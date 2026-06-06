स्वास्थ्य का रखें पूरा ख्याल: Amazon पर उपलब्ध सबसे सटीक हार्ट रेट और SpO2 ट्रैकिंग वाली स्मार्टवॉच
यदि आप अपनी सेहत और लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो प्रीमियम AMOLED डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग वाली इन बजट फ्रेंडली स्मार्टवॉचेस को आज ही ऑर्डर कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर गंभीर हैं, तो अमेज़न इंडिया पर इस समय Heart Rate Monitor Smartwatches पर बेहद आकर्षक डील्स और डिस्काउंट उपलब्ध हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की सेहत पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है, और ये स्मार्टवॉचेस इस काम को बेहद आसान बना देती हैं। अमेजन पर Noise, Redmi, Fastrack और Samsung जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मॉडल्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जो एडवांस्ड हेल्थ सूट के साथ आते हैं।
इन स्मार्टवॉचेस में 24/7 रियल-टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग के साथ-साथ SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन) ट्रैकर, स्लीप मॉनिटरिंग, स्ट्रेस अलर्ट और 100 से अधिक स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। बजट खरीदारों के लिए Redmi Watch 5 Active और Fastrack Limitless Glide जैसे बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, जो बेहद कम कीमत में सटीक ट्रैकिंग और लंबी बैटरी लाइफ देते हैं। वहीं, प्रीमियम सेगमेंट में Samsung Galaxy Watch 7 और Apple Watch जैसे मॉडल्स शामिल हैं, जो ECG और इरेगुलर हार्ट रिदम जैसी क्रिटिकल हेल्थ नोटिफिकेशन भी प्रदान करते हैं। शानदार AMOLED डिस्प्ले, दमदार मेटल बॉडी और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे फीचर्स से लैस ये स्मार्टवॉचेस न सिर्फ आपकी सेहत का ख्याल रखती हैं, बल्कि आपके स्टाइल को भी अपग्रेड करती हैं।
1. Noise Pulse Hyper Smart Watch with 21 Days Battery, 1.85" Display, AI Watch Faces, 100+ Sports Modes, Health Suite, SpO2 & Heart Rate Monitor, 1ATM Water Resistant(Jet Black)
अगर आप बजट रेंज में एक पावरफुल और स्टाइलिश स्मार्टवॉच तलाश रहे हैं, तो Noise Pulse Hyper Smart Watch आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। अमेजन पर 4.0 स्टार की रेटिंग और 25,000 से अधिक कस्टमर रिव्यूज के साथ यह घड़ी ग्राहकों की पसंदीदा बनी हुई है। इस वॉच की सबसे बड़ी खासियत इसका 21 दिनों का जबर्दस्त बैटरी बैकअप है, जो आपको बार-बार चार्ज करने के झंझट से मुक्ति देता है। 1.85 इंच के बड़े डिस्प्ले, AI वॉच फेसेस और दमदार हेल्थ सूट के साथ आने वाली यह घड़ी मात्र 1,299 रुपये की आकर्षक कीमत पर 78% की भारी छूट के साथ उपलब्ध है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम बजट में प्रीमियम फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी बैटरी लाइफ
बड़ा और स्पष्ट डिस्प्ले
मल्टी-स्पोर्ट्स ट्रैकिंग
कम्प्लीट हेल्थ सूट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित वॉटर रेजिस्टेंस
AMOLED डिस्प्ले की कमी
2. Fire‑Boltt Rise Smart Watch 1.85″ HD Display with Bluetooth Calling, AI Voice Assistant, Rotating Crown,SpO2 & Heart Rate Monitor, 120+ Sports Modes,IP67 Waterproof Smart Watch for Men & Women - Black
बजट रेंज में कॉलिंग फीचर्स वाली स्मार्टवॉच चाहने वालों के लिए Fire-Boltt Rise Smart Watch एक बेहतरीन और लोकप्रिय विकल्प है। अमेज़न पर 4.0 स्टार की दमदार रेटिंग और 41,000 से अधिक कस्टमर रिव्यूज के साथ यह घड़ी ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस वॉच की सबसे बड़ी खासियत इसका ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर और शानदार रोटेटिंग क्राउन है, जो इस बजट में मिलना मुश्किल होता है। 1.85 इंच के बड़े HD डिस्प्ले, AI वॉइस असिस्टेंट और मजबूत मेटल बॉडी के साथ आने वाली यह घड़ी मात्र 1,199 रुपये की आकर्षक कीमत पर 90% की भारी बचत के साथ उपलब्ध है। यह उन पुरुषों और महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो कम बजट में स्टाइलिश लुक और एडवांस कॉलिंग फीचर्स चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट ब्लूटूथ कॉलिंग
प्रीमियम मेटल बॉडी और रोटेटिंग क्राउन
बड़ा और इमर्सिव HD डिस्प्ले
बेहतर वॉटर रेजिस्टेंस
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED स्क्रीन नहीं
हैवी यूसेज पर औसत बैटरी
3. MARVIK Smart Watch for Kids, Men, Boys, Girls, and Women, D20 Plus 2025, Latest for Android and iOS Phones, IP68 Waterproof with Daily Activity Tracker, Heart Rate Sensor, Sleep Monitor Watch - Black
