ड्राइंग हुई डिजिटल, पेंसिंल कलर नहीं, सीधे टैबलेट से बनेंगे मास्टरपीस, कीमत भी है बजट में
अगर आप क्रिएटिव आर्ट बनाना चाहते हैं, तो पेंसिंग और कलर की जगह टैब और स्टाइलस पेन खरीद लीजिए, जो अमेजन पर सस्ते दाम में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह आपकी ड्राइंग में जान फूंग देगा..
अब ड्राइंग सिर्फ कागज और पेंसिल तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स और क्रिएटिव युवाओं के लिए अब मास्टरपीस बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बिना पेंसिल कलर और ब्रश के, सीधे टैबलेट पर स्केचिंग, पेंटिंग और डिजाइनिंग की जा सकती है। खास बात यह है कि Amazon पर ये डिजिटल ड्रॉइंग टैबलेट अब बजट कीमत में उपलब्ध हैं, जिससे प्रोफेशनल आर्ट बनाना हर किसी के लिए संभव हो गया है। साथ ही डिजिटल ड्राइंग के कई सारे फायदे हैं कि आपका पेंसिल, पेन और कलर का खर्च बचता है। साथ ही पेंसिल और कलर के मुकाबले ज्यादा विजुअली स्केच या ड्राइंग बनती है।
1. XPPen Updated Deco Mini7 V2 Drawing Tablet-16384 Levels of Pressure Battery-Free Stylus, 7 x 4 OSU Drawing Pad, 8 Hotkeys for Digital Art, Teaching, Gaming Graphic Tablet for Chrome, PC, Mac, Android
यह एक बेहतरीन और कॉम्पैक्ट ग्राफिक टैबलेट है, जो अपनी जबरदस्त 16K प्रेशर सेंसिटिविटी के लिए जाना जाता है। इसमें 7 x 4 इंच का एक्टिव एरिया दिया गया है, जो डिजिटल आर्ट, ऑनलाइन टीचिंग और गेमिंग के लिए एक आदर्श विकल्प है। अमेजन पर इसे 33 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 3,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।
यह टैबलेट उन स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए बेस्ट है जो कम बजट में प्रोफेशनल लेवल के फीचर्स चाहते हैं। इसमें 8 कस्टमाइज़ेबल शॉर्टकट कीज़ और 60° टिल्ट सपोर्ट वाला बैटरी-फ्री पेन मिलता है, जो आपकी क्रिएटिविटी को नए स्तर पर ले जाता है।
क्यों खरीदें
16K प्रेशर सेंसिटिविटी
अल्ट्रा पोर्टेबल
8 शॉर्टकट कीज
बैटरी-फ्री स्टाइलिश
वाइड कम्पैटिबिलिटी
बॉक्स में USB-C एडाप्टर साथ
क्यों खोजें विकल्प
एक्टिव एरिया 7x4 इंच का साइज छोटा हो सकता है
स्क्रीन नहीं यह एक नॉन-डिस्प्ले टैबलेट
केवल वायर्ड मॉडल
2. HUION Inspiroy H640P 6 * 4 inch Graphics Drawing Tablet with Battery-Free Stylus 8192 Pressure Sensitivity 6 Customized Hot Keys Digital Pen Tablet for Linux, Mac, Windows PC and Android
यह एक अत्यधिक लोकप्रिय और किफायती ग्राफिक टैबलेट है, जो बिगिनर्स, बच्चों और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। इसमें 6 x 4 इंच का एक्टिव एरिया मिलता है, जो छोटे वर्कस्पेस के लिए सटीक है। अमेजन पर इसे 65 फीसद की भारी छूट के साथ 6,999 रुपये की जगह मात्र 2,449 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 8192 लेवल की प्रेशर सेंसिटिविटी वाला बैटरी-फ्री पेन दिया गया है, जो बहुत ही स्मूथ और सटीक राइटिंग/ड्राइइंग अनुभव देता है। यह टैबलेट विंडोज, मैक, लिनक्स और एंड्रॉयड डिवाइस के साथ पूरी तरह संगत है, जो इसे काफी वर्सेटाइल बनाता है।
क्यों खरीदें
अल्ट्रा किफायती
बैटरी-फ्री स्टाइलिश
6 कस्टमाइज़ेबल कीज
एंड्रॉयड सपोर्ट
ऑनलाइन टीचिंग के लिए बेस्ट
हल्का और पतला
क्यों खोजें विकल्प
एक्टिव एरिया 6.3 x 3.9 इंच का साइज़ प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स के लिए छोटा
