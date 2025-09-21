Amazon Great Indian Festival Sale 2025 पर ऑफर्स का लगा तांता, डिस्प्ले-साउंड के मामले में महंगे टैबलेट्स भी भर रहे पानी
Pre Deals Tablets: नया टैबलेट खरीदने का यह एकदम सही मौका है। शानदार डिस्प्ले से लेकर दमदार साउंड तक, यहां दिए गए ऑप्शन्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे।
Pre Deals Tablets: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से पहले टैबलेट्स पर फ्री डील्स लाइव हो चुकी हैं। ये टैबलेट्स पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, एंटरटेनमेंट और ऑफिस वर्क के लिए बेहतरीन रहेंगे। इनमें आपको बड़ा डिस्प्ले, हाई रेजोल्यूशन और स्मूद परफॉर्मेंस की सुविधा मिलती है। कई ऐप्स को एक साथ चलाने के लिए 8 जीबी रैम या 12 जीबी रैम दी गई है। साथ ही 256 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है। अगर आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कोई डिवाइस, प्रोफेशनल वर्क के लिए स्मार्ट गैजेट या एंटरटेनमेंट के लिए बड़ी स्क्रीन चाहते हैं, तो ये प्री डील्स बेस्ट रहेंगी।
इस टैबलेट की कीमत 44,999 रुपये है, जिसे 22% डिस्काउंट के साथ 34,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 5,833 रुपये की EMI देकर भी इसे घर लाया जा सकता है। यह टैबलेट उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई, काम और एंटरटेनमेंट सबकुछ एक ही डिवाइस पर करना चाहते हैं। इसमें 10.9 इंच का WQXGA डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद और क्लियर विज़ुअल देता है। इसका एक्सीनोस 1380 चिपसेट तेज परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही 12MP अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा और 8MP रियर कैमरा मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्प्ले और 90Hz स्मूद विज़ुअल
पावरफुल एक्सीनोस 1380 प्रोसेसर
बेहतरीन फ्रंट कैमरा वीडियो कॉलिंग के लिए
बड़ी बैटरी बैकअप
वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट + S Pen
क्यों खोजें विकल्प
चार्जिंग स्पीड औसत
बैक कैमरा नॉर्मल क्वालिटी का
हाई-एंड गेमिंग में थोड़ी लिमिटेशन
इस टैबलेट की कीमत 18,999 रुपये है। इसकी ओरिजिनल कीमत 21,999 रुपये है और इस पर 14% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ 17,900 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी मौजूद है। इसमें 11.35 इंच 2.4K डिस्प्ले है, जो रेडफिट आई केयर टेक्नोलॉजी के साथ आता है इसमें डॉल्बी एटमस क्वाड स्पीकर्स हैं, जो आपको सिनेमा जैसा साउंड एक्सपीरियंस देते हैं। यह टैबलेट 4G LTE कॉलिंग और वाई-फाई कनेक्टिविटी दोनों सपोर्ट करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले
डॉल्बी एटमस साउंड के साथ शानदार ऑडियो
LTE कॉलिंग + वाई-फाई सपोर्ट
स्टोरेज 1TB तक बढ़ाने का विकल्प
अच्छा बैलेंस पढ़ाई और एंटरटेनमेंट के लिए
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED डिस्प्ले नहीं, सिर्फ LCD
हैवी गेमिंग के लिए थोड़ा लिमिटेड
बैक कैमरा बेसिक क्वालिटी का
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 31,000 रुपये है, जिसे 61% डिस्काउंट के साथ 11,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11 इंच का FHD डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट, 400 निट्स ब्राइटनेस से लैस है। यह वीडियो और पढ़ाई दोनों के एक्सपीरियंस को कमाल का बनाता है। इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है, जिसे आप 1TB तक बढ़ा सकते हैं। इसमें क्वाड स्पीकर्स दिए गए हैं, जो डॉल्बी एटमस के साथ आता है। इसमें ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। यह वाई-फाई सपोर्ट के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और स्मूद 90Hz डिस्प्ले
