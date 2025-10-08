Lenovo की दीवाली सेल, 31 हजार वाला टैब खरीदें मात्र 990 रुपये में, सीधे 72% की छूट

अगर आप नया टैब खरीदने की सोच रहे हैं, तो Lenovo एक बेस्ट डील हो सकती है, जहां से सस्ते मे टैबलेट खरीद सकते हैं...

Wed, 8 Oct 2025 08:51 AM

अमेजन सेल में टैबलेट की खरीद पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में टैबलेट खरीद सकते हैं। लेनोवो टैबलेट पर 72 फीसद तक की छूट दी जा रही है। साथ ही बंपर एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। इससे आप टैबलेट को उसकी वास्तविक कीमत से बेहद कम दाम में खरीद पाएंगे, तो हम आपकी सुविधा के लिए लेनोवो लैपटॉप की वो डील लेकर आए हैं, जिस पर सबसे ज्यादा एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है..

इस Lenovo टैबलेट पर सीधे 56% की छूट और ₹24,000 तक बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स मिल रहे हैं। यह एक बजट-फ्रेंडली, फीचर-पैक्ड टैब है, जो खासतौर पर स्टूडेंट्स, सीनियर सिटिज़न्स और बेसिक फैमिली यूज़ के लिए परफेक्ट है। मेटल बॉडी, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो और एंड्रॉइड 14 के साथ इसकी परफॉर्मेंस कीमत के मुकाबले काफी बढ़िया है।

Specifications स्क्रीन साइज 10.1 इंच रिफ्रेश रेट 60Hz प्रोसेसर MediaTek Helio G85 Octa-Core OS Android 14 कैमरा 8MP Rear + 5MP Front बैटरी 5100mAh क्यों खरीदें Dolby Atmos के साथ Dual स्पीकर्स 1TB तक स्टोरेज एक्सपेंशन का सपोर्ट स्लीक मेटल डिज़ाइन बेहतर कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट बैटरी एवरेज कोई फास्ट चार्जिंग नहीं सिर्फ Wi-Fi मॉडल

यह Lenovo Idea Tab Pro उन लोगों के लिए जबरदस्त डील है जो टैबलेट में हाई-परफॉर्मेंस, बड़ी स्क्रीन, प्रीमियम डिजाइन और स्टाइलस सपोर्ट चाहते हैं। इसकी कीमत 48,999 है, जिसे अमेज पर 25,990 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 24,500 रुपये की छूट दी जा रही है। इस टैब के मेमोरी 1TB तक एक्सपेंडेबल है। साथ ही यह टैब गेमिंग, डिज़ाइनिंग और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट माना जाता है।

Specifications स्क्रीन साइज 12.7 इंच 3K LCD रिज़ोल्यूशन 2944 x 1840 पिक्सल रिफ्रेश रेट 144Hz ब्राइटनेस 400 निट्स प्रोसेसर MediaTek Dimensity 8300 OS Android बैटरी 10,200mAh क्यों खरीदें 3K Ultra-Clear डिस्प्ले 144Hz हाई रिफ्रेश रेट MediaTek Dimensity 8300 JBL Quad स्पीकर्स + Dolby Atmos 1TB तक स्टोरेज एक्सपेंडेबल क्यों खोजें विकल्प डिस्प्ले सिर्फ कुछ वेरिएंट्स में 3K स्क्रीन की वजह से बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है LTE (सिम) सपोर्ट नहीं वजन बहुत हल्का

इस पर सीधे 36% की छूट दी जा रही है। ऐसे में टैबलेट को 15,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस पर 15,500 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। ऐसे में लैपटॉप की कीमत बेहद कम रह जाती है। इसमें 11 इंच का 2.5K डिस्प्ले, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज औMediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ स्टाइलस पेन भी बॉक्स में शामिल है, जिससे यह एक कम्पलीट डिवाइस बन जाता है।

Specifications स्क्रीन साइज 11 इंच प्रोसेसर MediaTek Dimensity 6300 कैमरा 8MP रियर | 5MP फ्रंट बैटरी 7040mAh OS Android 15 क्यों खरीदें 2.5K हाई-रेज़ोल्यूशन डिस्प्ले 8GB RAM + 256GB स्टोरेज Pen इनबॉक्स – नोट्स, ड्रॉइंग और डिज़ाइन के लिए परफेक्ट Dolby Atmos के साथ 4 स्पीकर्स क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi only गेमिंग के लिए प्रोसेसर बेसिक कैमरा क्वालिटी एवरेज

