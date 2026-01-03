स्टाइलिश, फीचर लोडेड और अफोर्डेबल, युवाओं की बेस्ट स्मार्टवॉच
Best Smartwatch Deal: युवाओं के लिए अमेजन कुछ शानदार स्मार्टवॉच डील लेकर आया है, जहां से सस्ते में स्मार्टवॉच को खरीदा जा सकता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
युवा सबसे ज्यादा स्मार्टवॉच लेटेस्ट फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही यूथ को स्टाइल स्मार्टवॉच अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए होती है, जो सिंगल चार्जिंग में लंबी चलती हो, कुछ ऐसी ही शानदार स्मार्टवॉच के ऑप्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो 150 से ज्यादा वॉच फेस, कॉलिंग, हेल्थ फीचर के साथ आती हैं। इन स्मार्टवॉच को अमेजन से कई तरह के डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीदा जा सकेगा।
1. Redmi Watch 5 Lite, 1.96" Amoled, Advanced in-Built GPS, 5 ATM, 18 Day Battery, Bluetooth Calling with AI Noise Reduction, Always on Display, Black
यह एक प्रीमियम और फीचर-पैक स्मार्टवॉच है, जिसे फिटनेस लवर्स, रनर्स और डेली यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बड़ा 1.96-इंच AMOLED डिस्प्ले, इन-बिल्ट GPS, Bluetooth Calling और 18 दिन की लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। फिलहाल यह वॉच 50% की भारी छूट के साथ सिर्फ 3,499 रुपये में उपलब्ध है, जो इसे इस प्राइस सेगमेंट में एक जबरदस्त डील बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
Always-On Display सपोर्ट
Advanced In-Built GPS
18 दिन तक की बैटरी लाइफ
HyperOS के साथ स्मूद और फास्ट इंटरफेस
हार्ट रेट, SpO₂, स्लीप और हेल्थ ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
ऐप इकोसिस्टम सीमित
थर्ड-पार्टी ऐप्स का सपोर्ट नहीं
स्टोरेज बहुत कम
2. Noise Halo Plus 1.46" Super AMOLED Display Elite Smart Watch, Bluetooth Calling, Stainless Steel Build, Always on Display, Upto 7 Days Battery (Elite Black)
यह एक स्टाइलिश और प्रीमियम डिज़ाइन वाली स्मार्टवॉच है, जिसे डेली यूज़, फिटनेस ट्रैकिंग और Bluetooth Calling के लिए बनाया गया है। इसमें 1.46-इंच Super AMOLED डिस्प्ले, Stainless Steel बॉडी और Always-On Display मिलता है। फिलहाल यह वॉच 67% की भारी छूट के साथ सिर्फ 2,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
1.46" Super AMOLED राउंड डिस्प्ले
Bluetooth Calling सपोर्ट
Always-On Display
7 दिन तक की बैटरी लाइफ
हार्ट रेट और SpO₂ मॉनिटरिंग
क्यों खोजें विकल्प
In-Built GPS नहीं है
थर्ड-पार्टी ऐप सपोर्ट नहीं
Calling ऑन होने पर बैटरी जल्दी खत्म होती है
3. NoiseFit Halo 1.43" AMOLED Display, Bluetooth Calling Round Dial Smart Watch, Premium Metallic Build, Always on Display, Smart Gesture Control, 100 Sports Modes (Vintage Brown)
यह एक प्रीमियम डिज़ाइन और फीचर-पैक्ड स्मार्टवॉच है, जिसे डेली यूज़, फिटनेस ट्रैकिंग और Bluetooth Calling के लिए तैयार किया गया है। इसमें 1.43-इंच AMOLED राउंड डिस्प्ले, मेटैलिक बॉडी और Always-On Display मिलता है। फिलहाल यह स्मार्टवॉच 65 फीसद की बड़ी छूट के साथ सिर्फ 2,799 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
1.43" AMOLED राउंड डिस्प्ले
Always-On Display सपोर्ट
100+ स्पोर्ट्स मोड्स
हार्ट रेट और एक्टिविटी ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
In-Built GPS नहीं है
Calling ऑन होने पर बैटरी 1 दिन तक सीमित
थर्ड-पार्टी ऐप सपोर्ट सीमित
