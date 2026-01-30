महज 399 रुपये में अपने बच्चों के लिए खरीदें स्मार्टवॉच, हमेशा रख पाएंगे नजर
किड्स स्मार्टवॉच बच्चों के लिए समय देखने के साथ-साथ सिक्योरिटी और एंटरटेनमेंट का स्मार्ट सॉल्यूशन है। इसमें जीपीएस ट्रैकिंग, SOS अलर्ट, कॉलिंग और फिटनेस फीचर्स मिलते हैं। अमेजन से इन्हें काफी सस्ते में खरीदा जा सकेगा।
किड्स स्मार्टवॉच आज के समय में बच्चों के लिए एक मजेदार और मददगार गैजेट बन चुकी है। यह सिर्फ समय देखने का सॉल्यूशन नहीं, बल्कि सेफ्टी, फिटनेस ट्रैकिंग, लोकेशन ट्रैकिंग और कॉल/मैसेज फीचर्स जैसी खूबियों के साथ आती है। बच्चों को एक्टिव रखने के लिए स्टेप काउंटर, गेम्स और हेल्थ मॉनिटरिंग भी उपलब्ध होती है। पेरेंट्स के लिए SOS अलर्ट और GPS ट्रैकिंग से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। किड्स स्मार्टवॉच सीखने, खेल और सुरक्षा को एक साथ जोड़कर स्मार्ट एक्सपीरियंस देता है। अमेजन से इन्हें 399 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकेगा।
1. sekyo 'Carepal Pro' 4G Kids Smart Watch | Video Call, Accurate & Live GPS Location |App Control, Family Chat, Games, Pedometer, Safe Zone Alert, SOS, Good Habit Coach | SmartWatch for Kids, Boys/Girls
इसकी कीमत 6,999 रुपये है। इसे 26% डिस्काउंट के साथ 5,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 4G सपोर्ट के साथ वीडियो कॉलिंग की सुविधा मिलती है, जिससे माता-पिता कभी भी बच्चे से बात कर सकते हैं। लाइव और सटीक GPS लोकेशन ट्रैकिंग से बच्चे की रियल-टाइम लोकेशन आसानी से पता चल जाती है। Safe Zone अलर्ट और SOS बटन इमरजेंसी में तुरंत मदद के लिए बेहद मददगार हैं। साथ ही फैमिली चैट, गेम्स, पेडोमीटर और गुड हैबिट कोच बच्चों के लिए इसे मजेदार और सीखने वाला स्मार्ट वॉच बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बच्चों की सेफ्टी के लिए लाइव GPS ट्रैकिंग
4G वीडियो कॉलिंग से आसान कनेक्टिविटी
SOS और सेफ जोन अलर्ट बहुत मददगार
क्यों खोजें विकल्प
सिम कार्ड और इंटरनेट रिचार्ज की जरूरत
बैटरी बैकअप सामान्य इस्तेमाल पर निर्भर
2. Noise Junior Explorer 2 Smart Watch for Kids with 4G SIM Compatible, 2-Way Video & Voice Calling, Geofencing, Real Time Location Monitoring via Google Maps, IP68, SOS Emergency Alerts (Frost Pop)
इसकी कीमत वैसे तो 7,999 रुपये है, लेकिन इसे 25% डिस्काउंट के साथ 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2 वे वीडियो और वॉयस कॉलिंग की सुविधा है, जिससे बच्चे और पेरेंट्स हमेशा जुड़े रहते हैं। Google Maps के जरिए रियल-टाइम लोकेशन मॉनिटरिंग और जियो-फेंसिंग फीचर बच्चे की सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। SOS इमरजेंसी अलर्ट किसी भी इमरजेंसी में तुरंत नोटिफिकेशन भेजता है। IP68 वॉटरप्रूफ डिजाइन, मजबूत बिल्ड और बच्चों-फ्रेंडली इंटरफेस इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए एक भरोसेमंद किड्स स्मार्टवॉच बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4G वीडियो कॉलिंग से बेहतर कनेक्टिविटी
Google Maps से सटीक लाइव लोकेशन
जियो-फेंसिंग और SOS से मजबूत सेफ्टी
IP68 वॉटरप्रूफ, बच्चों के लिए सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
सिम और डेटा रिचार्ज की अतिरिक्त लागत
बैटरी बैकअप भारी इस्तेमाल में कम हो सकता है
3. Bouncefit D20 Y68 Fitness Band Smart Watch for Men, Women, Boys, Girls, Kids – Single Touch Interface, Water Resistant, Workout Modes, Quick Charge Sports Smartwatch – Pink
यह एक किफायती वॉच है। इसे 87% डिस्काउंट के साथ 399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका सिंगल टच इंटरफेस इसे चलाना बेहद सरल बनाता है, खासकर पहली बार स्मार्टवॉच इस्तेमाल करने वालों के लिए। यह वॉच रोजमर्रा की फिटनेस एक्टिविटी जैसे स्टेप काउंट, वर्कआउट मोड्स और एक्टिविटी ट्रैकिंग में मदद करती है। वॉटर रेसिस्टेंट डिजाइन के कारण पसीना या हल्की बारिश में भी बेझिझक इस्तेमाल किया जा सकता है। क्विक चार्जिंग सपोर्ट से यह कम समय में चार्ज होकर लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए तैयार रहती है।
Specifications
क्यों खरीदें
