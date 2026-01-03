Hindustan Hindi News
स्टाइलिश, फीचर लोडेड और अफोर्डेबल, युवाओं की बेस्ट स्मार्टवॉच

संक्षेप:

Best Smartwatch Deal: युवाओं के लिए अमेजन कुछ शानदार स्मार्टवॉच डील लेकर आया है, जहां से सस्ते में स्मार्टवॉच को खरीदा जा सकता है।

Jan 03, 2026 08:46 am ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
युवा सबसे ज्यादा स्मार्टवॉच लेटेस्ट फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही यूथ को स्टाइल स्मार्टवॉच अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए होती है, जो सिंगल चार्जिंग में लंबी चलती हो, कुछ ऐसी ही शानदार स्मार्टवॉच के ऑप्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो 150 से ज्यादा वॉच फेस, कॉलिंग, हेल्थ फीचर के साथ आती हैं। इन स्मार्टवॉच को अमेजन से कई तरह के डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीदा जा सकेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
स्टाइलिश, फीचर लोडेड और अफोर्डेबल, युवाओं की बेस्ट स्मार्टवॉच

यह एक प्रीमियम और फीचर-पैक स्मार्टवॉच है, जिसे फिटनेस लवर्स, रनर्स और डेली यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बड़ा 1.96-इंच AMOLED डिस्प्ले, इन-बिल्ट GPS, Bluetooth Calling और 18 दिन की लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। फिलहाल यह वॉच 50% की भारी छूट के साथ सिर्फ 3,499 रुपये में उपलब्ध है, जो इसे इस प्राइस सेगमेंट में एक जबरदस्त डील बनाती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.96" AMOLED
बैटरी
470mAh
वॉटर रेजिस्टेंस
5ATM
वर्कआउट मोड्स
150+

क्यों खरीदें

...

Always-On Display सपोर्ट

...

Advanced In-Built GPS

...

18 दिन तक की बैटरी लाइफ

...

HyperOS के साथ स्मूद और फास्ट इंटरफेस

...

हार्ट रेट, SpO₂, स्लीप और हेल्थ ट्रैकिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

ऐप इकोसिस्टम सीमित

...

थर्ड-पार्टी ऐप्स का सपोर्ट नहीं

...

स्टोरेज बहुत कम

यह एक स्टाइलिश और प्रीमियम डिज़ाइन वाली स्मार्टवॉच है, जिसे डेली यूज़, फिटनेस ट्रैकिंग और Bluetooth Calling के लिए बनाया गया है। इसमें 1.46-इंच Super AMOLED डिस्प्ले, Stainless Steel बॉडी और Always-On Display मिलता है। फिलहाल यह वॉच 67% की भारी छूट के साथ सिर्फ 2,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

डिस्प्ले
1.46" Super AMOLED
बैटरी
300mAh
कनेक्टिविटी
Bluetooth Calling
OS
Android Compatible

क्यों खरीदें

...

1.46" Super AMOLED राउंड डिस्प्ले

...

Bluetooth Calling सपोर्ट

...

Always-On Display

...

7 दिन तक की बैटरी लाइफ

...

हार्ट रेट और SpO₂ मॉनिटरिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

In-Built GPS नहीं है

...

थर्ड-पार्टी ऐप सपोर्ट नहीं

...

Calling ऑन होने पर बैटरी जल्दी खत्म होती है

यह एक प्रीमियम डिज़ाइन और फीचर-पैक्ड स्मार्टवॉच है, जिसे डेली यूज़, फिटनेस ट्रैकिंग और Bluetooth Calling के लिए तैयार किया गया है। इसमें 1.43-इंच AMOLED राउंड डिस्प्ले, मेटैलिक बॉडी और Always-On Display मिलता है। फिलहाल यह स्मार्टवॉच 65 फीसद की बड़ी छूट के साथ सिर्फ 2,799 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

डिस्प्ले
1.43" AMOLED
बैटरी
300mAh
कनेक्टिविटी
Bluetooth v5.3 Calling
OS सपोर्ट
Android & iOS

क्यों खरीदें

...

1.43" AMOLED राउंड डिस्प्ले

...

Always-On Display सपोर्ट

...

100+ स्पोर्ट्स मोड्स

...

हार्ट रेट और एक्टिविटी ट्रैकिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

In-Built GPS नहीं है

...

Calling ऑन होने पर बैटरी 1 दिन तक सीमित

...

