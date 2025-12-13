पढ़ाई, एंटरटेनमेंट, ऑफिस... इन टैबलेट्स के साथ हर काम होगा आसान, कीमत ₹20000 से कम

संक्षेप: अगर आप अपने लिए या अपने बच्चे के लिए एक नया टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे ऐसे टैबलेट्स की जानकारी दे रहे हैं, जिनकी कीमत 20,000 रुपये से कम है।

अगर आप पोर्टेबल और मल्टी-फंक्शनल डिवाइस की तलाश में हैं, तो ₹20,000 के अंदर मिलने वाले टैबलेट्स एक बेहतरीन विकल्प हैं। यह टैबलेट्स पढ़ाई, काम, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और इंटरनेट सर्फिंग जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। इनका लाइटवेट और स्लिम डिजाइन, इन्हें कहीं भी ले जाना आसान बनाता है। वहीं, बड़ा डिस्प्ले कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस और भी मजेदार करता है। कई टैबलेट्स में स्टीरियो स्पीकर, ज्यादा बैटरी बैकअप और बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। अमजेन पर कई प्रोडक्ट्स कम कीमत में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, चलिए देखते हैं लिस्ट।

इसकी कीमत 25,000 रुपये है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 18,998 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल और स्टाइलिश टैबलेट है, जो पढ़ाई, काम और एंटरटेनमेंट तीनों में ही परफेक्ट है। इसका 11 इंच का 2.5K डिस्प्ले 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ साफ और शार्प व्यू देता है। 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मल्टीटास्किंग को आसान बनाते हैं। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर स्मूद परफॉर्मेंस देता है, जबकि एंड्रॉइड 15 लेटेस्ट फीचर्स लाता है। डॉल्बी एटमॉस वाले 4 स्पीकर्स शानदार साउंड देते हैं। पेन सपोर्ट इसे नोट्स और क्रिएटिव काम के लिए उपयोगी बनाता है।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच 2.5K, 500 निट्स ब्राइटनेस प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 रैम/स्टोरेज 8GB RAM + 256GB ROM (2TB तक एक्सपेंडेबल) ओएस Android 15 ऑडियो 4 स्पीकर्स, Dolby Atmos कनेक्टिविटी Wi-Fi एक्सेसरी पेन सपोर्ट क्यों खरीदें बड़ा और ब्राइट 2.5K डिस्प्ले 8GB रैम से स्मूद मल्टीटास्किंग पेन सपोर्ट से पढ़ाई/नोट्स में सहूलियत Dolby Atmos के साथ दमदार साउंड Android 15 का लेटेस्ट एक्सपीरियंस क्यों खोजें विकल्प सेलुलर (SIM) सपोर्ट नहीं हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित फास्ट चार्जिंग की जानकारी सीमित

इसकी कीमत 24,999 रुपये है। इसे 35% डिस्काउंट के साथ 16,275 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक कॉम्पैक्ट टैबलेट है, जो पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, वीडियो देखने और हल्के कामों के लिए सही है। इसका 8.7 इंच का TFT LCD डिस्प्ले दिया गया है। 8GB रैम और 128GB स्टोरेज से ऐप्स आसानी से चलती हैं। Wi-Fi + LTE सपोर्ट के कारण आप कहीं भी इंटरनेट और कॉलिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले 8.7 इंच TFT LCD रैम 8GB स्टोरेज 128GB कनेक्टिविटी Wi-Fi + LTE क्यों खरीदें छोटा और पोर्टेबल साइज LTE सपोर्ट से कहीं भी कनेक्टिविटी 8GB रैम से स्मूद परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प डिस्प्ले AMOLED नहीं हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित चार्जिंग स्पीड औसत

इस टैबलेट की कीमत 18,999 रुपये है। यह एक स्टाइलिश और दमदार टैबलेट है, जिसे पढ़ाई, एंटरटेनमेंट और रोजमर्रा के कामों के लिए बनाया गया है। इसका 11.35 इंच का 2.4K एलसीडी डिस्प्ले 7:5 रेशियो के साथ बेहतर रीडिंग और ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देता है। डॉल्बी ऑडियो वाले क्वाड स्पीकर्स मूवी और म्यूजिक के लिए शानदार साउंड देते हैं। 4G LTE कॉलिंग और Wi-Fi कनेक्टिविटी से आप कहीं भी जुड़े रह सकते हैं। 8GB रैम और 128GB स्टोरेज (1TB तक एक्सपेंडेबल) स्मूद परफॉर्मेंस देता है।

Specifications डिस्प्ले 2.4K ReadFit Eye Care LCD, 7:5 रेशियो स्क्रीन साइज 11.35 इंच ऑडियो क्वाड स्पीकर्स, Dolby Atmos रैम/स्टोरेज 8GB रैम + 128GB (1TB तक एक्सपेंडेबल) कनेक्टिविटी 4G LTE कॉलिंग + Wi-Fi क्यों खरीदें बड़ा और शार्प 2.4K डिस्प्ले आई केयर फीचर से आंखों पर कम जोर दमदार Dolby Atmos साउंड 4G कॉलिंग सपोर्ट अच्छी रैम और एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प AMOLED डिस्प्ले नहीं हेवी गेमिंग के लिए सीमित

