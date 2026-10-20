₹369 की शुरुआती कीमत पर खरीदें स्मार्टवॉच! Amazon great indian Festival Sale में बंपर ऑफर
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में स्मार्टवॉच पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, जहाँ आप मात्र ₹369 की शुरुआती कीमत में ब्रैंडेड फीचर्स वाली वॉच खरीद सकते हैं। इस बंपर ऑफर का फायदा उठाकर आप स्टाइल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली स्मार्टवॉच बेहद सस्ती कीमत पर तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ब्रैंडेड स्मार्टवॉच पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आप भी कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स वाली वॉच खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें।
बंपर डिस्काउंट और बूमर डील्स
इन सेल में स्मार्टवॉच पर 95% तक की भारी छूट दी जा रही है। बेसिक फिटनेस बैंड की शुरुआती कीमत मात्र ₹369 (Bouncefit M I D116) है, जिस पर 88% की बचत हो रही है। वहीं, ₹18,999 की MRP वाली बड़ी स्क्रीन और मेटल बॉडी वाली Fire-Boltt Ninja Call Pro Max 95% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹899 में उपलब्ध है। इसके अलावा, PunnkFunnk H9 वॉच 91% छूट के बाद सिर्फ ₹749 में मिल रही है।
प्रीमियम AMOLED और स्टाइल सेग्मेंट
AMOLED डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग चाहने वालों के लिए boAt Ultima Ember 2 और Fastrack Limitless FS2 Pro दोनों ही ₹2,099 (74% छूट) में शानदार ऑप्शंस हैं। वहीं, लग्जरी रोटेटिंग बेज़ेल वाली GOBOULT Mustang Stallion ₹3,999 में 73% डिस्काउंट पर मिल रही है।
बैंक ऑफर्स और अतिरिक्त बचत
खरीदारी को और किफायती बनाने के लिए SBI कार्ड्स पर ₹3,000 तक की इंस्टेंट छूट, No Cost EMI विकल्प, अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI कार्ड से भुगतान पर कैशबैक और फ्री डिलीवरी की सुविधा मिल रही है।
1. Fire-Boltt Ninja Call Pro Max Bluetooth Calling Smart Watch, 2.01" HD Display, 120+ Sports Modes, Health Suite, AI Voice Assistance, SpO2 & Heart Rate Monitor Smartwatch for Men & Women - Green
अमेज़न सेल में 95% डिस्काउंट पर मिलने वाली यह स्मार्टवॉच 2.01-इंच के बड़े डिस्प्ले और प्रीमियम मेटल बॉडी डिज़ाइन के साथ आती है। कम कीमत में ब्लूटूथ कॉलिंग और स्टाइलिश लुक चाहने वालों के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
2.01-इंच का बड़ा और क्लियर HD डिस्प्ले
स्लीक और मजबूत मेटल बॉडी फिनिश
सामान्य उपयोग पर 7 दिनों तक का टिकाऊ बैटरी बैकअप
कलाई से सीधे इन-बिल्ट माइक और स्पीकर के साथ क्लियर ब्लूटूथ कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
घड़ी में इंटरनल म्यूज़िक स्टोरेज की सुविधा नहीं
स्मार्टवॉच से मीडिया या कॉलिंग का वॉल्यूम कंट्रोल नहीं किया जा सकता
320 Nits पीक ब्राइटनेस कड़क धूप में थोड़ी कम
स्विमिंग के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते
2. PunnkFunnk H9 Smart Watch 2.01" TFT Display, Bluetooth 5.0 with 100+ Sports Mode, Heart Rate & Blood Oxygen Monitor, Call & Message Reminders Compatible with Android & iOS, IP67 Waterproof(Grey)
यह बजट स्मार्टवॉच जिंक अलॉय फ्रेम, सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप और हाई-रिजॉल्यूशन TFT डिस्प्ले के साथ आती है। यह स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ-साथ व्यापक हेल्थ ट्रैकिंग का विकल्प देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
जिंक अलॉय फ्रेम और सिलिकॉन स्ट्रैप से प्रीमियम लुक
LAXASFIT ऐप के जरिए 200+ कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस
ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन और स्लीप ट्रैकिंग फीचर्स
30 दिनों तक का लंबा स्टैंडबाय बैटरी टाइम
क्यों खोजें विकल्प
TFT स्क्रीन धूप में AMOLED डिस्प्ले जितनी ब्राइट नहीं दिखती
इन-बिल्ट स्पीकर की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड नहीं
आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क अन्य बड़े ब्रांड्स की तुलना में सीमित
3. Bouncefit M I D116 Fitness Band Smart Watch for Men, Women, Boys, Girls, Kids – Single Touch Interface, Water Resistant, Workout Modes, Quick Charge Sports Smartwatch – Blue I
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में मात्र ₹369 की बेहद किफायती कीमत में मिलने वाला यह Bouncefit M I D116 फिटनेस बैंड ब्लू कलर ऑप्शन में आता है। यह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सभी के लिए दैनिक फिटनेस गतिविधियों, स्टेप्स काउंटिंग और बेसिक हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए एक बेहतरीन पॉकेट-फ्रेंडली विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती कीमत
इन-बिल्ट USB चार्जिंग
स्मार्ट नोटिफिकेशन्स
लाइटवेट और स्टाइलिश लुक
क्यों खोजें विकल्प
ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं
सिंगल टच इंटरफेस
कम ब्राइटनेस