डॉल्बी एटमस के साथ शानदार साउंड
1TB तक स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प
स्टडी और मल्टीमीडिया के लिए अच्छा
क्यों खोजें विकल्प
केवल Wi-Fi, SIM/4G सपोर्ट नहीं
गेमिंग के लिए परफॉर्मेंस औसत
फ्रंट कैमरा बेसिक क्वालिटी का
इस टैबलेट की कीमत 25,999 रुपये है। इस पर 35% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 16,999 रुपये हो जाती है। इसमें 11.5 इंच का 2K डिस्प्ले दिया गया है ,जो शार्प और क्लियर विजुअल्स देता है। इसमें स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर और 7GB रैम दी गई है। इसमें 128GB स्टोरेज दी गई है, जिसमें काफी डाटा और ऐप्स आसानी से स्टोर रख सकते हैं। इसमें 6 स्पीकर्स दिए गए हैं, जो कमाल का साउंड एक्सपीरियंस देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और शार्प 2K डिस्प्ले
6 स्पीकर्स के साथ शानदार साउंड
लंबी बैटरी लाइफ (13 घंटे तक)
प्रीमियम मेटल बॉडी डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल वाई-फाई, SIM/4G सपोर्ट नहीं
कैमरा क्वालिटी बेसिक
हाई-एंड गेमिंग के लिए उतना पावरफुल नहीं
इस टैबलेट की कीमत 49,000 रुपये है। इस पर 38% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 30,499 रुपये रह जाती है। एक प्रीमियम टैबलेट है, जो खासकर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 12.7 इंच का 3K मैट पेपर-लाइक डिस्प्ले है, जो पढ़ाई और नोट्स लिखने के लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 प्रोसेसर, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है। इसमें पेन प्लस, 4 JBL स्पीकर्स, और 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
पेपर-लाइक डिस्प्ले
144Hz स्मूद रिफ्रेश रेट
पावरफुल प्रोसेसर और स्टोरेज
JBL स्पीकर्स से दमदार साउंड
पेन प्लस और 45W फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
SIM/4G सपोर्ट की कमी
कीमत थोड़ी ज्यादा
इस टैबलेट को 23% डिस्काउंट के साथ 30,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 1,503 रुपये की EMI देकर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें 11.2 इंच का 3.2K नैनो टेक्सचर डिस्प्ले दिया गया है, जो एंटी-रिफ्लैक्टिव और एंटी-ग्लेयर तकनीक दी गई है इससे पढ़ाई, वीडियो देखने और गेमिंग का एक्सपीरियंस कमाल का मिलेगा। इसमें स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 प्रोसेसर, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मौजूद है। यह HyperOS 2, डॉल्बी विजन एटमस सपोर्ट दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
3.2K हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले
पावरफुल स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 प्रोसेसर
12GB रैम + 256GB स्टोरेज से स्मूद परफॉर्मेंस
डॉल्बी विजन एटमस से दमदार साउंड और वीडियो एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
SIM/4G LTE सपोर्ट नहीं
बड़ी स्क्रीन के कारण थोड़ा भारी
कीमत बजट टैबलेट्स से ज्यादा
एप्पल का ये आईपैड 33,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। पुराना टैबलेट एक्सचेंज करने पर 32,250 रुपये तक का ऑफर दिया जाएगा। हर महीने 1,649 रुपये की EMI देकर भी इसे ऑर्डर किया जा सकेगा। यह एक प्रीमियम और पावरफुल टैबलेट है। इसमें A16 बायोनिक चिप दी गई है। इसका 11 इंच का लिक्विड रेटीना डिस्प्ले वीडियो, पढ़ाई और क्रिएटिव कामों के लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें 12MP फ्रंट और 12MP बैक कैमरा मौजूद है। यह वाई-फाई 6 सपोर्ट करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
A16 चिप से सुपरफास्ट परफॉर्मेंस
11″ लिक्विड रेटीना डिस्प्ले
12MP फ्रंट कैमरा ऑनलाइन क्लास/मीटिंग्स के लिए शानदार
लंबे समय तक चलने वाली बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
128GB स्टोरेज फिक्स्ड
महंगा प्राइस रेंज
