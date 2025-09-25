बच्चों के लिए गेमिंग और एजुकेशन एक ही डिवाइस में, छप्परफाड़ डिस्काउंट के साथ फोन की कीमत में मिल रहा सैमसंग टैबलेट

Samsung Tablets: अगर आप टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सैमसंग कई ऑप्शन्स अमेजन पर उपलब्ध करा रहा है।

Samsung Tablets: सैमसंग टैबलेट्स अपनी बेहतरीन क्वालिटी और शानदार फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। यह पढ़ाई, ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लास और एंटरटेनमेंट के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। इनमें बड़ा डिस्प्ले, फास्ट प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। चाहें आपके बच्चे को पढ़ाई करनी हो या फिर आपको ऑफिस की पीपीटी बनानी हो, ये हर काम में आपकी मदद करेगा। इसमें एस-पेन सपोर्ट भी दिया गया है। इसमें आप आसानी से ड्रॉइंग भी बना सकते हैं।

इस सैमसंग टैबलेट की कीमत 81,900 रुपये है, जिसे 51% डिस्काउंट के साथ 39,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11 इंच का डायनेमिक एमोलेड 2एक्स डिस्प्ले है, जो बेहद क्लियर और ब्राइट विज़ुअल देता है। इसके साथ S Pen इन-बॉक्स मिलता है, जो नोट्स बनाने, ड्रॉइंग और क्रिएटिव वर्क में मदद करते हैं। इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे आप माइक्रोएसडी कार्ड से और बढ़ा सकते हैं। यह वाई-फाई सपोर्ट के साथ आता है।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच डायनेमिक एमोलेड 2एक्स रैम 8GB स्टोरेज 128 GB (एक्सपेंडेबल) कनेक्टिविटी वाई-फाई क्यों खरीदें डायनेमिक एमोलेड 2एक्स 8GB रैम, स्मूद मल्टीटास्किंग स्टोरेज एक्सपेंडेबल हल्का और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प सेलुलर नेटवर्क सपोर्ट नहीं प्रीमियम प्राइस भारी गेमिंग या 4K वीडियो एडिटिंग में लिमिटेड परफॉर्मेंस

इस टैबलेट की कीमत 44,999 रुपये है, जिसे 40% डिस्काउंट के साथ 26,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड से और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ एस-पेन भी मिलता है। इससे नोट्स लेना, ड्रॉइंग करना और क्रिएटिव काम करना आसान होता है। यह टैबलेट वाई-फाई सपोर्ट और IP68 वॉटर-प्रूफ रेटिंग के साथ आता है।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच डायनेमिक एमोलेड रैम 6GB स्टोरेज 128GB (एक्सपेंडेबल) कनेक्टिविटी वाई-फाई वॉटर/डस्ट प्रोटेक्शन IP68 क्यों खरीदें IP68 रेटिंग 6GB रैम स्टोरेज एक्सपेंडेबल हल्का और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प मोबाइल डाटा सपोर्ट नहीं प्रीमियम प्राइस भारी गेमिंग या 4K वीडियो एडिटिंग में लिमिटेड परफॉर्मेंस

इसकी कीमत 55,999 रुपये है, जिसे 44% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा। इसे डिस्काउंट के बाद 31,129 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 1,509 रुपये देकर इसे खरीदा जा सकेगा। इसमें 12.4 इंच की WQXGA डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें एक्सीनोस 1380 प्रोसेसर है, जो फास्ट मल्टीटास्किंग और ऐप्स के लिए सही रहेगी। इसमें 8MP + 8MP रियर ड्यूल कैमरा और 12MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Specifications डिस्प्ले 12.4 इंच प्रोसेसर एक्सीनोस 1380 रियर कैमरा 8MP + 8MP (अल्ट्रा वाइड) फ्रंट कैमरा 12MP अल्ट्रा वाइड स्पीकर्स एकेजी के ड्यूल स्पीकर्स बैटरी 8000mAh क्यों खरीदें 12.4 इंच WQXGA डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट पावरफुल एक्सीनोस 1380 प्रोसेसर IP68 वॉटर-प्रूफ और डस्ट-प्रूफ ड्यूल एकेजी स्पीकर्स क्यों खोजें विकल्प भारी गेमिंग या हाई-एंड 3D ऐप्स में लिमिटेड परफॉर्मेंस प्रीमियम प्राइस, बजट यूजर्स के लिए महंगा Wi-Fi और LTE/5G वेरिएंट अलग-अलग कीमत पर उपलब्ध

