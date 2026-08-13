Google Pixel 11 Pro खरीदने का प्लान है? इन 5 देशों में भारत से ₹15000 तक सस्ता मिल रहा फोन, देखें किस देश में कितने का

Google Pixel 11 Pro और Pixel 11 Pro XL भारत समेत अलग-अलग देशों में अलग कीमत पर उपलब्ध हैं। जानिए किस देश में सबसे सस्ते मिलेंगे Pixel 11 Pro सीरीज के फोन्स।

इस देश में सस्ता मिल रहा Pixel 11 सीरीज के फोन

Google ने अपनी नई Pixel 11 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इस लाइनअप में Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और फोल्डेबल Pixel 11 Pro Fold फोन शामिल हैं। इनमें Pixel 11 Pro और Pixel 11 Pro XL कंपनी के प्रीमियम फ्लैगशिप मॉडल हैं। Google के मुताबिक Pixel 11 Pro मॉडल्स में 120x तक जूम और नई AI कैमरा फीचर्स हैं। लेकिन Pixel 11 सीरीज की एक खास बात इसकी अलग-अलग देशों में कीमत है। भारत में Pixel 11 Pro XL की शुरुआती कीमत 1,34,999 रुपए बताई गई है, जबकि अमेरिका में यही फोन $1,299, यानी करीब 1,04,760 रुपए लाख के आसपास पड़ता है। जापान में भी इसकी कीमत करीब 1,04,650 रुपए लाख के आसपास है। यानी जापान में करीब 15,349 रुपए सस्ता, जबकि अमेरिका में करीब 15,239 रुपए सस्ता है। ऐसे में अगर आप विदेश यात्रा के दौरान Pixel 11 Pro या Pro XL खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि किस देश में फोन की कीमत सबसे कम है।

1. कनाडा में सबसे सस्ता Pixel 11 Pro और Pro XL कनाडा Google Pixel 11 Pro और Pixel 11 Pro XL खरीदने के लिए सबसे सस्ता देश है। यहां Pixel 11 Pro की कीमत CAD 1,499 यानी करीब 1,02,400 रुपए है, जबकि Pixel 11 Pro XL CAD 1,799 यानी लगभग 1,23,000 रुपए में मिलता है। भारत में इन दोनों फोन की शुरुआती कीमत क्रमशः 1,19,999 रुपए और 1,34,999 रुपए है। यानी कनाडा में Pixel 11 Pro खरीदने पर करीब 17,599 रुपए, जबकि Pixel 11 Pro XL पर करीब 11,999 रुपए की बचत हो सकती है।

2. जापान में Pixel 11 सीरीज की कीमत जापान इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। यहां Google Pixel 11 Pro की कीमत JPY 174,800 यानी करीब 1,04,500 रुपए है। वहीं Pixel 11 Pro XL की कीमत JPY 207,800 यानी करीब 1,24,200 रुपए है। भारत की कीमत से तुलना करें तो Pixel 11 Pro पर करीब 15,499 रुपए और Pixel 11 Pro XL पर करीब 10,799 रुपए की बचत होती है।

3. अमेरिका में कितना सस्ता है Pixel 11 Pro अमेरिका में Pixel 11 Pro की शुरुआती कीमत $1,099 यानी करीब 1,04,800 रुपए है। वहीं बड़े Pixel 11 Pro XL की कीमत $1,299 यानी लगभग 1,23,900 रुपए है। भारत में इनकी कीमत क्रमशः 1,19,999 रुपए और 1,34,999 रुपए है। इस हिसाब से अमेरिका में Pixel 11 Pro करीब 15,199 रुपए सस्ता, जबकि Pixel 11 Pro XL करीब 11,099 रुपए सस्ता पड़ता है।

4. ताइवान में दोनों फोन की कीमत ताइवान में भी Google Pixel 11 Pro और Pro XL भारत के मुकाबले कम कीमत में मिल रहे हैं। यहां Pixel 11 Pro की कीमत NT$36,990 यानी करीब 1,09,700 रुपए है। वहीं Pixel 11 Pro XL NT$42,990 यानी लगभग 1,27,500 रुपए में आता है। यानी भारत के मुकाबले Pixel 11 Pro पर करीब 10,299 रुपए और Pixel 11 Pro XL पर करीब 7,499 रुपए की बचत हो सकती है।