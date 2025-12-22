फिटनेस भी स्टाइल भी, Amazon से बंपर छूट पर खरीदें Smartwatch

संक्षेप: अब स्टाइल के साथ सेहत भी मिलेगी। Amazon पर ऐसी Smartwatch और Fitness bands मौजूद हैं, जिन पर भरी छूट दी जा रही है।

Dec 22, 2025 05:16 pm IST

अमेजन पर 2025 की आखिरी सेल में बेस्ट फिटनेस स्मार्टवॉच सेल के लिए पेश की गई हैं, जिन पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। ये स्मार्टवॉच हार्ट रेट मॉनिटर, स्टेप काउंटर, स्लीप ट्रैकर, कैलोरी बर्न और डेली फिटनेस एक्टिविटी को सटीक रूप से ट्रैक करती हैं।

लॉन्ग बैटरी लाइफ, लेटेस्ट फीचर्स और आकर्षक डिज़ाइन के साथ, अमेज़न पर हर बजट में स्मार्टवॉच उपलब्ध हैं।

यह एक मिलिट्री ग्रेड Smartwatch है, जो एडवेंचर और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए एक टिकाऊ और हाई-परफॉर्मेंस स्मार्टवॉच चाहते हैं। Amazon पर यह 9,999 रुपये में उपलब्ध है और कई कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

Specifications डिस्प्ले टचस्क्रीन बैटरी 530mAh, 28 दिन स्टैंडबाय कनेक्टिविटी Bluetooth, Built-in GPS वारंटी 1 साल क्यों खरीदें हल्का, टिकाऊ और स्क्रैच-प्रतिरोधी 164ft वाटर रेसिस्टेंस, ड्रॉप प्रूफ तापमान -5°C से 50°C तक बैटरी लाइफ: 530mAh स्मार्ट फीचर्स: Activity Tracker, Alarm Clock, Notifications, Touchscreen क्यों खोजें विकल्प एक्टिव यूज़ पर बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है स्मार्टवॉच ऐप्स की लिमिटेड कस्टमाइज़ेशन

यह स्टाइल, फिटनेस और स्मार्ट फीचर्स से लैस है। इसमें 1.32 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 2000 Nits ब्राइटनेस के साथ आती है। साथ ही हार्ट रेट और स्लीप मॉनिटरिंग, 160+ स्पोर्ट्स मोड्स हैं, जिनमें रनिंग, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, HYROX रेस और पैडल शामिल हैं। 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस और बिल्ट-इन GPS इसे स्विमिंग, साइकलिंग और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए परफेक्ट बनाते हैं। Amazon पर यह स्मार्टवॉच 9,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications स्क्रीन साइज 1.32 इंच AMOLED बैटरी 270mAh कनेक्टिविटी Bluetooth, GPS वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 2000 Nits ब्राइटनेस 160+ स्पोर्ट्स मोड्स बिल्ट-इन GPS हार्ट रेट और स्लीप मॉनिटरिंग के लिए BioTracker स्पीच-टू-टेक्स्ट रिप्लाई और वॉइस कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प iOS में कुछ फीचर्स सीमित हो सकते हैं कुछ यूज़र्स को बड़ा डिस्प्ले भारी लग सकता है

इसमें AMOLED डिस्प्ले के साथ स्लेट एल्यूमिनियम बेज़ल और ब्लैक सिलिकॉन स्ट्रैप दिया गया है, जो स्टाइलिश और मजबूत दोनों है। इस स्मार्टवॉच की सबसे बड़ी खासियत 11 दिन तक चलने वाली बैटरी है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। Garmin Vivoactive 5 में Body Battery Energy Monitoring फीचर है, जो दिन और रात के दौरान आपके शरीर की एनर्जी ड्रेन और चार्ज लेवल को ट्रैक करता है। इसमें 30+ स्पोर्ट्स ऐप्स और वर्कआउट मोड्स के साथ Garmin Coach भी शामिल है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Android बैटरी 1100mAh डिज़ाइन: Slate Aluminum Bezel वारंटी 1 साल क्यों खरीदें AMOLED डिस्प्ले 11 दिन तक लंबी बैटरी लाइफ पर्सनलाइज्ड स्लीप स्कोर और कोचिंग GPS और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प हार्डकोर स्मार्टवॉच फीचर्स के लिए कुछ सीमित बैटरी लाइफ भारी उपयोग में कम हो सकती है

