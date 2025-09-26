आधी हो गई इन स्मार्टवॉच की कीमत, सीधे 50% कम हो गई कीमत Smartwatch price drop 50 percent on Amazon sale 2025, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Smartwatch price drop 50 percent on Amazon sale 2025

आधी हो गई इन स्मार्टवॉच की कीमत, सीधे 50% कम हो गई कीमत

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में स्मार्टवॉच की खरीद पर 60 फीसद तक डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 01:35 PM
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में स्मार्टवॉच की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। सेल में स्मार्टवॉच की कीमत में 50 से 60 फीसद तक की छूट दी जा रही है। इन स्मार्टवॉच में बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इसमें जीपीसी, फ्री मैप, एआई और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे हेल्थ ऐप सपोर्ट दिए गये हैं। आज हम आपके लिए बेस्ट कॉलिंग, हेल्थ और फिटनेस स्मार्टवॉच लेकर आए हैं...

अमेजन सेल में स्मार्टवॉच को 6,999 में खरीदा जा सकता है। इसकी वास्तविक कीमत 14,999 रुपये है, जिसे 53% डिस्काउंट के बाद खरीदा जा सकता है। इस स्मार्टवॉच में 1.97 में एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही वॉच में 14 दिन की बैटरी लाइफ, इन-बिल्ट GPS और 140 से ज्यादा वर्कआउट मोड्स दिया गया है।

Specifications

डिस्प्ले
1.97 इंच एमोलेड
बैटरी
340mAh
OS
Zepp OS
फिटनेस मोड्स
140+
कनेक्टिविटी
Bluetooth, GPS

क्यों खरीदें

...

ब्राइट और क्लियर विजिबिलिटी

...

बार-बार चार्ज करने की झंझट नहीं

...

स्विमिंग और रेन में भी सुरक्षित

...

AI कोचिंग और इन-बिल्ट हेल्थ ट्रैकिंग

...

5 सैटेलाइट सिस्टम सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

मेमोरी स्टोरेज सिर्फ 512MB

...

थर्ड-पार्टी ऐप इंस्टॉलेशन की लिमिटेशन

...

कॉल क्वालिटी स्मार्टफोन पर निर्भर करती है

इस स्मार्टवॉच को अमेजन सेल से 3,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वॉच की खरीद पर 62% का बंपर छूट दी जा रही है। इस वॉच में 1.96 इंच एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि AI कोच, VO2 Max ट्रैकिंग और S1 प्रोसेसर जैसी खूबियों के साथ आती है।

यह क्यूआर कोड पेमेंट वाली स्मराट्वॉच है। इसे अमेजन से 42 फीसद डिस्काउंट के बाद 3,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1.43 इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग, क्यूआर कोड पेमेंट और डिजिटल कम्पास जैसी प्रीमियम खूबियाँ के साथ आती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.43 इंच एमोलेड
फीचर्स
Bluetooth Calling, QR Payment, Compass
बैटरी
300 mAh
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.3

क्यों खरीदें

...

ट्रेवल और आउटडोर के लिए परफेक्ट

...

स्मूद और रिस्पॉन्सिव इंटरफेस

...

स्मूद और रिस्पॉन्सिव इंटरफेस

...

प्रीमियम डिज़ाइन + सिलिकॉन स्ट्रैप

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप एवरेज

...

GPS इन-बिल्ट नहीं है

...

ऐप स्टोर सपोर्ट लिमिटेड

इस स्मार्टवॉच की कीमत 7,999 रुपये है। जिसे अमेजन सेल से 49 फीसद डिस्काउंट के बाद 4,049 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 1.46 इंच डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग और 60+ स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.46 इंच LCD
बैटरी
460mAh
फीचर्स
BT Calling, Voice Assistant, SOS, Music & Camera Control
हेल्थ ट्रैकिंग
Heart Rate, SpO2, Stress, Sleep, Hydration Alerts
स्पोर्ट्स मोड्स
60+
वॉटरप्रूफ
IP68
वॉचफेसेस
100+

क्यों खरीदें

...

