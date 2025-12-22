फिटनेस भी स्टाइल भी, Amazon से बंपर छूट पर खरीदें Smartwatch
अब स्टाइल के साथ सेहत भी मिलेगी। Amazon पर ऐसी Smartwatch और Fitness bands मौजूद हैं, जिन पर भरी छूट दी जा रही है।
अमेजन पर 2025 की आखिरी सेल में बेस्ट फिटनेस स्मार्टवॉच सेल के लिए पेश की गई हैं, जिन पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। ये स्मार्टवॉच हार्ट रेट मॉनिटर, स्टेप काउंटर, स्लीप ट्रैकर, कैलोरी बर्न और डेली फिटनेस एक्टिविटी को सटीक रूप से ट्रैक करती हैं।
लॉन्ग बैटरी लाइफ, लेटेस्ट फीचर्स और आकर्षक डिज़ाइन के साथ, अमेज़न पर हर बजट में स्मार्टवॉच उपलब्ध हैं।
1. Noise Endeavour Pro Outdoor Rugged Military Smart Watch, Titanium Alloy Bezel, Dual-Band GPS, 164ft Water Resistance, 28 Days Battery on Standby, AI Companion, for iOS & Android (Carbon Black)
यह एक मिलिट्री ग्रेड Smartwatch है, जो एडवेंचर और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए एक टिकाऊ और हाई-परफॉर्मेंस स्मार्टवॉच चाहते हैं। Amazon पर यह 9,999 रुपये में उपलब्ध है और कई कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का, टिकाऊ और स्क्रैच-प्रतिरोधी
164ft वाटर रेसिस्टेंस, ड्रॉप प्रूफ
तापमान -5°C से 50°C तक
बैटरी लाइफ: 530mAh
स्मार्ट फीचर्स: Activity Tracker, Alarm Clock, Notifications, Touchscreen
क्यों खोजें विकल्प
एक्टिव यूज़ पर बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है
स्मार्टवॉच ऐप्स की लिमिटेड कस्टमाइज़ेशन
2. Amazfit Active 2 44mm AMOLED Smart Watch, Built in GPS, 10day Battery, 5ATM Water Resistant, for iOS & Android, Accurate Readings, 2000 Nits Bright, 160+ Sports Mode, Sleep Monitor, Black Silicone
यह स्टाइल, फिटनेस और स्मार्ट फीचर्स से लैस है। इसमें 1.32 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 2000 Nits ब्राइटनेस के साथ आती है। साथ ही हार्ट रेट और स्लीप मॉनिटरिंग, 160+ स्पोर्ट्स मोड्स हैं, जिनमें रनिंग, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, HYROX रेस और पैडल शामिल हैं। 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस और बिल्ट-इन GPS इसे स्विमिंग, साइकलिंग और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए परफेक्ट बनाते हैं। Amazon पर यह स्मार्टवॉच 9,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
2000 Nits ब्राइटनेस
160+ स्पोर्ट्स मोड्स
बिल्ट-इन GPS
हार्ट रेट और स्लीप मॉनिटरिंग के लिए BioTracker
स्पीच-टू-टेक्स्ट रिप्लाई और वॉइस कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
iOS में कुछ फीचर्स सीमित हो सकते हैं
कुछ यूज़र्स को बड़ा डिस्प्ले भारी लग सकता है
3. Garmin Vivoactive 5, Health and Fitness GPS Smartwatch, AMOLED Display, Up to 11 Days of Battery |Slate Aluminum Bezel with Black Case and Silicone Band
इसमें AMOLED डिस्प्ले के साथ स्लेट एल्यूमिनियम बेज़ल और ब्लैक सिलिकॉन स्ट्रैप दिया गया है, जो स्टाइलिश और मजबूत दोनों है। इस स्मार्टवॉच की सबसे बड़ी खासियत 11 दिन तक चलने वाली बैटरी है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। Garmin Vivoactive 5 में Body Battery Energy Monitoring फीचर है, जो दिन और रात के दौरान आपके शरीर की एनर्जी ड्रेन और चार्ज लेवल को ट्रैक करता है। इसमें 30+ स्पोर्ट्स ऐप्स और वर्कआउट मोड्स के साथ Garmin Coach भी शामिल है।
Specifications
क्यों खरीदें
AMOLED डिस्प्ले
11 दिन तक लंबी बैटरी लाइफ
पर्सनलाइज्ड स्लीप स्कोर और कोचिंग
GPS और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
हार्डकोर स्मार्टवॉच फीचर्स के लिए कुछ सीमित
बैटरी लाइफ भारी उपयोग में कम हो सकती है