इस्तेमाल में आसान सिंगल टच इंटरफेस
फिटनेस ट्रैकिंग के बेसिक फीचर्स
क्विक चार्जिंग सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
एडवांस स्मार्ट फीचर्स सीमित
डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी साधारण
ऐप सपोर्ट बेसिक
4. Series10 Bluetooth Calling Smartwatch for Kids
इसकी कीमत 2,199 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा दी गई है, जिससे आप सीधे वॉच से कॉल कर सकते हैं। हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप ट्रैकिंग और अलग-अलग स्पोर्ट्स मोड्स आपकी सेहत और फिटनेस पर नजर रखने में मदद करते हैं। स्टाइल और फिटनेस का अच्छा बैलेंस चाहने वालों के लिए यह एक बढ़िया विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा
बेसिक हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग
2 स्ट्रैप के साथ वैल्यू फॉर मनी
क्यों खोजें विकल्प
GPS और एडवांस सेंसर नहीं
ऐप फीचर्स सीमित
बैटरी बैकअप औसत
5. MARVIK Smart Watch for Kids, Men, Boys, Girls, and Women, D20 Plus 2025, Latest for Android and iOS Phones, IP68 Waterproof with Daily Activity Tracker, Heart Rate Sensor, Sleep Monitor Watch - Black
इसे 62% डिस्काउंट के साथ 383 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह Android और iOS दोनों फोन के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाती है। वॉच में डेली एक्टिविटी ट्रैकर, हार्ट रेट सेंसर और स्लीप मॉनिटर जैसी जरूरी हेल्थ फीचर्स दिए गए हैं, जो आपकी फिटनेस पर नजर रखने में मदद करते हैं। IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग के कारण यह पानी और पसीने से सुरक्षित रहती है। सिंपल डिजाइन और आसान इंटरफेस इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Android और iOS दोनों के लिए सपोर्ट
IP68 वाटरप्रूफ होने से निश्चिंत इस्तेमाल
बेसिक हेल्थ और फिटनेस फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
कॉलिंग और GPS सपोर्ट नहीं
डिस्प्ले और फीचर्स बेसिक लेवल के
हैवी यूज में बैटरी औसत
6. GameSir Kids Smartwatch for Boys & Girls, Men & Women, Sim Card Support, Location Tracker/GPS System, Music Player, Camera, Video,Notification, Alarm, Waterproof, Calling Smart Watch-Black
इसे 73% डिस्काउंट के साथ 1,339 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह सिम कार्ड सपोर्ट के साथ कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा देता है। GPS लोकेशन ट्रैकर से माता-पिता बच्चों की रियल-टाइम लोकेशन आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें म्यूजिक प्लेयर, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग और नोटिफिकेशन फीचर्स भी मौजूद हैं। अलार्म और रिमाइंडर सेट करना आसान है। वॉटरप्रूफ डिजाइन इसे रोजमर्रा की एक्टिविटी और खेल-कूद के लिए सुरक्षित बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सिम कार्ड के साथ कॉल और मैसेजिंग सुविधा
GPS लोकेशन ट्रैकिंग से बच्चों की सुरक्षा
म्यूजिक, कैमरा और वीडियो फीचर्स
अलार्म और नोटिफिकेशन की सुविधा
वॉटरप्रूफ डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप भारी इस्तेमाल में कम
इंटरफेस कुछ बच्चों के लिए मुश्किल
एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स सीमित
7. Punnk Funnk® Q18 Present Smart Kids LBS Location Tracking Watch with Voice Calling, SOS, Remote Monitoring, Camera, Geo-Fencing Function (Ocean Green)
इसकी कीमत 4,999 रुपये है। इसे 73% डिस्काउंट के साथ 1,349 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें LBS लोकेशन ट्रैकिंग से बच्चे की रियल-टाइम लोकेशन पता की जा सकती है। SOS बटन और जियो-फेंसिंग फीचर इमरजेंसी में तुरंत मदद के लिए मददगार हैं। वॉइस कॉलिंग और रिमोट मॉनिटरिंग से माता-पिता बच्चे के साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं। इसमें कैमरा और मनोरंजन के लिए अन्य फीचर्स भी मौजूद हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग
SOS और जियो-फेंसिंग से बढ़ी हुई सुरक्षा
वॉइस कॉलिंग और रिमोट मॉनिटरिंग सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
GPS के बजाय LBS लोकेशन थोड़ी कम सटीक
बैटरी औसत, लगातार कॉलिंग पर जल्दी खत्म
एडवांस हेल्थ फीचर्स नहीं