इसकी कीमत 15% डिस्काउंट के साथ 16,999 रुपये है। इसका 11 इंच का 2.5K शार्प और क्लियर डिस्प्ले वीडियो देखने और ऑनलाइन क्लास के लिए शानदार एक्सपीरियंस देता है। Wi-Fi + सेल्युलर सपोर्ट से आप कहीं भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज से ऐप्स स्मूद चलते हैं। 9000mAh की बड़ी बैटरी पूरे दिन से ज्यादा चलती है। एक्टिव पेन सपोर्ट नोट्स और ड्रॉइंग को आसान बनाता है। डॉल्बी एटमस और हाइपरओएस 2 टैबलेट एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच 2.5K शार्प डिस्प्ले रैम/स्टोरेज 6GB रैम+ 128GB स्टोरेज कनेक्टिविटी Wi-Fi + सेल्युलर बैटरी 9000mAh, ऑल-डे बैकअप पेन सपोर्ट एक्टिव पेन सपोर्ट ऑडियो डॉल्बी एटमस क्यों खरीदें बड़ा और हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले लंबी बैटरी लाइफ पेन सपोर्ट से पढ़ाई और क्रिएटिव काम आसान डॉल्बी एटमस से शानदार साउंड सेल्युलर सपोर्ट से कहीं भी कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प AMOLED डिस्प्ले नहीं हेवी गेमिंग के लिए सीमित पेन अलग से खरीदना पड़ेगा

इसकी कीमत 35% डिस्काउंट के साथ 16,999 रुपये हो गई है। यह एक प्रीमियम लुक और मजबूत मेटल बॉडी वाला टैबलेट है, जो पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास और एंटरटेनमेंट के लिए सही है। इसका 11.5 इंच का 2K डिस्प्ले वीडियो देखने और ब्राउज़िंग में शानदार एक्सपीरियंस देता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर रोजमर्रा के कामों को स्मूद तरीके से संभालता है। 7GB रैम और 128GB स्टोरेज से मल्टीटास्किंग आसान होती है।

Specifications डिस्प्ले 11.5 इंच 2K प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 रैम/स्टोरेज 7GB रैम (4GB+3GB टर्बो) + 128GB ऑडियो 6 स्पीकर्स बैटरी 13 घंटे तक बैकअप ओएस Android 13 क्यों खरीदें बड़ा और शार्प 2K डिस्प्ले मेटल बॉडी से प्रीमियम फील 6 स्पीकर्स के साथ शानदार साउंड लंबी बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प केवल Wi-Fi वेरिएंट (सेल्युलर नहीं) AMOLED डिस्प्ले नहीं हेवी गेमिंग के लिए सीमित प्रोसेसर

इसकी कीमत 13,999 रुपये है। यह एक कॉम्पैक्ट और हल्का टैबलेट है, जो पढ़ाई, वीडियो कॉलिंग और रोजमर्रा के कामों के लिए सही रहेगा। इसका 8.7 इंच का WXGA IPS डिस्प्ले 400 निट्स ब्राइटनेस के साथ क्लियर व्यू देता है। इसकी स्लिम मेटल बॉडी इसे मजबूत और प्रीमियम लुक देती है। 4GB रैम और 64GB स्टोरेज लाइट ऐप्स और स्टडी यूज के लिए सही रहेगी। Wi-Fi5 और 4G LTE सपोर्ट से आप कहीं भी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले 8.7" WXGA IPS, 400 निट्स रैम/स्टोरेज 4GB रैम + 64GB eMMC कैमरा 8MP रियर + 5MP फ्रंट कनेक्टिविटी Wi-Fi 5 + 4G LTE ओएस Android 14 क्यों खरीदें छोटा और पोर्टेबल साइज 4G LTE से कहीं भी इंटरनेट मेटल बॉडी के साथ प्रीमियम लुक लेटेस्ट Android 14 क्यों खोजें विकल्प स्टोरेज कम हेवी मल्टीटास्किंग के लिए सीमित हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं

इस टैबलेट की कीमत 14,990 रुपये है। यह एक दमदार और फीचर-फुल एंड्रॉइड14 टैबलेट है, जो पढ़ाई, एंटरटेनमेंट और ऑनलाइन कामों के लिए सही रहेगा। इसका 10.95 इंच का FHD IPS 2K डिस्प्ले वीडियो देखने और ब्राउजिंग में साफ व्यू देता है। स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर और 8GB LPDDR4 रैम से रोजमर्रा के काम स्मूद चलते हैं। 128GB स्टोरेज के साथ 1TB तक एक्सपेंशन की सुविधा मिलती है। 7000mAh बैटरी लंबे समय तक चलती है।

Specifications डिस्प्ले 10.95" FHD IPS 2K प्रोसेसर क्वालकॉम स्नपड्रैगन 685 रैम/स्टोरेज 8GB LPDDR4 + 128GB (1TB तक एक्सपेंडेबल) ओएस Android 14 बैटरी 7000mAh कनेक्टिविटी 4G LTE, 5G Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS क्यों खरीदें बड़ा और शार्प 2K डिस्प्ले Android 14 ज्यादा रैम और स्टोरेज एक्सपेंशन 4G LTE और GPS सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प AMOLED डिस्प्ले नहीं हेवी गेमिंग के लिए सीमित प्रोसेसर कैमरा क्वालिटी औसत

