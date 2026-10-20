₹369 की शुरुआती कीमत पर खरीदें स्मार्टवॉच! Amazon great indian Festival Sale में बंपर ऑफर

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में स्मार्टवॉच पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, जहाँ आप मात्र ₹369 की शुरुआती कीमत में ब्रैंडेड फीचर्स वाली वॉच खरीद सकते हैं। इस बंपर ऑफर का फायदा उठाकर आप स्टाइल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली स्मार्टवॉच बेहद सस्ती कीमत पर तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं।

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अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ब्रैंडेड स्मार्टवॉच पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आप भी कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स वाली वॉच खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें।

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बंपर डिस्काउंट और बूमर डील्स इन सेल में स्मार्टवॉच पर 95% तक की भारी छूट दी जा रही है। बेसिक फिटनेस बैंड की शुरुआती कीमत मात्र ₹369 (Bouncefit M I D116) है, जिस पर 88% की बचत हो रही है। वहीं, ₹18,999 की MRP वाली बड़ी स्क्रीन और मेटल बॉडी वाली Fire-Boltt Ninja Call Pro Max 95% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹899 में उपलब्ध है। इसके अलावा, PunnkFunnk H9 वॉच 91% छूट के बाद सिर्फ ₹749 में मिल रही है।

प्रीमियम AMOLED और स्टाइल सेग्मेंट AMOLED डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग चाहने वालों के लिए boAt Ultima Ember 2 और Fastrack Limitless FS2 Pro दोनों ही ₹2,099 (74% छूट) में शानदार ऑप्शंस हैं। वहीं, लग्जरी रोटेटिंग बेज़ेल वाली GOBOULT Mustang Stallion ₹3,999 में 73% डिस्काउंट पर मिल रही है।

बैंक ऑफर्स और अतिरिक्त बचत खरीदारी को और किफायती बनाने के लिए SBI कार्ड्स पर ₹3,000 तक की इंस्टेंट छूट, No Cost EMI विकल्प, अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI कार्ड से भुगतान पर कैशबैक और फ्री डिलीवरी की सुविधा मिल रही है।

अमेज़न सेल में 95% डिस्काउंट पर मिलने वाली यह स्मार्टवॉच 2.01-इंच के बड़े डिस्प्ले और प्रीमियम मेटल बॉडी डिज़ाइन के साथ आती है। कम कीमत में ब्लूटूथ कॉलिंग और स्टाइलिश लुक चाहने वालों के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन है।

Specifications कनेक्टिविटी ब्लूटूथ कॉलिंग और AI वॉइस असिस्टेंट स्पोर्ट्स मोड 120+ स्पोर्ट्स ट्रैकिंग मोड हेल्थ सुइट SpO2, हार्ट रेट और स्लीप ट्रैकर बॉडी मटीरियल मेटल बॉडी डिज़ाइन क्यों खरीदें 2.01-इंच का बड़ा और क्लियर HD डिस्प्ले स्लीक और मजबूत मेटल बॉडी फिनिश सामान्य उपयोग पर 7 दिनों तक का टिकाऊ बैटरी बैकअप कलाई से सीधे इन-बिल्ट माइक और स्पीकर के साथ क्लियर ब्लूटूथ कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प घड़ी में इंटरनल म्यूज़िक स्टोरेज की सुविधा नहीं स्मार्टवॉच से मीडिया या कॉलिंग का वॉल्यूम कंट्रोल नहीं किया जा सकता 320 Nits पीक ब्राइटनेस कड़क धूप में थोड़ी कम स्विमिंग के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते

यह बजट स्मार्टवॉच जिंक अलॉय फ्रेम, सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप और हाई-रिजॉल्यूशन TFT डिस्प्ले के साथ आती है। यह स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ-साथ व्यापक हेल्थ ट्रैकिंग का विकल्प देती है।

