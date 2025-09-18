₹6000 से कम में लें ये 6 स्मार्टफोन, सभी में 5000mAh बैटरी और 50MP तक कैमरा smartphones under rs 6000 at amazon great indian festival sale 2025, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़smartphones under rs 6000 at amazon great indian festival sale 2025

₹6000 से कम में लें ये 6 स्मार्टफोन, सभी में 5000mAh बैटरी और 50MP तक कैमरा

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में स्मार्टफोन्स भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपका बजट बेहद कम है, तो भी सेल में आपके लिए कई स्मार्टफोन डील्स हैं। यहां हम आपको खासतौर से ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो 6000 रुपये से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। देखें लिस्ट...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 12:29 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
₹6000 से कम में लें ये 6 स्मार्टफोन, सभी में 5000mAh बैटरी और 50MP तक कैमरा

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में स्मार्टफोन्स भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपका बजट बेहद कम है, तो भी सेल में आपके लिए कई स्मार्टफोन डील्स हैं। यहां हम आपको खासतौर से ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो 6000 रुपये से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। देखें लिस्ट...

Lava Bold N1

Loading Suggestions...

अमेजन सेल में लावा का यह फोन 5,399 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 5000 एमएएच बैटरी है। फोन IP54 रेटेंड बिल्ड के साथ आता है।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
ये भी पढ़ें:55 इंच स्मार्ट टीवी पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, अमेजन ने लाइव की डील्स, देखें लिस्ट
ये भी पढ़ें:₹7199 में घर लाएं QLED स्मार्ट TV, अमेजन सेल में सस्ते मिल रहे ये 32 मॉडल

Lava Bold N1 Pro

Loading Suggestions...

अमेजन सेल में लावा का यह फोन ऑफर के बाद 5,939 रुपये में मिलेगा। फोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 5000 एमएएच बैटरी है। फोन IP54 रेटेंड बिल्ड के साथ आता है।

Lava Bold N1 5G

Loading Suggestions...

अमेजन सेल में लावा का यह फोन ऑफर के बाद 6,749 रुपये में मिलेगा। फोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5000 एमएएच बैटरी है। फोन IP54 रेटेंड बिल्ड के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:Amazon ने दिया JBL समेत इन ब्रांडेड स्पीकर्स, साउंडबार पर छप्परफाड़ डिस्काउंट

Lava O3

Loading Suggestions...

अमेजन सेल में लावा का यह फोन 5,699 रुपये में मिलेगा। ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5000 एमएएच बैटरी है।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Tecno POP 9

Loading Suggestions...

अमेजन सेल में टेक्नो का यह फोन 5,999 रुपये में मिलेगा। ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5000 एमएएच बैटरी है। फोन IP54 रेटेंड बिल्ड के साथ आता है।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Lava O3 Pro

Loading Suggestions...

अमेजन सेल में टेक्नो का यह फोन 5,999 रुपये में मिलेगा। ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 6.56 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 5000 एमएएच बैटरी है।