पढ़ाई, एंटरटेनमेंट, ऑफिस... इन टैबलेट्स के साथ हर काम होगा आसान, कीमत ₹20000 से कम
अगर आप अपने लिए या अपने बच्चे के लिए एक नया टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे ऐसे टैबलेट्स की जानकारी दे रहे हैं, जिनकी कीमत 20,000 रुपये से कम है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप पोर्टेबल और मल्टी-फंक्शनल डिवाइस की तलाश में हैं, तो ₹20,000 के अंदर मिलने वाले टैबलेट्स एक बेहतरीन विकल्प हैं। यह टैबलेट्स पढ़ाई, काम, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और इंटरनेट सर्फिंग जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। इनका लाइटवेट और स्लिम डिजाइन, इन्हें कहीं भी ले जाना आसान बनाता है। वहीं, बड़ा डिस्प्ले कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस और भी मजेदार करता है। कई टैबलेट्स में स्टीरियो स्पीकर, ज्यादा बैटरी बैकअप और बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। अमजेन पर कई प्रोडक्ट्स कम कीमत में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, चलिए देखते हैं लिस्ट।
1. Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|Wi-Fi| 11 Inch, 2.5K Display, 500 Nits Brightness| 8GB RAM + 256GB ROM (Expandable Up to 2TB) |Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos, Grey
इसकी कीमत 25,000 रुपये है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 18,998 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल और स्टाइलिश टैबलेट है, जो पढ़ाई, काम और एंटरटेनमेंट तीनों में ही परफेक्ट है। इसका 11 इंच का 2.5K डिस्प्ले 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ साफ और शार्प व्यू देता है। 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मल्टीटास्किंग को आसान बनाते हैं। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर स्मूद परफॉर्मेंस देता है, जबकि एंड्रॉइड 15 लेटेस्ट फीचर्स लाता है। डॉल्बी एटमॉस वाले 4 स्पीकर्स शानदार साउंड देते हैं। पेन सपोर्ट इसे नोट्स और क्रिएटिव काम के लिए उपयोगी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और ब्राइट 2.5K डिस्प्ले
8GB रैम से स्मूद मल्टीटास्किंग
पेन सपोर्ट से पढ़ाई/नोट्स में सहूलियत
Dolby Atmos के साथ दमदार साउंड
Android 15 का लेटेस्ट एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
सेलुलर (SIM) सपोर्ट नहीं
हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित
फास्ट चार्जिंग की जानकारी सीमित
2. Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi + LTE Tablet, Gray
इसकी कीमत 24,999 रुपये है। इसे 35% डिस्काउंट के साथ 16,275 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक कॉम्पैक्ट टैबलेट है, जो पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, वीडियो देखने और हल्के कामों के लिए सही है। इसका 8.7 इंच का TFT LCD डिस्प्ले दिया गया है। 8GB रैम और 128GB स्टोरेज से ऐप्स आसानी से चलती हैं। Wi-Fi + LTE सपोर्ट के कारण आप कहीं भी इंटरनेट और कॉलिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
छोटा और पोर्टेबल साइज
LTE सपोर्ट से कहीं भी कनेक्टिविटी
8GB रैम से स्मूद परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले AMOLED नहीं
हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित
चार्जिंग स्पीड औसत
3. OnePlus Pad Go 28.85cm 2.4K 7:5 Ratio ReadFit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB ASIN
इस टैबलेट की कीमत 18,999 रुपये है। यह एक स्टाइलिश और दमदार टैबलेट है, जिसे पढ़ाई, एंटरटेनमेंट और रोजमर्रा के कामों के लिए बनाया गया है। इसका 11.35 इंच का 2.4K एलसीडी डिस्प्ले 7:5 रेशियो के साथ बेहतर रीडिंग और ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देता है। डॉल्बी ऑडियो वाले क्वाड स्पीकर्स मूवी और म्यूजिक के लिए शानदार साउंड देते हैं। 4G LTE कॉलिंग और Wi-Fi कनेक्टिविटी से आप कहीं भी जुड़े रह सकते हैं। 8GB रैम और 128GB स्टोरेज (1TB तक एक्सपेंडेबल) स्मूद परफॉर्मेंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और शार्प 2.4K डिस्प्ले
आई केयर फीचर से आंखों पर कम जोर
दमदार Dolby Atmos साउंड
