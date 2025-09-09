बच्चों के लिए खास टैबलेट, बच्चों को बनाएंगे स्मार्ट, मिलेंगे पैरेंटल कंट्रोल जैसे खास फीचर्स
अगर आप बच्चों के मोबाइल चलाने से परेशान आ चुके हैं, तो आपके बच्चे के लिए किड्स टैबलेट मोबाइल के मुकाबले में शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है...
मार्केट में बच्चों के लिए यूनीक टैबलेट आ चुके हैं, जो बच्चों को मोबाइल की तरह आदी नहीं बनाते हैं, बल्कि आर्ट, रीजनिंग और क्रिएटिव वर्क से बच्चों को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाते हैं। यह टैबलेट बच्चों की मोबाइल की आदत छुड़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। साथ ही इन टैबलेट में पैरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिसकी मदद से आप अपने बच्चों की एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं। यह टैबलेट बड़ी बैटर के साथ आते हैं। साथ ही इसमें 4 जीबी रैम के साथ 90 हर्टज रिफ्रेश रेट मिलता है, तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ शानदार टैबलेट..
इस टैबलेट को खासतौर पर बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें है 11 इंच FHD आई कंफर्ट डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। इसमें आई प्रोटेक्शन के साथ ही पैरेंटल कंट्रोल फीचर दिया गया हैं, जो कि बच्चों की पढ़ाई, गेमिंग और एंटरटेनमेंट को सुरक्षित बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
11 इंच फुल एचडी डिस्प्ले
ब्लू लाइट सर्टिफाइड
पेरेंटल कंट्रोल
एंटी शॉक केस
बेहतर साउंड
14 घंटे तक का बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
स्लिम स्लॉट नहीं
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
यह एक प्रीमियम टैबलेट है, जिसमें Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। यह टैबलेट 12.1 इंच 2.5K डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। टैब हाइपर OS और बड़ी 10000mAh बैटरी के साथ आता है। यह स्टडी, एंटरटेनमेंट और मल्टीटास्किंग के लिए एक पावरफुल ऑप्शन है। इसमें क्वॉड स्पीकर्स के साथ डॉल्बी एटमास और वाई-फाई 6 का सपोर्ट मिलता है, जो इसे स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेहतरीन बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूथ परफॉर्मेंस
10000mAh बैटरी
क्वॉड स्पीकर्स
Wi-Fi 6 सपोर्ट
स्लिम और प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
5G SIM सपोर्ट नहीं
बैक कैमरा बेसिक
चार्जिंग स्पीड एवरेज
यह एक प्रोफेशनल लेवल ड्रॉइंग टैबलेट है, जिसमें मिलता है 13.3 इंच फुल लैमिनेटेड एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। यह टैबलेट ग्लाल, पेनटेक 4.0 सपोर्ट के साथ आता है। यह टैबलेट डिजाइनर्स, आर्टिस्ट्स और इलस्ट्रेटर्स को बेहद स्मूद और नैचुरल ड्रॉइंग एक्सपीरियंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
रियल पेन-ऑन-पेपर फील
सटीक कलर एक्यूरेसी
आसान वर्क फ्लो
कम झंझट वाला कनेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
डिजाइनिंग के लिए छोटी स्क्रीन
प्राइस थोड़ा ज्यादा
बैटरी-फ्री पेन
यह सेफ, एजुकेशनल और एंटरटेनिंग टैबलेट है। इसमें 10.1 इंच HD IPS डिस्प्ले मिलता है। साथ ही 8-कोर प्रोसेसर के साथ ही12GB रैम और 64GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें खासतौर पर किड्स स्पेस और पैरेंटल कंट्रोल दिया गया है, जो इसे और भी किड-फ्रेंडली बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज और स्मूद परफॉर्मेंस
10.1 इंच एचडी आईपीएस डिस्प्ले
8 लर्निंग और फन मोड
12 जीबी रैम
क्यों खोजें विकल्प
FHD डिस्प्ले जितना शार्प नहीं
सिर्फ WiFi
SIM Slot उपलब्ध नहीं
यह टैबलेट खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 10.1 इंच डिस्प्ले मिलता है, जो कि 4GB रैम और 64GB स्टोरेज में आता है। इसके अलावा टैबलेट 6000mAh बैटरी और 4G और वाई-फाई कॉलिंग के साथ आता है। इसमें पैरेंटल कंट्रोल के साथ स्क्रीन टाइम, कंटेंट मॉनिटरिंग, लोकेशन ट्रैकिंग और जियो फेंसिंग कंट्रोल दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
4G SIM Slot + WiFi Calling सपोर्ट
ऐप लॉक, लोकेशन ट्रैक
बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस
6000mAh बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
FHD नहीं
औसत रेटिंग
केवल 128GB स्टोरेज
यह एक प्रीमियम Wi-Fi टैब है, जिसमें 11.5 इंच 2K 120Hz डिस्प्ले दिया गया है। यह टैबलेट Snapdragon 685 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 7GB टर्बो रैम और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है। टैब में 6 सिनेमैटिक स्पीकर्स मिलते हैं। साथ ही बॉक्स में ही फ्री फ्लिप-कवर दिया जा रहा है। यह टैब स्टडी, एंटरटेनमेंट और वीडियो कॉलिंग के लिए शानदार ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
11.2 इंच 2K डिस्प्ले
120Hz रिफ्रेश रेट
स्मूद परफॉर्मेंस
थिएटर जैसा साउंड
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
क्यों खोजें विकल्प
LTE/5G SIM सपोर्ट नहीं
हाई-एंड गेमिंग के लिए उतना पावरफुल नहीं
चार्जिंग टाइम थोड़ा लंबा
यह एक 11 इंच स्क्रीन साइज के साथ आने वाला प्रीमियम FHD डिस्प्ले है, जिसमें 8GB RAM, 128GB स्टोरेज के साथ 1TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलता है। लैपटॉप में डॉल्बी एटमास क्वॉड स्पीकर्स और Lenovo Pen बॉक्स दिया गया है। यह टैब स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए शानदार ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
11 इंच FHD डिस्प्ले
90Hz रिफ्रेश रेट
नोट्स/ड्रॉइंग के लिए परफेक्ट
1TB तक एक्सपेंडेबल
बेहतरीन साउंड
क्यों खोजें विकल्प
LTE वर्जन महंगा
Wi-Fi वर्जन में SIM सपोर्ट नहीं
हाई-एंड गेमिंग के लिए उतना पावरफुल नहीं
