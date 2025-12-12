महज ₹3999 में खटाखट बिक रही ₹13000 वाली स्मार्टवॉच, अमेजन पर स्टॉक खत्म होने से पहले कर लें ऑर्डर
बजट में बेहतरीन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट लुक के साथ आने वाली स्मार्टवॉच 5000 रुपये के अंदर मिल जाएंगी। अमेजन पर इसके कई विकल्प उपलब्ध हैं।
अगर आप स्मार्ट फीचर्स के साथ एक स्टाइलिश और किफायती स्मार्टवॉच की तलाश में हैं, तो ₹5000 के अंदर मिलने वाली स्मार्टवॉच आपके लिए परफेक्ट रहेगी। ये वॉच न केवल समय दिखाती हैं, बल्कि आपकी फिटनेस एक्टिविटी को भी ट्रैक करने में मदद करती हैं। कई मॉडलों में कॉल और मैसेज नोटिफिकेशन, म्यूजिक कंट्रोल और मल्टी-स्पोर्ट मोड जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं। ये सभी अमेजन पर उपलब्ध हैं औपर इन पर 69% तक का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।
1. Titan Zeal 1.85" AMOLED Metal Case Smart Watch with BT Calling, SpO2, 100+ Sports Modes, Auto Sports Recognition, Fast Charging Smartwatch for Men & Women with – Black Leather Strap (Black)
इसकी कीमत 3,999 रुपये है। समें 1.85 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो बेहद शार्प और ब्राइट विज़ुअल देता है। इसका मेटल केस इसे मजबूत और शानदार लुक देता है। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर से आप सीधे वॉच से कॉल उठा सकते हैं। 100+ स्पोर्ट्स मोड और ऑटो स्पोर्ट्स रिकग्निशन फिटनेस ट्रैकिंग को और आसान बनाते हैं। SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट और स्लीप ट्रैकिंग जैसे फीचर्स इसे हेल्थ मॉनिटरिंग इसे और बेहतर बना देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
AMOLED स्क्रीन से बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी
BT कॉलिंग से आसान कम्युनिकेशन
100+ स्पोर्ट्स मोड फिटनेस के लिए शानदार
मेटल केस और लेदर स्ट्रैप से प्रीमियम लुक
फास्ट चार्जिंग और अच्छी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
लेदर स्ट्रैप वर्कआउट के दौरान पसीने में कम आरामदायक
ऐप सपोर्ट कुछ यूजर्स तक सीमित
AMOLED डिस्प्ले बैटरी थोड़ी जल्दी खर्च
2. Redmi Watch 5 Lite, 1.96" Amoled, Advanced in-Built GPS, 5 ATM, 18 Day Battery, Bluetooth Calling with AI Noise Reduction, Always on Display, Black
इसकी कीमत 53% डिस्काउंट के साथ 3,299 रुपये हो गई है। इसमें 1.96 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें इन-बिल्ट एडवांस GPS है, जो आउटडोर वॉकिंग, रनिंग और साइक्लिंग जैसी एक्टिविटीज को बेहद सटीक ट्रैक करता है। 5 ATM वाटर रेसिस्टेंस इसे स्विमिंग के लिए परफेक्ट बनाता है। ब्लूटूथ कॉलिंग और AI नॉइज़ रिडक्शन कॉलिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और शार्प AMOLED डिस्प्ले
GPS बेहद सटीक और तेज
लंबी बैटरी लाइफ
कॉलिंग में AI नॉइज रिडक्शन
क्यों खोजें विकल्प
ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले से बैटरी जल्दी खर्च
बहुत हैवी एक्सरसाइज में जीपीएस कभी-कभी स्लो
थर्ड-पार्टी ऐप सपोर्ट सीमित
3. Noise Endeavour Rugged Design 1.46" AMOLED Display Smart Watch, BT Calling, SoS Feature, Rapid Health & 100+ Sports Modes- (Black)
इसकी कीमत 4,499 रुपये है। इसमें 2.04 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो बेहद शार्प और ब्राइट विज़ुअल्स देता है। यह ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ आताी है, जिससे सीधे वॉच से कॉल कर सकते हैं। इसमें वॉइस असिस्टेंट, फंक्शनल क्राउन और मेटल अलॉय केस दिया गया है, जो इसे मजबूत और आकर्षक बनाता है। 100+ स्पोर्ट्स मोड आपकी फिटनेस एक्टिविटीज को सटीक तरीके से ट्रैक करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और ब्राइट AMOLED डिस्प्ले
मजबूत मेटल अलॉय केस
BT कॉलिंग और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट
100+ स्पोर्ट्स मोड
क्यों खोजें विकल्प
AOD ऑन रखने से बैटरी तेजी से खत्म