4. Huawei Watch FIT 4 smartwatch, 1.82" Large Display, Up to 10-Day Battery Life, Dual Band GPS, 100+ Sports Modes, Fitness Health Tracker, Emotional Assistant, Compatible with Android iOS, Purple
इसका 1.82" बड़ा AMOLED डिस्प्ले और हल्का डिज़ाइन इसे पहनने में बेहद आरामदायक बनाता है। यह स्मार्टवॉच HarmonyOS पर चलती है और iOS व Android दोनों डिवाइस के साथ कम्पैटिबल है। आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे रनिंग, वॉकिंग, साइक्लिंग और हाइकिंग के लिए सटीक लोकेशन और डेटा प्रदान करता है। यह 100+ स्पोर्ट्स मोड्स, हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप ट्रैकिंग और वॉइस असिस्टेंट के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और स्टाइलिश डिज़ाइन
100+ स्पोर्ट्स मोड्स
Wrist Health Insights
बारोमीटर से एल्टीट्यूड, स्लोप और एयर प्रेशर डेटा
सुपरचार्जिंग से सिर्फ 10 मिनट में पावर
क्यों खोजें विकल्प
स्टैंडअलोन कॉल/सिम सपोर्ट नहीं
कुछ हार्डकोर फिटनेस फीचर्स मिसिंग
5. Titan Evoke 2.0, 1.32" AMOLED Display Smart Watch with AOD,1000 Nits, Functional Crown, Magnetic Strap, Metal Body,Fast Charge,24/7 Health Suite, BT Calling, SpO2, HRM, IP68 Smartwatch - Glacier Blue
यह 1.32" AMOLED डिस्प्ले और 1000 NITS ब्राइटनेस के साथ आती है। इसका 43mm मेटल केस और मैग्नेटिक स्ट्रैप इसे फैशन और कम्फर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। Titan Evoke 2.0 में फंक्शनल क्राउन, ब्लूटूथ कॉलिंग, म्यूजिक स्टोरेज, अलार्म, स्टॉपवॉच और टाइमर जैसी स्मार्ट यूटिलिटी फीचर्स हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
1000 NITS ब्राइटनेस
स्टाइलिश मेटल बॉडी और मैग्नेटिक स्ट्रैप
Dynamic & Interactive 3D वॉचफेस
Fast Charge
क्यों खोजें विकल्प
स्टोरेज सिर्फ 128 MB
iOS/Android कनेक्टिविटी सीमित फीचर्स के साथ
6. Fitbit Inspire 3 Health & Fitness Tracker (Midnight Zen/Black) with 6-Month Premium Membership
यह 0.74" स्क्रीन और हल्के 0.04 पाउंड वजन के साथ आती है, जिससे इसे हर समय पहनना आसान होता है। Blood Oxygen (SpO2) मॉनिटरिंग और 10 दिन की बैटरी लाइफ इसे लंबी अवधि के लिए उपयोगी बनाती है। फोन के नज़दीक होने पर यह कॉल, टेक्स्ट और ऐप नोटिफिकेशन भी दिखाता है। Amazon पर यह फिटनेस ट्रैकर 8,499 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्की और स्लिम डिजाइन
10 दिन की लंबी बैटरी लाइफ
कॉल, टेक्स्ट और ऐप नोटिफिकेशन
Amazon पर किफायती प्राइस
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन बहुत छोटी (0.74")
सीमित स्मार्टवॉच फीचर्स
7. KELY PURE FitPro 2025 Smart Watch Bluetooth Calling, Health & Fitness Smartwatch with BP, Heart Rate, SPO₂ Monitor, Sleep & Step Tracking, Waterproof Sports Smart Watch for Men Women (Aqua Blue)
यह 1.85" LCD टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आती है और इसमें IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग है। Amazon पर यह 14,997 रपए में उपलब्ध है। FitPro 2025 में ब्लड प्रेशर, SpO₂ और हार्ट रेट मॉनिटरिंग शामिल है। इसके अलावा, यह स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप काउंटिंग और मल्टी-स्पोर्ट मोड्स जैसे रनिंग, साइकलिंग और स्विमिंग के लिए भी फिट है। स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स में ब्लूटूथ कॉलिंग, नोटिफिकेशन और म्यूजिक कंट्रोल शामिल हैं। यह Android और iOS दोनों के साथ संगत है और 32MB मेमोरी के साथ लॉन्ग बैटरी लाइफ देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
LCD टचस्क्रीन, कस्टमाइज़ेबल वॉच फेस
ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और SpO₂ मॉनिटरिंग
स्लीप और स्टेप ट्रैकिंग
Bluetooth कॉलिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन
Android और iOS संगत, लंबी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
32MB मेमोरी सीमित फीचर्स के लिए
6 महीने की वारंटी
