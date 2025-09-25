बच्चों के लिए गेमिंग और एजुकेशन एक ही डिवाइस में, छप्परफाड़ डिस्काउंट के साथ फोन की कीमत में मिल रहा सैमसंग टैबलेट
Samsung Tablets: अगर आप टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सैमसंग कई ऑप्शन्स अमेजन पर उपलब्ध करा रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Samsung Tablets: सैमसंग टैबलेट्स अपनी बेहतरीन क्वालिटी और शानदार फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। यह पढ़ाई, ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लास और एंटरटेनमेंट के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। इनमें बड़ा डिस्प्ले, फास्ट प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। चाहें आपके बच्चे को पढ़ाई करनी हो या फिर आपको ऑफिस की पीपीटी बनानी हो, ये हर काम में आपकी मदद करेगा। इसमें एस-पेन सपोर्ट भी दिया गया है। इसमें आप आसानी से ड्रॉइंग भी बना सकते हैं।
1. Samsung Galaxy Tab S9, S Pen in-Box, 27.81 cm (11 inch) Dynamic AMOLED 2X Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi Tablet, Gray
इस सैमसंग टैबलेट की कीमत 81,900 रुपये है, जिसे 51% डिस्काउंट के साथ 39,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11 इंच का डायनेमिक एमोलेड 2एक्स डिस्प्ले है, जो बेहद क्लियर और ब्राइट विज़ुअल देता है। इसके साथ S Pen इन-बॉक्स मिलता है, जो नोट्स बनाने, ड्रॉइंग और क्रिएटिव वर्क में मदद करते हैं। इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे आप माइक्रोएसडी कार्ड से और बढ़ा सकते हैं। यह वाई-फाई सपोर्ट के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डायनेमिक एमोलेड 2एक्स
8GB रैम, स्मूद मल्टीटास्किंग
स्टोरेज एक्सपेंडेबल
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
सेलुलर नेटवर्क सपोर्ट नहीं
प्रीमियम प्राइस
भारी गेमिंग या 4K वीडियो एडिटिंग में लिमिटेड परफॉर्मेंस
2. Samsung Galaxy Tab S9 FE [Smartchoice], S Pen in-Box, RAM 6 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi, IP68 Tablet, Silver
इस टैबलेट की कीमत 44,999 रुपये है, जिसे 40% डिस्काउंट के साथ 26,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड से और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ एस-पेन भी मिलता है। इससे नोट्स लेना, ड्रॉइंग करना और क्रिएटिव काम करना आसान होता है। यह टैबलेट वाई-फाई सपोर्ट और IP68 वॉटर-प्रूफ रेटिंग के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
IP68 रेटिंग
6GB रैम
स्टोरेज एक्सपेंडेबल
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
मोबाइल डाटा सपोर्ट नहीं
प्रीमियम प्राइस
भारी गेमिंग या 4K वीडियो एडिटिंग में लिमिटेड परफॉर्मेंस
3. Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 31.50 cm (12.4 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, Gray
इसकी कीमत 55,999 रुपये है, जिसे 44% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा। इसे डिस्काउंट के बाद 31,129 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 1,509 रुपये देकर इसे खरीदा जा सकेगा। इसमें 12.4 इंच की WQXGA डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें एक्सीनोस 1380 प्रोसेसर है, जो फास्ट मल्टीटास्किंग और ऐप्स के लिए सही रहेगी। इसमें 8MP + 8MP रियर ड्यूल कैमरा और 12MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
12.4 इंच WQXGA डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट
पावरफुल एक्सीनोस 1380 प्रोसेसर
IP68 वॉटर-प्रूफ और डस्ट-प्रूफ
ड्यूल एकेजी स्पीकर्स
क्यों खोजें विकल्प
भारी गेमिंग या हाई-एंड 3D ऐप्स में लिमिटेड परफॉर्मेंस
प्रीमियम प्राइस, बजट यूजर्स के लिए महंगा
Wi-Fi और LTE/5G वेरिएंट अलग-अलग कीमत पर उपलब्ध
