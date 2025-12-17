New Year 2025 Deal: फिटनेस गोल को पूरा करेंगी ये स्मार्टवॉच!सस्ते में करें खरीदारी

संक्षेप: New Year 2025 Deal: अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं और अपने लिए एक स्मार्टवॉच की तलाश में हैं, तो अमेजन एक शानदार ऑप्शन हो सकता है|

Dec 17, 2025 09:30 am IST

यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.32 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 1000 निट्स ब्राइटनेस और Always-On Display मिलता है। मेटल बॉडी, मैग्नेटिक स्ट्रैप और फंक्शनल क्राउन के साथ यह स्मार्टवॉच स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों में परफेक्ट साबित होती है। इसमें कॉलिंग, हेल्थ फिटनेस जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इस स्मार्टवॉच को अमेजन से 8,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 1.32-इंच AMOLED, 1000 निट्स कनेक्टिविटी: Bluetooth Callingकनेक्टिविटी Bluetooth Calling वारंटी 1 साल मैन्युफैक्चरर वारंटी बॉडी मेटल केस क्यों खरीदें ब्राइट और शार्प AMOLED डिस्प्ले प्रीमियम मेटल बॉडी और मैग्नेटिक स्ट्रैप Bluetooth Calling और म्यूज़िक कंट्रोल IP68 वॉटर रेज़िस्टेंस और फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प GPS सपोर्ट नहीं मिलता बैटरी बैकअप एवरेज है

यह फुल टच कलर डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग वाली स्मार्टवॉच है। साथ ही WhatsApp, Instagram और अन्य ऐप नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। इसमें AI वॉयस असिस्टेंट, 100 से अधिक स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। वॉच को 21 फीसदी छूट के साथ 14,922 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 1.45 इंच फुल टच कलर स्क्रीन कनेक्टिविटी Bluetooth Calling बैटरी 270mAh स्पोर्ट्स मोड्स 100+ क्यों खरीदें बड़ा और ब्राइट 1.45-इंच फुल टच डिस्प्ले कॉल करने और रिसीव करने की सुविधा 100+ स्पोर्ट्स मोड और सटीक फिटनेस ट्रैकिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SpO₂ और स्लीप मॉनिटर क्यों खोजें विकल्प GPS सपोर्ट नहीं मिलता कीमत थोड़ी ज्यादा लग सकती है

यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो लेटेस्ट 3nm प्रोसेसर, ड्यूल GPS और Galaxy AI फीचर्स के साथ आती है। यह मजबूत बिल्ड और स्टाइलिश डिजाइन में आती है। इसमें एडवांस हेल्थ फीचर्स और LTE सपोर्ट से कॉलिंग और कनेक्टिविटी मिलती है। इसे अमेजन से 20 फीसदी छूट के साथ 36,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले Super AMOLED, Sapphire Glass, 3000 निट्स साइज 44mm प्रोसेसर 3nm चिपसेट ऑपरेटिंग सिस्टम Wear OS 6.0 बैटरी 435mAh क्यों खरीदें 3nm प्रोसेसर के साथ फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस सुपर AMOLED डिस्प्ले प्रीमियम व मजबूत बिल्ड LTE सपोर्ट के साथ फोन के बिना कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प कीमत ज्यादा है बैटरी लाइफ एवरेज लग सकती है

यह प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो Always-On डिस्प्ले, सटीक GPS ट्रैकिंग और एडवांस हेल्थ फीचर्स दिए गए हैं। यह स्मार्टवॉच हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, फॉल डिटेक्शन और तापमान सेंसिंग जैसी जरूरी फीचर्स मिलते हैं। वॉच को अमेज़न से 25,900 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले Always-On Retina डिस्प्ले साइज 40mm ऑपरेटिंग सिस्टम watchOS स्टोरेज 64GB क्यों खरीदें Always-On डिस्प्ले सटीक GPS ट्रैकिंग रियल-टाइम फिटनेस मेट्रिक्स हार्ट रेट अलर्ट, स्लीप स्कोर और फॉल डिटेक्शन 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प Android फोन के साथ काम नहीं करती LTE/Cellular वेरिएंट नहीं ब्लड प्रेशर और ECG सपोर्ट नहीं बैटरी लाइफ औसत है

