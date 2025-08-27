मोबाइल नहीं बच्चों को दें ये टैबलेट, कंप्यूटर जैसा शार्प होगा दिमाग, खेल-खेल में सीखेंगे सबकुछ best drawing tablet for kids amazon offer on android mac, Smartphones-tabs Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़स्मार्टफोन - टैबbest drawing tablet for kids amazon offer on android mac

मोबाइल नहीं बच्चों को दें ये टैबलेट, कंप्यूटर जैसा शार्प होगा दिमाग, खेल-खेल में सीखेंगे सबकुछ

Best drawing tablet: बच्चों को मोबाइल की जगह ड्राइंग टैबलेट दे, तो उनका दिमाक ज्यादा विकसित होता है। ऐसे कुछ बेस्ट ड्राइंग लैपटॉप हम आपके लिए लेकर आए हैं...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 09:09 AM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

आज के वक्त में मोबाइल न्यू नॉर्मल हो गया है। बच्चों के पैदा होते ही मां-बाप उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं। ऐसे में बच्चों का दिमाग कॉर्टून और ऑनलाइन गेमिंग तक ही सीमित रह जाता है। मोबाइल आपके बच्चे के दिमाग को न ही तेज बनाता है और न ही किसी क्रिएटिविटी को जन्म देता है। ऐसे में दौर में ड्रॉइंग टैबलेट एक अच्छा ऑप्शन बनकर उभर है, जो बच्चों में क्रिएटिविटी को जन्म देता है। साथ ही उसके दिमाग को शार्प बनाता है, जिससे बच्चा न सिर्फ पढ़ाई बल्कि हर क्षेत्र में बेहतर होता है, तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में..

मोबाइल नहीं बच्चों को दें ये टैबलेट, कंप्यूटर जैसा शार्प होगा दिमाग, खेल-खेल में सीखेंगे सबकुछ
Loading Suggestions...

यह एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल ग्राफिक्स ड्राइंग मॉनिटर है, जो खासतौर पर डिजिटल आर्टिस्ट्स, कंटेंट क्रिएटर्स और ऑनलाइन टीचिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 11.6 इंच का IPS डिस्प्ले दिया गयाहै, जो कि फुल‑लैमिनेटेड एंटी‑ग्लेयर ग्लास के साथ आता है। यह एक शानदार पोर्टेबल टैबलेट है, जो कि शानदार विज़ुअल के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
11.6 इंच IPS
व्यूइंग एंगल
178
रेस्पॉन्स टाइम
25 ms
वजन
765g
कंपैटिबल
Windows 7+, macOS 10.12+, Linux, Chromebook

क्यों खरीदें

...

बेहतर कलर और विज़ुअल

...

रियल ड्राइंग एक्सपीरिएंस

...

हाई‑प्रेशर स्टाइलस

...

टिल्ट और टच बार

...

पोर्टेबल डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा धीमा

...

केबल मैनेजमेंट

...

3‑इन‑वन केबल में कनेक्शन की दिक्कत

Loading Suggestions...

यह एक प्रोफेशनल QLED ड्राइंग टैबलेट है, जिसे डिजिटल आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए खासतौर पर तैयार किया गया है। इसमें 21.5 इंच का फुल HD QLED डिस्प्ले है। इसमें आपको बेहद सटीक और वाइब्रेंट कलर मिलते हैं। फुल-लैमिनेटेड एंटी-ग्लेयर स्क्रीन और PenTech 3.0 के साथ इसका इस्तेमाल एकदम स्मूद और नेचुरल ड्राइंग एक्सपीरियंस देता है।

Specifications

डिस्प्ले
21.5 इंच QLED
स्क्रीन सरफेस
एच्ड एंटी-ग्लेयर ग्लास
कनेक्टिविटी
2× USB-C पोर्ट
OS सपोर्ट
Windows 7+, macOS 10.12+, Linux, Android

क्यों खरीदें

...

QLED डिस्प्ले

...

पेपर जैसा ड्रॉइंग एक्सपीरियंस

...

वाइब्रेंट और नैचुरल कलर

...

लैग-फ्री, स्मूद एक्सपीरिएंस

...

बड़ी स्क्रीन

...

मल्टी-OS सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

साइज और वजन ज्यादा

...

QHD या 4K नहीं

...

मोबाइल सेटअप नहीं

Loading Suggestions...

यह एक बजट-फ्रेंडली और पावरफुल ड्रॉइंग टैबलेट विद स्क्रीन है, जो खासकर स्टूडेंट्स, बिगिनर डिजिटल आर्टिस्ट्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 11.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है। इमसें बैटरी-फ्री स्टाइलस और टिल्ट फंक्शन दिया गया है, जो रियल-टाइम ड्रॉइंग एक्सपीरियंस देता है।

Specifications

डिस्प्ले
11.6 इंच Full HD IPS
वर्क एरिया
256.32×144.18mm
व्यूइंग एंगल
178°
कलर कवरेज
72%
पेन फीचर
2 प्रोग्रामेबल बटन + 8 एक्स्ट्रा निब्स
कनेक्टिविटी
Mini HDMI और USB-Type-C

क्यों खरीदें

...

बजट में शानदार डिस्प्ले टैबलेट

...

बैटरी-फ्री पेन

...

बार-बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं

...

