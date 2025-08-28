बजट है 20 हजार, तो जरूर चेक करें ये टैब, भूल जाएंगे कंप्यूटर मोबाइल

Tablet under 20k: हम आपके लिए 20 हजार से कम कीमत में टैबलेट के कुछ शानदार ऑप्शन लेकर आए हैं जिन्हें आप सस्ते में खरीद सकते हैं…

Thu, 28 Aug 2025 10:35 AM

अगर आपका बजट 20 हजार रुपये से कम हैं, और आप एक टैबलेट खरीदने की सोच रहे हैं, जिसे गेमिंग के साथ मल्टीटॉस्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसके लिए हम कुछ शानदार टैबलेट ऑप्शन लेकर आए हैं, जो आपकी कंप्यूटर और मोबाइल दोनों का काम करेंगे। मतलब यह एक सिंगल डिवाइस दोनों की जरूरत को पूरा करेगा। यह लैपटॉप स्मूथ एक्सपीरिएंस के साथ आते हैं। साथ ही इनमें मल्टीटॉस्किंग के दौरान शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है।

यह एक दमदार और मल्टी‑परपज़ टैबलेट है जो खासतौर पर स्टूडेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स और मल्टीटास्किंग यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 12.1 इंच का बड़ा 2.5K डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 68 बिलियन कलर्स के साथ स्मूद और कलरफुल विज़ुअल एक्सपीरिएंस देता है। यह टैबलेट Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर और HyperOS के साथ आता है। टैब में 6 जीबी रैम और 128GB स्टोरेज में आता है। इसमें 10000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। साथ ही क्वाड स्पीकर्स इसे एक ऑल‑राउंड परफॉर्मर बनाते हैं।

यह एक स्टाइलिश और हाई‑परफॉर्मेंस टैबलेट है, जिसे खास तौर पर मीडिया कंजम्पशन, ऑनलाइन क्लासेस और प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। OnePlus Pad Go में 11.35 इंच का 2.4K रेज़ोल्यूशन वाला रीडफिट डिस्प्ले दिया गया है। यह 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज में आता है। टैबलेट में डॉल्बी एटमॉस क्वाड स्पीकर्स, 4G LTE कॉलिंग सपोर्ट मिलता है। साथ ही 8000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो इसे एक ऑल‑राउंडर टैबलेट बनाते हैं।

यह एक भरोसेमंद और वैल्यू‑फॉर‑मनी टैबलेट है, जिसे Samsung ने खासतौर पर मल्टीमीडिया, ऑनलाइन क्लासेस और डेली यूज़ के लिए डिजाइन किया है। इसमें 11 इंच का 90Hz रिफ्रेश रेट वाला LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो स्मूद विज़ुअल एक्सपीरियंस देता है। इसमें क्वाड स्पीकर्स, 5G कनेक्टिविटी के साथ 8GB रैम और 128 जीबी स्टोरेज दिया गया है, जो इसे रोजाना के कामकाज के लिए परफेक्ट बनाता है।

यह एक मल्टी‑फंक्शनल और बजट‑फ्रेंडली टैबलेट है। इसमें एक 11 इंच का FHD डिस्प्ले मिलता है। Lenovo Pen सपोर्ट, और क्वाड स्पीकर्स के साथ आता है, जो इसे पढ़ाई और मल्टीमीडिया दोनों के लिए परफेक्ट बनाता है। Android 13 और 2 OS अपग्रेड के वादे के साथ यह टैबलेट लॉन्ग‑टर्म यूज़ के लिए एक स्मार्ट विकल्प है।

यह एक ऑल‑इन‑वन बजट टैबलेट है। टैबलेट 11 इंच का स्करीन साइज में आता है। इसमें 90Hz डिस्प्ले और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ क्वाड स्पीकर्स मिलते हैं। यह टैबलेट न सिर्फ पढ़ाई के लिए बल्कि मल्टीमीडिया, वेब ब्राउज़िंग और नोट‑टेकिंग के लिए भी शानदार है।

यह एक शानदार बजट टैबलेट है जो मिड-रेंज सेगमेंट में बेहतरीन डिस्प्ले, दमदार साउंड और स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ आता है। इसमें 11.5 इंच का 2K डिस्प्ले दिया गया है। टैबलेट 6 स्पीकर सेटअप और Android 13 आधारित Magic UI 7.1 पर काम करता है। साथ ही इसमें फ्री फ्लिप कवर भी इन-बॉक्स शामिल है।

यह एक बजट‑फ्रेंडली 4G टैबलेट है, जिसे खास तौर पर उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बेसिक मल्टीटास्किंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लासेस और कॉलिंग जैसी ज़रूरतों के लिए एक ऑल-इन-वन डिवाइस ढूंढ रहे हैं। Infinix XPAD LTE में 11 इंच का डिस्प्ले, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज और Android 14 का लेटेस्ट सपोर्ट दिया गया है।