4G कॉलिंग सपोर्ट
अच्छी रैम और एक्सपेंडेबल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED डिस्प्ले नहीं
हेवी गेमिंग के लिए सीमित
4. Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 6GB, 128GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Sky Blue
इसकी कीमत 15% डिस्काउंट के साथ 16,999 रुपये है। इसका 11 इंच का 2.5K शार्प और क्लियर डिस्प्ले वीडियो देखने और ऑनलाइन क्लास के लिए शानदार एक्सपीरियंस देता है। Wi-Fi + सेल्युलर सपोर्ट से आप कहीं भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज से ऐप्स स्मूद चलते हैं। 9000mAh की बड़ी बैटरी पूरे दिन से ज्यादा चलती है। एक्टिव पेन सपोर्ट नोट्स और ड्रॉइंग को आसान बनाता है। डॉल्बी एटमस और हाइपरओएस 2 टैबलेट एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले
लंबी बैटरी लाइफ
पेन सपोर्ट से पढ़ाई और क्रिएटिव काम आसान
डॉल्बी एटमस से शानदार साउंड
सेल्युलर सपोर्ट से कहीं भी कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED डिस्प्ले नहीं
हेवी गेमिंग के लिए सीमित
पेन अलग से खरीदना पड़ेगा
5. HONOR Pad X9 with Free Flip-Cover 11.5-inch (29.21 cm) 2K Display, Snapdragon 685, 7GB (4GB+3GB RAM Turbo), 128GB Storage, 6 Speakers, Up-to 13 Hours Battery, Android 13, WiFi Tablet, Metal Body, Gray
इसकी कीमत 35% डिस्काउंट के साथ 16,999 रुपये हो गई है। यह एक प्रीमियम लुक और मजबूत मेटल बॉडी वाला टैबलेट है, जो पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास और एंटरटेनमेंट के लिए सही है। इसका 11.5 इंच का 2K डिस्प्ले वीडियो देखने और ब्राउज़िंग में शानदार एक्सपीरियंस देता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर रोजमर्रा के कामों को स्मूद तरीके से संभालता है। 7GB रैम और 128GB स्टोरेज से मल्टीटास्किंग आसान होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और शार्प 2K डिस्प्ले
मेटल बॉडी से प्रीमियम फील
6 स्पीकर्स के साथ शानदार साउंड
लंबी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
केवल Wi-Fi वेरिएंट (सेल्युलर नहीं)
AMOLED डिस्प्ले नहीं
हेवी गेमिंग के लिए सीमित प्रोसेसर
6. Acer Iconia Tablet iM9-12M,22.09 cm (8.7") WXGA IPS Display, 400 Nits, 4GB /64GB eMMC, 8+5 MP Dual-Camera, Slim Metal Body, Wi-Fi5+4G LTE, Android 14, BT 5.2, Silver.Free Flipcover & Wired Earphone
इसकी कीमत 13,999 रुपये है। यह एक कॉम्पैक्ट और हल्का टैबलेट है, जो पढ़ाई, वीडियो कॉलिंग और रोजमर्रा के कामों के लिए सही रहेगा। इसका 8.7 इंच का WXGA IPS डिस्प्ले 400 निट्स ब्राइटनेस के साथ क्लियर व्यू देता है। इसकी स्लिम मेटल बॉडी इसे मजबूत और प्रीमियम लुक देती है। 4GB रैम और 64GB स्टोरेज लाइट ऐप्स और स्टडी यूज के लिए सही रहेगी। Wi-Fi5 और 4G LTE सपोर्ट से आप कहीं भी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
छोटा और पोर्टेबल साइज
4G LTE से कहीं भी इंटरनेट
मेटल बॉडी के साथ प्रीमियम लुक
लेटेस्ट Android 14
क्यों खोजें विकल्प
स्टोरेज कम
हेवी मल्टीटास्किंग के लिए सीमित
हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं
7. Chuwi Aupad Android 14 Tablet 10.95'', 128GB ROM 8GB LPDDR4, Snapdragon 685 Tablet PC, FHD IPS 2K Display,1TB Expand, Triple Cameras, Widevine L1,7000Mah, 4G LTE/5G Wifi/BT 5.0/GPS, With Case, Grey
इस टैबलेट की कीमत 14,990 रुपये है। यह एक दमदार और फीचर-फुल एंड्रॉइड14 टैबलेट है, जो पढ़ाई, एंटरटेनमेंट और ऑनलाइन कामों के लिए सही रहेगा। इसका 10.95 इंच का FHD IPS 2K डिस्प्ले वीडियो देखने और ब्राउजिंग में साफ व्यू देता है। स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर और 8GB LPDDR4 रैम से रोजमर्रा के काम स्मूद चलते हैं। 128GB स्टोरेज के साथ 1TB तक एक्सपेंशन की सुविधा मिलती है। 7000mAh बैटरी लंबे समय तक चलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और शार्प 2K डिस्प्ले
Android 14
ज्यादा रैम और स्टोरेज एक्सपेंशन
4G LTE और GPS सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED डिस्प्ले नहीं
हेवी गेमिंग के लिए सीमित प्रोसेसर
कैमरा क्वालिटी औसत
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