अत्यधिक बेसिक सेंसर
4. boAt Ultima Ember 2 Smartwatch, 1.96” AMOLED Display, Ultra Bright 1000 nits Brightness, AOD, Personalized Fitness Nudges, Functional Crown, 100+ Sports Mode smartwatch for Men & Women (Steel Black)
अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 74% की भारी छूट के साथ मिलने वाली boAt Ultima Ember 2 एक बेहद स्टाइलिश और प्रीमियम स्मार्टवॉच है। इसमें 1.96-इंच की शानदार AMOLED डिस्प्ले, 1000 Nits की तेज ब्राइटनेस और सुविधाजनक फंक्शनल क्राउन दिया गया है, जो इसे कीमत के हिसाब से एक बेहतरीन डील बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार AMOLED डिस्प्ले
फंक्शनल क्राउन
एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग
प्रीमियम मैटेलिक फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
सीमित वाटर रेजिस्टेंस
बैटरी खपत
कस्टम थर्ड-पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करने का विकल्प नहीं
5. GOBOULT Newly Launched Mustang Stallion Smart Watch 1.43'' AMOLED Display, Rotating Bezel, BT Calling, 200+Watchfaces, 700 Nits Brightness, AI Voice Assistant, SpO2 Monitoring (Turbo Orange)
अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 73% की भारी छूट के साथ मिलने वाली GOBOULT Mustang Stallion एक बोल्ड और लग्जरी डिज़ाइन वाली स्मार्टवॉच है। टर्बो ऑरेंज कलर में आने वाली इस वॉच में 1.43-इंच की शानदार AMOLED डिस्प्ले, फंक्शनल रोटेटिंग बेज़ेल और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे एक आकर्षक लुक देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार AMOLED डिस्प्ले
रोटेटिंग बेज़ेल
स्कल्प्टेड लग्जरी डिज़ाइन
एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी और भारी डायल
बैटरी जल्दी खत्म
मूल कीमत
6. Fastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling, AI Voice Assistant, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Fast Charge, Health Tracking, – Smartwatch for Men & Women (Beige)
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 74% की भारी छूट के साथ मिलने वाली Fastrack Limitless FS2 Pro एक टिकाऊ, प्रीमियम और स्टाइलिश स्मार्टवॉच है। Beige कलर ऑप्शन में आने वाली इस वॉच में 1.96-इंच की वाइब्रेंट AMOLED डिस्प्ले, 1 घंटे की फास्ट चार्जिंग और IP68 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिलती है, जो इसे पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 1.96" AMOLED डिस्प्ले
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
IP68 वाटर रेजिस्टेंस
AI वॉइस असिस्टेंट और ब्लूटूथ कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
सीमित ऐप सपोर्ट
कॉलिंग पर बैटरी ड्रेन
ऑटो-ब्राइटनेस की कमी
7. Titan ZEAL 2.0 Smartwatch with 1.85” AMOLED Display,60Hz Refresh Rate,Infinite AI Watch Faces,AI Chat,AI Voice assistant,Smart Hydration,Multiple Menu Styles,QR Hub,100+ Multisports,BT Calling- Black
टाटा के भरोसेमंद ब्रैंड टाइटन की यह प्रीमियम स्मार्टवॉच 1.85-इंच कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 60Hz रिफ्रेश रेट और AI चैट/वॉइस असिस्टेंट जैसी एडवांस्ड तकनीकों से लैस है, जो एक बेहतरीन और स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
60Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहद स्मूथ 1.85-इंच कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले
AI फीचर्स जैसे Infinite AI Watch Faces, AI Chat और AI वॉयस असिस्टेंट
स्मार्ट हाइड्रेशन रिमाइंडर और QR Hub जैसी आधुनिक यूटिलिटी सुविधाएं
टाइटन ब्रैंड का भरोसा, बेहतरीन निर्माण गुणवत्ता और 1 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
हैवी AI फीचर्स इस्तेमाल करने पर बैटरी जल्दी ड्रेन
ऑन-बोर्ड म्यूज़िक स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं
प्रश्न 1: क्या ₹369 वाली स्मार्टवॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलता है?
उत्तर: नहीं, ₹369 की शुरुआती कीमत वाली स्मार्टवॉच (जैसे Bouncefit M I D116) में ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर नहीं होता है। इसमें आपको केवल कॉल, एसएमएस और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन्स देखने की सुविधा मिलती है।
प्रश्न 2: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ₹369 वाली स्मार्टवॉच को चार्ज कैसे किया जाता है?
उत्तर: इस बजट स्मार्टवॉच में इन-बिल्ट USB पोर्ट (डायरेक्ट प्लग-इन) दिया गया है। इसके लिए अलग से केबल की जरूरत नहीं होती; वॉच हेड को सीधे किसी भी स्टैंडर्ड मोबाइल चार्जर, लैपटॉप या पावर बैंक में लगाकर चार्ज कर सकते हैं।
प्रश्न 3: क्या Amazon Sale में इन सस्ती स्मार्टवॉचेज पर बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं?
उत्तर: हाँ, अमेजन सेल में शुरुआती कीमत की स्मार्टवॉच पर भी SBI कार्ड से भुगतान करने पर इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक जैसे ऑफर्स उपलब्ध हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।