यदि आप अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए बेहद कम बजट में पहली फिटनेस वॉच तलाश रहे हैं, तो MARVIK D20 Plus Smart Watch एक शुरुआती विकल्प हो सकती है। अमेजन पर मात्र 399 रुपये की कीमत और 60% की छूट के साथ आने वाली यह घड़ी खासतौर पर बजट को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह वॉच एंड्रॉयड और आईओएस (iOS) दोनों डिवाइसेस के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाती है। इसमें आपको दैनिक गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए पैडोमीटर, हार्ट रेट सेंसर और स्लीप मॉनिटर जैसे बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। हालांकि, अमेज़न पर इसकी 3.0 स्टार की औसत रेटिंग है, जो यह दर्शाती है कि यह एक बेहद बुनियादी एंट्री-लेवल डिवाइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-बजट फ्रेंडली
इन-बिल्ट USB चार्जिंग पोर्ट
बेसिक हेल्थ और एक्टिविटी ट्रैकिंग
स्मार्ट नोटिफिकेशन्स
क्यों खोजें विकल्प
औसत यूजर रेटिंग
वॉच पर केवल 7 दिनों की वारंटी
4. Smart Watch for Men Women with Blood Pressure Monitor Make Call Answer 1.85" Fitness Tracker with 20+ Sport Modes Heart Rate Monitor Smartwatch IPX8 Waterproof for iPhone Compatible Android Gray
यदि आप मिड-रेंज बजट में बेहतरीन वाटरप्रूफिंग और ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर्स वाली एक प्रीमियम इंटरनेशनल डिजाइन स्मार्टवॉच की तलाश में हैं, तो Smart Watch P125 एक आकर्षक विकल्प है। यह घड़ी अमेजन पर 3,662 रुपये की कीमत पर 74% की भारी छूट के साथ उपलब्ध है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी IPX8 वाटरप्रूफ रेटिंग है, जो इसे इस बजट की अन्य भारतीय ब्रांडेड घड़ियों की तुलना में स्विमिंग, सर्फिंग और हैवी वर्कआउट के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बनाती है। 1.85 इंच के बड़े HD स्क्वायर स्क्रीन, ब्लूटूथ कॉलिंग और ब्लड प्रेशर मॉनिटर जैसे एडवांस्ड फीचर्स से लैस यह वॉच ग्रे कलर के एक बेहद क्लासी और मॉडर्न लुक में आती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपीरियर IPX8 वाटरप्रूफिंग
ब्लूटूथ कॉलिंग और Hi-Fi स्पीकर
ऑल-इन-वन हेल्थ ट्रैकर
दमदार बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
डायरेक्ट मैसेज रिप्लाई नहीं
सीमित रिव्यूज
5. PunnkFunnk NovoLux HD Display Smartwatch for Men & Women Answer/Make Calls, Heart Rate Monitor, 113+ Sports Modes, Step Counter, IP68 Waterproof, Compatible with Android & iOS(Black)
यदि आप 1,000 रुपये से कम के बजट में एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग और मजबूत वॉटरप्रूफिंग वाली घड़ी ढूंढ रहे हैं, तो PunnkFunnk NovoLux Smartwatch एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर 999 रुपये की किफायती कीमत और 80% की भारी बचत के साथ उपलब्ध यह घड़ी बजट-सचेत खरीदारों के लिए बनाई गई है। ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी और इन-बिल्ट Hi-Fi स्पीकर के साथ आने वाली यह वॉच आपको सीधे कलाई से कॉल करने और रिसीव करने की सुविधा देती है। इसके अलावा, इसमें 113 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स और IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग दी गई है, जो इसे इस प्राइस रेंज में एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 कॉलिंग
मजबूत IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग
दमदार बैटरी लाइफ
विशाल वॉच फेस लाइब्रेरी
क्यों खोजें विकल्प
औसत यूजर रेटिंग
बेसिक डिस्प्ले रेजोल्यूशन
6. Lapras 𝟏𝟓 𝐘𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐞 Wireless SmartWatch with Heart Rate Monitor, Fitness Tracker for All Men, Women, Boys, Girls with Stylish Rosegold Color, Sleep Monitor & Step Counter
अगर आप अपने डेली वियर या किसी को गिफ्ट करने के लिए एक बेहद खूबसूरत और अलग दिखने वाली घड़ी तलाश रहे हैं, तो Lapras Wireless SmartWatch अपने शानदार रोजगोल्ड कलर और क्लासी डिजाइन के कारण पहली नजर में ध्यान आकर्षित करती है। अमेजन पर यह वॉच 1,279 रुपये की कीमत पर 57% की छूट के साथ मिल रही है। यह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सभी के लिए एक फैशनेबल एक्सेसरी के रूप में डिजाइन की गई है। इस वॉच में हार्ट रेट मॉनिटर, स्टेप काउंटर और स्लीप ट्रैकिंग जैसे बेसिक हेल्थ फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, प्रोडक्ट टाइटल में 15 Years Guarantee जैसा बड़ा दावा किया गया है, लेकिन अमेज़न पर इसकी 2.9 स्टार की कम रेटिंग यह इशारा करती है कि ग्राहकों को इसके वास्तविक अनुभव में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
Specifications
क्यों खरीदें
आकर्षक रोजगोल्ड डिजाइन
बेसिक हेल्थ मॉनिटरिंग
स्मार्ट ब्लूटूथ अलर्ट्स
आरामदायक सिलिकॉन स्ट्रैप
क्यों खोजें विकल्प
कम कस्टमर रेटिंग
दाम के हिसाब से फीचर्स की कमी
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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