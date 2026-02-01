आपके दिल का ख्याल रखेंगी ये Smartwatch, कीमत मात्र 1199 रुपये से शुरू
हार्ट पेशेंट्स के लिए स्मार्टवॉच हार्ट रेट, SpO₂ और ECG जैसी सुविधाओं के जरिए हार्ट हेल्थ पर लगातार नजर रखती है। रियल-टाइम अलर्ट और आसान ऐप कनेक्टिविटी के साथ यह हेल्थ मैनेजमेंट में एक स्मार्ट अस्सिटेंट है। इन्हें अमेजन से सस्ते में खरीदा जा सकेगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
हार्ट पेशेंट्स के लिए स्मार्टवॉच एक भरोसेमंद हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस के तौर पर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। यह हार्ट रेट ट्रैकिंग, SpO₂ मॉनिटरिंग, ECG सपोर्ट, अनियमित धड़कन अलर्ट और एक्टिविटी ट्रैकिंग जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के साथ आती है। यह स्मार्टवॉच दिनभर हार्ट पर नजर रखकर यूजर को समय-समय पर सतर्क करती है, जिससे हेल्थ को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। लाइटवेट डिजाइन, आरामदायक फिट और मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए परफेक्ट है। अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन पर जबरदस्त ऑफर मिल जाएगा।
1. Fire-Boltt Ninja Call Pro Max Bluetooth Calling Smart Watch, 2.01" HD Display, 120+ Sports Modes, Health Suite, AI Voice Assistance, SpO2 & Heart Rate Monitor Smartwatch for Men & Women - Grey
इसकी कीमत 14,999 रुपये है। इसे 92% डिस्काउंट के साथ 1,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2.01 इंच का बड़ा HD डिस्प्ले है, जिससे नोटिफिकेशन, कॉल और फिटनेस डेटा साफ-साफ दिखाई देता है। यह ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच है, जिससे आप सीधे घड़ी से कॉल कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। 120+ स्पोर्ट्स मोड्स के साथ वॉर्कआउट ट्रैक करना आसान है। हेल्थ सूट में SpO2, हार्ट रेट मॉनिटर और AI वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स भी हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्लूटूथ कॉलिंग से डायरेक्ट कॉलिंग/रिसीविंग
120+ स्पोर्ट्स मोड्स
SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटरिंग
AI वॉय अस्सिटेंट फीचर
क्यों खोजें विकल्प
GPS बिल्ट-इन नहीं (अगर जरूरत हो तो)
कुछ फीचर्स मोबाइल ऐप पर निर्भर
2. CrossBeats Everest 2.0 2025 Smart Watch for Men 1.43" True AMOLED, Always ON Display Bluetooth Calling Rugged Outdoor with Flash Light Upto 15 Days Battery Life Smartwatch 100+ Sports Mode
इसकी कीमत 9,999 रुपये है, लेकिन इस पर 63% डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 3,709 रुपये हो जाती है। इसमें 1.43 इंच का ट्रू एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, जिससे समय, नोटिफिकेशन और हेल्थ डाटा हर वक्त साफ दिखाई देता है। ब्लूटूथ कॉलिंग से आप घड़ी से सीधे कॉल कर सकते हैं। यह स्मार्टवॉच 100+ स्पोर्ट्स मोड के साथ फिटनेस ट्रैकिंग को और आसान बनाती है। 15 दिन तक की लंबी बैटरी लाइफ दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
ट्रू एमोलेड और ऑलवेज ऑन
ब्लटूथ कॉलिंग से डायरेक्ट कॉलिंग
100+ स्पोर्ट्स मोड से फिटनेस ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
कुछ एडवांस स्मार्टफोन फीचर्स नहीं
GPS बिल्ट-इन नहीं
3. Fitpolo Smart Watch for Men Women,1.3" AMOLED Touchscreen Fitness Tracker, Make/Answer Calls, Heart Rate SpO2 Monitor, IP68 Waterproof, Sleep & Activity Tracking Smartwatch for Android Phones iPhone
इसकी कीमत 36,346 रुपये है। इस पर 64% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 13,502 रुपये रह जाती है। इसमें 1.3 इंच का AMOLED टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जिससे समय, कॉल और फिटनेस डाटा आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह घड़ी कॉल करना और कॉल रिसीव करना भी सपोर्ट करती है। हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटर से आपका हेल्थ ट्रैक होता है। इसके अलावा, स्लीप ट्रैकिंग और एक्टिविटी मॉनिटरिंग से आपकी सेहत और वर्कआउट बेहतर होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
एमोलेड डिस्प्ले से क्लियर विजुअल
कॉलिंग सपोर्ट
हार्ट रेट व SpO2 मॉनिटर
IP68 वॉटरप्रूफ
स्लीप और एक्टिविटी ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
GPS बिल्ट-इन नहीं
कुछ फीचर्स मोबाइल ऐप पर निर्भर
4. Google Pixel Watch 3 (45mm) 2024 Model - Android Smartwatch, Heart Rate Tracking, Fitbit Advanced Running, Fitness Insights, 24-Hour Battery - Matte Black Aluminum Case - Obsidian Band - Wi-Fi
