बच्चों के लिए खास टैबलेट, बच्चों को बनाएंगे स्मार्ट, मिलेंगे पैरेंटल कंट्रोल जैसे खास फीचर्स Tablets for kids android iOS Spen parental control and more, Smartphones-tabs Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़स्मार्टफोन - टैबTablets for kids android iOS Spen parental control and more

बच्चों के लिए खास टैबलेट, बच्चों को बनाएंगे स्मार्ट, मिलेंगे पैरेंटल कंट्रोल जैसे खास फीचर्स

अगर आप बच्चों के मोबाइल चलाने से परेशान आ चुके हैं, तो आपके बच्चे के लिए किड्स टैबलेट मोबाइल के मुकाबले में शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 11:35 AM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

मार्केट में बच्चों के लिए यूनीक टैबलेट आ चुके हैं, जो बच्चों को मोबाइल की तरह आदी नहीं बनाते हैं, बल्कि आर्ट, रीजनिंग और क्रिएटिव वर्क से बच्चों को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाते हैं। यह टैबलेट बच्चों की मोबाइल की आदत छुड़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। साथ ही इन टैबलेट में पैरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिसकी मदद से आप अपने बच्चों की एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं। यह टैबलेट बड़ी बैटर के साथ आते हैं। साथ ही इसमें 4 जीबी रैम के साथ 90 हर्टज रिफ्रेश रेट मिलता है, तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ शानदार टैबलेट..

बच्चों के लिए खास टैबलेट, बच्चों को बनाएंगे स्मार्ट, मिलेंगे पैरेंटल कंट्रोल जैसे खास फीचर्स
Loading Suggestions...

इस टैबलेट को खासतौर पर बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें है 11 इंच FHD आई कंफर्ट डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। इसमें आई प्रोटेक्शन के साथ ही पैरेंटल कंट्रोल फीचर दिया गया हैं, जो कि बच्चों की पढ़ाई, गेमिंग और एंटरटेनमेंट को सुरक्षित बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
11 इंच फुलएचडी
प्रोसेसर
MediaTek
बैटरी
8300mAh
ऑडियो
क्वॉड स्पीकर्स
सॉफ्टवेयर
Android 14

क्यों खरीदें

...

11 इंच फुल एचडी डिस्प्ले

...

ब्लू लाइट सर्टिफाइड

...

पेरेंटल कंट्रोल

...

एंटी शॉक केस

...

बेहतर साउंड

...

14 घंटे तक का बैकअप

क्यों खोजें विकल्प

...

स्लिम स्लॉट नहीं

...

फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

Loading Suggestions...

यह एक प्रीमियम टैबलेट है, जिसमें Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। यह टैबलेट 12.1 इंच 2.5K डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। टैब हाइपर OS और बड़ी 10000mAh बैटरी के साथ आता है। यह स्टडी, एंटरटेनमेंट और मल्टीटास्किंग के लिए एक पावरफुल ऑप्शन है। इसमें क्वॉड स्पीकर्स के साथ डॉल्बी एटमास और वाई-फाई 6 का सपोर्ट मिलता है, जो इसे स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेहतरीन बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
12.1 इंच 2.5K डिस्प्ले
रिफ्रेश रेट
120Hz
प्रोसेसर
Snapdragon 7s Gen 2
बैटरी
10000mAh
ऑडियो
Quad Speakers
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6, Bluetooth

क्यों खरीदें

...

स्मूथ परफॉर्मेंस

...

10000mAh बैटरी

...

क्वॉड स्पीकर्स

...

Wi-Fi 6 सपोर्ट

...

स्लिम और प्रीमियम डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

5G SIM सपोर्ट नहीं

...

बैक कैमरा बेसिक

...

चार्जिंग स्पीड एवरेज

Loading Suggestions...

यह एक प्रोफेशनल लेवल ड्रॉइंग टैबलेट है, जिसमें मिलता है 13.3 इंच फुल लैमिनेटेड एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। यह टैबलेट ग्लाल, पेनटेक 4.0 सपोर्ट के साथ आता है। यह टैबलेट डिजाइनर्स, आर्टिस्ट्स और इलस्ट्रेटर्स को बेहद स्मूद और नैचुरल ड्रॉइंग एक्सपीरियंस देता है।

Specifications

डिस्प्ले
13.3 इंच
रेजोल्यूशन
HD
शॉर्टकट्स
5 Keys
कंपैटिबिलिटी
Windows 10+, macOS 10.12+, Android

क्यों खरीदें

...

रियल पेन-ऑन-पेपर फील

...

सटीक कलर एक्यूरेसी

...

आसान वर्क फ्लो

...

कम झंझट वाला कनेक्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

डिजाइनिंग के लिए छोटी स्क्रीन

...

