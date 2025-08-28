बजट है 20 हजार, तो जरूर चेक करें ये टैब, भूल जाएंगे कंप्यूटर मोबाइल
Tablet under 20k: हम आपके लिए 20 हजार से कम कीमत में टैबलेट के कुछ शानदार ऑप्शन लेकर आए हैं जिन्हें आप सस्ते में खरीद सकते हैं…
अगर आपका बजट 20 हजार रुपये से कम हैं, और आप एक टैबलेट खरीदने की सोच रहे हैं, जिसे गेमिंग के साथ मल्टीटॉस्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसके लिए हम कुछ शानदार टैबलेट ऑप्शन लेकर आए हैं, जो आपकी कंप्यूटर और मोबाइल दोनों का काम करेंगे। मतलब यह एक सिंगल डिवाइस दोनों की जरूरत को पूरा करेगा। यह लैपटॉप स्मूथ एक्सपीरिएंस के साथ आते हैं। साथ ही इनमें मल्टीटॉस्किंग के दौरान शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है।
यह एक दमदार और मल्टी‑परपज़ टैबलेट है जो खासतौर पर स्टूडेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स और मल्टीटास्किंग यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 12.1 इंच का बड़ा 2.5K डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 68 बिलियन कलर्स के साथ स्मूद और कलरफुल विज़ुअल एक्सपीरिएंस देता है। यह टैबलेट Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर और HyperOS के साथ आता है। टैब में 6 जीबी रैम और 128GB स्टोरेज में आता है। इसमें 10000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। साथ ही क्वाड स्पीकर्स इसे एक ऑल‑राउंड परफॉर्मर बनाते हैं।
क्यों खरीदें
बड़ा और शार्प डिस्प्ले
स्मूद 120Hz रिफ्रेश रेट
दमदार बैटरी बैकअप
क्वाड स्पीकर्स के साथ बेहतरीन ऑडियो
Wi-Fi 6 और HyperOS सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
वजन थोड़ा ज्यादा
कैमरा क्वालिटी एवरेज
LTE या 5G वर्जन उपलब्ध नहीं
यह एक स्टाइलिश और हाई‑परफॉर्मेंस टैबलेट है, जिसे खास तौर पर मीडिया कंजम्पशन, ऑनलाइन क्लासेस और प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। OnePlus Pad Go में 11.35 इंच का 2.4K रेज़ोल्यूशन वाला रीडफिट डिस्प्ले दिया गया है। यह 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज में आता है। टैबलेट में डॉल्बी एटमॉस क्वाड स्पीकर्स, 4G LTE कॉलिंग सपोर्ट मिलता है। साथ ही 8000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो इसे एक ऑल‑राउंडर टैबलेट बनाते हैं।
क्यों खरीदें
बड़ा और शार्प 2.4K डिस्प्ले
बड़ा और शार्प 2.4K डिस्प्ले
Dolby Atmos क्वाड स्पीकर्स
8000mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग
1TB तक स्टोरेज एक्सपेंशन का ऑप्शन
क्यों खोजें विकल्प
हाई रिफ्रेश रेट नहीं
प्रोसेसर गेमिंग के लिए सीमित
कैमरा क्वालिटी एवरेज
पेन या कीबोर्ड सपोर्ट का ज़िक्र नहीं
यह एक भरोसेमंद और वैल्यू‑फॉर‑मनी टैबलेट है, जिसे Samsung ने खासतौर पर मल्टीमीडिया, ऑनलाइन क्लासेस और डेली यूज़ के लिए डिजाइन किया है। इसमें 11 इंच का 90Hz रिफ्रेश रेट वाला LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो स्मूद विज़ुअल एक्सपीरियंस देता है। इसमें क्वाड स्पीकर्स, 5G कनेक्टिविटी के साथ 8GB रैम और 128 जीबी स्टोरेज दिया गया है, जो इसे रोजाना के कामकाज के लिए परफेक्ट बनाता है।
क्यों खरीदें
11 इंच का बड़ा डिस्प्ले
90Hz स्मूद रिफ्रेश रेट
क्वाड स्पीकर्स के साथ बेहतरीन ऑडियो