इसका 1.82" बड़ा AMOLED डिस्प्ले और हल्का डिज़ाइन इसे पहनने में बेहद आरामदायक बनाता है। यह स्मार्टवॉच HarmonyOS पर चलती है और iOS व Android दोनों डिवाइस के साथ कम्पैटिबल है। आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे रनिंग, वॉकिंग, साइक्लिंग और हाइकिंग के लिए सटीक लोकेशन और डेटा प्रदान करता है। यह 100+ स्पोर्ट्स मोड्स, हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप ट्रैकिंग और वॉइस असिस्टेंट के साथ आता है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम HarmonyOS स्टोरेज 4GB डिस्प्ले 1.82" AMOLED कनेक्टिविटी Bluetooth, Dual Band GPS वजन 27 ग्राम वारंटी 1 साल क्यों खरीदें हल्का और स्टाइलिश डिज़ाइन 100+ स्पोर्ट्स मोड्स Wrist Health Insights बारोमीटर से एल्टीट्यूड, स्लोप और एयर प्रेशर डेटा सुपरचार्जिंग से सिर्फ 10 मिनट में पावर क्यों खोजें विकल्प स्टैंडअलोन कॉल/सिम सपोर्ट नहीं कुछ हार्डकोर फिटनेस फीचर्स मिसिंग

यह 1.32" AMOLED डिस्प्ले और 1000 NITS ब्राइटनेस के साथ आती है। इसका 43mm मेटल केस और मैग्नेटिक स्ट्रैप इसे फैशन और कम्फर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। Titan Evoke 2.0 में फंक्शनल क्राउन, ब्लूटूथ कॉलिंग, म्यूजिक स्टोरेज, अलार्म, स्टॉपवॉच और टाइमर जैसी स्मार्ट यूटिलिटी फीचर्स हैं।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Smartwatch OS मेमोरी 128 MB डिस्प्ले 1.32" AMOLED वारंटी 1 साल स्ट्रैप Magnetic क्यों खरीदें 1000 NITS ब्राइटनेस स्टाइलिश मेटल बॉडी और मैग्नेटिक स्ट्रैप Dynamic & Interactive 3D वॉचफेस Fast Charge क्यों खोजें विकल्प स्टोरेज सिर्फ 128 MB iOS/Android कनेक्टिविटी सीमित फीचर्स के साथ

यह 0.74" स्क्रीन और हल्के 0.04 पाउंड वजन के साथ आती है, जिससे इसे हर समय पहनना आसान होता है। Blood Oxygen (SpO2) मॉनिटरिंग और 10 दिन की बैटरी लाइफ इसे लंबी अवधि के लिए उपयोगी बनाती है। फोन के नज़दीक होने पर यह कॉल, टेक्स्ट और ऐप नोटिफिकेशन भी दिखाता है। Amazon पर यह फिटनेस ट्रैकर 8,499 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications डिस्प्ले: 0.74" वज़न 0.04 Pounds बैटरी 10 दिन कनेक्टिविटी Wi-Fi, ब्लूटूथ क्यों खरीदें हल्की और स्लिम डिजाइन 10 दिन की लंबी बैटरी लाइफ कॉल, टेक्स्ट और ऐप नोटिफिकेशन Amazon पर किफायती प्राइस क्यों खोजें विकल्प स्क्रीन बहुत छोटी (0.74") सीमित स्मार्टवॉच फीचर्स

यह 1.85" LCD टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आती है और इसमें IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग है। Amazon पर यह 14,997 रपए में उपलब्ध है। FitPro 2025 में ब्लड प्रेशर, SpO₂ और हार्ट रेट मॉनिटरिंग शामिल है। इसके अलावा, यह स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप काउंटिंग और मल्टी-स्पोर्ट मोड्स जैसे रनिंग, साइकलिंग और स्विमिंग के लिए भी फिट है। स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स में ब्लूटूथ कॉलिंग, नोटिफिकेशन और म्यूजिक कंट्रोल शामिल हैं। यह Android और iOS दोनों के साथ संगत है और 32MB मेमोरी के साथ लॉन्ग बैटरी लाइफ देती है।

Specifications डिस्प्ले 1.85" LCD कनेक्टिविटी Bluetooth मेमोरी 32 MB वॉटर रेजिस्टेंस IP68 वारंटी 6 महीने क्यों खरीदें LCD टचस्क्रीन, कस्टमाइज़ेबल वॉच फेस ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और SpO₂ मॉनिटरिंग स्लीप और स्टेप ट्रैकिंग Bluetooth कॉलिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन Android और iOS संगत, लंबी बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प 32MB मेमोरी सीमित फीचर्स के लिए 6 महीने की वारंटी

