17 हजार से ज्यादा के डिस्काउंट पर खरीदें टॉप टैबलेट्स, बैंक डिस्काउंट अलग से
टैबलेट्स 20,000 रुपये से कम बजट में बेहतरीन परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स देते हैं। ये स्टूडेंट्स और डेली यूज के लिए सही हैं। इनमें अच्छा डिस्प्ले, भरोसेमंद प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। इन्हें अमेजन से तगड़े डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।
टैबलेट्स 20,000 रुपये से कम बजट में स्मार्ट टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। ये टैबलेट्स खासतौर पर स्टूडेंट्स, वर्क-फ्रॉम-होम यूजर्स और एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें दमदार प्रोसेसर, फुल एचडी डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ और लेटेस्ट एंड्रॉइड सपोर्ट दिया गया है। इससे ऑनलाइन क्लास, वीडियो स्ट्रीमिंग और डेली टास्क्स आसान हो जाते हैं। हल्का डिजाइन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी इन्हें ट्रैवल-फ्रेंडली बनाती है। अमेजन पर इसके कई ऑप्शन्स मौजूद हैं, जिन्हें आप इसी रेंज में खरीद सकते हैं।
1. Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|Wi-Fi| 11 Inch, 2.5K Display, 500 Nits Brightness| 8GB RAM + 256GB ROM (Expandable Up to 2TB) |Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos, Grey
वैसे तो इसकी कीमत 25,000 रुपये है। इसे 20% डिस्काउंट के साथ 19,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल और स्टाइलिश टैबलेट है, जो पढ़ाई, काम और एंटरटेनमेंट तीनों के लिए बेहतरीन है। इसमें 11 इंच का बड़ा 2.5K डिस्प्ले मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस 500 निट्स है, जिससे स्क्रीन बहुत साफ और चमकदार दिखती है। टैबलेट में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है, जिसे 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर के साथ यह टैबलेट स्मूद परफॉर्मेंस देता है। एंड्रॉइड 15 और डॉल्बी एटमस वाले चार स्पीकर्स इसे और खास बनाते हैं।
क्यों खरीदें
बड़ा और शार्प 2.5K डिस्प्ले
लेटेस्ट एंड्रॉइड 15
पेन सपोर्ट, स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी
डॉल्बी एटमस के साथ शानदार साउंड
ज्यादा रैम और स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
सिम कार्ड सपोर्ट नहीं
फास्ट चार्जिंग की जानकारी नहीं
गेमिंग के लिए हाई-एंड नहीं
2. Lenovo {Smartchoice Tab M11 |Wi-Fi | 4 GB RAM, 64 GB ROM|11 Inch Screen| 90 Hz, 72% NTSC, FHD Display| Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor |13 MP Rear Camera, Green
इसकी एमआरपी 20,000 रुपये है। इसे 35% डिस्काउंट के साथ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11 इंच की बड़ी FHD डिस्प्ले दी गई है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलती है, जिसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और एंड्रॉइड आधारित सिस्टम इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए सही बनाते हैं। डॉल्बी एटमस वाले क्वाड स्पीकर्स साउंड को शानदार बनाते हैं।
क्यों खरीदें
90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद डिस्प्ले
डॉल्बी एटमस के साथ दमदार साउंड
बड़ी 11 इंच स्क्रीन
रोजमर्रा के कामों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस
किफायती कीमत में अच्छा फीचर सेट
क्यों खोजें विकल्प
4GB रैम हैवी मल्टीटास्किंग के लिए कम
सिम कार्ड सपोर्ट नहीं
स्टोरेज जल्दी भर सकती है
3. Redmi Pad 2, WiFi Active Pen Support, 27.94Cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 4GB, 128GB, All Day & More 9000Mah Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, Hyperos 2, Sky Blue
इसे 12% डिस्काउंट के साथ 14,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11 इंच (27.94 सेमी) की बड़ी 2.5K डिस्प्ले दी गई है, जो बहुत शार्प और क्लियर विजुअल देती है। टैबलेट में एक्टिव पेन सपोर्ट मिलता है, जिससे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स आसानी से नोट्स और ड्रॉइंग कर सकते हैं। 9000mAh की बड़ी बैटरी पूरे दिन आराम से चलती है। HyperOS 2 और AI फीचर्स इसे स्मार्ट और फास्ट बनाते हैं। डॉल्बी एटमस के साथ साउंड क्वालिटी भी शानदार है।
क्यों खरीदें
2.5K हाई-रिजोल्यूशन डिस्प्ले
बड़ी 9000mAh बैटरी
एक्टिव पेन सपोर्ट
डॉल्बी एटमस के साथ बेहतरीन साउंड