प्राइस थोड़ा ज्यादा

...

बैटरी-फ्री पेन

Loading Suggestions...

यह सेफ, एजुकेशनल और एंटरटेनिंग टैबलेट है। इसमें 10.1 इंच HD IPS डिस्प्ले मिलता है। साथ ही 8-कोर प्रोसेसर के साथ ही12GB रैम और 64GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें खासतौर पर किड्स स्पेस और पैरेंटल कंट्रोल दिया गया है, जो इसे और भी किड-फ्रेंडली बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
10.1 इंच HD IPS
प्रोसेसर
Octa-Core
रैम
12GB
स्टोरेज
64GB
OS
Android 14
कनेक्टिविटी
Wi-Fi, Bluetooth 5.3

क्यों खरीदें

...

तेज और स्मूद परफॉर्मेंस

...

10.1 इंच एचडी आईपीएस डिस्प्ले

...

8 लर्निंग और फन मोड

...

12 जीबी रैम

क्यों खोजें विकल्प

...

FHD डिस्प्ले जितना शार्प नहीं

...

सिर्फ WiFi

...

SIM Slot उपलब्ध नहीं

Loading Suggestions...

यह टैबलेट खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 10.1 इंच डिस्प्ले मिलता है, जो कि 4GB रैम और 64GB स्टोरेज में आता है। इसके अलावा टैबलेट 6000mAh बैटरी और 4G और वाई-फाई कॉलिंग के साथ आता है। इसमें पैरेंटल कंट्रोल के साथ स्क्रीन टाइम, कंटेंट मॉनिटरिंग, लोकेशन ट्रैकिंग और जियो फेंसिंग कंट्रोल दिया गया है।

Specifications

कैमरा
8MP रियर, फ्रंट 5MP
ऑडियो
ड्यूल स्पीकर
डिस्प्ले
10.1 इंच HD
प्रोसेसर
MediaTek Octa-Core
बैटरी
6000mAh

क्यों खरीदें

...

4G SIM Slot + WiFi Calling सपोर्ट

...

ऐप लॉक, लोकेशन ट्रैक

...

बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस

...

6000mAh बैटरी

क्यों खोजें विकल्प

...

FHD नहीं

...

औसत रेटिंग

...

केवल 128GB स्टोरेज

Loading Suggestions...

यह एक प्रीमियम Wi-Fi टैब है, जिसमें 11.5 इंच 2K 120Hz डिस्प्ले दिया गया है। यह टैबलेट Snapdragon 685 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 7GB टर्बो रैम और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है। टैब में 6 सिनेमैटिक स्पीकर्स मिलते हैं। साथ ही बॉक्स में ही फ्री फ्लिप-कवर दिया जा रहा है। यह टैब स्टडी, एंटरटेनमेंट और वीडियो कॉलिंग के लिए शानदार ऑप्शन है।

Specifications

ब्राइटनेस
400 Nits
प्रोसेसर
Qualcomm Snapdragon 685
ऑडियो
6 सिनेमैटिक स्पीकर्स
बैटरी
13 घंटे

क्यों खरीदें

...

11.2 इंच 2K डिस्प्ले

...

120Hz रिफ्रेश रेट

...

स्मूद परफॉर्मेंस

...

थिएटर जैसा साउंड

...

लेटेस्ट सॉफ्टवेयर

क्यों खोजें विकल्प

...

LTE/5G SIM सपोर्ट नहीं

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए उतना पावरफुल नहीं

...

चार्जिंग टाइम थोड़ा लंबा

Loading Suggestions...

यह एक 11 इंच स्क्रीन साइज के साथ आने वाला प्रीमियम FHD डिस्प्ले है, जिसमें 8GB RAM, 128GB स्टोरेज के साथ 1TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलता है। लैपटॉप में डॉल्बी एटमास क्वॉड स्पीकर्स और Lenovo Pen बॉक्स दिया गया है। यह टैब स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए शानदार ऑप्शन है।

Specifications

कैमरा
13MP रियर, 8MP फ्रंट
डिस्प्ले
11 इंच FHD
रिफ्रेश रेट
90Hz
प्रोसेसर
ऑक्टा-कोर चिपसेट
ऑडियो
क्वॉड स्पीकर्स

क्यों खरीदें

...

11 इंच FHD डिस्प्ले

...

90Hz रिफ्रेश रेट

...

नोट्स/ड्रॉइंग के लिए परफेक्ट

...

1TB तक एक्सपेंडेबल

...

बेहतरीन साउंड

क्यों खोजें विकल्प

...

LTE वर्जन महंगा

...

Wi-Fi वर्जन में SIM सपोर्ट नहीं

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए उतना पावरफुल नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।