आपके दिल का ख्याल रखेंगी ये Smartwatch, कीमत मात्र 1199 रुपये से शुरू

संक्षेप: हार्ट पेशेंट्स के लिए स्मार्टवॉच हार्ट रेट, SpO₂ और ECG जैसी सुविधाओं के जरिए हार्ट हेल्थ पर लगातार नजर रखती है। रियल-टाइम अलर्ट और आसान ऐप कनेक्टिविटी के साथ यह हेल्थ मैनेजमेंट में एक स्मार्ट अस्सिटेंट है। इन्हें अमेजन से सस्ते में खरीदा जा सकेगा।

Feb 01, 2026 09:12 am IST

हार्ट पेशेंट्स के लिए स्मार्टवॉच एक भरोसेमंद हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस के तौर पर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। यह हार्ट रेट ट्रैकिंग, SpO₂ मॉनिटरिंग, ECG सपोर्ट, अनियमित धड़कन अलर्ट और एक्टिविटी ट्रैकिंग जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के साथ आती है। यह स्मार्टवॉच दिनभर हार्ट पर नजर रखकर यूजर को समय-समय पर सतर्क करती है, जिससे हेल्थ को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। लाइटवेट डिजाइन, आरामदायक फिट और मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए परफेक्ट है। अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन पर जबरदस्त ऑफर मिल जाएगा।

इसकी कीमत 14,999 रुपये है। इसे 92% डिस्काउंट के साथ 1,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2.01 इंच का बड़ा HD डिस्प्ले है, जिससे नोटिफिकेशन, कॉल और फिटनेस डेटा साफ-साफ दिखाई देता है। यह ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच है, जिससे आप सीधे घड़ी से कॉल कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। 120+ स्पोर्ट्स मोड्स के साथ वॉर्कआउट ट्रैक करना आसान है। हेल्थ सूट में SpO2, हार्ट रेट मॉनिटर और AI वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स भी हैं।

Specifications डिस्प्ले 2.01" HD डिस्प्ले कनेक्टिविटी ब्लूटूथ कॉलिंग स्पोर्ट्स मोड 120+ स्पोर्ट्स मोड हेल्थ सूट SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटर AI फीचर एआई वॉयस असिस्टेंस क्यों खरीदें ब्लूटूथ कॉलिंग से डायरेक्ट कॉलिंग/रिसीविंग 120+ स्पोर्ट्स मोड्स SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटरिंग AI वॉय अस्सिटेंट फीचर क्यों खोजें विकल्प GPS बिल्ट-इन नहीं (अगर जरूरत हो तो) कुछ फीचर्स मोबाइल ऐप पर निर्भर

इसकी कीमत 9,999 रुपये है, लेकिन इस पर 63% डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 3,709 रुपये हो जाती है। इसमें 1.43 इंच का ट्रू एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, जिससे समय, नोटिफिकेशन और हेल्थ डाटा हर वक्त साफ दिखाई देता है। ब्लूटूथ कॉलिंग से आप घड़ी से सीधे कॉल कर सकते हैं। यह स्मार्टवॉच 100+ स्पोर्ट्स मोड के साथ फिटनेस ट्रैकिंग को और आसान बनाती है। 15 दिन तक की लंबी बैटरी लाइफ दी गई है।

Specifications डिस्प्ले 1.43" ट्रू एमोलेड ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी ब्लूटूथ कॉलिंग स्पोर्ट्स मोड 100+ स्पोर्ट्स मोड बैटरी लाइफ 15 दिन तक क्यों खरीदें ट्रू एमोलेड और ऑलवेज ऑन ब्लटूथ कॉलिंग से डायरेक्ट कॉलिंग 100+ स्पोर्ट्स मोड से फिटनेस ट्रैकिंग क्यों खोजें विकल्प कुछ एडवांस स्मार्टफोन फीचर्स नहीं GPS बिल्ट-इन नहीं

