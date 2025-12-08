Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़smartwatch with SIM connectivity and camera under 3000 rupees on Amazon
मौका! कैमरा वाली इस स्मार्टवॉच में लग जाता है SIM कार्ड, कीमत ₹3000 से भी कम

मौका! कैमरा वाली इस स्मार्टवॉच में लग जाता है SIM कार्ड, कीमत ₹3000 से भी कम

संक्षेप:

ग्राहकों को 3000 रुपये से कम में बेहतरीन स्मार्टवॉच खरीदने का मौका मिल रहा है। Fire-Boltt Clickk में सिम कार्ड सपोर्ट और कैमरा दिया गया है और यह डिवाइस धाकड़ छूट पर ऑर्डर किया जा सकता है। 

Dec 08, 2025 01:24 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

89% OFF

Fire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display, Front Camera, Nano SIM Slot, 1000mAh Smartwatch

Fire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display, Front Camera, Nano SIM Slot, 1000mAh Smartwatch

  • checkFire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display
  • checkFront Camera
  • checkNano SIM Slot
amazon-logo

₹2799

₹24999

खरीदिये

discount

89% OFF

Fire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display, Front Camera, Nano SIM Slot, 1000mAh Smartwatch

Fire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display, Front Camera, Nano SIM Slot, 1000mAh Smartwatch

  • checkFire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display
  • checkFront Camera
  • checkNano SIM Slot
amazon-logo

₹2799

₹24999

खरीदिये

discount

89% OFF

Fire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display, Front Camera, Nano SIM Slot, 1000mAh Smartwatch

Fire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display, Front Camera, Nano SIM Slot, 1000mAh Smartwatch

  • checkFire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display
  • checkFront Camera
  • checkNano SIM Slot
amazon-logo

₹2799

₹24999

खरीदिये

discount

86% OFF

Fire-Boltt Phoenix Smart Watch 1.38” HD Display, Bluetooth Calling, AI Voice Assistant, 120 Sports Modes, IP67 Waterproof, SpO2 Monitor, Smart Watch for Man & Woman- Grey

Fire-Boltt Phoenix Smart Watch 1.38” HD Display, Bluetooth Calling, AI Voice Assistant, 120 Sports Modes, IP67 Waterproof, SpO2 Monitor, Smart Watch for Man & Woman- Grey

  • checkFire-Boltt Phoenix Smart Watch 1.38” HD Display
  • checkBluetooth Calling
  • checkAI Voice Assistant
amazon-logo

₹1399

₹9999

खरीदिये

discount

94% OFF

Fire-Boltt ARC 49.8mm (1.96 inch) AMOLED Always On Curved Display Smart Watch, Bluetooth Calling, Wireless Charging, 100+ Sports Modes, Water-Resistant 100+ Cloud Watch Faces (Black)

Fire-Boltt ARC 49.8mm (1.96 inch) AMOLED Always On Curved Display Smart Watch, Bluetooth Calling, Wireless Charging, 100+ Sports Modes, Water-Resistant 100+ Cloud Watch Faces (Black)

  • checkFire-Boltt ARC 49.8mm (1.96 inch) AMOLED Always On Curved Display Smart Watch
  • checkBluetooth Calling
  • checkWireless Charging
amazon-logo

₹1118

₹19999

खरीदिये

स्मार्टवॉच नए जमाने का ट्रेंड ही नहीं बल्कि अब रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी हैं। हालांकि, ज्यादातर वॉच से कॉल या मेसेज करने के लिए उन्हें फोन से कनेक्ट रखना होता है। हम आपके लिए ऐसी वॉच डील लेकर आए हैं, जो कम बजट में वॉच में ही कैमरा और सिम कनेक्टिविटी ऑफर करती है। Fire-Boltt Clickk वॉच में SIM कार्ड लगाया जा सकता है और यह फ्रंट कैमरा के साथ आती है।

सम्बंधित सुझाव

discount

89% OFF

Fire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display, Front Camera, Nano SIM Slot, 1000mAh Smartwatch