60+ स्पोर्ट्स मोड्स और 100+ वॉचफेसेस

...

– हार्ट रेट, SpO2, स्लीप, स्ट्रेस ट्रैकिंग

...

IP68 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस

...

मेटल अलॉय केस + प्रीमियम डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी सिर्फ 5 दिन

...

AMOLED की जगह LCD डिस्प्ले

...

GPS इन-बिल्ट नहीं

इस स्मार्टवॉच की खरीद पर 73 फीसद तक की छूट दी जा रही है। ऐसे में आप वॉच को मात्र 2,599 रुपये में खरीद पाएंगे। वॉच में 1.51 इंच एमोलेड डिस्प्ले, वीडियो वॉच फेस, ब्लूटूथ कॉलिंग और HRV + VO2 Max हेल्थ ट्रैकिंग जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications

डिस्प्ले:
1.51 इंच AMOLED
फीचर्स
Video Watch Face, Functional Crown, BT Calling
हेल्थ ट्रैकिंग
HR, SpO2, Stress, Sleep, HRV, VO2 Max
बैटरी
7 दिन
कनेक्टिविटी
Bluetooth
वॉटरप्रूफ
IP68

क्यों खरीदें

...

क्लियर और ब्राइट विजुअल्स

...

एडवांस हेल्थ सूट

...

Bluetooth Calling + Quick Reply सपोर्ट

...

ऑटो एक्टिविटी डिटेक्शन

...

IP68 वाटर रेजिस्टेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS इनबिल्ट नहीं

...

हेवी यूज़ में बैटरी 3-4 दिन ही चलेगी

...

बेसिक स्पोर्ट्स मोड

इस वॉच को अमेजन से 42 फीसद छूट के साथ 3,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। वॉच में 1.43 इंच एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 700 निट्स ब्राइटनेस, ब्लूटूथ कॉलिंग, क्यूआर कोड पेमेंट और कंपास और हेल्थ सूट जैसे फीचर्स दिये गए हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.43 इंच एमोलेड
ब्राइटनेस
700 निट्स
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.3
फीचर्स
BT Calling, QR Payment, Compass, Quick Alerts
हेल्थ ट्रैकिंग
Heart Rate, Calories, Steps, M
बैटरी
300mAh

क्यों खरीदें

...

प्रीमियम डिजाइन और सिलिकॉन स्ट्रैप

...

हार्ट रेट, स्टेप्स, कैलोरी, मल्टी-स्पोर्ट मोड्स

...

स्मूद और फास्ट नेविगेशन

...

स्मूद और फास्ट नेविगेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

इनबिल्ट GPS नहीं

...

बैटरी हेवी यूज़ में जल्दी खत्म हो सकती है

...

ऐप इकोसिस्टम लिमिटेड

स्मार्टवॉच को 72 फीसद डिस्काउंट के बाद 1,399 रुपये में खरीदा जा सकता है। वॉच में 1.39 इंच डिस्प्ले, मेटल बिल्ड, ब्लूटूथ कॉलिंग और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। यह एक बजट-फ्रेंडली स्मार्टवॉच है, जो स्टाइल और हेल्थ दोनों में बेहतर है।

Specifications

डिस्प्ले
1.39 इंच राउंड डायल
फीचर्स
BT Calling, Voice Assistant, Calculator, Weather, Music Control
हेल्थ ट्रैकिंग
Heart Rate, SpO2, Sleep Monitoring
स्पोर्ट्स मोड्स
100+
बैटरी
300mAh
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ

क्यों खरीदें

...

क्लियर डिस्प्ले और प्रीमियम मेटल बिल्ड

...

Bluetooth Calling सपोर्ट

...

100+ स्पोर्ट्स मोड्स

...

100+ वॉच फेस

...

IP68 वॉटरप्रूफिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी 300mAh

...

AMOLED डिस्प्ले नहीं

...

GPS फीचर की कमी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