इसकी कीमत 36,346 रुपये है। इस पर 64% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 13,502 रुपये रह जाती है। इसमें 1.3 इंच का AMOLED टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जिससे समय, कॉल और फिटनेस डाटा आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह घड़ी कॉल करना और कॉल रिसीव करना भी सपोर्ट करती है। हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटर से आपका हेल्थ ट्रैक होता है। इसके अलावा, स्लीप ट्रैकिंग और एक्टिविटी मॉनिटरिंग से आपकी सेहत और वर्कआउट बेहतर होती है।

Specifications डिस्प्ले 1.3" एमोलेड टचस्क्रीन कॉल फीचर कॉल करना और रिसीव करना हेल्थ मॉनिटर हार्ट रेट & SpO2 मॉनिटर वॉटरप्रूफ IP68 वॉटरप्रूफ क्यों खरीदें एमोलेड डिस्प्ले से क्लियर विजुअल कॉलिंग सपोर्ट हार्ट रेट व SpO2 मॉनिटर IP68 वॉटरप्रूफ स्लीप और एक्टिविटी ट्रैकिंग क्यों खोजें विकल्प GPS बिल्ट-इन नहीं कुछ फीचर्स मोबाइल ऐप पर निर्भर

इसकी एमआरपी 43,900 रुपये है। इस पर 32% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद वॉच की कीमत 29,990 रुपये हो जाती है। यह 45mm मॉडल बड़े और स्पष्ट डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें वाई-फाई और ब्लूटूथ सपोर्ट मिलता है। फिटनेस ट्रैकिंग में हार्ट रेट, SpO2 और कई एडवांस फीचर्स शामिल हैं। वियर ओएस 5 ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल के डीप इंटीग्रेशन से आप नोटिफिकेशन, क्विक रेस्पॉन्स और स्मार्ट असिस्टेंट का फायदा उठा सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले बड़ा एमोलेड एक्टुआ डिस्प्ले कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, वाई-फाई, एनएफसी OS Wear OS 5 हेल्थ और फिटनेस हार्ट रेट गति, SpO2, ECG, स्लीप और एक्टिविटी ट्रैकिंग क्यों खरीदें बड़ी और सुपर ब्राइट AMOLED डिस्प्ले हार्ट रेट, SpO2, ECG और स्लीप ट्रैकिंग से मॉनिटरिंग Wear OS के साथ स्मार्ट नोटिफिकेशन और ऐप सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ सिर्फ लगभग 24 घंटे कुछ स्मार्ट फीचर्स iPhone पर सीमित हो सकते हैं LTE वेरिएंट भारत में उपलब्ध नहीं

इसे 5,499 रुपये में ऑर्डर किया जा सकता है। इसमें 1.32 इंच का एमोलेड डिस्प्ले और मेटल केस है, जो इसे प्रीमियम लुक और मजबूत बनाता है। हार्ट रेट मॉनिटर से आपकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। AI वॉचफेस और चैट फीचर से स्मार्ट नोटिफिकेशन और बातचीत आसान होती है। पुश बटन इंटरैक्शन और ब्लूटूथ कॉलिंग से कॉल रिसीव करना और मैसेज देखना बहुत सरल है। IP68 वॉटर रेजिस्टेंट और 5 दिन तक बैटरी लाइफ भी दी गई है।

Specifications डिस्प्ले 1.32" एमोलेड हेल्थ मॉनिटर हार्ट रेट मॉनिटर कॉलिंग ब्लटूथ वॉटरप्रूफ IP68 वॉटर रेस्सिटेंट बैटरी लाइफ लगभग 5 दिन क्यों खरीदें एमोलेड डिस्प्ले ब्लटूथ कॉलिंग और पुश बटन इंटरैक्शन AI वॉचफेस और चैट फीचर IP68 वॉटर रेजिस्टेंट क्यों खोजें विकल्प GPS बिल्ट-इन नहीं भारी या स्पोर्टी उपयोग में थोड़ी सीमित फीचर्स iOS यूजर्स के लिए कुछ फीचर्स सीमित

