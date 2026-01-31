Hindustan Hindi News
ड्राइंग हुई डिजिटल, पेंसिंल कलर नहीं, सीधे टैबलेट से बनेंगे मास्टरपीस, कीमत भी है बजट में

संक्षेप:

अगर आप क्रिएटिव आर्ट बनाना चाहते हैं, तो पेंसिंग और कलर की जगह टैब और स्टाइलस पेन खरीद लीजिए, जो अमेजन पर सस्ते दाम में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह आपकी ड्राइंग में जान फूंग देगा.. 

Jan 31, 2026 07:31 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अब ड्राइंग सिर्फ कागज और पेंसिल तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स और क्रिएटिव युवाओं के लिए अब मास्टरपीस बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बिना पेंसिल कलर और ब्रश के, सीधे टैबलेट पर स्केचिंग, पेंटिंग और डिजाइनिंग की जा सकती है। खास बात यह है कि Amazon पर ये डिजिटल ड्रॉइंग टैबलेट अब बजट कीमत में उपलब्ध हैं, जिससे प्रोफेशनल आर्ट बनाना हर किसी के लिए संभव हो गया है। साथ ही डिजिटल ड्राइंग के कई सारे फायदे हैं कि आपका पेंसिल, पेन और कलर का खर्च बचता है। साथ ही पेंसिल और कलर के मुकाबले ज्यादा विजुअली स्केच या ड्राइंग बनती है।

यह एक बेहतरीन और कॉम्पैक्ट ग्राफिक टैबलेट है, जो अपनी जबरदस्त 16K प्रेशर सेंसिटिविटी के लिए जाना जाता है। इसमें 7 x 4 इंच का एक्टिव एरिया दिया गया है, जो डिजिटल आर्ट, ऑनलाइन टीचिंग और गेमिंग के लिए एक आदर्श विकल्प है। अमेजन पर इसे 33 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 3,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।

यह टैबलेट उन स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए बेस्ट है जो कम बजट में प्रोफेशनल लेवल के फीचर्स चाहते हैं। इसमें 8 कस्टमाइज़ेबल शॉर्टकट कीज़ और 60° टिल्ट सपोर्ट वाला बैटरी-फ्री पेन मिलता है, जो आपकी क्रिएटिविटी को नए स्तर पर ले जाता है।

Specifications

एक्टिव एरिया
7 x 4 इंच
प्रेशर सेंसिटिविटी
16,384 लेवल्स
कनेक्टिविटी
USB-C
शॉर्टकट कीज
8 एक्सप्रेस कीज
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows, macOS, Android, ChromeOS, Linux
वारंटी
1 साल की ब्रांड वारंटी
विशेष फीचर
60° टिल्ट सपोर्ट और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन

क्यों खरीदें

...

16K प्रेशर सेंसिटिविटी

...

अल्ट्रा पोर्टेबल

...

8 शॉर्टकट कीज

...

बैटरी-फ्री स्टाइलिश

...

वाइड कम्पैटिबिलिटी

...

बॉक्स में USB-C एडाप्टर साथ

क्यों खोजें विकल्प

...

एक्टिव एरिया 7x4 इंच का साइज छोटा हो सकता है

...

स्क्रीन नहीं यह एक नॉन-डिस्प्ले टैबलेट

...

केवल वायर्ड मॉडल

यह एक अत्यधिक लोकप्रिय और किफायती ग्राफिक टैबलेट है, जो बिगिनर्स, बच्चों और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। इसमें 6 x 4 इंच का एक्टिव एरिया मिलता है, जो छोटे वर्कस्पेस के लिए सटीक है। अमेजन पर इसे 65 फीसद की भारी छूट के साथ 6,999 रुपये की जगह मात्र 2,449 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 8192 लेवल की प्रेशर सेंसिटिविटी वाला बैटरी-फ्री पेन दिया गया है, जो बहुत ही स्मूथ और सटीक राइटिंग/ड्राइइंग अनुभव देता है। यह टैबलेट विंडोज, मैक, लिनक्स और एंड्रॉयड डिवाइस के साथ पूरी तरह संगत है, जो इसे काफी वर्सेटाइल बनाता है।

Specifications

एक्टिव एरिया
6.3 x 3.9 इंच
प्रेशर सेंसिटिविटी
8192 लेवल्स
कनेक्टिविटी
USB
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows, macOS, Android, Linux संगत
वारंटी
1 साल की ब्रांड वारंटी

क्यों खरीदें

...

अल्ट्रा किफायती

...

बैटरी-फ्री स्टाइलिश

...

6 कस्टमाइज़ेबल कीज

...

एंड्रॉयड सपोर्ट

...

ऑनलाइन टीचिंग के लिए बेस्ट

...

हल्का और पतला

क्यों खोजें विकल्प

...

एक्टिव एरिया 6.3 x 3.9 इंच का साइज़ प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स के लिए छोटा

...