वाइड सॉफ्टवेयर कम्पैटिबिलिटी

...

लाइटवेट और पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

स्टैंड या केस नहीं

...

आउटडोर ब्राइटनेस की कमी

...

कंप्यूटर से कनेक्ट करना जरूरी है

Loading Suggestions...

यह एक पोर्टेबल और प्रीमियम ड्राइंग टैबलेट है, जो खासतौर पर डिजिटल आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 13.3 इंच फुल‑लैमिनेटेड स्क्रीन मिलती है, जो कि एंटी स्पार्कल ग्लास और लेटेस्ट पेनटेक 4.0 के साथ आती है, जो इसे रियल ड्रॉइंग एक्सपीरियंस के लिए परफेक्ट बनाती है। यह विंडोज, मैक, एंड्रॉइड और लिनक्स सभी के साथ कंपैटिबल है।

Specifications

डिस्प्ले
13.3 इंच FHD
कलर एक्युरेसी
99%
शॉर्टकट बटन
5 प्रोग्रामेबल प्रेस की + 2 डायल
वजन
865g
कनेक्टिविटी
3-in-1 USB-C, HDMI केबल
कंपैटिबल
Windows 10+, macOS 10.12+, Android

क्यों खरीदें

...

फुल-लैमिनेटेड और एंटी-स्पार्कल स्क्रीन

...

कम ग्लेयर और रियल पेपर जैसा एक्सपीरियंस

...

अल्ट्रा-स्मूद और सटीक लाइन कंट्रोल

...

बेहतर कंट्रोल और शॉर्टकट्स

...

हल्का और पोर्टेबल

...

विंडोज, मैक, एंड्रॉइड और लिनक्स सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

टच सपोर्ट नहीं

...

4K या QHD नहीं

...

रिस्पॉन्स टाइम 25ms

...

फुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं

Loading Suggestions...

यह एक कॉम्पैक्ट और एफोर्डेबल ड्राइंग टैबलेट है, जो खासतौर पर डिजिटल आर्टिस्ट्स और डिजाइनर्स के लिए बनाया गया है। इसका 11.6‑इंच का फुल‑लैमिनेटेड स्क्रीन और एंटी-ग्लेयर ग्लास रियल पेपर जैसा ड्रॉइंग एक्सपीरियंस देता है। इसमें 8192 लेवल प्रेशर सेंसेटिविटी और 60 डिग्री टिल्ट सपोर्ट भी है।

Specifications

डिस्प्ले
11.6 इंच FHD
कनेक्टिविटी
HDMI, USB-C
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 7+, MacOS 10.12+, Linux
वजन
लगभग 1.2 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

फुल-लैमिनेटेड और एंटी-ग्लेयर ग्लास

...

सटीक और स्मूद ड्रॉइंग

...

60 डिग्री टिल्ट सपोर्ट

...

शानदार पेंसिल मूवमेंट

...

कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन

...

पोर्टेबल और प्रैक्टिकल

क्यों खोजें विकल्प

...

टच इनपुट सपोर्ट नहीं

...

कुछ प्रोफेशनल फीचर्स कम

Loading Suggestions...

यह एक प्रीमियम ड्राइंग मॉनिटर टैबलेट है, जो डिजिटल आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें 13.3‑इंच फुल-लैमिनेटेड स्क्रीन और क्लियर कलर एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें 8192 प्रेशर लेवल और 60 डिग्री टिल्ट सपोर्ट भी है।

Specifications

डिस्प्ले
13.3 इंच FHD
शॉर्टकट बटन
4 प्रोग्रामेबल कीज़ + टच बार
कनेक्टिविटी
3-in-1 USB-C केबल
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 7+, MacOS 10.12+, Linux (Ubuntu)
वजन
लगभग 910 ग्राम

क्यों खरीदें

...

टिल्ट सपोर्ट से नेचुरल ड्रॉइंग एक्सपीरियंस

...

बैटरी-फ्री स्टाइलस

...

प्रोग्रामेबल शॉर्टकट कीज़

...

टच बार से वर्कफ्लो तेज

...

हल्का और पतला

...

विंडोज, मैक और लिनक्स के साथ मल्टीप्लेटफॉर्म कम्पैटिबिलिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

टच स्क्रीन सपोर्ट नहीं

...

स्टैंड एडजस्टमेंट फुल फ्लेक्सिबल नहीं

...

4 शॉर्टकट कीज तक सीमित

Loading Suggestions...

यह एक कॉम्पैक्ट और पॉवरफुल ड्राइंग टैबलेट है, जो खासतौर पर डिजिटल आर्टिस्ट्स, ऑनलाइन टीचर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एंड्रॉइड डिवाइसेज के साथ भी कम्पैटिबल है, जिससे पोर्टेबिलिटी और कार्य में आसानी मिलती है।

क्यों खरीदें

...

एंड्रॉइड डिवाइसेज के साथ कम्पैटिबिलिटी

...

बड़ा ड्रॉइंग एरिया

...

सटीक और स्मूद ड्रॉइंग एक्सपीरियंस

...

टच स्ट्रिप से बेहतर वर्कफ्लो

...

लैग-फ्री और नेचुरल ड्रॉइंग फील

क्यों खोजें विकल्प

...

Samsung Galaxy के कुछ मॉडलों पर कर्सर सपोर्ट

...

डिस्प्ले नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।