17 हजार से ज्यादा के डिस्काउंट पर खरीदें टॉप टैबलेट्स, बैंक डिस्काउंट अलग से

संक्षेप:

टैबलेट्स 20,000 रुपये से कम बजट में बेहतरीन परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स देते हैं। ये स्टूडेंट्स और डेली यूज के लिए सही हैं। इनमें अच्छा डिस्प्ले, भरोसेमंद प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। इन्हें अमेजन से तगड़े डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।

Jan 30, 2026 07:42 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
टैबलेट्स 20,000 रुपये से कम बजट में स्मार्ट टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। ये टैबलेट्स खासतौर पर स्टूडेंट्स, वर्क-फ्रॉम-होम यूजर्स और एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें दमदार प्रोसेसर, फुल एचडी डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ और लेटेस्ट एंड्रॉइड सपोर्ट दिया गया है। इससे ऑनलाइन क्लास, वीडियो स्ट्रीमिंग और डेली टास्क्स आसान हो जाते हैं। हल्का डिजाइन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी इन्हें ट्रैवल-फ्रेंडली बनाती है। अमेजन पर इसके कई ऑप्शन्स मौजूद हैं, जिन्हें आप इसी रेंज में खरीद सकते हैं।

17 हजार से ज्यादा के डिस्काउंट पर खरीदें टॉप टैबलेट्स, बैंक डिस्काउंट अलग से

वैसे तो इसकी कीमत 25,000 रुपये है। इसे 20% डिस्काउंट के साथ 19,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल और स्टाइलिश टैबलेट है, जो पढ़ाई, काम और एंटरटेनमेंट तीनों के लिए बेहतरीन है। इसमें 11 इंच का बड़ा 2.5K डिस्प्ले मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस 500 निट्स है, जिससे स्क्रीन बहुत साफ और चमकदार दिखती है। टैबलेट में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है, जिसे 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर के साथ यह टैबलेट स्मूद परफॉर्मेंस देता है। एंड्रॉइड 15 और डॉल्बी एटमस वाले चार स्पीकर्स इसे और खास बनाते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
11 इंच 2.5K डिस्प्ले, 500 निट्स ब्राइटनेस
प्रोसेसर
मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300
रैम और स्टोरेज
8GB रैम + 256GB स्टोरेज
ऑपरेटिंग सिस्टम
एंड्रॉइड 15
ऑडियो
4 स्पीकर्स, डॉल्बी एटमस सपोर्ट
कनेक्टिविटी
केवल वाई-फाई

क्यों खरीदें

...

बड़ा और शार्प 2.5K डिस्प्ले

...

लेटेस्ट एंड्रॉइड 15

...

पेन सपोर्ट, स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी

...

डॉल्बी एटमस के साथ शानदार साउंड

...

ज्यादा रैम और स्टोरेज

क्यों खोजें विकल्प

...

सिम कार्ड सपोर्ट नहीं

...

फास्ट चार्जिंग की जानकारी नहीं

...

गेमिंग के लिए हाई-एंड नहीं

इसकी एमआरपी 20,000 रुपये है। इसे 35% डिस्काउंट के साथ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11 इंच की बड़ी FHD डिस्प्ले दी गई है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलती है, जिसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और एंड्रॉइड आधारित सिस्टम इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए सही बनाते हैं। डॉल्बी एटमस वाले क्वाड स्पीकर्स साउंड को शानदार बनाते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
11 इंच FHD डिस्प्ले, 90Hz
प्रोसेसर
ऑक्टा-कोर प्रोसेसर
रैम और स्टोरेज
4GB रैम + 64GB स्टोरेज
कैमरा
13MP रियर कैमरा
ऑडियो
क्वाड स्पीकर्स, डॉल्बी एटमस
कनेक्टिविटी
केवल वाई-फाई

क्यों खरीदें

...

90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद डिस्प्ले

...

डॉल्बी एटमस के साथ दमदार साउंड

...

बड़ी 11 इंच स्क्रीन

...

रोजमर्रा के कामों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस

...

किफायती कीमत में अच्छा फीचर सेट

क्यों खोजें विकल्प

...

4GB रैम हैवी मल्टीटास्किंग के लिए कम

...

सिम कार्ड सपोर्ट नहीं

...

स्टोरेज जल्दी भर सकती है

इसे 12% डिस्काउंट के साथ 14,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11 इंच (27.94 सेमी) की बड़ी 2.5K डिस्प्ले दी गई है, जो बहुत शार्प और क्लियर विजुअल देती है। टैबलेट में एक्टिव पेन सपोर्ट मिलता है, जिससे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स आसानी से नोट्स और ड्रॉइंग कर सकते हैं। 9000mAh की बड़ी बैटरी पूरे दिन आराम से चलती है। HyperOS 2 और AI फीचर्स इसे स्मार्ट और फास्ट बनाते हैं। डॉल्बी एटमस के साथ साउंड क्वालिटी भी शानदार है।

Specifications

डिस्प्ले
11 इंच 2.5K शार्प और क्लियर डिस्प्ले
रैम और स्टोरेज
4GB रैम + 128GB
बैटरी
9000mAh, ऑल-डे बैकअप
ऑपरेटिंग सिस्टम
HyperOS 2
ऑडियो
डॉल्बी एटमस सपोर्ट
पेन सपोर्ट
एक्टिव पेन सपोर्ट
कनेक्टिविटी
केवल वाई-फाई

क्यों खरीदें

...

2.5K हाई-रिजोल्यूशन डिस्प्ले

...

बड़ी 9000mAh बैटरी

...

एक्टिव पेन सपोर्ट

...

डॉल्बी एटमस के साथ बेहतरीन साउंड

...

