmin Forerunner 255 Basic
  • checkGPS
  • checkSlate Grey
amazon-logo

₹29990

₹40990

खरीदिये

discount

54% OFF

Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Blue)

Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Blue)

  • checkFastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display
  • checkSpO2
  • checkHeart Rate & Sleep Tracking
amazon-logo

₹1299

₹2799

खरीदिये

discount

71% OFF

Fastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling, AI Voice Assistant, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Fast Charge, Health Tracking, – Smartwatch for Men& Women (Black)(38086PP01K)

Fastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling, AI Voice Assistant, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Fast Charge, Health Tracking, – Smartwatch for Men& Women (Black)(38086PP01K)

  • checkFastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling
  • checkAI Voice Assistant
  • check100+ Sports Modes
amazon-logo

₹2299

₹7995

खरीदिये

discount

47% OFF

Amazfit Bip 6 Smart Watch 46mm, 14 Day Battery, 1.97" AMOLED Display, GPS & Free Maps, AI, Bluetooth Call & Text, Health, Fitness & Sleep Tracker, 140+ Workout Modes, 5 ATM Water-Resistance, Stone

Amazfit Bip 6 Smart Watch 46mm, 14 Day Battery, 1.97" AMOLED Display, GPS & Free Maps, AI, Bluetooth Call & Text, Health, Fitness & Sleep Tracker, 140+ Workout Modes, 5 ATM Water-Resistance, Stone

  • checkAmazfit Bip 6 Smart Watch 46mm
  • check14 Day Battery
  • check1.97" AMOLED Display
amazon-logo

₹7999

₹14999

खरीदिये

अगर आप भी Smartwatch का इस्तेमाल अपनी हेल्थ को ट्रैक करते हैं और उन नतीजों को सटीक मान लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। कई स्मार्टवॉच बीपी, शुगर, ऑक्सीजन लेवल और शरीर के अन्य पैरामीटर्स को ट्रैक करने का दावा करती हैं, लेकिन इनकी सटीकता पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, बिना सुई के ब्लड शुगर मापने का दावा करने वाली स्मार्टवॉच एक बार फिर जांच के दायरे में आ गई हैं, इस बार जर्मनी की फेडरल नेटवर्क एजेंसी ने इन पर सवाल उठाए हैं। अपनी लेटेस्ट मार्केट सर्विलांस रिपोर्ट में, रेगुलेटर ने पुष्टि की है कि 2025 में बेचे गए कई डिवाइस ब्लड ग्लूकोज ट्रैक करने का दावा कर रहे थे, जबकि उनमें इसे मापने की कोई टेक्निकल क्षमता नहीं थी। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रैक्टिस कंज्यूमर्स के लिए असली खतरा पैदा करती है।

सम्बंधित सुझाव

discount

47% OFF

Fastrack Limitless FS2+ Smart Watch, 2.01" UltraVU Display, Functional Crown, SingleSync BT Calling, 110+ Sports Modes, 200+ Smartwatch Faces, Upto 7 Day Battery, AI Voice Assistant (Teal)

Fastrack Limitless FS2+ Smart Watch, 2.01" UltraVU Display, Functional Crown, SingleSync BT Calling, 110+ Sports Modes, 200+ Smartwatch Faces, Upto 7 Day Battery, AI Voice Assistant (Teal)

  • checkFastrack Limitless FS2+ Smart Watch
  • check2.01" UltraVU Display
  • checkFunctional Crown
amazon-logo

₹1599

₹2995

खरीदिये

discount

27% OFF

Garmin Forerunner 255 Basic, GPS, Slate Grey, KOR/SEA

Garmin Forerunner 255 Basic, GPS, Slate Grey, KOR/SEA

  • checkGarmin Forerunner 255 Basic
  • checkGPS
  • checkSlate Grey
amazon-logo

₹29990

₹40990

खरीदिये

discount

54% OFF

Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Blue)

Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Blue)

  • checkFastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display
  • checkSpO2
  • checkHeart Rate & Sleep Tracking
amazon-logo

₹1299

₹2799

खरीदिये

discount

71% OFF

Fastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling, AI Voice Assistant, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Fast Charge, Health Tracking, – Smartwatch for Men& Women (Black)(38086PP01K)

Fastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling, AI Voice Assistant, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Fast Charge, Health Tracking, – Smartwatch for Men& Women (Black)(38086PP01K)

  • checkFastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling
  • checkAI Voice Assistant
  • check100+ Sports Modes
amazon-logo

₹2299

₹7995

खरीदिये

discount

47% OFF

Amazfit Bip 6 Smart Watch 46mm, 14 Day Battery, 1.97" AMOLED Display, GPS & Free Maps, AI, Bluetooth Call & Text, Health, Fitness & Sleep Tracker, 140+ Workout Modes, 5 ATM Water-Resistance, Stone

Amazfit Bip 6 Smart Watch 46mm, 14 Day Battery, 1.97" AMOLED Display, GPS & Free Maps, AI, Bluetooth Call & Text, Health, Fitness & Sleep Tracker, 140+ Workout Modes, 5 ATM Water-Resistance, Stone

  • checkAmazfit Bip 6 Smart Watch 46mm
  • check14 Day Battery
  • check1.97" AMOLED Display
amazon-logo

₹7999

₹14999

खरीदिये

77 लाख प्रोडक्ट्स में दिक्कत पाई गई

गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि, एजेंसी के अनुसार, साल भर में किए गए इंस्पेक्शन में लगभग 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में दिक्कतें सामने आईं। इनमें से कई उल्लंघन प्रोसीजर से जुड़े थे, जैसे CE मार्किंग का न होना या जर्मन भाषा में डॉक्यूमेंटेशन का अधूरा होना। हालांकि, कुछ मामले सिर्फ कागजी कार्रवाई से कहीं ज्यादा गंभीर थे। स्मार्टवॉच को लेकर सबसे ज्यादा चिंता जताई गई, जो बिना किसी संबंधित सेंसर या अनुमानित वैल्यू का इस्तेमाल करके ब्लड शुगर रीडिंग दिखाती थीं, और नतीजों को असली हेल्थ डेटा के तौर पर पेश करती थीं।

ये भी पढ़ें:आ गया पॉपुलर Motorola फोन का सस्ता वेरिएंट, कीमत 19,999 रुपये; पहली सेल कल
ये भी पढ़ें:अब सभी के लिए आया YouTube का यह धांसू फीचर, करोड़ों यूजर्स को मिलेगा फायदा

स्मार्टवॉच पर ब्लड शुगर ट्रैकिंग गुमराह करने वाली क्यों है

इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स सालों से यह साफ कहते आ रहे हैं: सटीक ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए या तो इनवेसिव टेस्टिंग या एक्सटर्नल कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर (CGM) की जरूरत होती है। कोई भी अकेली स्मार्टवॉच अभी अपने आप भरोसेमंद रीडिंग नहीं दे सकती। इसके बावजूद, ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर बेचे जाने वाले सस्ते मॉडल इस फीचर को जोर-शोर से बेच रहे हैं, और डायबिटीज से पीड़ित लोगों को टारगेट कर रहे हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

30% OFF

OnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs Battery Life,1.43’’ AMOLED Display,100+ Sports Mode,Dual Frequency GPS,5 ATM,IP68 & BT Calling [Gunmetal Gray]

OnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs Battery Life,1.43’’ AMOLED Display,100+ Sports Mode,Dual Frequency GPS,5 ATM,IP68 & BT Calling [Gunmetal Gray]

  • checkOnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google
  • checkSnapdragon W5 Chipset
  • checkUpto 100hrs Battery Life
amazon-logo

₹13999

₹19999

खरीदिये

discount

36% OFF

Titan Crest 2.0 Smart Watch for Man & Women, 1.43" AMOLED Display, Mesh Metal Strap, BT Calling, Tailored Activity Tracker, 100+ Sports Modes, Fast Charging, Smart Watch for Men Latest & Women (Black)

Titan Crest 2.0 Smart Watch for Man & Women, 1.43" AMOLED Display, Mesh Metal Strap, BT Calling, Tailored Activity Tracker, 100+ Sports Modes, Fast Charging, Smart Watch for Men Latest & Women (Black)

  • checkTitan Crest 2.0 Smart Watch for Man & Women
  • check1.43" AMOLED Display
  • checkMesh Metal Strap
amazon-logo

₹5149

₹7995

खरीदिये

discount

70% OFF

Noise Twist Go Round dial Smartwatch with BT Calling, 1.39" Display, Metal Build, 100+ Watch Faces, IP68, Sleep Tracking, 100+ Sports Modes, 24/7 Heart Rate Monitoring (Jet Black)

