भारत में महंगे होंगे स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप; बढ़ती मेमोरी चिप कीमतें बनीं बड़ी वजह

संक्षेप: भारत में जल्द ही स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप की कीमतों में 4 से 8 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी मुख्य वजह मेमोरी चिप्स की बढ़ती लागत है। AI और डाटा सेंटर्स की बढ़ती मांग व रुपये की कमजोरी इसकी वजह है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। आने वाले समय में स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप की कीमतों में 4 से 8 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी मुख्य वजह मेमोरी चिप्स (DRAM और NAND) की बढ़ती लागत है, जिसका असर अब सीधे ग्राहकों पर पड़ने वाला है।

पिछले कुछ महीनों में मेमोरी चिप्स की कीमतों में तेजी से उछाल देखा गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नवंबर-दिसंबर के दौरान ही इन चिप्स के दाम 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब कंपनियों के लिए इस बढ़ी हुई लागत को खुद मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वे धीरे-धीरे अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं।

इसलिए महंगे हुए है मेमोरी चिप्स मेमोरी चिप्स महंगी होने की सबसे बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डाटा सेंटर्स की बढ़ती मांग है। AI सर्वर और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में ढेर सारे में एडवांस मेमोरी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे सामान्य कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चिप्स की सप्लाई लिमिटेड हो गई है। इसका सीधा असर स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप के प्रोडक्शन कॉस्ट पर पड़ा है।

इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी ने भी स्थिति को और मुश्किल बना दिया है। भारत में ज्यादातर मेमोरी चिप्स और कई अहम कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। रुपये की गिरावट के चलते कंपनियों की इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है, जिसे अब वे रिटेल कीमतों में शामिल करने पर मजबूर हैं।

इन सेगमेंट्स पर पड़ेगा सीधा असर बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर बजट और मिड-रेंज सेगमेंट पर पड़ सकता है। 20,000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन, किफायती स्मार्ट टीवी और एंट्री-लेवल लैपटॉप महंगे होने की आशंका है। इससे ग्राहकों की खरीदारी पर असर पड़ सकता है और कई लोग नया डिवाइस खरीदने का फैसला टाल सकते हैं।