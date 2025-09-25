अमेजन सेल में आम जनता की निकली लॉटरी, हजारों रुपये सस्ते हो गए iPad, फिसल न जाए ऑफर
iPad Price Drop: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 के दौरान आईपैड को काफी कम कीमत में खरीदा जा सकेगा। ये शानदार पिक्चर क्वालिटी के साथ आते हैं।
iPad Price Drop: Apple iPad पर अमेजन सेल के दौरान काफी डिस्काउंट उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे यह और भी किफायती हो जाते हैं। पहले जो iPad केवल प्रीमियम कीमत पर मिलता था, अब वही टैबलेट कम दाम में उपलब्ध है और लोग आसानी से इसे खरीद सकते हैं। चाहें पढ़ाई करनी हो या फिर ऑफिस का काम, ये हर बार आपकी जरूरत को पूरा करने में मदद करता है। बड़ा डिस्प्ले, फास्ट प्रोसेसर और लंबा बैटरी बैकअप इसे परफेक्ट च्वाइस बनाता है।
1. Apple iPad (10th Generation): with A14 Bionic chip, 27.69 cm (10.9″) Liquid Retina Display, 64GB, Wi-Fi 6, 12MP front/12MP Back Camera, Touch ID, All-Day Battery Life – Pink
इस एमआरपी की कीमत 44,900 रुपये है। इसे 22% डिस्काउंट के साथ 34,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 1,692 रुपये EMI देकर भी इसे उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें A14 बायोनिक चिपसेट दिया गया है, जो फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन है। इसका 10.9 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले वीडियो, स्टडी और एंटरटेनमेंट के लिए सही रहेगा। इसमें Wi-Fi 6 सपोर्ट, Touch ID सपोर्ट मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
A14 बायोनिक चिपसेट
12MP कैमरा
हल्का और स्टाइलिश डिजाइन
Wi-Fi 6 से फास्ट और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 64GB स्टोरेज (एक्सपेंडेबल नहीं)
2. Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray
यह आईपैड 59,900 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसे 23% डिस्काउंट के साथ 45,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। पुरानी डिवाइस को एक्सचेंज कर 43,200 रुपये तक डिस्काउंट मिल जाएगा। यह बेहद ही पावरफुल और स्टाइलिश टैबलेट है, जो खास तौर पर Apple Intelligence के लिए बनाया गया है। इसमें सुपर-फास्ट M3 चिप दी गई है, जो स्मूद मल्टीटास्किंग, हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग और क्रिएटिव वर्क के लिए सही रहेगा। इसका 11 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट M3 चिप से अल्ट्रा-फास्ट परफॉर्मेंस
Apple Intelligence (AI) फीचर्स
12MP कैमरे से प्रोफेशनल क्वालिटी फोटो और वीडियो
Wi-Fi 6E से सुपर-फास्ट और स्टेबल इंटरनेट
हल्का और प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं
कीमत थोड़ी ज्यादा
3. Apple iPad Air 13″ (M2): Liquid Retina Display, 256GB, Landscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera, Wi-Fi 6E + 5G Cellular with eSIM, Touch ID, All-Day Battery Life — Starlight
यह कंपनी के लेटेस्ट मॉडल्स में से एक है। इसकी कीमत 1,04,900 रुपये है। इसे हर महीने 5,086 रुपये EMI देकर भी घर लाया जा सकता है। यह 24 महीने का प्लान है। इसमें M2 चिप दी गई है, जो मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए स्मूद परफॉर्मेंस देती है। इसका 13 इंच का लिक्विड रेटीना डिस्प्ले कमाल का वीडियो एक्सपीरियंस देता है। इसमें 256GB स्टोरेज, 12MP लैंडस्केप फ्रंट कैमरा और 12MP बैक कैमरा मिलता है। इसमें Wi-Fi 6E + 5G सेलुलर (ई-सिम) का सपोर्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा 13 इंच का डिस्प्ले
पावरफुल M2 चिप
256GB स्टोरेज
12MP लैंडस्केप कैमरा
Wi-Fi 6E + 5G सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
चार्जर और कुछ एक्सेसरीज अलग से खरीदनी होंगी
स्टोरेज एक्सपेंड नहीं की जा सकती
iPad Air सीरीज के हिसाब से कीमत थोड़ी ज्यादा
