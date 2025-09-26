आधी हो गई इन स्मार्टवॉच की कीमत, सीधे 50% कम हो गई कीमत
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में स्मार्टवॉच की खरीद पर 60 फीसद तक डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है...
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में स्मार्टवॉच की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। सेल में स्मार्टवॉच की कीमत में 50 से 60 फीसद तक की छूट दी जा रही है। इन स्मार्टवॉच में बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इसमें जीपीसी, फ्री मैप, एआई और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे हेल्थ ऐप सपोर्ट दिए गये हैं। आज हम आपके लिए बेस्ट कॉलिंग, हेल्थ और फिटनेस स्मार्टवॉच लेकर आए हैं...
1. Amazfit Bip 6 Smart Watch 46mm, 14 Day Battery, 1.97" AMOLED Display, GPS & Free Maps, AI, Bluetooth Call & Text, Health, Fitness & Sleep Tracker, 140+ Workout Modes, 5 ATM Water-Resistance, Black
अमेजन सेल में स्मार्टवॉच को 6,999 में खरीदा जा सकता है। इसकी वास्तविक कीमत 14,999 रुपये है, जिसे 53% डिस्काउंट के बाद खरीदा जा सकता है। इस स्मार्टवॉच में 1.97 में एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही वॉच में 14 दिन की बैटरी लाइफ, इन-बिल्ट GPS और 140 से ज्यादा वर्कआउट मोड्स दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्राइट और क्लियर विजिबिलिटी
बार-बार चार्ज करने की झंझट नहीं
स्विमिंग और रेन में भी सुरक्षित
AI कोचिंग और इन-बिल्ट हेल्थ ट्रैकिंग
5 सैटेलाइट सिस्टम सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
मेमोरी स्टोरेज सिर्फ 512MB
थर्ड-पार्टी ऐप इंस्टॉलेशन की लिमिटेशन
कॉल क्वालिटी स्मार्टफोन पर निर्भर करती है
2. Boat Chrome Endeavour, 1.96” (4.97 cm) AMOLED Display, AI Coach Health Insights, Advanced S1 Processor, Auto Heart Rate, HRV, VO2 Max, Stress, TBT, IP68, Smart Watch for Men & Women (Fusion Blue)
इस स्मार्टवॉच को अमेजन सेल से 3,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वॉच की खरीद पर 62% का बंपर छूट दी जा रही है। इस वॉच में 1.96 इंच एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि AI कोच, VO2 Max ट्रैकिंग और S1 प्रोसेसर जैसी खूबियों के साथ आती है।
3. Pebble Gravity Smartwatch | 1.43” AMOLED, BT Calling, Quick Alerts, Compass, QR Payments, Health Suite & Premium Silicone Strap (Black)
यह क्यूआर कोड पेमेंट वाली स्मराट्वॉच है। इसे अमेजन से 42 फीसद डिस्काउंट के बाद 3,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1.43 इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग, क्यूआर कोड पेमेंट और डिजिटल कम्पास जैसी प्रीमियम खूबियाँ के साथ आती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ट्रेवल और आउटडोर के लिए परफेक्ट
स्मूद और रिस्पॉन्सिव इंटरफेस
प्रीमियम डिज़ाइन + सिलिकॉन स्ट्रैप
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप एवरेज
GPS इन-बिल्ट नहीं है
ऐप स्टोर सपोर्ट लिमिटेड
4. Fastrack Magnus FX3 1.46" Smart Watch with Single Sync BT Calling, All-Round Health Monitoring, Functional Crown, Metal Alloy Case, 60+ Sports Modes,IP68 Water Resistant – Smartwatch for Men (Black)
इस स्मार्टवॉच की कीमत 7,999 रुपये है। जिसे अमेजन सेल से 49 फीसद डिस्काउंट के बाद 4,049 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 1.46 इंच डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग और 60+ स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
60+ स्पोर्ट्स मोड्स और 100+ वॉचफेसेस
– हार्ट रेट, SpO2, स्लीप, स्ट्रेस ट्रैकिंग
IP68 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस
मेटल अलॉय केस + प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी सिर्फ 5 दिन
AMOLED की जगह LCD डिस्प्ले
GPS इन-बिल्ट नहीं
5. boAt Chrome Horizon, Video Watch Faces, 1.51” AMOLED Display, HRV & VO2 Max, Auto-Activity Detection, ASAP Charge, Advanced Bluetooth Calling, IP68, Heart Rate & SpO2 Monitor Smart Watch(Coco Brown)
इस स्मार्टवॉच की खरीद पर 73 फीसद तक की छूट दी जा रही है। ऐसे में आप वॉच को मात्र 2,599 रुपये में खरीद पाएंगे। वॉच में 1.51 इंच एमोलेड डिस्प्ले, वीडियो वॉच फेस, ब्लूटूथ कॉलिंग और HRV + VO2 Max हेल्थ ट्रैकिंग जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लियर और ब्राइट विजुअल्स
एडवांस हेल्थ सूट
Bluetooth Calling + Quick Reply सपोर्ट
ऑटो एक्टिविटी डिटेक्शन
IP68 वाटर रेजिस्टेंस
क्यों खोजें विकल्प
GPS इनबिल्ट नहीं
हेवी यूज़ में बैटरी 3-4 दिन ही चलेगी
बेसिक स्पोर्ट्स मोड
6. Pebble Gravity Smartwatch | 1.43” AMOLED, BT Calling, Quick Alerts, Compass, QR Payments, Health Suite & Premium Silicone Strap (Black)
इस वॉच को अमेजन से 42 फीसद छूट के साथ 3,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। वॉच में 1.43 इंच एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 700 निट्स ब्राइटनेस, ब्लूटूथ कॉलिंग, क्यूआर कोड पेमेंट और कंपास और हेल्थ सूट जैसे फीचर्स दिये गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम डिजाइन और सिलिकॉन स्ट्रैप
हार्ट रेट, स्टेप्स, कैलोरी, मल्टी-स्पोर्ट मोड्स
स्मूद और फास्ट नेविगेशन
क्यों खोजें विकल्प
इनबिल्ट GPS नहीं
बैटरी हेवी यूज़ में जल्दी खत्म हो सकती है
ऐप इकोसिस्टम लिमिटेड
7. Noise Twist Go Round dial Smartwatch with BT Calling, 1.39" Display, Metal Build, 100+ Watch Faces, IP68, Sleep Tracking, 100+ Sports Modes, 24/7 Heart Rate Monitoring (Silver Grey)
स्मार्टवॉच को 72 फीसद डिस्काउंट के बाद 1,399 रुपये में खरीदा जा सकता है। वॉच में 1.39 इंच डिस्प्ले, मेटल बिल्ड, ब्लूटूथ कॉलिंग और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। यह एक बजट-फ्रेंडली स्मार्टवॉच है, जो स्टाइल और हेल्थ दोनों में बेहतर है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लियर डिस्प्ले और प्रीमियम मेटल बिल्ड
Bluetooth Calling सपोर्ट
100+ स्पोर्ट्स मोड्स
100+ वॉच फेस
IP68 वॉटरप्रूफिंग
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी 300mAh
AMOLED डिस्प्ले नहीं
GPS फीचर की कमी
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।