स्क्रीन नहीं यह एक नॉन-डिस्प्ले टैबलेट

यह एक अल्ट्रा-पोर्टेबल और किफायती ग्राफिक टैबलेट है, जो अपनी तेज़ रिपोर्ट रेट और बेहतरीन रिस्पॉन्स के लिए जाना जाता है। इसमें 6.5 x 4 इंच का एक्टिव एरिया मिलता है, जो ड्राइंग, कोडिंग और ऑनलाइन क्लास लेने के लिए एकदम सही है। अमेजन पर इसे 53 फीसद की भारी छूट के साथ 4,699 रुपये की जगह मात्र 2,197 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 8192 लेवल की हाई प्रेशर सेंसिटिविटी वाला बैटरी-फ्री पेन दिया गया है, जो बहुत ही नैचुरल और सटीक स्ट्रोक्स प्रदान करता है। इसकी 266 PPS रिपोर्ट रेट यह सुनिश्चित करती है कि आपके पेन और स्क्रीन के बीच कोई देरी न हो।

Specifications

एक्टिव एरिया
6.5 x 4 इंच
प्रेशर सेंसिटिविटी
8192 लेवल्स
रिपोर्ट रेट
266 PPS
कनेक्टिविटी
USB Wired
शॉर्टकट कीज
4 एक्सप्रेस कीज
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows, macOS, Android संगत
वारंटी
1 साल की ब्रांड वारंटी

क्यों खरीदें

...

अत्यधिक किफायती

...

बैटरी-फ्री पेन

...

4 कस्टमाइज़ेबल कीज

...

गेमिंग के लिए बेस्ट

...

वाइड कम्पैटिबिलिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

Android एडाप्टर एंड्रॉयड डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए OTG एडाप्टर अलग से खरीदना होगा

...

पेन के साथ टिल्ट सपोर्ट नहीं

यह एक वर्सेटाइल और पोर्टेबल ग्राफिक टैबलेट है, जो अपनी किफायती कीमत में टिल्ट फंक्शन जैसे प्रीमियम फीचर्स देने के लिए जाना जाता है। इसमें 6 x 4 इंच का एक्टिव एरिया मिलता है, जो ड्राइंग, कोडिंग और ऑनलाइन टीचिंग के लिए बेहतरीन है। अमेजन पर इसे 47 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 2,279 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 8192 लेवल की प्रेशर सेंसिटिविटी वाला बैटरी-फ्री पेन मिलता है, जो 60° टिल्ट सपोर्ट के साथ आता है—यानी आप पेन को झुकाकर असली पेंसिल की तरह शेडिंग कर सकते हैं। यह विंडोज, मैक, लिनक्स और एंड्रॉयड के साथ पूरी तरह संगत है।

Specifications

एक्टिव एरिया
6 x 4 इंच
प्रेशर सेंसिटिविटी
8192 लेवल्स
टिल्ट सपोर्ट
±60 डिग्री
कनेक्टिविटी
USB और OTG
शॉर्टकट कीज
6 एक्सप्रेस कीज
वारंटी
1 साल की ब्रांड वारंटी
विशेष फीचर
पेपर-लाइक ड्राइंग अनुभव और स्लिम डिज़ाइन

क्यों खरीदें

...

टिल्ट फंक्शन सपोर्ट

...

6 कस्टमाइज़ेबल कीज

...

बैटरी-फ्री पेन

...

अल्ट्रा स्लिम और पोर्टेबल

...

एंड्रॉयड सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

यूनिवर्सल कम्पैटिबिलिटीSamsung एंड्रॉयड सीमा कुछ सैमसंग मोबाइल या टैबलेट्स के साथ इसके कम्पैटिबिलिटी इश्यूज़Samsung एंड्रॉयड सीमा कुछ सैमसंग मोबाइल या टैबलेट्स के साथ इसके कम्पैटिबिलिटी इश्यूज

...

iOS (iPhone/iPad) को सपोर्ट नहीं

यह एक शानदार 11.6 इंच का ड्राइंग मॉनिटर है, जो उन डिजिटल आर्टिस्ट्स के लिए बेस्ट है जो अपनी ड्राइंग को सीधे स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। इसमें 1080p Full HD IPS स्क्रीन दी गई है, जो 72% NTSC कलर गैमट के साथ आती है। अमेजन पर इसे 38 फीसद की छूट और 4,000 रुपये के एक्स्ट्रा कूपन के साथ 28,999 रुपये की जगह मात्र 17,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 8192 लेवल की प्रेशर सेंसिटिविटी वाला बैटरी-फ्री पेन और 8 कस्टमाइज़ेबल शॉर्टकट कीज़ मिलती हैं। ±60° टिल्ट फंक्शन और एंटी-ग्लेयर फिल्म जैसे फीचर्स इसे एक प्रोफेशनल ड्राइंग अनुभव प्रदान करने वाली डिवाइस बनाते हैं।

Specifications

स्क्रीन साइज
11.6 इंच IPS
प्रेशर सेंसिटिविटी
8192 लेवल्स
कलर गैमट
72% NTSC
कनेक्टिविटी
Mini HDMI और USB Type-C
शॉर्टकट कीज
8 एक्सप्रेस कीज
वारंटी
1 साल की ब्रांड वारंटी

क्यों खरीदें

...