थर्ड-पार्टी ऐप सपोर्ट सीमित

यह एक प्रीमियम डिज़ाइन और फीचर-पैक्ड स्मार्टवॉच है, जिसे डेली यूज़, फिटनेस ट्रैकिंग और Bluetooth Calling के लिए तैयार किया गया है। इसमें 2.02-इंच Super AMOLED डिस्प्ले, मेटैलिक बॉडी और Always-On Display मिलता है। फिलहाल यह स्मार्टवॉच 89% की बड़ी छूट के साथ सिर्फ 2,099 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

डिस्प्ले
2.02" Super AMOLED
बैटरी
5-7 दिन उपयोग
कनेक्टिविटी
Bluetooth Calling, Voice Assistant
OS सपोर्ट
Android
स्पोर्ट्स मोड्स
120+ मोड्स

क्यों खरीदें

...

2.02" Super AMOLED डिस्प्ले

...

Always-On Display सपोर्ट

...

120+ स्पोर्ट्स मोड्स

...

हार्ट रेट, SpO₂ और एक्टिविटी ट्रैकिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

In-Built GPS नहीं है

...

बड़ी डिस्प्ले होने के कारण बैटरी 5-7 दिन तक सीमित

...

थर्ड-पार्टी ऐप सपोर्ट सीमित

यह एक स्टाइलिश और फीचर-पैक्ड स्मार्टवॉच है, जिसे डेली यूज़, फिटनेस ट्रैकिंग और AI-सपोर्टेड स्मार्ट फीचर्स के लिए तैयार किया गया है। इसमें 1.93-इंच Curved AMOLED डिस्प्ले, स्लिम मेटैलिक बॉडी और Always-On Display मिलता है। फिलहाल यह स्मार्टवॉच 27% की छूट के साथ सिर्फ 3,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

डिस्प्ले
1.93" Curved AMOLED, 500 NITS ब्राइटनेस
बैटरी
300mAh,
OS सपोर्ट
Android 9.0+ & iOS 16+
स्पोर्ट्स मोड्स
100+ मल्टीस्पोर्ट मोड्स

क्यों खरीदें

...

1.93" Curved AMOLED डिस्प्ले, 500 NITS ब्राइटनेस

...

Always-On Display सपोर्ट

...

Offline Voice Commands

...

100+ मल्टीस्पोर्ट मोड्स

...

हार्ट रेट, SpO₂, नप & REM स्लीप ट्रैकिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

इन-बिल्ट GPS नहीं है

...

थर्ड-पार्टी ऐप सपोर्ट सीमित

...

AI फीचर्स के लिए स्मार्टफोन का कनेक्शन जरूरी

यह एक फैशनेबल और फीचर-पैक्ड स्मार्टवॉच है, जिसे खासतौर पर महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 36mm AMOLED डिस्प्ले, स्नग फिट और स्लीक डिज़ाइन मिलता है। फिलहाल यह स्मार्टवॉच 36% की छूट के साथ सिर्फ 4,499 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

डिस्प्ले
36mm AMOLED
बैटरी
1-2 दिन उपयोग
OS सपोर्ट
Android 9.0+, iOS 11.0+
स्वास्थ्य मॉनिटरिंग
हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग, Female Cycle Tracker

क्यों खरीदें

...

36mm AMOLED डिस्प्ले, ब्राइट और कलरफुल

...

Sleek & Sophisticated डिज़ाइन

...

Bluetooth Calling & AI Voice Assistant

...

हार्ट रेट और स्लीप ट्रैकिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

In-Built GPS नहीं है

...

बैटरी लाइफ औसत

यह एक बजट-फ्रेंडली और फीचर-पैक्ड स्मार्टवॉच है, जिसे डेली यूज़, फिटनेस ट्रैकिंग और Bluetooth Calling के लिए तैयार किया गया है। इसमें 1.38" 2.5D Curved HD AMOLED डिस्प्ले, IP67 वॉटरप्रूफ और 120+ स्पोर्ट्स मोड्स मिलता है। फिलहाल यह स्मार्टवॉच 84% की बड़ी छूट के साथ सिर्फ 1,599 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

डिस्प्ले
1.38" 2.5D Curved HD AMOLED, 1000 NITS
बैटरी
300mAh
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.2, BT Calling
OS सपोर्ट
Android & iOS
स्पोर्ट्स मोड्स
120+ मल्टीस्पोर्ट मोड्स

क्यों खरीदें

...

1.38" Curved HD AMOLED डिस्प्ले, 1000 NITS ब्राइटनेस

...

Always-On Display सपोर्ट

...

Bluetooth Calling & Dedicated Speaker/Mic

...

120+ स्पोर्ट्स मोड्स

...

SpO₂, हार्ट रेट, Female Cycle और Sleep Tracking

क्यों खोजें विकल्प

...

इन-बिल्ट GPS नहीं है

...

बैटरी लाइफ औसतन 5-6 दिन

...

थर्ड-पार्टी ऐप सपोर्ट सीमित

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