यह एक प्रीमियम Wear OS स्मार्टवॉच है, जो Snapdragon W5 ड्यूल-चिपसेट और दमदार बैटरी लाइफ के साथ आती है। इसमें 1.43-इंच का AMOLED डिस्प्ले, स्टेनलेस स्टील बॉडी दिया गया है, जो इसे बेहद मजबूत और स्टाइलिश बनाता है। इसमें 100+ स्पोर्ट्स मोड के साथ यह स्मार्टवॉच फिटनेस और डेली यूज़ दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें 50 फीसद छूट के साथ 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 1.43-इंच AMOLED, 466×466, कनेक्टिविटी Bluetooth Calling, GPS हेल्थ फीचर्स हार्ट रेट, स्लीप, स्ट्रेस मॉनिटरिंग वारंटी 1 साल बैटरी 100 घंटे (Smart Mode), 12 दिन (Power Saver) क्यों खरीदें Snapdragon W5 ड्यूल चिपसेट के साथ स्मूद परफॉर्मेंस 100 घंटे तक की दमदार बैटरी लाइफ तेज़ VOOC फास्ट चार्जिंग 5ATM और IP68 वाटर रेज़िस्टेंस5ATM और IP68 वाटर रेज़िस्टेंस क्यों खोजें विकल्प iPhone के साथ पूरी तरह कम्पैटिबल नहीं साइज थोड़ा बड़ा लग सकता है

यह एक रग्ड और मिलिट्री-ग्रेड आउटडोर स्मार्टवॉच है, जिसे खास तौर पर एडवेंचर और एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें टाइटेनियम एलॉय बेज़ल, ड्यूल-बैंड और 164 फीट तक की वाटर रेज़िस्टेंस मिलती है। 530mAh की पावरफुल बैटरी के साथ यह स्मार्टवॉच स्टैंडबाय मोड में 28 दिनों तक चल सकती है। इसे अमेजन से 9,999 रुपये में खरीद पाएंगे।

Specifications GPS ड्यूल-बैंड L1 + L5 (5-सैटेलाइट सपोर्ट) सेंसर Altimeter, Barometer, Compass बैटरी 530mAh कनेक्टिविटी Bluetooth वारंटी 1 साल मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें टाइटेनियम एलॉय बेज़ल के साथ मजबूत और हल्का डिज़ाइन GPS से सटीक लोकेशन ट्रैकिंग 164 फीट तक वाटर रेज़िस्टेंट 28 दिन तक की लंबी बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता डिस्प्ले साइज औसत है

यह एक GPS रनिंग स्मार्टवॉच है, जो आपके रन और फिटनेस को स्मार्ट तरीके से ट्रैक करती है। इसमें डेली सुझाए गए वर्कआउट्स और रेस डे प्लानिंग फीचर्स हैं। 2 हफ्ते तक बैटरी लाइफ और हल्का डिजाइन में आती है। इसे अमेज़न पर 23 फीसदी की छूट के साथ 18,500 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications GPS बिल्ट-इन बैटरी 20 घंटे कनेक्टिविटी Bluetooth वारंटी 1 साल क्यों खरीदें GPS बेस्ड रनिंग और एक्टिविटी ट्रैकिंग 2 हफ्ते तक की लंबी बैटरी लाइफ हार्ट रेट मॉनिटरिंग और एडवांस्ड वेलनेस फीचर्स मल्टी-एक्टिविटी सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प हार्ट रेट मॉनिटर मेडिकल डिवाइस नहीं है GPS मोड में बैटरी केवल 20 घंटे चलती है