स्क्रीन नहीं यह एक नॉन-डिस्प्ले टैबलेट
3. GAOMON S620 Drawing Tablet 6.5 x 4 Inch Graphics Tablet with 8192 Passive Pen 4 Customizable ExpressKeys for Digital Drawing & OSU & Online Teaching-for Mac Windows Android OS, Black
यह एक अल्ट्रा-पोर्टेबल और किफायती ग्राफिक टैबलेट है, जो अपनी तेज़ रिपोर्ट रेट और बेहतरीन रिस्पॉन्स के लिए जाना जाता है। इसमें 6.5 x 4 इंच का एक्टिव एरिया मिलता है, जो ड्राइंग, कोडिंग और ऑनलाइन क्लास लेने के लिए एकदम सही है। अमेजन पर इसे 53 फीसद की भारी छूट के साथ 4,699 रुपये की जगह मात्र 2,197 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 8192 लेवल की हाई प्रेशर सेंसिटिविटी वाला बैटरी-फ्री पेन दिया गया है, जो बहुत ही नैचुरल और सटीक स्ट्रोक्स प्रदान करता है। इसकी 266 PPS रिपोर्ट रेट यह सुनिश्चित करती है कि आपके पेन और स्क्रीन के बीच कोई देरी न हो।
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
बैटरी-फ्री पेन
4 कस्टमाइज़ेबल कीज
गेमिंग के लिए बेस्ट
वाइड कम्पैटिबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
Android एडाप्टर एंड्रॉयड डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए OTG एडाप्टर अलग से खरीदना होगा
पेन के साथ टिल्ट सपोर्ट नहीं
4. VEIKK VK640 Drawing Tablet 6x4 inch Portable Pen Tablet with 8192 Levels Battery-Free Stylus Graphic Tablet, 6 Shortcuts Keys for Android, Windows, mac OS and Linux, Support Tilt Function
यह एक वर्सेटाइल और पोर्टेबल ग्राफिक टैबलेट है, जो अपनी किफायती कीमत में टिल्ट फंक्शन जैसे प्रीमियम फीचर्स देने के लिए जाना जाता है। इसमें 6 x 4 इंच का एक्टिव एरिया मिलता है, जो ड्राइंग, कोडिंग और ऑनलाइन टीचिंग के लिए बेहतरीन है। अमेजन पर इसे 47 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 2,279 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 8192 लेवल की प्रेशर सेंसिटिविटी वाला बैटरी-फ्री पेन मिलता है, जो 60° टिल्ट सपोर्ट के साथ आता है—यानी आप पेन को झुकाकर असली पेंसिल की तरह शेडिंग कर सकते हैं। यह विंडोज, मैक, लिनक्स और एंड्रॉयड के साथ पूरी तरह संगत है।
क्यों खरीदें
टिल्ट फंक्शन सपोर्ट
6 कस्टमाइज़ेबल कीज
बैटरी-फ्री पेन
अल्ट्रा स्लिम और पोर्टेबल
एंड्रॉयड सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
यूनिवर्सल कम्पैटिबिलिटीSamsung एंड्रॉयड सीमा कुछ सैमसंग मोबाइल या टैबलेट्स के साथ इसके कम्पैटिबिलिटी इश्यूज़Samsung एंड्रॉयड सीमा कुछ सैमसंग मोबाइल या टैबलेट्स के साथ इसके कम्पैटिबिलिटी इश्यूज
iOS (iPhone/iPad) को सपोर्ट नहीं
5. GAOMON PD1161 Drawing Tablet with Screen, Digital Art Tablet with Battery-Free Stylus, Tilt, 8 Shortcut Keys for Paint, Design, Illustration, Editing, 11.6-inch Graphics Tablet for Mac, Windows PC
यह एक शानदार 11.6 इंच का ड्राइंग मॉनिटर है, जो उन डिजिटल आर्टिस्ट्स के लिए बेस्ट है जो अपनी ड्राइंग को सीधे स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। इसमें 1080p Full HD IPS स्क्रीन दी गई है, जो 72% NTSC कलर गैमट के साथ आती है। अमेजन पर इसे 38 फीसद की छूट और 4,000 रुपये के एक्स्ट्रा कूपन के साथ 28,999 रुपये की जगह मात्र 17,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 8192 लेवल की प्रेशर सेंसिटिविटी वाला बैटरी-फ्री पेन और 8 कस्टमाइज़ेबल शॉर्टकट कीज़ मिलती हैं। ±60° टिल्ट फंक्शन और एंटी-ग्लेयर फिल्म जैसे फीचर्स इसे एक प्रोफेशनल ड्राइंग अनुभव प्रदान करने वाली डिवाइस बनाते हैं।