इसकी कीमत 32,999 रुपये है। इसे 42% डिस्काउंट के साथ 18,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 921 रुपये की EMI के साथ इसे घर लाया जा सकता है। इसमें 11 इंच की WQXGA LCD डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद विजुअल देती है। इसमें क्वालकॉल स्नैपड्रैगन SM6375 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के ऐप्स और मल्टीटास्किंग के लिए सही रहेगा। इसमें 8MP रियर ऑटोफोकस और 5MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Specifications डिस्प्ले 11.0 इंच WQXGA, 90Hz प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन SM6375 रियर कैमरा 8MP AF फ्रंट कैमरा 5MP FF स्पीकर्स सरांड साउंड के साथ क्वाड स्पीकर्स बैटरी 7040mAh क्यों खरीदें स्मूद 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ WQXGA डिस्प्ले क्वालिटी ऑडियो के लिए क्वाड स्पीकर्स क्वालकॉम स्नैपड्रैगन SM6375 प्रोसेसर हल्का और पोर्टेबल डिजाइन क्यों खोजें विकल्प LCD डिस्प्ले OLED जितना ब्राइट नहीं हाई-एंड गेमिंग या 3D ऐप्स में लिमिटेड परफॉर्मेंस

इस टैबलेट की कीमत 44,999 रुपये है। इस पर 38% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 27,680 रुपये हो जाती है। इसमें 10.9 इंच की WQXGA स्क्रीन दी गई है। इसमें एक्सीनोस 1380 प्रोसेसर है, जो ऐप्स और मल्टीटास्किंग के लिए पावरफुल परफॉर्मेंस देता है। इसमें 8MP रियर कैमरा और 12MP अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा मौजूद हैं। इसमें ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें 8000mAh बैटरी दी गई है।

Specifications डिस्प्ले 10.9 इंच WQXGA प्रोसेसर एक्सीनोस 1380 रियर कैमरा 8MP फ्रंट कैमरा 12MP अल्ट्रा वाइड स्पीकर्स एकेजी के ड्यूल स्पीकर्स बैटरी 8000mAh क्यों खरीदें स्मूद 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ WQXGA डिस्प्ले पावरफुल एक्सीनोस 1380 प्रोसेसर एकेजी के ड्यूल स्पीकर्स लंबी बैटरी लाइफ, 8000mAh IP68 रेटिंग, वॉटर/डस्ट प्रूफ क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड गेमिंग में लिमिटेड परफॉर्मेंस एस पेन फीचर्स प्रोफेशनल यूज के लिए सीमित भारी मल्टीटास्किंग में थोड़ी हीटिंग

इस टैबलेट की कीमत 36,999 रुपये है। इसे 20% डिस्काउंट के साथ 29,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 6.6 mm पतला और हल्का है, जिससे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें 10.9 इंच की बड़ी डिस्प्ले दी गई है। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद विज़ुअल्स मिलता है। इसमें डेडिकेटेड गैलेक्सी एआई की दी गई है। इसमें 8000mAh की बैटरी दी गई है।

Specifications डिस्प्ले 10.9 इंच WQXGA प्रोसेसर एक्सीनोस 1380 खास फीचर्स गैलेक्सी एआई की, थिन और लाइटवेट बैटरी 8000mAh, सुपर-फास्ट चार्जिंग क्यों खरीदें पतला और हल्का 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद डिस्प्ले S Pen इन-बॉक्स और गैलेक्सी एआई की लंबी बैटरी लाइफ और सुपर-फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प प्रोफेशनल लेवल ग्राफिक टास्क के लिए लिमिटेड कुछ AI फीचर्स इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर

इस टैबलेट की कीमत 36% डिस्काउंट के साथ 59,999 रुपये हो गई है। इसमें 11 इंच का डायनेमिक एमोलेड 2एक्स डिस्प्ले है, जो 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही 13MP रियर कैमरा और 12MP अल्ट्रा-वाइड फ्रंट कैमरा है। इसके साथ क्वाड स्पीकर्स भी दिए गए हैं। इसमें 8400mAh की बैटरी दी गई है।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच, डायनेमिक एमोलेड 2एक्स प्रोसेसर स्नैपड्रगन 8 जेन 2 कैमरा 13 MP रियर, 12 MP अल्ट्रा वाइड फ्रंट ऑडियो एकेजी के क्वाड स्पीकर्स बैटरी 8400mAh खास फीचर IP68 वेदरप्रूफ, एस पेन क्यों खरीदें डायनेमिक एमोलेड 2 एक्स डिस्प्ले स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर IP68 वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ लंबी बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प बड़ी स्क्रीन के कारण पोर्टेबलनेस थोड़ी कम प्रीमियम कीमत कुछ यूजर्स के लिए ज्यादा