HyperOS 2 और AI फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

4GB रैम हैवी मल्टीटास्किंग के लिए सीमित

...

सिम कार्ड सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 27% डिस्काउंट के साथ 15,999 रुपये है। इसे हर महीने 562 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11 इंच की बड़ी FHD डिस्प्ले दी गई है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद और क्लियर विजुअल देती है। टैबलेट में स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर दिया गया है, जो सामान्य मल्टीटास्किंग को आसानी से संभाल लेता है। 8300mAh की बैटरी लंबे समय तक चलती है। एंड्रॉइड 14 और क्वाड स्पीकर्स इसे और भी उपयोगी बनाते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
11 इंच FHD डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट
प्रोसेसर
क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680
रैम और स्टोरेज
4GB रैम + 128GB स्टोरेज (1TB तक एक्सपेंडेबल)
बैटरी
8300mAh बैटरी
ऑपरेटिंग सिस्टम
एंड्रॉइड 14
ऑडियो
क्वाड स्पीकर्स
कनेक्टिविटी
केवल वाई-फाई

क्यों खरीदें

...

90Hz रिफ्रेश रेट वाली स्मूद डिस्प्ले

...

एंड्रॉइड 14 आउट-ऑफ-द-बॉक्स

...

बड़ी बैटरी और अच्छा बैकअप

क्यों खोजें विकल्प

...

4GB रैम हैवी यूज के लिए कम

...

फास्ट चार्जिंग का जिक्र नहीं

...

केवल वाई-फाई मॉडल, सिम सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 19,999 रुपये है। इसे 10% डिस्काउंट के साथ 17,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11.35 इंच की 2.4K LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसका 7:5 रेशियो पढ़ने और मल्टीटास्किंग के लिए बहुत आरामदायक है। Eye Care फीचर आंखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। टैबलेट में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है, जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। डॉल्बी एटमस वाले क्वाड स्पीकर्स शानदार साउंड देते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
11.35 इंच 2.4K LCD, 7:5 रेशियो
रैम और स्टोरेज
8GB रैम + 128GB
ऑडियो
क्वाड स्पीकर्स, डॉल्बी एटमस
कनेक्टिविटी
केवल वाई-फाई

क्यों खरीदें

...

2.4K हाई-रेजोल्यूशन Eye Care डिस्प्ले

...

7:5 स्क्रीन रेशियो, पढ़ने के लिए बेहतरीन

...

8GB रैम से स्मूद मल्टीटास्किंग

...

डॉल्बी एटमस के साथ दमदार साउंड

क्यों खोजें विकल्प

...

सिम कार्ड सपोर्ट नहीं

...

हेवी गेमिंग के लिए सीमित

इसकी कीमत 29,999 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 14,700 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11.5 इंच की बड़ी 2K डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहद स्मूद अनुभव देती है। 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ यह टैबलेट मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है, वहीं 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज बड़े फाइल्स के लिए काफी है। MediaTek Helio G99 प्रोसेसर स्मूद परफॉर्मेंस देता है। 8360mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग इसे लंबे समय तक चलने वाला टैबलेट बनाती है।

Specifications

रैम और स्टोरेज
8GB रैम + 128GB स्टोरेज
डिस्प्ले
11.5 इंच 2K डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट
प्रोसेसर
मीडियाटेक हेलियो जी99
ऑपरेटिंग सिस्टम
realme UI 4.0, एंड्रॉइड 13 आधारित
कैमरा
8MP रियर कैमरा, 5MP फ्रंट कैमरा
बैटरी
8360mAh बैटरी

क्यों खरीदें

...

120Hz के साथ शानदार 2K डिस्प्ले

...

8GB रैम और 16GB डायनामिक RAM सपोर्ट

...

बहुत बड़ी एक्सपेंडेबल स्टोरेज (2TB तक)

...

दमदार बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग

...

हेलियो जी99 प्रोसेसर से स्मूद परफॉर्मेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

कैमरा औसत क्वालिटी का है

...

एंड्रॉइड 13 लेटेस्ट नहीं माना जाएगा

इसकी कीमत 32,990 रुपये है। इसे 52% डिस्काउंट के साथ 15,779 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 10.36 इंच की 2K IPS डिस्प्ले दी गई है, जिससे वीडियो और डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। टैबलेट में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है, जो हैवी फाइल्स और मल्टीटास्किंग के लिए काफी है। 16MP रियर और 8MP फ्रंट कैमरा ऑनलाइन क्लास और वीडियो कॉलिंग के लिए अच्छा है। एंड्रॉइड 14, फिंगरप्रिंट रीडर और 4G LTE कॉलिंग इसे और भी उपयोगी बनाते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
10.36 इंच 2K IPS डिस्प्ले
रैम और स्टोरेज
8GB रैम + 256GB स्टोरेज
कैमरा
16MP रियर कैमरा + 8MP फ्रंट कैमरा
ऑपरेटिंग सिस्टम
एंड्रॉइड 14
ऑडियो
क्वाड स्पीकर्स
कनेक्टिविटी
वाई-फाई + 4G LTE

क्यों खरीदें

...

2K IPS डिस्प्ले से शानदार विज़ुअल

...

4G LTE कॉलिंग सपोर्ट

...

8GB रैम और 256GB स्टोरेज

...

एंड्रॉइड 14 आउट-ऑफ-द-बॉक्स

...

फिंगरप्रिंट रीडर और प्रीमियम मेटल बॉडी

क्यों खोजें विकल्प

...

हेवी गेमिंग के लिए प्रोसेसर सीमित हो सकता है

...

थोड़ा भारी महसूस हो सकता है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