Noise Twist Go Round dial Smartwatch with BT Calling, 1.39" Display, Metal Build, 100+ Watch Faces, IP68, Sleep Tracking, 100+ Sports Modes, 24/7 Heart Rate Monitoring (Jet Black)

  • checkNoise Twist Go Round dial Smartwatch with BT Calling
  • check1.39" Display
  • checkMetal Build
amazon-logo

₹1499

₹4999

खरीदिये

discount

79% OFF

Noise ColorFit Pro 4 Alpha 1.78" AMOLED Display, Bluetooth Calling Smart Watch, Functional Crown, Metallic Build, Intelligent Gesture Control, Instacharge (Rose Pink)

Noise ColorFit Pro 4 Alpha 1.78" AMOLED Display, Bluetooth Calling Smart Watch, Functional Crown, Metallic Build, Intelligent Gesture Control, Instacharge (Rose Pink)

  • checkNoise ColorFit Pro 4 Alpha 1.78" AMOLED Display
  • checkBluetooth Calling Smart Watch
  • checkFunctional Crown
amazon-logo

₹1499

₹6999

खरीदिये

discount

50% OFF

Fastrack Limitless Valor Smart Watch with 1.91" Ultra HD Display, Bluetooth Calling, SpO2, 100+ Sports Modes,Working Crown, Heart Rate & IP68 – Smartwatch for Man & Women Latest, 7-Day Battery (Black)

Fastrack Limitless Valor Smart Watch with 1.91" Ultra HD Display, Bluetooth Calling, SpO2, 100+ Sports Modes,Working Crown, Heart Rate & IP68 – Smartwatch for Man & Women Latest, 7-Day Battery (Black)

  • checkFastrack Limitless Valor Smart Watch with 1.91" Ultra HD Display
  • checkBluetooth Calling
  • checkSpO2
amazon-logo

₹2495

₹4995

खरीदिये

ऐसी रीडिंग पर भरोसा करना खतरनाक

कुछ मामलों में, इसके नतीजे गंभीर भी हो सकते हैं। Kospet iHeal 6 के पहले पब्लिश हुए रिव्यू से पता चला था कि इसकी तथाकथित ग्लूकोज रीडिंग असली माप से बहुत अलग थीं, कभी-कभी इतनी ज्यादा कि दवा के फैसलों पर असर पड़ सकता था। रेगुलेटर चेतावनी देते हैं कि ऐसे डेटा पर भरोसा करने से यूजर्स इंसुलिन लेने में देरी कर सकते हैं, डोज में फेरबदल कर सकते हैं, या चेतावनी के संकेतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं।

इस मुद्दे का दायरा अभी भी काफी बड़ा है। एजेंसी ने 1,266 ऑनलाइन लिस्टिंग को संदिग्ध पाया, जिनमें नियमों का पालन नहीं किया गया था। हालांकि यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 11.2% कम है, लेकिन इसमें शामिल प्रोडक्ट्स की अनुमानित पांच मिलियन यानी 50 लाख यूनिट्स बेची गईं। इनमें स्मार्टवॉच सबसे आम थीं, न केवल गलत हेल्थ दावों के लिए बल्कि जर्मनी के रेडियो इक्विपमेंट एक्ट के उल्लंघन के लिए भी।

ऑफलाइन इंस्पेक्शन में भी ऐसी ही समस्याएं सामने आईं। रिटेल में चेक किए गए 2,400 डिवाइस मॉडल में से 58% रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाए, जिससे लगभग 1.9 मिलियन यूनिट्स प्रभावित हुईं। ज्यादातर दिक्कतें एडमिनिस्ट्रेटिव थीं, हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स में ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस पाया गया।

कस्टम अधिकारियों ने भी सख्ती बढ़ा दी है, और 8,200 से ज्यादा शिपमेंट की जांच के बाद बॉर्डर पर 3,59,000 गैर-कानूनी डिवाइस को रोक दिया है।

रेगुलेटर्स के लिए मैसेज सीधा है: हेल्थ क्लेम असली टेक्नोलॉजी पर आधारित होने चाहिए। कंज्यूमर्स के लिए, जर्मनी की चेतावनी एक याद दिलाती है कि अगर कोई स्मार्टवॉच बिना सुई के ब्लड शुगर ट्रैक करने का दावा करती है, तो शक करना न सिर्फ सही है, बल्कि जरूरी भी है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Smartwatch

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।