Specifications डिस्प्ले 2.01-इंच TFT स्क्रीन बॉडी व स्ट्रैप जिंक अलॉय फ्रेम और सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप बैटरी 220mAh (5-7 दिन यूज़, 30 दिन स्टैंडबाय) स्पोर्ट्स मोड 100+ एक्टिविटी मोड्स क्यों खरीदें जिंक अलॉय फ्रेम और सिलिकॉन स्ट्रैप से प्रीमियम लुक LAXASFIT ऐप के जरिए 200+ कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन और स्लीप ट्रैकिंग फीचर्स 30 दिनों तक का लंबा स्टैंडबाय बैटरी टाइम क्यों खोजें विकल्प TFT स्क्रीन धूप में AMOLED डिस्प्ले जितनी ब्राइट नहीं दिखती इन-बिल्ट स्पीकर की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड नहीं आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क अन्य बड़े ब्रांड्स की तुलना में सीमित

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में मात्र ₹369 की बेहद किफायती कीमत में मिलने वाला यह Bouncefit M I D116 फिटनेस बैंड ब्लू कलर ऑप्शन में आता है। यह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सभी के लिए दैनिक फिटनेस गतिविधियों, स्टेप्स काउंटिंग और बेसिक हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए एक बेहतरीन पॉकेट-फ्रेंडली विकल्प है।

Specifications डिस्प्ले OLED डिस्प्ले चार्जिंग तकनीक डायरेक्ट इन-बिल्ट USB चार्जिंग (FitPro ऐप सपोर्ट) बैटरी क्षमता 150mAh बैटरी क्षमता हेल्थ सुइट: हार्ट रेट सेंसर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, कैलोरी काउंटर और स्लीप मॉनिटर एक्टिविटी ट्रैकर स्टेप्स, दूरी, एक्टिव मिनट्स और वर्कआउट मोड्स क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती कीमत इन-बिल्ट USB चार्जिंग स्मार्ट नोटिफिकेशन्स लाइटवेट और स्टाइलिश लुक क्यों खोजें विकल्प ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं सिंगल टच इंटरफेस कम ब्राइटनेस अत्यधिक बेसिक सेंसर

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 74% की भारी छूट के साथ मिलने वाली boAt Ultima Ember 2 एक बेहद स्टाइलिश और प्रीमियम स्मार्टवॉच है। इसमें 1.96-इंच की शानदार AMOLED डिस्प्ले, 1000 Nits की तेज ब्राइटनेस और सुविधाजनक फंक्शनल क्राउन दिया गया है, जो इसे कीमत के हिसाब से एक बेहतरीन डील बनाता है।

Specifications वाटर रेजिस्टेंस 1ATM वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग कनेक्टिविटी ब्लूटूथ कॉलिंग (इन-बिल्ट माइक, स्पीकर, डायल पैड और कॉन्टैक्ट सेविंग) विशेष फीचर्स इमरजेंसी SOS, पर्सनलाइज्ड फिटनेस नज और रेज टू वेक डिजाइन व फिनिश प्रीमियम मैटेलिक फिनिश और फंक्शनल क्राउन बटन क्यों खरीदें शानदार AMOLED डिस्प्ले फंक्शनल क्राउन एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग प्रीमियम मैटेलिक फिनिश क्यों खोजें विकल्प सीमित वाटर रेजिस्टेंस बैटरी खपत कस्टम थर्ड-पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करने का विकल्प नहीं

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 73% की भारी छूट के साथ मिलने वाली GOBOULT Mustang Stallion एक बोल्ड और लग्जरी डिज़ाइन वाली स्मार्टवॉच है। टर्बो ऑरेंज कलर में आने वाली इस वॉच में 1.43-इंच की शानदार AMOLED डिस्प्ले, फंक्शनल रोटेटिंग बेज़ेल और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे एक आकर्षक लुक देते हैं।

Specifications वॉच फेसेस 200+ क्युरेटेड सिग्नेचर वॉच फेसेस कनेक्टिविटी ब्लूटूथ कॉलिंग हेल्थ मॉनिटरिंग SpO2 मॉनिटरिंग और 24/7 हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स क्यों खरीदें शानदार AMOLED डिस्प्ले रोटेटिंग बेज़ेल स्कल्प्टेड लग्जरी डिज़ाइन एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प बड़ी और भारी डायल बैटरी जल्दी खत्म मूल कीमत