क्यों खरीदें
बजट-फ्रेंडली स्क्रीन टैबलेट
शानदार डिस्प्ले
8 कस्टमाइज़ेबल कीज
बैटरी-फ्री स्टाइलिश
क्यों खोजें विकल्प
स्टैंडअलोन नहीं किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट रहना ज़रूरी
11.6 इंच की स्क्रीन बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने वालों के लिए छोटी
इसे चलाने के लिए एक साथ HDMI और USB केबल लगानी होती है
6. One by Wacom CTL-472/K0-CX Digital Drawing Graphics Pen Tablet (Red & Black) Small (6-inch x 3.5-inch)(15x8cm) | Battery Free Cordless Pen with 2048 Pressure Level
यह डिजिटल आर्ट की दुनिया का सबसे भरोसेमंद और 'गो-टू' ग्राफिक टैबलेट है। यह विशेष रूप से बिगिनर्स, ऑनलाइन टीचर्स और फोटो एडिटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 6 x 3.5 इंच का वर्किंग एरिया मिलता है, जो डेस्क पर कम जगह घेरता है। अमेजन पर इसे 28 फीसद की छूट के साथ मात्र 3,378 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें वाकोम की सिग्नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस तकनीक वाला बैटरी-फ्री पेन मिलता है, जो बहुत ही हल्का है और बिना किसी बैटरी या चार्जिंग के काम करता है। यह विंडोज, मैक और क्रोमबुक के साथ पूरी तरह संगत है।
क्यों खरीदें
भरोसेमंद ब्रांड
बैटरी-फ्री पेन
शिक्षा के लिए बेस्ट
प्लग एंड प्ले
कॉम्पैक्ट साइज
क्यों खोजें विकल्प
2048 प्रेशर लेवल्स हैं, जो अन्य बजट ब्रांड्स के मुकाबले कम
शॉर्टकट कीज टैबलेट की बॉडी पर कोई फिजिकल शॉर्टकट बटन नहीं
छोटा एक्टिव एरिया बहुत बड़े कैनवास पर काम करने वाले आर्टिस्ट्स के लिए जगह कम
7. XPPen Deco MW Drawing Tablet with X3 Chip Stylus, Bluetooth v5.0 chip, 8 Shortcut Keys, 8192 Levels of Pressure Sensitivity, X3 Elite Stylus and Fully-Laminated Display- Black
यह एक आधुनिक और वायरलेस ग्राफिक टैबलेट है, जो अपनी एडवांस X3 स्मार्ट चिप तकनीक के लिए जाना जाता है। इसमें ब्लूटूथ v5.0 की सुविधा दी गई है, जिससे आप बिना किसी तार के झंझट के अपनी क्रिएटिविटी को अंजाम दे सकते हैं। अमेजन पर इसे 30 फीसद की छूट के साथ 9,999 रुपये की जगह मात्र 6,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 8 x 5 इंच का मीडियम एक्टिव एरिया मिलता है, जो ड्राइंग और डिजिटल राइटिंग के लिए एक बेहतरीन बैलेंस है। इसका X3 Elite स्टाइलिश पेन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा सटीक है और इसमें 10 घंटे से ज़्यादा की बैटरी लाइफ मिलती है।
क्यों खरीदें
ब्लूटूथ v5.0 के ज़रिए बिना किसी लैग के वायरलेस तरीके से काम करने की सुविधा
X3 स्मार्ट चिप पेन
8 शॉर्टकट कीज कस्टमाइज़ेबल बटन
10+ घंटे का बैकअप एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन काम करने के लिए पर्याप्त बैटरी
मल्टी-कनेक्टिविटी USB-C केबल, ब्लूटूथ या वायरलेस रिसीवर से जोड़ा जा सकता
टिल्ट सपोर्ट 60° टिल्ट फंक्शन जो असली पेंसिल की तरह शेडिंग करने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन नहीं यह एक नॉन-डिस्प्ले टैबलेट
डिस्काउंट प्रतिशत कुछ अन्य ब्रांड्स के मुकाबले औसत