4. Samsung Galaxy Tab A9+ 27.94 cm (11.0 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi+5G, Tablet, Gray
इसकी कीमत 32,999 रुपये है। इसे 42% डिस्काउंट के साथ 18,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 921 रुपये की EMI के साथ इसे घर लाया जा सकता है। इसमें 11 इंच की WQXGA LCD डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद विजुअल देती है। इसमें क्वालकॉल स्नैपड्रैगन SM6375 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के ऐप्स और मल्टीटास्किंग के लिए सही रहेगा। इसमें 8MP रियर ऑटोफोकस और 5MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ WQXGA डिस्प्ले
क्वालिटी ऑडियो के लिए क्वाड स्पीकर्स
क्वालकॉम स्नैपड्रैगन SM6375 प्रोसेसर
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
LCD डिस्प्ले OLED जितना ब्राइट नहीं
हाई-एंड गेमिंग या 3D ऐप्स में लिमिटेड परफॉर्मेंस
5. Samsung Galaxy Tab S9 FE 27.69 cm (10.9 inch) Display, RAM 6 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, Gray
इस टैबलेट की कीमत 44,999 रुपये है। इस पर 38% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 27,680 रुपये हो जाती है। इसमें 10.9 इंच की WQXGA स्क्रीन दी गई है। इसमें एक्सीनोस 1380 प्रोसेसर है, जो ऐप्स और मल्टीटास्किंग के लिए पावरफुल परफॉर्मेंस देता है। इसमें 8MP रियर कैमरा और 12MP अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा मौजूद हैं। इसमें ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें 8000mAh बैटरी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ WQXGA डिस्प्ले
पावरफुल एक्सीनोस 1380 प्रोसेसर
एकेजी के ड्यूल स्पीकर्स
लंबी बैटरी लाइफ, 8000mAh
IP68 रेटिंग, वॉटर/डस्ट प्रूफ
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग में लिमिटेड परफॉर्मेंस
एस पेन फीचर्स प्रोफेशनल यूज के लिए सीमित
भारी मल्टीटास्किंग में थोड़ी हीटिंग
6. Samsung Galaxy Tab S10 Lite with AI, S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 inch) TFT LCD Display, 6 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray
इस टैबलेट की कीमत 36,999 रुपये है। इसे 20% डिस्काउंट के साथ 29,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 6.6 mm पतला और हल्का है, जिससे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें 10.9 इंच की बड़ी डिस्प्ले दी गई है। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद विज़ुअल्स मिलता है। इसमें डेडिकेटेड गैलेक्सी एआई की दी गई है। इसमें 8000mAh की बैटरी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
पतला और हल्का
90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद डिस्प्ले
S Pen इन-बॉक्स और गैलेक्सी एआई की
लंबी बैटरी लाइफ और सुपर-फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्रोफेशनल लेवल ग्राफिक टास्क के लिए लिमिटेड
कुछ AI फीचर्स इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर
7. Samsung Galaxy Tab S9, S Pen in-Box, 27.81 cm (11 inch) Dynamic AMOLED 2X Display, RAM 12 GB, ROM 256 GB Expandable, Wi-Fi Tablet, Graphite
इस टैबलेट की कीमत 36% डिस्काउंट के साथ 59,999 रुपये हो गई है। इसमें 11 इंच का डायनेमिक एमोलेड 2एक्स डिस्प्ले है, जो 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही 13MP रियर कैमरा और 12MP अल्ट्रा-वाइड फ्रंट कैमरा है। इसके साथ क्वाड स्पीकर्स भी दिए गए हैं। इसमें 8400mAh की बैटरी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
डायनेमिक एमोलेड 2 एक्स डिस्प्ले
स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर
IP68 वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ
लंबी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी स्क्रीन के कारण पोर्टेबलनेस थोड़ी कम
प्रीमियम कीमत कुछ यूजर्स के लिए ज्यादा
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।