इसे सीधे 46% की छूट के साथ 47,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम डिवाइस है। यह 12.7 इंच के शानदार डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट और 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर और 16GB रैम से लैस यह टैबलेट मल्टीटास्किंग और हाई-एंड ऐप्स को बखूबी हैंडल करता है। इसमें 10200mAh की दमदार बैटरी भी मौजूद है।

Specifications स्क्रीन साइज 12.7 इंच ब्राइटनेस 900 निट्स पीक प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ऑडियो 6 स्पीकर्स कैमरा फ्रंट 13MP बैटरी 10200mAh क्यों खरीदें अल्ट्रा-शार्प 3K डिस्प्ले के साथ स्मूद 144Hz रिफ्रेश रेट Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर 16GB RAM और 512GB स्टोरेज Harman/Kardon ट्यून किए गए 6 स्पीकर्स लंबी बैटरी लाइफ और 45W फास्ट चार्जिंग Pen और Keyboard सपोर्ट के साथ प्रोडक्टिविटी बूस्ट क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम कीमत पोर्टेबलिटी थोड़ी कम कोई 5G सपोर्ट नहीं

इस पर सीधी 46% की भारी छूट मिल रही है। ऐसे में टैब को 89,000 की जगह केवल 47,990 रुपये में खरीद पाएंगे। यह एक प्रीमियम और फीचर-पैक्ड टैबलेट है, जो खासतौर पर हाई-एंड यूज़र्स, डिज़ाइनर्स, कोडर्स और मल्टीटास्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें12.7 इंच का शानदार 3K डिस्प्ले, 144Hz का स्मूद रिफ्रेश रेट और दमदार Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट मिलता है।

Specifications डिस्प्ले 12.7 इंच 3K ब्राइटनेस 900 निट्स पीक प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ऑडियो 6 स्पीकर्स कैमरा फ्रंट: 13MP रियर 13MP + 2MP बैटरी 10,200mAh क्यों खरीदें 3K अल्ट्रा-क्लियर डिस्प्ले हैवी टास्क और गेमिंग के लिए जबरदस्त सिनेमा जैसा साउंड फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प बजट यूजर्स के लिए नहीं पोर्टेबिलिटी थोड़ा कम मोबाइल डेटा यूज़ के लिए SIM स्लॉट नहीं

इस टैब पर सीधे 71% की छूट मिल रही है। इसकी कीमत 5,999 रुपये हैं, जिसे करीब 5000 रुपये के एक्सचेंज ऑफर में खरीदा जा सकेगा। इसमें 10. इंच का HD IPS डिस्प्ले है, जो 1280x800 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन और 350 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। 2GB RAM और 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ यह टैबलेट माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट भी देता है।

Specifications स्क्रीन साइज 10.1 इंच प्रोसेसर 1.4 GHz Qualcomm Snapdragon MSM8917 Quad-Core कैमरा 5MP रियर फ्रंट कैमरा 2MP बैटरी 7000mAh क्यों खरीदें 10.1 इंच का बड़ा HD IPS डिस्प्ले 4G LTE सपोर्ट 7000mAh बैटरी Qualcomm Snapdragon Quad-Core प्रोसेसर माइक्रो SD कार्ड से स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 2GB RAM 350 निट्स ब्राइटनेस कॉलिंग सपोर्ट नहीं

इस पर सीधे 58% की छूट मिल रही है, जिसे 12000 रुपये एक्सचेंज ऑफर के बाद मात्र 990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल और फीचर-रिच टैबलेट है, जो खासतौर उन यूज़र्स के लिए है जिन्हें बड़े डिस्प्ले, स्मूद परफॉर्मेंस और दमदार ऑडियो चाहिए। इसमें 11 इंच का FHD+ डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट और 400 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है।

Specifications स्क्रीन साइज 11 इंच रिफ्रेश रेट 90Hz ब्राइटनेस 400 Nits प्रोसेसर Octa-Core प्रोसेसर कैमरा 13MP रियर | 8MP फ्रंट बैटरी 7040mAh क्यों खरीदें 11 इंच का बड़ा FHD+ डिस्प्ले 8GB RAM और 128GB स्टोरेज Dolby Atmos के साथ Quad स्पीकर्स IP52 रेटिंग से डस्ट और पानी का सुरक्षा कवच क्यों खोजें विकल्प कोई सेलुलर नेटवर्क सपोर्ट नहीं प्रोसेसर हाई-एंड गेमिंग सीमित

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।