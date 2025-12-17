New Year 2025 Deal: फिटनेस गोल को पूरा करेंगी ये स्मार्टवॉच!सस्ते में करें खरीदारी
New Year 2025 Deal: अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं और अपने लिए एक स्मार्टवॉच की तलाश में हैं, तो अमेजन एक शानदार ऑप्शन हो सकता है|
नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है। ऐसे मौके पर लोग नए संकल्प लेते हैं। अगर आपने इस साल फिट रहने का संकल्प लिया है, तो कुछ स्मार्टवॉच इसमें आपकी बेहद मदद कर सकती हैं। ये स्मार्टवॉच आपकी रोजाना की कैलोरी इनटेक|
1. Titan Evoke 2.0, 1.32" AMOLED Display Smart Watch with AOD,1000 Nits, Functional Crown, Magnetic Strap, Metal Body,Fast Charge,24/7 Health Suite, BT Calling, SpO2, HRM, IP68 Smartwatch - Cocoa Brown
यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.32 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 1000 निट्स ब्राइटनेस और Always-On Display मिलता है। मेटल बॉडी, मैग्नेटिक स्ट्रैप और फंक्शनल क्राउन के साथ यह स्मार्टवॉच स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों में परफेक्ट साबित होती है। इसमें कॉलिंग, हेल्थ फिटनेस जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इस स्मार्टवॉच को अमेजन से 8,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
ब्राइट और शार्प AMOLED डिस्प्ले
प्रीमियम मेटल बॉडी और मैग्नेटिक स्ट्रैप
Bluetooth Calling और म्यूज़िक कंट्रोल
IP68 वॉटर रेज़िस्टेंस और फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
GPS सपोर्ट नहीं मिलता
बैटरी बैकअप एवरेज है
2. 1.45" Smart Watch for Men Women (Make/Answer Call), 2024 New Mens Smartwatches, Hands-Free Calling & LED, Fitness Tracker Smartwatch for Android iPhones, Digital Watches Step Counter, 3 Straps (Black)
यह फुल टच कलर डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग वाली स्मार्टवॉच है। साथ ही WhatsApp, Instagram और अन्य ऐप नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। इसमें AI वॉयस असिस्टेंट, 100 से अधिक स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। वॉच को 21 फीसदी छूट के साथ 14,922 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
बड़ा और ब्राइट 1.45-इंच फुल टच डिस्प्ले
कॉल करने और रिसीव करने की सुविधा
100+ स्पोर्ट्स मोड और सटीक फिटनेस ट्रैकिंग
हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SpO₂ और स्लीप मॉनिटर
क्यों खोजें विकल्प
GPS सपोर्ट नहीं मिलता
कीमत थोड़ी ज्यादा लग सकती है
3. Samsung Galaxy Watch8 (44mm, LTE, Graphite) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो लेटेस्ट 3nm प्रोसेसर, ड्यूल GPS और Galaxy AI फीचर्स के साथ आती है। यह मजबूत बिल्ड और स्टाइलिश डिजाइन में आती है। इसमें एडवांस हेल्थ फीचर्स और LTE सपोर्ट से कॉलिंग और कनेक्टिविटी मिलती है। इसे अमेजन से 20 फीसदी छूट के साथ 36,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
3nm प्रोसेसर के साथ फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस
सुपर AMOLED डिस्प्ले
प्रीमियम व मजबूत बिल्ड
LTE सपोर्ट के साथ फोन के बिना कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
कीमत ज्यादा है
बैटरी लाइफ एवरेज लग सकती है