HyperOS 2 और AI फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
4GB रैम हैवी मल्टीटास्किंग के लिए सीमित
सिम कार्ड सपोर्ट नहीं
4. HONOR Pad X8a (Smartchoice) Wi-Fi Tablet with Free Flip-Cover 27.94Cm (11 Inch),4GB Ram 128 GB ROM Expandable Up to 1TB FHD Display 90Hz,8300Mah Battery,Quad Speakers,Snapdragon 680,Android 14,Grey
इसकी कीमत 27% डिस्काउंट के साथ 15,999 रुपये है। इसे हर महीने 562 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11 इंच की बड़ी FHD डिस्प्ले दी गई है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद और क्लियर विजुअल देती है। टैबलेट में स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर दिया गया है, जो सामान्य मल्टीटास्किंग को आसानी से संभाल लेता है। 8300mAh की बैटरी लंबे समय तक चलती है। एंड्रॉइड 14 और क्वाड स्पीकर्स इसे और भी उपयोगी बनाते हैं।
क्यों खरीदें
90Hz रिफ्रेश रेट वाली स्मूद डिस्प्ले
एंड्रॉइड 14 आउट-ऑफ-द-बॉक्स
बड़ी बैटरी और अच्छा बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
4GB रैम हैवी यूज के लिए कम
फास्ट चार्जिंग का जिक्र नहीं
केवल वाई-फाई मॉडल, सिम सपोर्ट नहीं
5. OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint Colour
इसकी कीमत 19,999 रुपये है। इसे 10% डिस्काउंट के साथ 17,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11.35 इंच की 2.4K LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसका 7:5 रेशियो पढ़ने और मल्टीटास्किंग के लिए बहुत आरामदायक है। Eye Care फीचर आंखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। टैबलेट में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है, जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। डॉल्बी एटमस वाले क्वाड स्पीकर्स शानदार साउंड देते हैं।
क्यों खरीदें
2.4K हाई-रेजोल्यूशन Eye Care डिस्प्ले
7:5 स्क्रीन रेशियो, पढ़ने के लिए बेहतरीन
8GB रैम से स्मूद मल्टीटास्किंग
डॉल्बी एटमस के साथ दमदार साउंड
क्यों खोजें विकल्प
सिम कार्ड सपोर्ट नहीं
हेवी गेमिंग के लिए सीमित
6. realme Pad 2 LTE 8 GB RAM 128 GB ROM 11.5 inch (Imagination Grey)
इसकी कीमत 29,999 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 14,700 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11.5 इंच की बड़ी 2K डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहद स्मूद अनुभव देती है। 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ यह टैबलेट मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है, वहीं 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज बड़े फाइल्स के लिए काफी है। MediaTek Helio G99 प्रोसेसर स्मूद परफॉर्मेंस देता है। 8360mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग इसे लंबे समय तक चलने वाला टैबलेट बनाती है।
क्यों खरीदें
120Hz के साथ शानदार 2K डिस्प्ले
8GB रैम और 16GB डायनामिक RAM सपोर्ट
बहुत बड़ी एक्सपेंडेबल स्टोरेज (2TB तक)
दमदार बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग
हेलियो जी99 प्रोसेसर से स्मूद परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
कैमरा औसत क्वालिटी का है
एंड्रॉइड 13 लेटेस्ट नहीं माना जाएगा
7. acer Iconia Tab iM10-22 | 10.36" 2K IPS Display, Quad Speakers, 8GB RAM + 256GB Storage, 16MP Rear + 8MP Front Camera, Fingerprint Reader, Wi-Fi + 4G LTE(Calling), Android 14, Slim Metal Body, Gold
इसकी कीमत 32,990 रुपये है। इसे 52% डिस्काउंट के साथ 15,779 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 10.36 इंच की 2K IPS डिस्प्ले दी गई है, जिससे वीडियो और डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। टैबलेट में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है, जो हैवी फाइल्स और मल्टीटास्किंग के लिए काफी है। 16MP रियर और 8MP फ्रंट कैमरा ऑनलाइन क्लास और वीडियो कॉलिंग के लिए अच्छा है। एंड्रॉइड 14, फिंगरप्रिंट रीडर और 4G LTE कॉलिंग इसे और भी उपयोगी बनाते हैं।
क्यों खरीदें
2K IPS डिस्प्ले से शानदार विज़ुअल
4G LTE कॉलिंग सपोर्ट
8GB रैम और 256GB स्टोरेज
एंड्रॉइड 14 आउट-ऑफ-द-बॉक्स
फिंगरप्रिंट रीडर और प्रीमियम मेटल बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
हेवी गेमिंग के लिए प्रोसेसर सीमित हो सकता है
थोड़ा भारी महसूस हो सकता है
