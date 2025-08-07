5G टैबलेट खरीदने की मची होड़, Amazon दे रहा सबसे सस्ती डील
Best 5G Tablets: अगर आप हाई स्पीड इंटरनेट और फास्ट परफॉर्मेंस वाला टैब खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन फ्रीडम फेस्टिवल सेल में 5G टैबलेट पर शानदार डिस्काउंट दिया जा रहा हैं, जहां से सबसे कम कीमत में टैबलेट खरीद सकते हैं।
टैबलेट एक मल्टीपर्पज डिवाइस है, जिसे मोबाइल, डेस्कटॉप और लैपटॉप तीनों तरह के कामकाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपका टैबलेट लेटेस्ट कनेक्टिविटी और पावरफुल चिपसेट और बैटरी के साथ आये,क्योंकि इससे टैबलेट में फास्ट इंटरनेट स्पीड के साथ दमदार परफॉर्मेंस मिलता है। अमेजन आपकी सुविधा के लिए ऐसे ही बेस्ड 5G टैबलेट लेकर आया है, जिसे आप अमेजन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल 2025 में सबसे कम कीमत में खरीद सकते हैं। टैबल की खरीद पर एक्सचेंज ऑफर, बैंकिंग छूट का लुत्फ उठा सकते हैं...
Apple iPad 11 एक स्टाइलिश, सुपरफास्ट और मल्टीटास्किंग टैबलेट है। यह टैबल 11 इंच वाला स्क्रीन साइज में आता है। इसमें दमदार A16 चिप मिलती है। साथ ही ऑल-डे बैटरी लाइफ मिलने का दावा किया जा रहा है। साथ ही टैब के रियर और फ्रंट में 12MP कैमरा मिलेगा। यह एक 5G टैबलेट हैं, जो ऐपल पेंसिल और मैजिक कीबोर्ड के साथ आता है। इसकी कीमत 49,990 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपरफास्ट A16 चिप
,11 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले
12MP फ्रंट और 12MP बैक कैमरा
क्यों खोजें विकल्प
Magic Keyboard का उपब्धता की कमी
फ्री में Apple Pencil
यह Samsung का प्रीमियम टैबलेट है, जो 11 इंच की Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें दमदार Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। इस टैब में 120Hz रिफ्रेश रेट, IP68 डस्ट-वॉटर रेसिस्टेंस और S Pen सपोर्ट दिया गया है। इसमें 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और 8400mAh बैटरी दी गई है। टैब में क्वाड स्पीकर, 13MP रियर और 12MP फ्रंट कैमरा मौजूद है। इसकी कीमत 58,999 रुपये है।
यह एक शानदार बजट टैबलेट है, जो 11 इंच की बड़ी डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट दिया गया है। यह टैबलेट 8GB रैम के साथ आता है। इसमें Qualcomm Snapdragon SM6375 प्रोसेसर दिया गया है। लैपटॉप में 7040mAh की बैटरी मिलती है। इसमें क्वाड स्पीकर दिया गया है। टैबलेट 8MP रियर व 5MP फ्रंट कैमरे के साथ आता है। इसकी कीमत 17,999 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा डिस्प्ले
90Hz रिफ्रेश रेट
8GB रैम
क्यों खोजें विकल्प
कैमरा एवरेज
AMOLED डिस्प्ले नहीं
Specifications
क्यों खरीदें
12.1 2.5K 120Hz डिस्प्ले
Dolby Atmos के साथ Quad Speaker
10000mAh बैटरी + 33W फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
फ्री Stylus और Keyboard की कमी
AMOLED की कमी
Redmi Pad Pro 5G एक पावरफुल टैबलेट है, जो गेमिंग, मूवी और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट है। इसमें Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर मिलता है। अगर डिस्प्ले की बात करें, तो टैबल में 12.1 इंच की 2.k डिस्प्ले मिलती है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है। टैबलेट में 10000mAh की बैटरी दी गई है। यह टैबलेट एंड्रॉइड बेस्ड HyperOS पर काम करता है। इसकी कीमत 25,999 रुपये है।
Lenovo Tab M10 5G एक बजट फ्रेंडली टैबलेट है। लेकिन कंपनी का दावा है कि टैबल में दमदार परफॉर्मेंस मिलती है। यह टैब 10.6 इंच 2K डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें Snapdragon 695 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही 5G कनेक्टिविटी भी मिलती है। टैब एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। इसकी कीमत 16,999 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
10.6" 2K डिस्प्ले
रिफ्रेश रेट 90Hz
Snapdragon 695 Octa-Core चिपसेट
क्यों खोजें विकल्प
Stylus और कीबोर्ड सपोर्ट नहीं
AMOLED डिस्प्ले की कमी
यह वनप्लस का एक मिड-रेंज टैबलेट है, जो 11.3 इंच की बड़ी और 2.4K सपोर्ट वाली डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें डॉल्बी एटमास क्वाड स्पीकर्स दिये गये हैं। साथ ही टैबलेट Mediatek Helio G99 चिपसेट के साथ आता है। इस टैबलेट में 8000mAh बैटरी गई है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इस टैबलेट की कीमत 19,999 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
2.4K Ultra HD डिस्प्ले
Dolby Atmos क्वाड स्पीकर्स
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED डिस्प्ले की कमी
यह एक सुपरस्टार टैबलेट है। यह टैबल स्टडी, ऑफिस और होम वर्क के साथ एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट है। इसमें 3.2K नैनो टेक्सचर डिस्प्ले दिया गया है। टैबलेट Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है। इससे आपको लैग-फ्री परफॉर्मेंस मिलता है। इसमें 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज दी गई है। साथ ही यह टैब 11.2 इंच स्क्रीन साइज में आता है। इसमें सिनेमैटिक ऑडियो, 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट और डॉल्बी एटमास सपोर्ट दिया गया है। इसकी कीमत 32,999 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
Pro बड़ी डिस्प्ले
Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर
12 जीबी रैम
क्यों खोजें विकल्प
लाइटवेट न होना