4. Fire-Boltt Brillia Pro Smart Watch 2.02″ Super AMOLED Display with Bluetooth Calling, SPO₂ & Heart Rate Monitor, 120+ Sports Modes, IP67 Waterproof Magnetic Smartwatch for Men & Women - Blue
यह एक प्रीमियम डिज़ाइन और फीचर-पैक्ड स्मार्टवॉच है, जिसे डेली यूज़, फिटनेस ट्रैकिंग और Bluetooth Calling के लिए तैयार किया गया है। इसमें 2.02-इंच Super AMOLED डिस्प्ले, मेटैलिक बॉडी और Always-On Display मिलता है। फिलहाल यह स्मार्टवॉच 89% की बड़ी छूट के साथ सिर्फ 2,099 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
2.02" Super AMOLED डिस्प्ले
Always-On Display सपोर्ट
120+ स्पोर्ट्स मोड्स
हार्ट रेट, SpO₂ और एक्टिविटी ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
In-Built GPS नहीं है
बड़ी डिस्प्ले होने के कारण बैटरी 5-7 दिन तक सीमित
थर्ड-पार्टी ऐप सपोर्ट सीमित
5. Fastrack MYND 1.93” AMOLED Display Smart Watch for Men & Women with AI Watch Faces,AI Chat,Offline Voice Commands,Curved Metallic Design,Functional Crown,BT Calling, Health Suite,100+ multisport modes
यह एक स्टाइलिश और फीचर-पैक्ड स्मार्टवॉच है, जिसे डेली यूज़, फिटनेस ट्रैकिंग और AI-सपोर्टेड स्मार्ट फीचर्स के लिए तैयार किया गया है। इसमें 1.93-इंच Curved AMOLED डिस्प्ले, स्लिम मेटैलिक बॉडी और Always-On Display मिलता है। फिलहाल यह स्मार्टवॉच 27% की छूट के साथ सिर्फ 3,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
1.93" Curved AMOLED डिस्प्ले, 500 NITS ब्राइटनेस
Always-On Display सपोर्ट
Offline Voice Commands
100+ मल्टीस्पोर्ट मोड्स
हार्ट रेट, SpO₂, नप & REM स्लीप ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट GPS नहीं है
थर्ड-पार्टी ऐप सपोर्ट सीमित
AI फीचर्स के लिए स्मार्टफोन का कनेक्शन जरूरी
6. Noise Diva 2 Fashion Smart Watch for Women - Sleekest Dial, 36mm AMOLED Display, Snug Fit, Improved Female Cycle Tracker, BT Calling, Sleep Tracking, AI Voice Assistant, Password Protection-Rose Link
यह एक फैशनेबल और फीचर-पैक्ड स्मार्टवॉच है, जिसे खासतौर पर महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 36mm AMOLED डिस्प्ले, स्नग फिट और स्लीक डिज़ाइन मिलता है। फिलहाल यह स्मार्टवॉच 36% की छूट के साथ सिर्फ 4,499 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
36mm AMOLED डिस्प्ले, ब्राइट और कलरफुल
Sleek & Sophisticated डिज़ाइन
Bluetooth Calling & AI Voice Assistant
हार्ट रेट और स्लीप ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
In-Built GPS नहीं है
बैटरी लाइफ औसत
7. GOBOULT Newly Launched Dire Smartwatch 1.38'' 2.5D Curved HD Display, 500 Nits Brightness, IP67, 250+ Watchfaces, 120+ Sports Modes, AI Voice Assistant, SpO2 Monitoring (Pure Black)
यह एक बजट-फ्रेंडली और फीचर-पैक्ड स्मार्टवॉच है, जिसे डेली यूज़, फिटनेस ट्रैकिंग और Bluetooth Calling के लिए तैयार किया गया है। इसमें 1.38" 2.5D Curved HD AMOLED डिस्प्ले, IP67 वॉटरप्रूफ और 120+ स्पोर्ट्स मोड्स मिलता है। फिलहाल यह स्मार्टवॉच 84% की बड़ी छूट के साथ सिर्फ 1,599 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
1.38" Curved HD AMOLED डिस्प्ले, 1000 NITS ब्राइटनेस
Always-On Display सपोर्ट
Bluetooth Calling & Dedicated Speaker/Mic
120+ स्पोर्ट्स मोड्स
SpO₂, हार्ट रेट, Female Cycle और Sleep Tracking
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट GPS नहीं है
बैटरी लाइफ औसतन 5-6 दिन
थर्ड-पार्टी ऐप सपोर्ट सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।