इसकी एमआरपी 43,900 रुपये है। इस पर 32% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद वॉच की कीमत 29,990 रुपये हो जाती है। यह 45mm मॉडल बड़े और स्पष्ट डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें वाई-फाई और ब्लूटूथ सपोर्ट मिलता है। फिटनेस ट्रैकिंग में हार्ट रेट, SpO2 और कई एडवांस फीचर्स शामिल हैं। वियर ओएस 5 ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल के डीप इंटीग्रेशन से आप नोटिफिकेशन, क्विक रेस्पॉन्स और स्मार्ट असिस्टेंट का फायदा उठा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी और सुपर ब्राइट AMOLED डिस्प्ले
हार्ट रेट, SpO2, ECG और स्लीप ट्रैकिंग से मॉनिटरिंग
Wear OS के साथ स्मार्ट नोटिफिकेशन और ऐप सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ सिर्फ लगभग 24 घंटे
कुछ स्मार्ट फीचर्स iPhone पर सीमित हो सकते हैं
LTE वेरिएंट भारत में उपलब्ध नहीं
5. Fastrack Cosmix 1.32" AMOLED Display Metal Case Smart Watch with Heart Rate Monitor,AI Watchface & Chat,Push Button Interactions,BT Calling,IP68 Water Resistant Upto 5 Days Battery Life -Granite Grey
इसे 5,499 रुपये में ऑर्डर किया जा सकता है। इसमें 1.32 इंच का एमोलेड डिस्प्ले और मेटल केस है, जो इसे प्रीमियम लुक और मजबूत बनाता है। हार्ट रेट मॉनिटर से आपकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। AI वॉचफेस और चैट फीचर से स्मार्ट नोटिफिकेशन और बातचीत आसान होती है। पुश बटन इंटरैक्शन और ब्लूटूथ कॉलिंग से कॉल रिसीव करना और मैसेज देखना बहुत सरल है। IP68 वॉटर रेजिस्टेंट और 5 दिन तक बैटरी लाइफ भी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
एमोलेड डिस्प्ले
ब्लटूथ कॉलिंग और पुश बटन इंटरैक्शन
AI वॉचफेस और चैट फीचर
IP68 वॉटर रेजिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
GPS बिल्ट-इन नहीं
भारी या स्पोर्टी उपयोग में थोड़ी सीमित फीचर्स
iOS यूजर्स के लिए कुछ फीचर्स सीमित
6. Boat Chrome Eon, Premium Metal Body, 1.43” (3.63 cm) AMOLED Round Display, AI Coach Health Insights, Advanced S1 Processor, Auto Heart Rate, HRV, VO2 Max, Smart Watch for Men & Women (Active Black)
इसकी कीमत 9,999 रुपये है, लेकिन इस पर 60% डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 3,999 रुपये हो जाती है। इसमें 1.43 इंच की एमोलेड राउंड डिस्प्ले मिलती है, जो देखने में बहुत आकर्षक और स्पष्ट है। प्रीमियम मेटल बॉडी इसे मजबूत और स्टाइलिश बनाती है। यह वॉच AI कोच हेल्थ इनसाइट्स, ऑटो हार्ट रेट, HRV, VO2 मैक्स जैसे एडवांस हेल्थ फीचर्स के साथ आपकी फिटनेस को समझने और सुधारने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
एमोलेड राउंड डिस्प्ले से शानदार विजुअल
प्रीमियम मेटल बॉडी
ऑटो हार्ट रेट, HRV, VO2 मैक्स जैसे एडवांस हेल्थ फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
GPS बिल्ट‑इन नहीं
बैटरी लाइफ फीचर्स और उपयोग पर निर्भर
iPhone पर कुछ फीचर्स सीमित
7. Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
इसकी कीमत 49,900 रुपये है। हर महीने 1,754 रुपये की ईएमआई के साथ इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह आपकी नींद को ट्रैक करता है और स्लीप स्कोर से नींद की गुणवत्ता समझने में मदद करता है। ECG लेने, हाई/लो हार्ट रेट और अनियमित हार्ट रिदम की नोटिफिकेशन पाने की सुविधा है। ब्लड में ऑक्सीजन (SpO2) और अन्य स्वास्थ्य मेट्रिक्स भी ट्रैक होते हैं। वर्कआउट, हार्ट रेट जोन, ट्रेनिंग लोड और फिटनेस एनालिटिक्स जैसी एडवांस फीचर्स भी हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्लीप स्कोर और हेल्थ ट्रैकिंग से बेहतर नींद और स्वास्थ्य
ECG, SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटर
हल्की और स्टाइलिश डिजाइन
एडवांस फिटनेस फीचर्स
फास्ट चार्ज और 24 घंटे की बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत ज्यादा
iPhone के बिना फीचर्स सीमित
भारी फिटनेस ट्रैकिंग यूज में बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है
8. Noise Diva 2 Fashion Smart Watch for Women- Sleekest Dial, 36mm AMOLED Display, Snug Fit, Improved Female Cycle Tracker, BT Calling, Sleep Tracking, AI Voice Assistant, Password Protection-Silver Blue
इसे 57% डिस्काउंट के साथ 2,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 36mm का एमोलेड डिस्प्ले है, जो बड़ा और स्पष्ट है। स्लिक और स्नग फिट डिजाइन इसे पहनने में आरामदायक बनाता है। महिलाओं के लिए फीमेल साइकल ट्रैकर फीचर और स्लीप ट्रैकिंग के साथ हेल्थ मॉनिटरिंग आसान होती है। ब्लूटूथ कॉलिंग और AI वॉयस अस्सिटेंट से स्मार्ट फीचर्स का पूरा फायदा मिलता है। इसमें हार्ट रेट मॉनिटर दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
एमोलेड डिस्प्ले
फीमेल साइकल ट्रैकर से महिलाओं के लिए हेल्थ ट्रैकिंग
ब्लूटूथ कॉलिंग और AI वॉयस अस्सिटेंट
क्यों खोजें विकल्प
GPS बिल्ट-इन नहीं
बैटरी लाइफ सामान्य उपयोग पर निर्भर
iOS फीचर्स कुछ सीमित हो सकते हैं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
