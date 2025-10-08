Lenovo की दीवाली सेल, 31 हजार वाला टैब खरीदें मात्र 990 रुपये में, सीधे 72% की छूट
अगर आप नया टैब खरीदने की सोच रहे हैं, तो Lenovo एक बेस्ट डील हो सकती है, जहां से सस्ते मे टैबलेट खरीद सकते हैं...
अमेजन सेल में टैबलेट की खरीद पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में टैबलेट खरीद सकते हैं। लेनोवो टैबलेट पर 72 फीसद तक की छूट दी जा रही है। साथ ही बंपर एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। इससे आप टैबलेट को उसकी वास्तविक कीमत से बेहद कम दाम में खरीद पाएंगे, तो हम आपकी सुविधा के लिए लेनोवो लैपटॉप की वो डील लेकर आए हैं, जिस पर सबसे ज्यादा एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है..
1. Lenovo Tab| 10.1 Inch Display| Wi-Fi Only| 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB)| Metal Body| Dual Speakers with Dolby Atmos| Android 14| Color: Polar Blue
इस Lenovo टैबलेट पर सीधे 56% की छूट और ₹24,000 तक बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स मिल रहे हैं। यह एक बजट-फ्रेंडली, फीचर-पैक्ड टैब है, जो खासतौर पर स्टूडेंट्स, सीनियर सिटिज़न्स और बेसिक फैमिली यूज़ के लिए परफेक्ट है। मेटल बॉडी, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो और एंड्रॉइड 14 के साथ इसकी परफॉर्मेंस कीमत के मुकाबले काफी बढ़िया है।
Specifications
क्यों खरीदें
Dolby Atmos के साथ Dual स्पीकर्स
1TB तक स्टोरेज एक्सपेंशन का सपोर्ट
स्लीक मेटल डिज़ाइन
बेहतर कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
बैटरी एवरेज
कोई फास्ट चार्जिंग नहीं
सिर्फ Wi-Fi मॉडल
2. Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e
यह Lenovo Idea Tab Pro उन लोगों के लिए जबरदस्त डील है जो टैबलेट में हाई-परफॉर्मेंस, बड़ी स्क्रीन, प्रीमियम डिजाइन और स्टाइलस सपोर्ट चाहते हैं। इसकी कीमत 48,999 है, जिसे अमेज पर 25,990 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 24,500 रुपये की छूट दी जा रही है। इस टैब के मेमोरी 1TB तक एक्सपेंडेबल है। साथ ही यह टैब गेमिंग, डिज़ाइनिंग और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट माना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3K Ultra-Clear डिस्प्ले
144Hz हाई रिफ्रेश रेट
MediaTek Dimensity 8300
JBL Quad स्पीकर्स + Dolby Atmos
1TB तक स्टोरेज एक्सपेंडेबल
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले सिर्फ कुछ वेरिएंट्स में
3K स्क्रीन की वजह से बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है
LTE (सिम) सपोर्ट नहीं
वजन बहुत हल्का
3. Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|Wi-Fi| 11 Inch, 2.5K Display, 500 Nits Brightness| 8GB RAM + 256GB ROM (Expandable Up to 2TB) |Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos, Grey
इस पर सीधे 36% की छूट दी जा रही है। ऐसे में टैबलेट को 15,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस पर 15,500 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। ऐसे में लैपटॉप की कीमत बेहद कम रह जाती है। इसमें 11 इंच का 2.5K डिस्प्ले, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज औMediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ स्टाइलस पेन भी बॉक्स में शामिल है, जिससे यह एक कम्पलीट डिवाइस बन जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2.5K हाई-रेज़ोल्यूशन डिस्प्ले
8GB RAM + 256GB स्टोरेज
Pen इनबॉक्स – नोट्स, ड्रॉइंग और डिज़ाइन के लिए परफेक्ट
Dolby Atmos के साथ 4 स्पीकर्स
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi only
गेमिंग के लिए प्रोसेसर बेसिक
कैमरा क्वालिटी एवरेज
4. Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 128 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey
इसे सीधे 46% की छूट के साथ 47,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम डिवाइस है। यह 12.7 इंच के शानदार डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट और 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर और 16GB रैम से लैस यह टैबलेट मल्टीटास्किंग और हाई-एंड ऐप्स को बखूबी हैंडल करता है। इसमें 10200mAh की दमदार बैटरी भी मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-शार्प 3K डिस्प्ले के साथ स्मूद 144Hz रिफ्रेश रेट
Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर
16GB RAM और 512GB स्टोरेज
Harman/Kardon ट्यून किए गए 6 स्पीकर्स
लंबी बैटरी लाइफ और 45W फास्ट चार्जिंग
Pen और Keyboard सपोर्ट के साथ प्रोडक्टिविटी बूस्ट
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
पोर्टेबलिटी थोड़ी कम
कोई 5G सपोर्ट नहीं
5. Lenovo Yoga Tab Plus Smartchoice AI Tablet with Pen + Keyboard |12.7" Display, 3K Resolution, 144 Hz|16GB RAM, 512GB ROM|Snapdragon 8 Gen 3|10200 mAh|6 Speakers|USB 3.0 with DP-Out|1Year ADP Free|Teal
इस पर सीधी 46% की भारी छूट मिल रही है। ऐसे में टैब को 89,000 की जगह केवल 47,990 रुपये में खरीद पाएंगे। यह एक प्रीमियम और फीचर-पैक्ड टैबलेट है, जो खासतौर पर हाई-एंड यूज़र्स, डिज़ाइनर्स, कोडर्स और मल्टीटास्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें12.7 इंच का शानदार 3K डिस्प्ले, 144Hz का स्मूद रिफ्रेश रेट और दमदार Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3K अल्ट्रा-क्लियर डिस्प्ले
हैवी टास्क और गेमिंग के लिए जबरदस्त
सिनेमा जैसा साउंड
फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस
फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
बजट यूजर्स के लिए नहीं
पोर्टेबिलिटी थोड़ा कम
मोबाइल डेटा यूज़ के लिए SIM स्लॉट नहीं
6. Lenovo Tab4 10 Tablet (10.1 inch,16GB,Wi-Fi + 4G LTE, Non Calling) Slate Black
इस टैब पर सीधे 71% की छूट मिल रही है। इसकी कीमत 5,999 रुपये हैं, जिसे करीब 5000 रुपये के एक्सचेंज ऑफर में खरीदा जा सकेगा। इसमें 10. इंच का HD IPS डिस्प्ले है, जो 1280x800 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन और 350 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। 2GB RAM और 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ यह टैबलेट माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट भी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
10.1 इंच का बड़ा HD IPS डिस्प्ले
4G LTE सपोर्ट
7000mAh बैटरी
Qualcomm Snapdragon Quad-Core प्रोसेसर
माइक्रो SD कार्ड से स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 2GB RAM
350 निट्स ब्राइटनेस
कॉलिंग सपोर्ट नहीं
7. Lenovo Tab M11|8 GB RAM,128 GB ROM|11 Inch,90 Hz,72% NTSC,400 Nits FHD Display| Wi-Fi Only| Micro SD Support Upto 1TB|Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor|13 MP Rear Camera SeaFoam Green
इस पर सीधे 58% की छूट मिल रही है, जिसे 12000 रुपये एक्सचेंज ऑफर के बाद मात्र 990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल और फीचर-रिच टैबलेट है, जो खासतौर उन यूज़र्स के लिए है जिन्हें बड़े डिस्प्ले, स्मूद परफॉर्मेंस और दमदार ऑडियो चाहिए। इसमें 11 इंच का FHD+ डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट और 400 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
11 इंच का बड़ा FHD+ डिस्प्ले
8GB RAM और 128GB स्टोरेज
Dolby Atmos के साथ Quad स्पीकर्स
IP52 रेटिंग से डस्ट और पानी का सुरक्षा कवच
क्यों खोजें विकल्प
कोई सेलुलर नेटवर्क सपोर्ट नहीं
प्रोसेसर हाई-एंड गेमिंग सीमित
