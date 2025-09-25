अमेजन सेल में आम जनता की निकली लॉटरी, हजारों रुपये सस्ते हो गए iPad, फिसल न जाए ऑफर Price Drop iPad on Amazon Great Indian Festival Sale 2025 Offers and Deals, Smartphones-tabs Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़स्मार्टफोन - टैबPrice Drop iPad on Amazon Great Indian Festival Sale 2025 Offers and Deals

अमेजन सेल में आम जनता की निकली लॉटरी, हजारों रुपये सस्ते हो गए iPad, फिसल न जाए ऑफर

iPad Price Drop: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 के दौरान आईपैड को काफी कम कीमत में खरीदा जा सकेगा। ये शानदार पिक्चर क्वालिटी के साथ आते हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 06:30 AM
iPad Price Drop: Apple iPad पर अमेजन सेल के दौरान काफी डिस्काउंट उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे यह और भी किफायती हो जाते हैं। पहले जो iPad केवल प्रीमियम कीमत पर मिलता था, अब वही टैबलेट कम दाम में उपलब्ध है और लोग आसानी से इसे खरीद सकते हैं। चाहें पढ़ाई करनी हो या फिर ऑफिस का काम, ये हर बार आपकी जरूरत को पूरा करने में मदद करता है। बड़ा डिस्प्ले, फास्ट प्रोसेसर और लंबा बैटरी बैकअप इसे परफेक्ट च्वाइस बनाता है।

इस एमआरपी की कीमत 44,900 रुपये है। इसे 22% डिस्काउंट के साथ 34,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 1,692 रुपये EMI देकर भी इसे उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें A14 बायोनिक चिपसेट दिया गया है, जो फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन है। इसका 10.9 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले वीडियो, स्टडी और एंटरटेनमेंट के लिए सही रहेगा। इसमें Wi-Fi 6 सपोर्ट, Touch ID सपोर्ट मौजूद है।

Specifications

प्रोसेसर
A14 बायोनिक चिपसेट
डिस्प्ले
10.9 इंच लिक्विड रेटीना
स्टोरेज
64GB
कैमरा
12MP फ्रंट + 12MP बैक
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6
सिक्योरिटी
टच आईडी

क्यों खरीदें

...

A14 बायोनिक चिपसेट

...

12MP कैमरा

...

हल्का और स्टाइलिश डिजाइन

...

Wi-Fi 6 से फास्ट और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 64GB स्टोरेज (एक्सपेंडेबल नहीं)

यह आईपैड 59,900 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसे 23% डिस्काउंट के साथ 45,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। पुरानी डिवाइस को एक्सचेंज कर 43,200 रुपये तक डिस्काउंट मिल जाएगा। यह बेहद ही पावरफुल और स्टाइलिश टैबलेट है, जो खास तौर पर Apple Intelligence के लिए बनाया गया है। इसमें सुपर-फास्ट M3 चिप दी गई है, जो स्मूद मल्टीटास्किंग, हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग और क्रिएटिव वर्क के लिए सही रहेगा। इसका 11 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले दिया गया है।

Specifications

प्रोसेसर
M3 Chip
डिस्प्ले
11 इंच लिक्विड रेटीना
स्टोरेज
128GB
कैमरा
12MP फ्रंट + 12MP बैक
कनेक्टिविटी
वाई-फाई 6E
सिक्योरिटी
टच आईडी

क्यों खरीदें

...

लेटेस्ट M3 चिप से अल्ट्रा-फास्ट परफॉर्मेंस

...

Apple Intelligence (AI) फीचर्स

...

12MP कैमरे से प्रोफेशनल क्वालिटी फोटो और वीडियो

...

Wi-Fi 6E से सुपर-फास्ट और स्टेबल इंटरनेट

...

हल्का और प्रीमियम डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

यह कंपनी के लेटेस्ट मॉडल्स में से एक है। इसकी कीमत 1,04,900 रुपये है। इसे हर महीने 5,086 रुपये EMI देकर भी घर लाया जा सकता है। यह 24 महीने का प्लान है। इसमें M2 चिप दी गई है, जो मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए स्मूद परफॉर्मेंस देती है। इसका 13 इंच का लिक्विड रेटीना डिस्प्ले कमाल का वीडियो एक्सपीरियंस देता है। इसमें 256GB स्टोरेज, 12MP लैंडस्केप फ्रंट कैमरा और 12MP बैक कैमरा मिलता है। इसमें Wi-Fi 6E + 5G सेलुलर (ई-सिम) का सपोर्ट है।

Specifications

प्रोसेसर
Apple M2 Chip
डिस्प्ले
13 इंच लिक्विड रेटीना
स्टोरेज
256GB
कैमरा
12MP लैंडस्केप फ्रंट + 12MP बैक
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6E + 5G सेलुलर (ई-सिम)

क्यों खरीदें

...

बड़ा 13 इंच का डिस्प्ले

...

पावरफुल M2 चिप

...

256GB स्टोरेज

...

12MP लैंडस्केप कैमरा

...

Wi-Fi 6E + 5G सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

चार्जर और कुछ एक्सेसरीज अलग से खरीदनी होंगी

...

