सबसे कम कीमत में Smartwatch खरीदने का मौका, लिस्ट में वनप्लस, सैमसंग भी

Amazon Great Indian Festival Sale में स्मार्टफोन, टीवी और होम अप्लायंसेस के साथ-साथ स्मार्टवॉच पर भी भारी डिस्काउंट मिल रहा है। यहां हम आपको वनप्लस, सैमसंग समेत अन्य पॉपुलर ब्रांड्स की स्मार्टवॉच पर मिल रही डील्स के बारे में बता रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 09:07 PM
Amazon Great Indian Festival Sale में स्मार्टफोन, टीवी और होम अप्लायंसेस के साथ-साथ स्मार्टवॉच पर भी भारी डिस्काउंट मिल रहा है। यहां हम आपको वनप्लस, सैमसंग समेत अन्य पॉपुलर ब्रांड्स की स्मार्टवॉच पर मिल रही डील्स के बारे में बता रहे हैं। सेल में ब्रांडेड वॉच बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रही है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

OnePlus Watch 2R

सेल में यह स्मार्टवॉच 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रही है। इसमें 1.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 100+ स्पोर्ट्स मोड सपोर्ट, डुअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस, 5ATM और IP68 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग, ब्लूटूथ कॉलिंग और 100 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है।

OnePlus Watch 2

सेल में यह स्मार्टवॉच 10,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रही है। इसमें 1.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 100+ स्पोर्ट्स मोड सपोर्ट, डुअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस, 5ATM और IP68 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग, ब्लूटूथ कॉलिंग और 100 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है।

Amazfit Bip 6

सेल में यह स्मार्टवॉच 6,300 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रही है। इसमें 1.97 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 140+ वर्कआउट मोड सपोर्ट, जीपीएस और फ्री मैप्स, AI, 5ATM और IP68 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग, ब्लूटूथ कॉलिंग और 14 दिनों की बैटरी लाइफ मिलती है।

Samsung Galaxy Watch6 Classic

सेल में यह स्मार्टवॉच 12,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रही है। इसमें ब्लूटूथ+LTE सपोर्ट, 43 एमएम केस, बीपी और ईसीजी मॉनिटर, IP68 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग और 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है।

Layers Anarc Smart Watch

सेल में यह स्मार्टवॉच 4,899 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रही है। इसमें 1.83 इंच का एमोलेड ऑक्टागोनल डिस्प्ले, हाई सिलिकॉन प्रोसेसर, 6-एक्सिस मोशन सेंसर, हार्ट रेट और ब्लड-ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर, IP68 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग, ब्लूटूथ कॉलिंग और 7 दिनों की बैटरी लाइफ मिलती है।

इन Smartwatch पर भी बड़ा डिस्काउंट

