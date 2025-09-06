इन Tablets के साथ बच्चों को कुछ भी सीखना होगा आसान, लैपटॉप की नहीं पड़ेगी जरूरत

Best Tablets In India (2025): अगर आप अपने लिए एक नया टैबलेट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और वो भी अपने बजट में, तो यहां हम आपको बेहतरीन फीचर्स के साथ आने वाले ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Sat, 6 Sep 2025 05:57 PM

Best Tablets In India (2025): आजकल टैबलेट भारत में पढ़ाई, काम और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये स्मार्टफोन से बड़े होते हैं और लैपटॉप के मुकाबले काफी पोर्टेबल और लाइवेट होते हैं। इन्हें आप कहीं भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें बड़ी स्क्रीन, लंबी बैटरी लाइफ, फास्ट प्रोसेसर जैसे फीचर्स दिए गए होते हैं। ये बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी एक सही विकल्प रहता है। ऑनलाइन क्लास से लेकर प्रोजेक्ट बनाने तक, यहां कई काम किए जा सकते हैं। भारत में सैमसंग, एप्पल, रियलमी और लेनोवो जैसे ब्रांड्स के टैबलेट ऑनलाइन खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।

इस टैबलेट की कीमत 19,999 रुपये है। इसे 20% डिस्काउंट के साथ 15,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। वनप्लस पैड लाइट उन लोगों के लिए शानदार टैबलेट है, जो बड़ी स्क्रीन और लंबी बैटरी चाहते हैं। इसमें 9340mAh बैटरी दी गई है, जो आपको दिनभर काम करने में मदद करता है। 11 इंच का डिस्प्ले 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ क्लियर और ब्राइट विजुअल्स की सुविधा देता है। इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है।

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 6,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 339 रुपये की EMI देकर इसे आप घर ला सकते हैं। यह एक फीचर-पैक विकल्प है, जो पढ़ाई, काम और एंटरटेनमेंट के लिए बेहतरीन है। इसमें 10.1 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है, जिससे फिल्में, ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो कॉल्स आराम से देखी जा सकती हैं। 4GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ-साथ इसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

इसकी कीमत 34,000 रुपये है, लेकिन इसे 38% डिस्काउंट के साथ 20,998 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह स्टडी, काम और एंटरटेनमेंट तीनों के लिए सही रहेगा। इसमें 11.5 इंच का 2K डिस्प्ले और 90Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे वीडियो और गेम्स बहुत स्मूद चलते हैं। साथ ही 8GB रैम और 256GB स्टोरेज इसे सुपरफास्ट बनाते हैं। इसमें JBL Hi-Fi स्पीकर्स मौजूद हैं, जो थिएटर जैसा साउंड एक्सपीरियंस देने में मदद करते हैं।

इसकी कीमत 17,999 रुपये है। इसमें 11 इंच का 2.5K डिस्प्ले और 500 निट्स ब्राइटनेस है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है। इसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है। यह मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर और एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट करता है। इसमें स्टाइलस पेन और डॉल्बी ऑडियो वाले 4 स्पीकर्स दिए गए हैं।

इसकी कीमत 20,999 रुपये है। इसमें 12.1 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहद स्मूद एक्सपीरियंस देता है। इसमें स्नैपड्रैगन 7s जेन 2 प्रोसेसर है, जो पावरफुल परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है। इसमें 10000mAh बैटरी दी गई है, जो 33+ दिनों का स्टैंडबाय बैकअप देती है। यह HyperOS पर चलता है। यह टैबलेट क्वाड स्पीकर्स और Wi-Fi 6 के साथ आता है।

इस टैबलेट की कीमत 39,999 रुपये है। इसे 18% डिस्काउंट के साथ 32,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11.2 इंच का 3.2K Nano Texture डिस्प्ले है, जो एंटी-रिफ्लैक्टिव और एंटी-ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 प्रोसेसर से लैस है, जो फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग देता है। इसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है। साथ ही डॉल्बी विजन एटमस के साथ आता है।

इसकी कीमत 18,089 रुपये है। इसमें 11 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, जो क्लियर और ब्राइट विज़ुअल्स देता है। यह टैबलेट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज (एक्सपेंडेबल) के साथ आता है, जिससे आपको ज्यादा स्पेस और स्मूद परफॉर्मेंस मिलती है। इसकी सबसे खास बात है कि इसमें वाई-फाई + 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट है, जिससे आप इंटरनेट का फास्ट एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यह बेहद ही हल्का और स्टाइलिश है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।