स्टोरेज एक्सपेंड नहीं की जा सकती

...

iPad Air सीरीज के हिसाब से कीमत थोड़ी ज्यादा

इस टैबलेट की कीमत 1,81,099 रुपये है। इसे हर महीने 8,781 रुपये EMI देकर भी घर लाया जा सकता है। इसके साथ 51,200 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। इसमें M4 चिप लगी है, जो सुपरकंप्यूटर जैसी परफॉर्मेंस देती है। चाहे वह 4K वीडियो एडिटिंग हो, 3D डिजाइनिंग हो या हाई-एंड गेमिंग, हगर किसी के लिए यह सही रहेगा। इसका अल्ट्रा रेटीना एक्सडीआर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 2TB स्टोरेज मिलती है। इसमें Wi-Fi 6E + 5G सेलुलर (ई-सिम) का सपोर्ट है।

Specifications

प्रोसेसर
Apple M4 Chip
डिस्प्ले
11 इंच अल्ट्रा रेटीना एक्सडीआर
स्टोरेज
2TB
कैमरा
12MP फ्रंट + 12MP बैक + LiDAR स्कैनर
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6E + 5G सेलुलर (ई-सिम)

क्यों खरीदें

...

M4 चिपसेट

...

अल्ट्रा रेटीना एक्सडीआर डिस्प्ले

...

2TB स्टोरेज

...

LiDAR स्कैनर

...

12MP कैमरा

...

Wi-Fi 6E + 5G सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

बहुत महंगा, हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं

इस आईपैड की कीमत 1,79,900 रुपये है। इसे 24 महीने तक हर महीने 8,723 रुपये देकर इसे घर लाया जा सकता है। इसमें नई M4 चिप लगी है, जो मल्टीटास्किंग, हाई-एंड गेमिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे हेवी काम को बेहद स्मूद बना देती है। इसका अल्ट्रा रेटीना एक्सडीआरडिस्प्ले मौजूद है इसमें 1TB स्टोरेज दी गई है, जो बड़ी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और वीडियो के लिए काफी है। इसमें 12MP फ्रंट और 12MP बैक कैमरा के साथ LiDAR स्कैनर भी दिया गया है।

Specifications

प्रोसेसर
Apple M4 Chip
डिस्प्ले
11 इंच अल्ट्रा रेटीना एक्सडीआर
स्टोरेज
1TB
कैमरा
12MP फ्रंट + 12MP बैक + LiDAR स्कैनर
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6E + 5G सेलुलर (ई-सिम)

क्यों खरीदें

...

M4 चिप- सुपरफास्ट परफॉर्मेंस

...

अल्ट्रा रेटीना एक्सडीआर डिस्प्ले

...

1TB स्टोरेज

...

LiDAR स्कैनर

...

Wi-Fi 6E + 5G सपोर्ट

...

12MP कैमरा

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत काफी ज्यादा

...

चार्जर और एक्सेसरीज (कीबोर्ड, पेंसिल) अलग से खरीदनी पड़ती हैं

इस आईपैड की कीमत 49,900 रुपये है, लेकिन इसे 48,400 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 8.3 इंच का लिक्विड रेटीना डिस्प्ले मौजूद है, जो शार्प डिस्प्ले क्वालिटी देता है। इसमें 128GB स्टोरेज है, जो स्टडी, ऑफिस वर्क और एंटरटेनमेंट के लिए काफी है। इसके साथ ही 12MP फ्रंट और 12MP बैक कैमरा से वीडियो कॉल और फोटोग्राफी दोनों शानदार होती हैं। इसमें Wi-Fi 6E का सपोर्ट है।

Specifications

प्रोसेसर
A17 Pro Chip
डिस्प्ले
8.3 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले
स्टोरेज
128GB
कैमरा
12MP फ्रंट + 12MP बैक
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6E
सिक्योरिटी
टच आईडी

क्यों खरीदें

...

कॉम्पैक्ट और हल्का

...

A17 Pro चिप

...

12MP कैमरे

...

Wi-Fi 6E

क्यों खोजें विकल्प

...

स्क्रीन साइज छोटा

...

128GB स्टोरेज भारी यूजर्स के लिए कम

...

एक्सेसरीज (कीबोर्ड, पेंसिल) अलग से खरीदनी पड़ेंगी

इस आईपैड की कीमत 94,900 रुपये है। हर महीने 4,601 रुपये देकर इसे खरीदा जा सकेगा। इसका 8.3 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले दी गई है, जो पढ़ाई और मूवी के लिए सही रहेगा। यह 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिससे आप ढेर सारी फाइलें, फोटो, वीडियो और ऐप्स स्टोर कर सकते हैं। इसमें Wi-Fi 6E और 5G सेलुलर का सपोर्ट है। इसमें 12MP फ्रंट और बैक कैमरा दिया गया है।

Specifications

प्रोसेसर
A17 Pro Chip
डिस्प्ले
8.3 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले
स्टोरेज
512GB
कैमरा
12MP फ्रंट + 12MP बैक
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6E + 5G सेलुलर
सिक्योरिटी
टच आईडी

क्यों खरीदें

...

कॉम्पैक्ट और हल्का

...

A17 Pro चिप

...

512GB स्टोरेज

...

5G सेलुलर + Wi-Fi 6E-

...

12MP कैमरे

क्यों खोजें विकल्प

...

छोटी स्क्रीन

...

प्राइस ज्यादा

...

एक्सेसरीज (कीबोर्ड, पेंसिल) अलग से खरीदनी पड़ेंगी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

