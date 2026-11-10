स्मार्टफोन में मिलेगी पावर बैंक जैसी 12000mAh बैटरी! Vivo, Oppo और iQOO कर रहे बड़ी तैयारी
Vivo, Oppo और iQOO 12,000mAh तक की बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन पर काम कर रहे हैं। जानिए इन नए फोन के संभावित फीचर्स और लॉन्च डिटेल्स क्या होने वाले हैं।
अब तक स्मार्टफोन की बैटरी खत्म होने पर यूजर्स को पावर बैंक साथ लेकर चलना पड़ता था, लेकिन आने वाले समय में शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े। स्मार्टफोन कंपनियां अब फोन में इतनी बड़ी बैटरी देने की तैयारी कर रही हैं, जितनी क्षमता आमतौर पर पावर बैंक में मिलती है। Vivo, Oppo और iQOO जैसी कंपनियां 10000mAh से लेकर 12000mAh तक की बैटरी वाले स्मार्टफोन पर काम कर रही हैं। कुछ डिवाइस की जानकारी लीक हुई है, जबकि एक फोन की आधिकारिक फोटोज भी सामने आ चुकी हैं। अगर ये फोन मार्केट में आते हैं, तो स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जिंग को लेकर यूजर्स एक्सपीरियंस बदल सकता है।
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वीवो करीब 12,000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन तैयार कर रहा है। टिप्स्टर Digital Chat Station ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर जानकारी दी है कि एक स्मार्टफोन मेकर ने 11970mAh की रेटेड कैपेसिटी वाली बैटरी का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। टिप्स्टर ने कंपनी का नाम नहीं बताया है, लेकिन 'ब्लू' ब्रांड के संकेत को वीवो से जोड़कर देखा जा रहा है।
बैटरी की टिपिकल कैपेसिटी करीब 12000mAh हो सकती है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि कंपनी इसे किस स्मार्टफोन में इस्तेमाल करेगी। टिप्स्टर ने यह भी संकेत दिया है कि वीवो इससे भी बड़ी बैटरी वाले फोन पर काम कर रहा है, जिसमें बड़ी स्क्रीन मिल सकती है।
नए डिजाइन के साथ आएगा Vivo का फोल्डेबल फोन
वीवो अपने अगले फोल्डेबल स्मार्टफोन पर भी काम कर रहा है। कंपनी इसके लिए दो अलग-अलग डिजाइन पर विचार कर रही है। इनमें एक पारंपरिक बड़े डिस्प्ले वाला फोल्डेबल डिजाइन है, जबकि दूसरा ज्यादा चौड़ी स्क्रीन वाला डिजाइन हो सकता है। इस स्मार्टफोन को 2027 में पेश किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, अभी इसके नाम, कैमरा और बैटरी से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है।
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iQOO भी ला रहा 10000mAh से बड़ी बैटरी वाला फोन
वीवो की सब-ब्रांड iQOO भी बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 7 इंच के बड़े डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन तैयार कर रही है। इसमें 10,000mAh से ज्यादा क्षमता वाली बैटरी मिल सकती है। इस फोन को 2027 के मध्य तक चीन में लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा iQOO के एक नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लेकर भी संकेत मिले हैं, जिसमें मिड-साइज डिस्प्ले दिया जा सकता है।
Oppo के फोन में भी मिलेगी 12000mAh बैटरी
इस रेस में ओप्पो भी पीछे नहीं है। कंपनी के एक नए स्मार्टफोन की आधिकारिक तस्वीरें सामने आई हैं, जिसका मॉडल नंबर PNC110 बताया जा रहा है। इसे चीन के MIIT सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर देखा गया है। फोन पर्पल कलर में नजर आया है। इसके पीछे पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें दो कैमरा लेंस और LED फ्लैश मौजूद हैं। कैमरा मॉड्यूल पर AI CAMERA SYSTEM लिखा है। वहीं, फ्रंट में फ्लैट डिस्प्ले और सेंटर पंच-होल सेल्फी कैमरा मिलता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें 11460mAh से 11640mAh तक की रेटेड बैटरी क्षमता हो सकती है। इसकी टिपिकल कैपेसिटी करीब 12000mAh बताई जा रही है। इसे ओप्पो की A-सीरीज के तहत पेश किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी फोन का नाम, कीमत और लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं की है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।