Fire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display, Front Camera, Nano SIM Slot, 1000mAh Smartwatch

  • checkFire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display
  • checkFront Camera
  • checkNano SIM Slot
amazon-logo

₹2799

₹24999

खरीदिये

discount

89% OFF

Fire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display, Front Camera, Nano SIM Slot, 1000mAh Smartwatch

Fire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display, Front Camera, Nano SIM Slot, 1000mAh Smartwatch

  • checkFire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display
  • checkFront Camera
  • checkNano SIM Slot
amazon-logo

₹2799

₹24999

खरीदिये

discount

89% OFF

Fire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display, Front Camera, Nano SIM Slot, 1000mAh Smartwatch

Fire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display, Front Camera, Nano SIM Slot, 1000mAh Smartwatch

  • checkFire-Boltt Clickk 54.1mm (2.12 inch) AMOLED Display
  • checkFront Camera
  • checkNano SIM Slot
amazon-logo

₹2799

₹24999

खरीदिये

discount

86% OFF

Fire-Boltt Phoenix Smart Watch 1.38” HD Display, Bluetooth Calling, AI Voice Assistant, 120 Sports Modes, IP67 Waterproof, SpO2 Monitor, Smart Watch for Man & Woman- Grey

Fire-Boltt Phoenix Smart Watch 1.38” HD Display, Bluetooth Calling, AI Voice Assistant, 120 Sports Modes, IP67 Waterproof, SpO2 Monitor, Smart Watch for Man & Woman- Grey

  • checkFire-Boltt Phoenix Smart Watch 1.38” HD Display
  • checkBluetooth Calling
  • checkAI Voice Assistant
amazon-logo

₹1399

₹9999

खरीदिये

discount

94% OFF

Fire-Boltt ARC 49.8mm (1.96 inch) AMOLED Always On Curved Display Smart Watch, Bluetooth Calling, Wireless Charging, 100+ Sports Modes, Water-Resistant 100+ Cloud Watch Faces (Black)

Fire-Boltt ARC 49.8mm (1.96 inch) AMOLED Always On Curved Display Smart Watch, Bluetooth Calling, Wireless Charging, 100+ Sports Modes, Water-Resistant 100+ Cloud Watch Faces (Black)

  • checkFire-Boltt ARC 49.8mm (1.96 inch) AMOLED Always On Curved Display Smart Watch
  • checkBluetooth Calling
  • checkWireless Charging
amazon-logo

₹1118

₹19999

खरीदिये

Fire-Boltt Clickk की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सीधे नैनो सिम कार्ड लगाया जा सकता है और इसे फोन से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका सीधा फायदा यह है कि आपको इसमें मेसेज करने, ऐप्स यूज करने या फिर वीडियो कॉलिंग तक करने के लिए आपको केवल वॉच यूज करनी होती है और फोन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप फोन पर स्क्रीन-टाइम कम करना चाहते हैं तो यह अच्छा विकल्प बन सकती है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के यूजर ने लगा दी स्कैमर की क्लास, QR लिंक खोलते ही रोने लगा ठग!

इन ऑफर्स के साथ खरीदें Fire-Boltt Clickk

ओरिजनल प्राइस के मुकाबले Fire-Boltt की स्मार्टवॉच को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर खास डिस्काउंट के बाद 2,799 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसपर बैंक ऑफर, कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे फायदे अलग से मिल रहे हैं। इस वॉच को वाइनबेरी ब्लेंड, स्काईलाइन पल्स और अन्य कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

89% OFF

Fire-Boltt Rise Luxe Stainless Steel Luxury, 47mm (1.85) Display Bluetooth Calling, Rotating Crown, AI Voice Assistant, 120 Sports Modes, Neon UI, Stainless Steel Straps, SpO2 (Rose Gold)

Fire-Boltt Rise Luxe Stainless Steel Luxury, 47mm (1.85) Display Bluetooth Calling, Rotating Crown, AI Voice Assistant, 120 Sports Modes, Neon UI, Stainless Steel Straps, SpO2 (Rose Gold)