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 74% की भारी छूट के साथ मिलने वाली Fastrack Limitless FS2 Pro एक टिकाऊ, प्रीमियम और स्टाइलिश स्मार्टवॉच है। Beige कलर ऑप्शन में आने वाली इस वॉच में 1.96-इंच की वाइब्रेंट AMOLED डिस्प्ले, 1 घंटे की फास्ट चार्जिंग और IP68 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिलती है, जो इसे पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।

Specifications डिस्प्ले 1.96-इंच AMOLED डिस्प्ले बैटरी और चार्जिंग 280mAh बैटरी वाटर रेजिस्टेंस IP68 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग स्मार्ट फीचर्स AI वॉइस असिस्टेंट, इन-बिल्ट ब्लूटूथ कॉलिंग हेल्थ मॉनिटरिंग continuous हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन) और स्ट्रेस ट्रैकिंग क्यों खरीदें शानदार 1.96" AMOLED डिस्प्ले फास्ट चार्जिंग सपोर्ट IP68 वाटर रेजिस्टेंस AI वॉइस असिस्टेंट और ब्लूटूथ कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प सीमित ऐप सपोर्ट कॉलिंग पर बैटरी ड्रेन ऑटो-ब्राइटनेस की कमी

टाटा के भरोसेमंद ब्रैंड टाइटन की यह प्रीमियम स्मार्टवॉच 1.85-इंच कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 60Hz रिफ्रेश रेट और AI चैट/वॉइस असिस्टेंट जैसी एडवांस्ड तकनीकों से लैस है, जो एक बेहतरीन और स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस देती है।

Specifications डिस्प्ले 1.85-इंच कर्व्ड AMOLED स्मार्ट AI AI चैट, AI वॉयस असिस्टेंट और Infinite AI वॉच फेसेस स्पोर्ट्स मोड 100+ मल्टी-स्पोर्ट्स मोड यूटिलिटी टूलकिट इन-बिल्ट कैलकुलेटर, कैलेंडर, अलार्म, टाइमर और गेम्स क्यों खरीदें 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहद स्मूथ 1.85-इंच कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले AI फीचर्स जैसे Infinite AI Watch Faces, AI Chat और AI वॉयस असिस्टेंट स्मार्ट हाइड्रेशन रिमाइंडर और QR Hub जैसी आधुनिक यूटिलिटी सुविधाएं टाइटन ब्रैंड का भरोसा, बेहतरीन निर्माण गुणवत्ता और 1 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प हैवी AI फीचर्स इस्तेमाल करने पर बैटरी जल्दी ड्रेन ऑन-बोर्ड म्यूज़िक स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं

प्रश्न 1: क्या ₹369 वाली स्मार्टवॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलता है? उत्तर: नहीं, ₹369 की शुरुआती कीमत वाली स्मार्टवॉच (जैसे Bouncefit M I D116) में ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर नहीं होता है। इसमें आपको केवल कॉल, एसएमएस और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन्स देखने की सुविधा मिलती है।

प्रश्न 2: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ₹369 वाली स्मार्टवॉच को चार्ज कैसे किया जाता है? उत्तर: इस बजट स्मार्टवॉच में इन-बिल्ट USB पोर्ट (डायरेक्ट प्लग-इन) दिया गया है। इसके लिए अलग से केबल की जरूरत नहीं होती; वॉच हेड को सीधे किसी भी स्टैंडर्ड मोबाइल चार्जर, लैपटॉप या पावर बैंक में लगाकर चार्ज कर सकते हैं।

प्रश्न 3: क्या Amazon Sale में इन सस्ती स्मार्टवॉचेज पर बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं? उत्तर: हाँ, अमेजन सेल में शुरुआती कीमत की स्मार्टवॉच पर भी SBI कार्ड से भुगतान करने पर इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक जैसे ऑफर्स उपलब्ध हैं।

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