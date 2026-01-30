महज 399 रुपये में अपने बच्चों के लिए खरीदें स्मार्टवॉच, हमेशा रख पाएंगे नजर

संक्षेप: किड्स स्मार्टवॉच बच्चों के लिए समय देखने के साथ-साथ सिक्योरिटी और एंटरटेनमेंट का स्मार्ट सॉल्यूशन है। इसमें जीपीएस ट्रैकिंग, SOS अलर्ट, कॉलिंग और फिटनेस फीचर्स मिलते हैं। अमेजन से इन्हें काफी सस्ते में खरीदा जा सकेगा।

Follow Us on

Jan 30, 2026 09:28 am IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

किड्स स्मार्टवॉच आज के समय में बच्चों के लिए एक मजेदार और मददगार गैजेट बन चुकी है। यह सिर्फ समय देखने का सॉल्यूशन नहीं, बल्कि सेफ्टी, फिटनेस ट्रैकिंग, लोकेशन ट्रैकिंग और कॉल/मैसेज फीचर्स जैसी खूबियों के साथ आती है। बच्चों को एक्टिव रखने के लिए स्टेप काउंटर, गेम्स और हेल्थ मॉनिटरिंग भी उपलब्ध होती है। पेरेंट्स के लिए SOS अलर्ट और GPS ट्रैकिंग से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। किड्स स्मार्टवॉच सीखने, खेल और सुरक्षा को एक साथ जोड़कर स्मार्ट एक्सपीरियंस देता है। अमेजन से इन्हें 399 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इसकी कीमत 6,999 रुपये है। इसे 26% डिस्काउंट के साथ 5,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 4G सपोर्ट के साथ वीडियो कॉलिंग की सुविधा मिलती है, जिससे माता-पिता कभी भी बच्चे से बात कर सकते हैं। लाइव और सटीक GPS लोकेशन ट्रैकिंग से बच्चे की रियल-टाइम लोकेशन आसानी से पता चल जाती है। Safe Zone अलर्ट और SOS बटन इमरजेंसी में तुरंत मदद के लिए बेहद मददगार हैं। साथ ही फैमिली चैट, गेम्स, पेडोमीटर और गुड हैबिट कोच बच्चों के लिए इसे मजेदार और सीखने वाला स्मार्ट वॉच बनाते हैं।

Specifications नेटवर्क 4G सपोर्ट कॉलिंग वीडियो कॉल व वॉयस कॉल लोकेशन ट्रैकिंग लाइव और सटीक GPS सेफ्टी फीचर्स SOS बटन, सेफ जोन अलर्ट क्यों खरीदें बच्चों की सेफ्टी के लिए लाइव GPS ट्रैकिंग 4G वीडियो कॉलिंग से आसान कनेक्टिविटी SOS और सेफ जोन अलर्ट बहुत मददगार क्यों खोजें विकल्प सिम कार्ड और इंटरनेट रिचार्ज की जरूरत बैटरी बैकअप सामान्य इस्तेमाल पर निर्भर

इसकी कीमत वैसे तो 7,999 रुपये है, लेकिन इसे 25% डिस्काउंट के साथ 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2 वे वीडियो और वॉयस कॉलिंग की सुविधा है, जिससे बच्चे और पेरेंट्स हमेशा जुड़े रहते हैं। Google Maps के जरिए रियल-टाइम लोकेशन मॉनिटरिंग और जियो-फेंसिंग फीचर बच्चे की सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। SOS इमरजेंसी अलर्ट किसी भी इमरजेंसी में तुरंत नोटिफिकेशन भेजता है। IP68 वॉटरप्रूफ डिजाइन, मजबूत बिल्ड और बच्चों-फ्रेंडली इंटरफेस इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए एक भरोसेमंद किड्स स्मार्टवॉच बनाते हैं।

Specifications नेटवर्क सपोर्ट 4G सिम कम्पैटिबल कॉलिंग 2-वे वीडियो और वॉयस कॉल लोकेशन ट्रैकिंग रियल-टाइम लोकेशन (Google Maps) सेफ्टी फीचर्स SOS इमरजेंसी अलर्ट, जियो-फेंसिंग वॉटर रेसिस्टेंस IP68 वाटरप्रूफ कंट्रोल पेरेंट ऐप से मॉनिटरिंग क्यों खरीदें 4G वीडियो कॉलिंग से बेहतर कनेक्टिविटी Google Maps से सटीक लाइव लोकेशन जियो-फेंसिंग और SOS से मजबूत सेफ्टी IP68 वॉटरप्रूफ, बच्चों के लिए सुरक्षित क्यों खोजें विकल्प सिम और डेटा रिचार्ज की अतिरिक्त लागत बैटरी बैकअप भारी इस्तेमाल में कम हो सकता है

यह एक किफायती वॉच है। इसे 87% डिस्काउंट के साथ 399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका सिंगल टच इंटरफेस इसे चलाना बेहद सरल बनाता है, खासकर पहली बार स्मार्टवॉच इस्तेमाल करने वालों के लिए। यह वॉच रोजमर्रा की फिटनेस एक्टिविटी जैसे स्टेप काउंट, वर्कआउट मोड्स और एक्टिविटी ट्रैकिंग में मदद करती है। वॉटर रेसिस्टेंट डिजाइन के कारण पसीना या हल्की बारिश में भी बेझिझक इस्तेमाल किया जा सकता है। क्विक चार्जिंग सपोर्ट से यह कम समय में चार्ज होकर लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए तैयार रहती है।

