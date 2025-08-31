बेस्ट 5G टैबलेट, लंबी बैटरी और नॉन स्टॉप स्पीड, फटाफट करें खरीदारी

Best 5G tablets: आज के दौर में 5G टैबलेट की डिमांड काफी ज्यादा है, ऐसे में हम आपके लिए कुछ टैब की बेस्ट डील लेकर आए हैं.

Sun, 31 Aug 2025 11:00 AM

अगर बात 5G टैबलेट की करें, इनमें बाकी टैबलेट के मुकाबले में ज्यादा बेहतर स्पीड मिलती है, लेकिन स्पीड के साथ पावरपैक परफॉर्मेंस, ब्राइट-स्मूथ डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ भी जरूर होती है। हालांकि इन चीजों के साथ मार्केट में चुनिंदा टैब ही मौजूद है। वही जो मौजूद हैं, उनकी कीमत ज्यादा होती है। ऐसे में हम आपकी सुविधा के लिए अफोर्डेबल प्राइस में आने वाले फीचर लोडेड टैब लेकर आये हैं, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं..

यह एक फीचर लोडेड 5G टैबलेट है जो अपने शानदार 12.1 इंच के डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर और लम्बी बैटरी लाइफ के साथ एक बेहतरीन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देता है। इसकी 10000mAh बैटरी आपको बिना रुके पूरे दिन काम करने की आजादी देती है, और HyperOS का स्मार्ट इंटरकनेक्टिविटी फीचर देता है।

यह एक प्रीमियम टैबलेट है जो शानदार नैनो टेक्सचर डिस्प्ले, पावरफुल Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर और डॉल्बी विजन एटमास के साथ आता है। यह टैबलेट एक बेहतरीन मल्टीटास्किंग और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किया गया है।

यह एक पावरफुल और हल्का टैबलेट है, जो शानदार डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसकी 2.5K डिस्प्ले और Dolby Atmos साउंड इसे मल्टीमीडिया और गेमिंग के लिए परफेक्ट बनाती है।

यह एक बेहतरीन 5G टैबलेट है, जो शानदार डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरिएंस के साथ आता है। इसमें 7040mAh बैटरी साइज की वजह से लंबी बैटरी लाइफ मिलती है, और क्वाड स्पीकर्स के साथ यह एंटरटेनमेंट का बेहतर ऑप्शन बन जाता है।

यह एक प्रीमियम टैबलेट है जो शानदार डिस्प्ले, Exynos 1380 चिप, 10.9 इंच की बड़ी डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें IP68 रेटिंग की गई है। साथ ही इस टैब में इन-बॉक्स S Pen और ड्यूल स्पीकर्स दिये गये हैं। यह टैब लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है।

यह एक प्रीमियम टैबलेट है जिसमें शानदार 11 इंच डायनैमिग एमोलेड 2X डिस्प्ले दी गई है। टैब Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर और IP68 रेटिंग के साथ आती है। टैबलेट शानदार परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसमें इन-बॉक्स S Pen और ड्यूल स्पीकर्स द्वारा AKG साउंड मिलता है, जो मल्टीमीडिया के एक्सपीरिएंस को और भी बेहतर बनाता है।

Apple का यह 11 इंच iPad A16 चिप के साथ आता है। इसका Liquid Retina डिस्प्ले और एडवांस कैमरा सेटअप इसे मीडिया कंटेंट क्रीएशन, वीडियो कॉल्स और गेमिंग के लिए एक परफेक्ट बलेट बनाते हैं। इसके साथ ही इसमें Touch ID और ऑल-डे बैटरी लाइफ है, जो इसे एक पूरी तरह से पोर्टेबल और प्रोडक्टिव डिवाइस बनाता है।

