मोबाइल नहीं बच्चों को दें ये टैबलेट, कंप्यूटर जैसा शार्प होगा दिमाग, खेल-खेल में सीखेंगे सबकुछ

Wed, 27 Aug 2025 09:09 AM

आज के वक्त में मोबाइल न्यू नॉर्मल हो गया है। बच्चों के पैदा होते ही मां-बाप उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं। ऐसे में बच्चों का दिमाग कॉर्टून और ऑनलाइन गेमिंग तक ही सीमित रह जाता है। मोबाइल आपके बच्चे के दिमाग को न ही तेज बनाता है और न ही किसी क्रिएटिविटी को जन्म देता है। ऐसे में दौर में ड्रॉइंग टैबलेट एक अच्छा ऑप्शन बनकर उभर है, जो बच्चों में क्रिएटिविटी को जन्म देता है। साथ ही उसके दिमाग को शार्प बनाता है, जिससे बच्चा न सिर्फ पढ़ाई बल्कि हर क्षेत्र में बेहतर होता है, तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में..

यह एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल ग्राफिक्स ड्राइंग मॉनिटर है, जो खासतौर पर डिजिटल आर्टिस्ट्स, कंटेंट क्रिएटर्स और ऑनलाइन टीचिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 11.6 इंच का IPS डिस्प्ले दिया गयाहै, जो कि फुल‑लैमिनेटेड एंटी‑ग्लेयर ग्लास के साथ आता है। यह एक शानदार पोर्टेबल टैबलेट है, जो कि शानदार विज़ुअल के साथ आता है।

यह एक प्रोफेशनल QLED ड्राइंग टैबलेट है, जिसे डिजिटल आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए खासतौर पर तैयार किया गया है। इसमें 21.5 इंच का फुल HD QLED डिस्प्ले है। इसमें आपको बेहद सटीक और वाइब्रेंट कलर मिलते हैं। फुल-लैमिनेटेड एंटी-ग्लेयर स्क्रीन और PenTech 3.0 के साथ इसका इस्तेमाल एकदम स्मूद और नेचुरल ड्राइंग एक्सपीरियंस देता है।

यह एक बजट-फ्रेंडली और पावरफुल ड्रॉइंग टैबलेट विद स्क्रीन है, जो खासकर स्टूडेंट्स, बिगिनर डिजिटल आर्टिस्ट्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 11.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है। इमसें बैटरी-फ्री स्टाइलस और टिल्ट फंक्शन दिया गया है, जो रियल-टाइम ड्रॉइंग एक्सपीरियंस देता है।

यह एक पोर्टेबल और प्रीमियम ड्राइंग टैबलेट है, जो खासतौर पर डिजिटल आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 13.3 इंच फुल‑लैमिनेटेड स्क्रीन मिलती है, जो कि एंटी स्पार्कल ग्लास और लेटेस्ट पेनटेक 4.0 के साथ आती है, जो इसे रियल ड्रॉइंग एक्सपीरियंस के लिए परफेक्ट बनाती है। यह विंडोज, मैक, एंड्रॉइड और लिनक्स सभी के साथ कंपैटिबल है।

यह एक कॉम्पैक्ट और एफोर्डेबल ड्राइंग टैबलेट है, जो खासतौर पर डिजिटल आर्टिस्ट्स और डिजाइनर्स के लिए बनाया गया है। इसका 11.6‑इंच का फुल‑लैमिनेटेड स्क्रीन और एंटी-ग्लेयर ग्लास रियल पेपर जैसा ड्रॉइंग एक्सपीरियंस देता है। इसमें 8192 लेवल प्रेशर सेंसेटिविटी और 60 डिग्री टिल्ट सपोर्ट भी है।

यह एक प्रीमियम ड्राइंग मॉनिटर टैबलेट है, जो डिजिटल आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें 13.3‑इंच फुल-लैमिनेटेड स्क्रीन और क्लियर कलर एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें 8192 प्रेशर लेवल और 60 डिग्री टिल्ट सपोर्ट भी है।

यह एक कॉम्पैक्ट और पॉवरफुल ड्राइंग टैबलेट है, जो खासतौर पर डिजिटल आर्टिस्ट्स, ऑनलाइन टीचर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एंड्रॉइड डिवाइसेज के साथ भी कम्पैटिबल है, जिससे पोर्टेबिलिटी और कार्य में आसानी मिलती है।