Specifications फिटनेस ट्रैकिंग स्टेप काउंटर, वर्कआउट मोड्स चार्जिंग क्विक चार्ज सपोर्ट वॉटर रेसिस्टेंस पानी और पसीने से सुरक्षा क्यों खरीदें इस्तेमाल में आसान सिंगल टच इंटरफेस फिटनेस ट्रैकिंग के बेसिक फीचर्स क्विक चार्जिंग सुविधा क्यों खोजें विकल्प एडवांस स्मार्ट फीचर्स सीमित डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी साधारण ऐप सपोर्ट बेसिक

इसकी कीमत 2,199 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा दी गई है, जिससे आप सीधे वॉच से कॉल कर सकते हैं। हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप ट्रैकिंग और अलग-अलग स्पोर्ट्स मोड्स आपकी सेहत और फिटनेस पर नजर रखने में मदद करते हैं। स्टाइल और फिटनेस का अच्छा बैलेंस चाहने वालों के लिए यह एक बढ़िया विकल्प है।

Specifications कॉलिंग ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट हेल्थ ट्रैकिंग हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर फिटनेस मोड्स कई स्पोर्ट्स मोड्स स्ट्रैप 2 इंटरचेंजेबल स्ट्रैप क्यों खरीदें ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा बेसिक हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग 2 स्ट्रैप के साथ वैल्यू फॉर मनी क्यों खोजें विकल्प GPS और एडवांस सेंसर नहीं ऐप फीचर्स सीमित बैटरी बैकअप औसत

इसे 62% डिस्काउंट के साथ 383 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह Android और iOS दोनों फोन के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाती है। वॉच में डेली एक्टिविटी ट्रैकर, हार्ट रेट सेंसर और स्लीप मॉनिटर जैसी जरूरी हेल्थ फीचर्स दिए गए हैं, जो आपकी फिटनेस पर नजर रखने में मदद करते हैं। IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग के कारण यह पानी और पसीने से सुरक्षित रहती है। सिंपल डिजाइन और आसान इंटरफेस इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं।

Specifications कम्पैटिबिलिटी Android और iOS फोन सपोर्ट हेल्थ ट्रैकिंग हार्ट रेट सेंसर, स्लीप मॉनिटर एक्टिविटी ट्रैकर स्टेप काउंट, डेली एक्टिविटी रिकॉर्ड वाटरप्रूफ IP68 रेटिंग क्यों खरीदें Android और iOS दोनों के लिए सपोर्ट IP68 वाटरप्रूफ होने से निश्चिंत इस्तेमाल बेसिक हेल्थ और फिटनेस फीचर्स क्यों खोजें विकल्प कॉलिंग और GPS सपोर्ट नहीं डिस्प्ले और फीचर्स बेसिक लेवल के हैवी यूज में बैटरी औसत

इसे 73% डिस्काउंट के साथ 1,339 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह सिम कार्ड सपोर्ट के साथ कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा देता है। GPS लोकेशन ट्रैकर से माता-पिता बच्चों की रियल-टाइम लोकेशन आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें म्यूजिक प्लेयर, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग और नोटिफिकेशन फीचर्स भी मौजूद हैं। अलार्म और रिमाइंडर सेट करना आसान है। वॉटरप्रूफ डिजाइन इसे रोजमर्रा की एक्टिविटी और खेल-कूद के लिए सुरक्षित बनाता है।

Specifications सिम सपोर्ट कॉलिंग और मैसेजिंग लोकेशन ट्रैकिंग GPS सिस्टम मल्टीमीडिया म्यूजिक प्लेयर, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग वाटरप्रूफ सुरक्षित वॉटर रेसिस्टेंट डिजाइन क्यों खरीदें सिम कार्ड के साथ कॉल और मैसेजिंग सुविधा GPS लोकेशन ट्रैकिंग से बच्चों की सुरक्षा म्यूजिक, कैमरा और वीडियो फीचर्स अलार्म और नोटिफिकेशन की सुविधा वॉटरप्रूफ डिजाइन क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप भारी इस्तेमाल में कम इंटरफेस कुछ बच्चों के लिए मुश्किल एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स सीमित

इसकी कीमत 4,999 रुपये है। इसे 73% डिस्काउंट के साथ 1,349 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें LBS लोकेशन ट्रैकिंग से बच्चे की रियल-टाइम लोकेशन पता की जा सकती है। SOS बटन और जियो-फेंसिंग फीचर इमरजेंसी में तुरंत मदद के लिए मददगार हैं। वॉइस कॉलिंग और रिमोट मॉनिटरिंग से माता-पिता बच्चे के साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं। इसमें कैमरा और मनोरंजन के लिए अन्य फीचर्स भी मौजूद हैं।

Specifications लोकेशन ट्रैकिंग LBS लोकेशन मॉनिटरिंग कॉलिंग वॉइस कॉलिंग सपोर्ट सेफ्टी SOS बटन, जियो-फेंसिंग रिमोट कंट्रोल रिमोट मॉनिटरिंग ऐप क्यों खरीदें रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग SOS और जियो-फेंसिंग से बढ़ी हुई सुरक्षा वॉइस कॉलिंग और रिमोट मॉनिटरिंग सुविधा क्यों खोजें विकल्प GPS के बजाय LBS लोकेशन थोड़ी कम सटीक बैटरी औसत, लगातार कॉलिंग पर जल्दी खत्म एडवांस हेल्थ फीचर्स नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।