5G कनेक्टिविटी
8GB RAM मल्टीटास्किंग
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी साइज थोड़ा कम
कैमरा क्वालिटी एवरेज
AMOLED डिस्प्ले नहीं है
यह एक मल्टी‑फंक्शनल और बजट‑फ्रेंडली टैबलेट है। इसमें एक 11 इंच का FHD डिस्प्ले मिलता है। Lenovo Pen सपोर्ट, और क्वाड स्पीकर्स के साथ आता है, जो इसे पढ़ाई और मल्टीमीडिया दोनों के लिए परफेक्ट बनाता है। Android 13 और 2 OS अपग्रेड के वादे के साथ यह टैबलेट लॉन्ग‑टर्म यूज़ के लिए एक स्मार्ट विकल्प है।
क्यों खरीदें
Lenovo Pen इन‑बॉक्स शामिल
90Hz स्मूद FHD डिस्प्ले
क्वाड स्पीकर्स + Dolby Atmos
Android 13 के साथ 2 OS अपग्रेड का वादा
8GB RAM और 1TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
LTE वर्ज़न नहीं
बैटरी स्पेसिफिकेशन स्पष्ट नहीं
गेमिंग के लिए प्रोसेसर एवरेज
AMOLED डिस्प्ले नहीं
यह एक ऑल‑इन‑वन बजट टैबलेट है। टैबलेट 11 इंच का स्करीन साइज में आता है। इसमें 90Hz डिस्प्ले और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ क्वाड स्पीकर्स मिलते हैं। यह टैबलेट न सिर्फ पढ़ाई के लिए बल्कि मल्टीमीडिया, वेब ब्राउज़िंग और नोट‑टेकिंग के लिए भी शानदार है।
क्यों खरीदें
इन‑बॉक्स Lenovo Pen सपोर्ट
90Hz स्मूद डिस्प्ले
90Hz स्मूद डिस्प्ले
क्वाड स्पीकर्स + Dolby Atmos
1TB तक स्टोरेज एक्सपेंशन
क्यों खोजें विकल्प
LTE वर्ज़न नहीं
AMOLED या 2.5K डिस्प्ले नहीं
बैटरी क्षमता स्पष्ट नहीं
प्रोसेसर की डिटेलिंग नहीं
यह एक शानदार बजट टैबलेट है जो मिड-रेंज सेगमेंट में बेहतरीन डिस्प्ले, दमदार साउंड और स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ आता है। इसमें 11.5 इंच का 2K डिस्प्ले दिया गया है। टैबलेट 6 स्पीकर सेटअप और Android 13 आधारित Magic UI 7.1 पर काम करता है। साथ ही इसमें फ्री फ्लिप कवर भी इन-बॉक्स शामिल है।
क्यों खरीदें
बड़ा और शार्प 2K डिस्प्ले
6-स्पीकर सेटअप
फ्री फ्लिप कवर इन‑बॉक्स
स्लिम मेटल बॉडी डिजाइन
बड़ा और शार्प 2K डिस्प्ले + 120Hz रिफ्रेश रेट
6-स्पीकर सेटअप से शानदार ऑडियो क्वालिटी
फ्री फ्लिप कवर इन‑बॉक्स
स्लिम मेटल बॉडी डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
LTE या SIM सपोर्ट नहीं
स्टाइलस या पेन सपोर्ट नहीं
स्टाइलस या पेन सपोर्ट नहीं
बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड की जानकारी नहीं
LTE या SIM सपोर्ट नहीं
स्टाइलस या पेन सपोर्ट नहीं है
Magic UI में कुछ एक्स्ट्रा ऐप्स प्री‑लोडेड
बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड की जानकारी नहीं
यह एक बजट‑फ्रेंडली 4G टैबलेट है, जिसे खास तौर पर उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बेसिक मल्टीटास्किंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लासेस और कॉलिंग जैसी ज़रूरतों के लिए एक ऑल-इन-वन डिवाइस ढूंढ रहे हैं। Infinix XPAD LTE में 11 इंच का डिस्प्ले, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज और Android 14 का लेटेस्ट सपोर्ट दिया गया है।
क्यों खरीदें
4G कॉलिंग और डेटा सपोर्ट
256GB इंटरनल स्टोरेज
256GB इंटरनल स्टोरेज
बड़ा डिस्प्ले + 8MP फ्रंट और रियर कैमरा
7000mAh बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
हाई रिफ्रेश रेट नहीं
डिस्प्ले केवल FHD
स्पीकर और साउंड क्वालिटी में इश्यू
स्टाइलस या कीबोर्ड सपोर्ट नहीं
