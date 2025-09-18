₹6000 से कम में लें ये 6 स्मार्टफोन, सभी में 5000mAh बैटरी और 50MP तक कैमरा
Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में स्मार्टफोन्स भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपका बजट बेहद कम है, तो भी सेल में आपके लिए कई स्मार्टफोन डील्स हैं। यहां हम आपको खासतौर से ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो 6000 रुपये से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। देखें लिस्ट...
Lava Bold N1
अमेजन सेल में लावा का यह फोन 5,399 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 5000 एमएएच बैटरी है। फोन IP54 रेटेंड बिल्ड के साथ आता है।
Lava Bold N1 Pro
अमेजन सेल में लावा का यह फोन ऑफर के बाद 5,939 रुपये में मिलेगा। फोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 5000 एमएएच बैटरी है। फोन IP54 रेटेंड बिल्ड के साथ आता है।
Lava Bold N1 5G
अमेजन सेल में लावा का यह फोन ऑफर के बाद 6,749 रुपये में मिलेगा। फोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5000 एमएएच बैटरी है। फोन IP54 रेटेंड बिल्ड के साथ आता है।
Lava O3
अमेजन सेल में लावा का यह फोन 5,699 रुपये में मिलेगा। ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5000 एमएएच बैटरी है।
Tecno POP 9
अमेजन सेल में टेक्नो का यह फोन 5,999 रुपये में मिलेगा। ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5000 एमएएच बैटरी है। फोन IP54 रेटेंड बिल्ड के साथ आता है।
Lava O3 Pro
अमेजन सेल में टेक्नो का यह फोन 5,999 रुपये में मिलेगा। ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 6.56 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 5000 एमएएच बैटरी है।