बजट-फ्रेंडली स्क्रीन टैबलेट

...

शानदार डिस्प्ले

...

8 कस्टमाइज़ेबल कीज

...

बैटरी-फ्री स्टाइलिश

क्यों खोजें विकल्प

...

स्टैंडअलोन नहीं किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट रहना ज़रूरी

...

11.6 इंच की स्क्रीन बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने वालों के लिए छोटी

...

इसे चलाने के लिए एक साथ HDMI और USB केबल लगानी होती है

यह डिजिटल आर्ट की दुनिया का सबसे भरोसेमंद और 'गो-टू' ग्राफिक टैबलेट है। यह विशेष रूप से बिगिनर्स, ऑनलाइन टीचर्स और फोटो एडिटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 6 x 3.5 इंच का वर्किंग एरिया मिलता है, जो डेस्क पर कम जगह घेरता है। अमेजन पर इसे 28 फीसद की छूट के साथ मात्र 3,378 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें वाकोम की सिग्नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस तकनीक वाला बैटरी-फ्री पेन मिलता है, जो बहुत ही हल्का है और बिना किसी बैटरी या चार्जिंग के काम करता है। यह विंडोज, मैक और क्रोमबुक के साथ पूरी तरह संगत है।

Specifications

एक्टिव एरिया
152.0 x 95.0 mm
प्रेशर सेंसिटिविटी
2048 लेवल्स
कनेक्टिविटी
Micro USB
पेन रेजोल्यूशन
2540 LPI
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows, macOS, ChromeOS संगत
वारंटी
1 साल की ब्रांड वारंटी
विशेष फीचर
एंटी-ग्लेयर कोटिंग और कॉर्डलेस पेन

क्यों खरीदें

...

भरोसेमंद ब्रांड

...

बैटरी-फ्री पेन

...

शिक्षा के लिए बेस्ट

...

प्लग एंड प्ले

...

कॉम्पैक्ट साइज

क्यों खोजें विकल्प

...

2048 प्रेशर लेवल्स हैं, जो अन्य बजट ब्रांड्स के मुकाबले कम

...

शॉर्टकट कीज टैबलेट की बॉडी पर कोई फिजिकल शॉर्टकट बटन नहीं

...

छोटा एक्टिव एरिया बहुत बड़े कैनवास पर काम करने वाले आर्टिस्ट्स के लिए जगह कम

यह एक आधुनिक और वायरलेस ग्राफिक टैबलेट है, जो अपनी एडवांस X3 स्मार्ट चिप तकनीक के लिए जाना जाता है। इसमें ब्लूटूथ v5.0 की सुविधा दी गई है, जिससे आप बिना किसी तार के झंझट के अपनी क्रिएटिविटी को अंजाम दे सकते हैं। अमेजन पर इसे 30 फीसद की छूट के साथ 9,999 रुपये की जगह मात्र 6,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 8 x 5 इंच का मीडियम एक्टिव एरिया मिलता है, जो ड्राइंग और डिजिटल राइटिंग के लिए एक बेहतरीन बैलेंस है। इसका X3 Elite स्टाइलिश पेन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा सटीक है और इसमें 10 घंटे से ज़्यादा की बैटरी लाइफ मिलती है।

Specifications

एक्टिव एरिया
8 x 5 इंच
प्रेशर सेंसिटिविटी
8192 लेवल्स
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.0, USB-C, 2.4G Receiver
पेन
X3 Elite Battery-free Stylus
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows, macOS, Android संगत
वारंटी
1 साल की ब्रांड वारंटी
विशेष फीचर
फुली लैमिनेटेड डिज़ाइन और 8 एक्सप्रेस कीज

क्यों खरीदें

...

ब्लूटूथ v5.0 के ज़रिए बिना किसी लैग के वायरलेस तरीके से काम करने की सुविधा

...

X3 स्मार्ट चिप पेन

...

8 शॉर्टकट कीज कस्टमाइज़ेबल बटन

...

10+ घंटे का बैकअप एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन काम करने के लिए पर्याप्त बैटरी

...

मल्टी-कनेक्टिविटी USB-C केबल, ब्लूटूथ या वायरलेस रिसीवर से जोड़ा जा सकता

...

टिल्ट सपोर्ट 60° टिल्ट फंक्शन जो असली पेंसिल की तरह शेडिंग करने की सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

...

स्क्रीन नहीं यह एक नॉन-डिस्प्ले टैबलेट

...

डिस्काउंट प्रतिशत कुछ अन्य ब्रांड्स के मुकाबले औसत

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