4. Apple Watch SE 3 GPS 40mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band - M/L
यह प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो Always-On डिस्प्ले, सटीक GPS ट्रैकिंग और एडवांस हेल्थ फीचर्स दिए गए हैं। यह स्मार्टवॉच हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, फॉल डिटेक्शन और तापमान सेंसिंग जैसी जरूरी फीचर्स मिलते हैं। वॉच को अमेज़न से 25,900 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
Always-On डिस्प्ले
सटीक GPS ट्रैकिंग
रियल-टाइम फिटनेस मेट्रिक्स
हार्ट रेट अलर्ट, स्लीप स्कोर और फॉल डिटेक्शन
18 घंटे तक की बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
Android फोन के साथ काम नहीं करती
LTE/Cellular वेरिएंट नहीं
ब्लड प्रेशर और ECG सपोर्ट नहीं
बैटरी लाइफ औसत है
5. OnePlus Watch 2 with Wear OS 4,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs battery life,1.43’’ AMOLED Display, Stainless Steel & Sapphire Crystal build,Dual Frequency GPS, 5 ATM, IP68 & BT Calling (Black Steel)
यह एक प्रीमियम Wear OS स्मार्टवॉच है, जो Snapdragon W5 ड्यूल-चिपसेट और दमदार बैटरी लाइफ के साथ आती है। इसमें 1.43-इंच का AMOLED डिस्प्ले, स्टेनलेस स्टील बॉडी दिया गया है, जो इसे बेहद मजबूत और स्टाइलिश बनाता है। इसमें 100+ स्पोर्ट्स मोड के साथ यह स्मार्टवॉच फिटनेस और डेली यूज़ दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें 50 फीसद छूट के साथ 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
Snapdragon W5 ड्यूल चिपसेट के साथ स्मूद परफॉर्मेंस
100 घंटे तक की दमदार बैटरी लाइफ
तेज़ VOOC फास्ट चार्जिंग
5ATM और IP68 वाटर रेज़िस्टेंस5ATM और IP68 वाटर रेज़िस्टेंस
क्यों खोजें विकल्प
iPhone के साथ पूरी तरह कम्पैटिबल नहीं
साइज थोड़ा बड़ा लग सकता है
6. Noise Endeavour Pro Outdoor Rugged Military Smart Watch, Titanium Alloy Bezel, Dual-Band GPS, 164ft Water Resistance, 28 Days Battery on Standby, AI Companion, for iOS & Android (Driftstone Beige)
यह एक रग्ड और मिलिट्री-ग्रेड आउटडोर स्मार्टवॉच है, जिसे खास तौर पर एडवेंचर और एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें टाइटेनियम एलॉय बेज़ल, ड्यूल-बैंड और 164 फीट तक की वाटर रेज़िस्टेंस मिलती है। 530mAh की पावरफुल बैटरी के साथ यह स्मार्टवॉच स्टैंडबाय मोड में 28 दिनों तक चल सकती है। इसे अमेजन से 9,999 रुपये में खरीद पाएंगे।
क्यों खरीदें
टाइटेनियम एलॉय बेज़ल के साथ मजबूत और हल्का डिज़ाइन
GPS से सटीक लोकेशन ट्रैकिंग
164 फीट तक वाटर रेज़िस्टेंट
28 दिन तक की लंबी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता
डिस्प्ले साइज औसत है
7. GARMIN Forerunner 55, GPS Running Watch with Daily Suggested Workouts, Up to 2 Weeks of Battery Life (Black)
यह एक GPS रनिंग स्मार्टवॉच है, जो आपके रन और फिटनेस को स्मार्ट तरीके से ट्रैक करती है। इसमें डेली सुझाए गए वर्कआउट्स और रेस डे प्लानिंग फीचर्स हैं। 2 हफ्ते तक बैटरी लाइफ और हल्का डिजाइन में आती है। इसे अमेज़न पर 23 फीसदी की छूट के साथ 18,500 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
GPS बेस्ड रनिंग और एक्टिविटी ट्रैकिंग
2 हफ्ते तक की लंबी बैटरी लाइफ
हार्ट रेट मॉनिटरिंग और एडवांस्ड वेलनेस फीचर्स
मल्टी-एक्टिविटी सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
हार्ट रेट मॉनिटर मेडिकल डिवाइस नहीं है
GPS मोड में बैटरी केवल 20 घंटे चलती है