4. Apple iPad Pro 11″ (M4): Ultra Retina XDR Display, 2TB, 12MP Front Camera / 12MP Back Camera, LiDAR Scanner, Wi-Fi 6E + 5G Cellular with eSIM, All-Day Battery Life, Standard Glass — Space Black
इस टैबलेट की कीमत 1,81,099 रुपये है। इसे हर महीने 8,781 रुपये EMI देकर भी घर लाया जा सकता है। इसके साथ 51,200 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। इसमें M4 चिप लगी है, जो सुपरकंप्यूटर जैसी परफॉर्मेंस देती है। चाहे वह 4K वीडियो एडिटिंग हो, 3D डिजाइनिंग हो या हाई-एंड गेमिंग, हगर किसी के लिए यह सही रहेगा। इसका अल्ट्रा रेटीना एक्सडीआर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 2TB स्टोरेज मिलती है। इसमें Wi-Fi 6E + 5G सेलुलर (ई-सिम) का सपोर्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
M4 चिपसेट
अल्ट्रा रेटीना एक्सडीआर डिस्प्ले
2TB स्टोरेज
LiDAR स्कैनर
12MP कैमरा
Wi-Fi 6E + 5G सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
बहुत महंगा, हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं
5. Apple iPad Pro 11″ (M4): Ultra Retina XDR Display, 1TB, 12MP Front Camera / 12MP Back Camera, LiDAR Scanner, Wi-Fi 6E + 5G Cellular with eSIM, All-Day Battery Life, Standard Glass — Space Black
इस आईपैड की कीमत 1,79,900 रुपये है। इसे 24 महीने तक हर महीने 8,723 रुपये देकर इसे घर लाया जा सकता है। इसमें नई M4 चिप लगी है, जो मल्टीटास्किंग, हाई-एंड गेमिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे हेवी काम को बेहद स्मूद बना देती है। इसका अल्ट्रा रेटीना एक्सडीआरडिस्प्ले मौजूद है इसमें 1TB स्टोरेज दी गई है, जो बड़ी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और वीडियो के लिए काफी है। इसमें 12MP फ्रंट और 12MP बैक कैमरा के साथ LiDAR स्कैनर भी दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
M4 चिप- सुपरफास्ट परफॉर्मेंस
अल्ट्रा रेटीना एक्सडीआर डिस्प्ले
1TB स्टोरेज
LiDAR स्कैनर
Wi-Fi 6E + 5G सपोर्ट
12MP कैमरा
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी ज्यादा
चार्जर और एक्सेसरीज (कीबोर्ड, पेंसिल) अलग से खरीदनी पड़ती हैं
6. Apple iPad Mini (A17 Pro): Apple Intelligence, 21.08 cm (8.3″) Liquid Retina Display, 128GB, Wi-Fi 6E, 12MP Front/12MP Back Camera, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue
इस आईपैड की कीमत 49,900 रुपये है, लेकिन इसे 48,400 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 8.3 इंच का लिक्विड रेटीना डिस्प्ले मौजूद है, जो शार्प डिस्प्ले क्वालिटी देता है। इसमें 128GB स्टोरेज है, जो स्टडी, ऑफिस वर्क और एंटरटेनमेंट के लिए काफी है। इसके साथ ही 12MP फ्रंट और 12MP बैक कैमरा से वीडियो कॉल और फोटोग्राफी दोनों शानदार होती हैं। इसमें Wi-Fi 6E का सपोर्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और हल्का
A17 Pro चिप
12MP कैमरे
Wi-Fi 6E
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन साइज छोटा
128GB स्टोरेज भारी यूजर्स के लिए कम
एक्सेसरीज (कीबोर्ड, पेंसिल) अलग से खरीदनी पड़ेंगी
7. Apple iPad mini (A17 Pro): Apple Intelligence, 21.08 cm (8.3″) Liquid Retina Display, 512GB, Wi-Fi 6E + 5G Cellular, 12MP Front/12MP Back Camera, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Grey
इस आईपैड की कीमत 94,900 रुपये है। हर महीने 4,601 रुपये देकर इसे खरीदा जा सकेगा। इसका 8.3 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले दी गई है, जो पढ़ाई और मूवी के लिए सही रहेगा। यह 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिससे आप ढेर सारी फाइलें, फोटो, वीडियो और ऐप्स स्टोर कर सकते हैं। इसमें Wi-Fi 6E और 5G सेलुलर का सपोर्ट है। इसमें 12MP फ्रंट और बैक कैमरा दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और हल्का
A17 Pro चिप
512GB स्टोरेज
5G सेलुलर + Wi-Fi 6E-
12MP कैमरे
क्यों खोजें विकल्प
छोटी स्क्रीन
प्राइस ज्यादा
एक्सेसरीज (कीबोर्ड, पेंसिल) अलग से खरीदनी पड़ेंगी