ऐप एक्सपीरियंस में सुधार की गुंजाइश
4. Huawei Band 10 Smartwatch with AI-Powered Fitness Monitoring, Pro-Level Sleep Analysis, Emotional Wellbeing Assistant,Streamlined Metallic Design,Fast Charging,iOS Android (Band 10, Strap Black)
इसकी कीमत 3,799 रुपये है। यह एक हल्का, स्टाइलिश और स्मार्ट फिटनेस बैंड है, जो AI-पावर्ड फिटनेस मॉनिटरिंग के साथ आपकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखता है। इसका प्रो-लेवल स्लीप एनालिसिस आपकी स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाता है। इसमें इमोशनल वेलबींग अस्सिटेंट है, जो स्ट्रेस और मूड को ट्रैक करने में मदद करता है। यह iOS और Android दोनों के साथ कंपेटिबल है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI-पावर्ड हेल्थ और फिटनेस मॉनिटरिंग
हल्का, स्लिम और प्रीमियम डिजाइन
बेहतरीन स्लीप एनालिसिस
दोनों प्लेटफॉर्म (iOS/Android) में सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
GPS फीचर नहीं
छोटे स्क्रीन साइज के कारण टच कंट्रोल सीमित
कॉलिंग फीचर उपलब्ध नहीं
5. Noise Endeavour Rugged Design 1.46" AMOLED Display Smart Watch, BT Calling, SoS Feature, Rapid Health & 100+ Sports Modes- (Black)
इसकी कीमत 3,499 रुपये है। एक रग्ड और स्टाइलिश स्मार्ट वॉच है, जो मजबूत बिल्ड के साथ आती है। इसमें 1.46 इंच का AMOLED डिस्प्ले मौजूद है। यह प्रीमियम विज़ुअल एक्सपीरियंस देता है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा दी गई है। इसका SoS फीचर इमरजेंसी में तुरंत मदद अलर्ट भेजने के लिए बनाया गया है। हार्ट रेट, SpO2 समेत 100+ स्पोर्ट्स मोड इसे फिटनेस प्रेमियों के लिए कई फीचर्स मौजूद हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम AMOLED डिस्प्ले
रग्ड और मजबूत बॉडी
SoS सुरक्षा फीचर
ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा
बेहतर हेल्थ और स्पोर्ट्स ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
हैवी डिजाइन सभी को पसंद न आए
AMOLED ऑन होने पर बैटरी जल्दी खत्म होती है
एडवांस GPS ट्रैकिंग की कमी
6. Layers Anarc Smart Watch–1.85” AMOLED Octagonal Display I Stainless Steel–Designed in London I Bluetooth Calling | HiSilicon Processor I 6-axis Motion Sensor I Monitor Heart Rate & SpO2
इसकी कीमत 4,999 रुपये है। यह एक प्रीमियम और स्टाइलिश स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.85” AMOLED ऑक्टागोनल डिस्प्ले दिया गया है। इसका स्टेनलेस स्टील बॉडी, इसे बेहद मजबूत और ड्यूरेबल बनाता है। हाईसिलिकॉन प्रोसेसर फास्ट परफॉर्मेंस देता है, जबकि 6-एक्सिस मोशन सेंसर एक्टिविटी ट्रैकिंग को और ज्यादा सटीक बनाता है। इसमें हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटरिंग के लिए प्रिसाइस सेंसर शामिल हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम स्टेनलेस स्टील डिजाइन
सुपर AMOLED क्लियर डिस्प्ले
फास्ट और स्मूद प्रोसेसिंग
सटीक हेल्थ मॉनिटरिंग
वॉटर रेसिस्टेंट IP68
क्यों खोजें विकल्प
स्टील बॉडी थोड़ी भारी
AMOLED ऑन रहने पर बैटरी जल्दी खत्म
7. Pebble Gravity Smartwatch | 1.43” AMOLED, BT Calling, Quick Alerts, Compass, QR Payments, Health Suite & Premium Silicone Strap (Black)
इस स्मार्टवॉच की कीमत 3,799 रुपये है। यह एक स्टाइलिश और फीचर-रिच स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.43” AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर है, जिससे आप आसानी से कॉल उठा सकते हैं। क्विक अलर्ट्स आपको तुरंत नोटिफिकेशन दिखाते हैं। इसमें इन-बिल्ट कम्पास आउटडोर इस्तेमाल में काफी काम आता है। इसका हेल्थ सूट हार्ट रेट, SpO2 और एक्टिविटी मॉनिटरिंग में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AMOLED डिस्प्ले बेहद क्लियर
ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा
QR पेमेंट और कम्पास जैसे स्मार्ट फीचर
कम्फर्टेबल सिलिकॉन स्ट्रैप
क्यों खोजें विकल्प
हाई ब्राइटनेस पर बैटरी जल्दी खत्म
QR पेमेंट सभी ऐप्स के लिए सपोर्टेड नहीं