इसकी कीमत 9,999 रुपये है, लेकिन इस पर 60% डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 3,999 रुपये हो जाती है। इसमें 1.43 इंच की एमोलेड राउंड डिस्प्ले मिलती है, जो देखने में बहुत आकर्षक और स्पष्ट है। प्रीमियम मेटल बॉडी इसे मजबूत और स्टाइलिश बनाती है। यह वॉच AI कोच हेल्थ इनसाइट्स, ऑटो हार्ट रेट, HRV, VO2 मैक्स जैसे एडवांस हेल्थ फीचर्स के साथ आपकी फिटनेस को समझने और सुधारने में मदद करती है।

Specifications डिस्प्ले 1.43” एमोलेड राउंड डिस्प्ले हेल्थ फीचर्स ऑटो हार्ट रेट, HRV, VO2 मैक्स प्रोसेसर एडवांस S1 प्रोसेसर क्यों खरीदें एमोलेड राउंड डिस्प्ले से शानदार विजुअल प्रीमियम मेटल बॉडी ऑटो हार्ट रेट, HRV, VO2 मैक्स जैसे एडवांस हेल्थ फीचर्स क्यों खोजें विकल्प GPS बिल्ट‑इन नहीं बैटरी लाइफ फीचर्स और उपयोग पर निर्भर iPhone पर कुछ फीचर्स सीमित

इसकी कीमत 49,900 रुपये है। हर महीने 1,754 रुपये की ईएमआई के साथ इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह आपकी नींद को ट्रैक करता है और स्लीप स्कोर से नींद की गुणवत्ता समझने में मदद करता है। ECG लेने, हाई/लो हार्ट रेट और अनियमित हार्ट रिदम की नोटिफिकेशन पाने की सुविधा है। ब्लड में ऑक्सीजन (SpO2) और अन्य स्वास्थ्य मेट्रिक्स भी ट्रैक होते हैं। वर्कआउट, हार्ट रेट जोन, ट्रेनिंग लोड और फिटनेस एनालिटिक्स जैसी एडवांस फीचर्स भी हैं।

Specifications नींद ट्रैकिंग स्लीप स्कोर हेल्थ ECG, हार्ट रेट नोटिफिकेशन, SpO2, वाइटल्स फिटनेस हार्ट रेट जोन, ट्रेनिंग लोड, वर्कआउट बडी, पेसर बैटरी लगभग 24 घंटे कनेक्टिविटी iPhone के साथ इंटीग्रेशन क्यों खरीदें स्लीप स्कोर और हेल्थ ट्रैकिंग से बेहतर नींद और स्वास्थ्य ECG, SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटर हल्की और स्टाइलिश डिजाइन एडवांस फिटनेस फीचर्स फास्ट चार्ज और 24 घंटे की बैटरी क्यों खोजें विकल्प कीमत ज्यादा iPhone के बिना फीचर्स सीमित भारी फिटनेस ट्रैकिंग यूज में बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है

इसे 57% डिस्काउंट के साथ 2,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 36mm का एमोलेड डिस्प्ले है, जो बड़ा और स्पष्ट है। स्लिक और स्नग फिट डिजाइन इसे पहनने में आरामदायक बनाता है। महिलाओं के लिए फीमेल साइकल ट्रैकर फीचर और स्लीप ट्रैकिंग के साथ हेल्थ मॉनिटरिंग आसान होती है। ब्लूटूथ कॉलिंग और AI वॉयस अस्सिटेंट से स्मार्ट फीचर्स का पूरा फायदा मिलता है। इसमें हार्ट रेट मॉनिटर दिया गया है।

Specifications डिस्प्ले 36mm एमोलेड हेल्थ फीचर्स फीमेल साइकल ट्रैकर, स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट कॉलिंग ब्लूटूथ कॉलिंग AI फीचर AI वॉयस अस्सिटेंट क्यों खरीदें एमोलेड डिस्प्ले फीमेल साइकल ट्रैकर से महिलाओं के लिए हेल्थ ट्रैकिंग ब्लूटूथ कॉलिंग और AI वॉयस अस्सिटेंट क्यों खोजें विकल्प GPS बिल्ट-इन नहीं बैटरी लाइफ सामान्य उपयोग पर निर्भर iOS फीचर्स कुछ सीमित हो सकते हैं