  • checkFire-Boltt Rise Luxe Stainless Steel Luxury
  • check47mm (1.85) Display Bluetooth Calling
  • checkRotating Crown
amazon-logo

₹1599

₹14999

खरीदिये

discount

90% OFF

Fire-Boltt Invincible Plus 1.43" AMOLED Display Smartwatch with Bluetooth Calling, TWS Connection, 300+ Sports Modes, 110 in-Built Watch Faces, 4GB Storage & AI Voice Assistant (Gold Black)

Fire-Boltt Invincible Plus 1.43" AMOLED Display Smartwatch with Bluetooth Calling, TWS Connection, 300+ Sports Modes, 110 in-Built Watch Faces, 4GB Storage & AI Voice Assistant (Gold Black)

  • checkFire-Boltt Invincible Plus 1.43" AMOLED Display Smartwatch with Bluetooth Calling
  • checkTWS Connection
  • check300+ Sports Modes
amazon-logo

₹1999

₹21000

खरीदिये

discount

91% OFF

Fire-Boltt Brillia Smart Watch 2.02” AMOLED Display, Bluetooth Calling, SpO2, Heart Rate Monitor, 120+ Sports Modes, Fitness Tracker, Voice Assistant, Smart Watch for Man & Women– Champagne

Fire-Boltt Brillia Smart Watch 2.02” AMOLED Display, Bluetooth Calling, SpO2, Heart Rate Monitor, 120+ Sports Modes, Fitness Tracker, Voice Assistant, Smart Watch for Man & Women– Champagne

  • checkFire-Boltt Brillia Smart Watch 2.02” AMOLED Display
  • checkBluetooth Calling
  • checkSpO2
amazon-logo

₹1699

₹18999

खरीदिये

discount

90% OFF

Fire-Boltt Rise Smart Watch with 1.85” HD Display, Metal Body, Bluetooth Calling, AI Voice Assistant, 120 Sports Modes, SpO2 & Heart Rate Monitor, Smart Watch for Man & Women – Black

Fire-Boltt Rise Smart Watch with 1.85” HD Display, Metal Body, Bluetooth Calling, AI Voice Assistant, 120 Sports Modes, SpO2 & Heart Rate Monitor, Smart Watch for Man & Women – Black

  • checkFire-Boltt Rise Smart Watch with 1.85” HD Display
  • checkMetal Body
  • checkBluetooth Calling
amazon-logo

₹1199

₹11999

खरीदिये

discount

91% OFF

Fire-Boltt Brillia Smart Watch 2.02” AMOLED Display, Bluetooth Calling, SpO2, Heart Rate Monitor, 120+ Sports Modes, Fitness Tracker, Voice Assistant, Smart Watch for Man & Women– Blue

Fire-Boltt Brillia Smart Watch 2.02” AMOLED Display, Bluetooth Calling, SpO2, Heart Rate Monitor, 120+ Sports Modes, Fitness Tracker, Voice Assistant, Smart Watch for Man & Women– Blue

  • checkFire-Boltt Brillia Smart Watch 2.02” AMOLED Display
  • checkBluetooth Calling
  • checkSpO2
amazon-logo

₹1699

₹18999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:फ्लाइट के दौरान क्यों ऑन करना पड़ता है Airplane Mode? नहीं किया तो क्या होगा?

ऐसे हैं Fire-Boltt Clickk के स्पेसिफिकेशंस

फीचर्स की बात करें तो 2.21 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और इसमें नैनो-SIM के अलावा बिल्ट-इन फ्रंट कैमरा मिलता है। इसमें 2MP कैमरा मिलता है और इसमें लंबा बैकअप देने के लिए 1000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। दावा है कि इसके फुल चार्ज होने 36 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम मिल सकता है। इसमें ढेरों हेल्थ और कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं, जिनकी लिस्ट में हार्ट रेट मॉनीटरिंग और SpO2 ट्रैकिंग वगैरह सब शामिल हैं। वॉच कई कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी ऑफर कर रही है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Smartwatch Amazon अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।