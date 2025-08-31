बेस्ट 5G टैबलेट, लंबी बैटरी और नॉन स्टॉप स्पीड, फटाफट करें खरीदारी Best 5G tablets long battery life powrfull performance Redmi Pad Pro 5G Xiaomi Pad 7, Smartphones-tabs Hindi News - Hindustan
बेस्ट 5G टैबलेट, लंबी बैटरी और नॉन स्टॉप स्पीड, फटाफट करें खरीदारी

Best 5G tablets: आज के दौर में 5G टैबलेट की डिमांड काफी ज्यादा है, ऐसे में हम आपके लिए कुछ टैब की बेस्ट डील लेकर आए हैं.

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 11:00 AM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

अगर बात 5G टैबलेट की करें, इनमें बाकी टैबलेट के मुकाबले में ज्यादा बेहतर स्पीड मिलती है, लेकिन स्पीड के साथ पावरपैक परफॉर्मेंस, ब्राइट-स्मूथ डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ भी जरूर होती है। हालांकि इन चीजों के साथ मार्केट में चुनिंदा टैब ही मौजूद है। वही जो मौजूद हैं, उनकी कीमत ज्यादा होती है। ऐसे में हम आपकी सुविधा के लिए अफोर्डेबल प्राइस में आने वाले फीचर लोडेड टैब लेकर आये हैं, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं..

बेस्ट 5G टैबलेट, लंबी बैटरी और नॉन स्टॉप स्पीड, फटाफट करें खरीदारी
यह एक फीचर लोडेड 5G टैबलेट है जो अपने शानदार 12.1 इंच के डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर और लम्बी बैटरी लाइफ के साथ एक बेहतरीन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देता है। इसकी 10000mAh बैटरी आपको बिना रुके पूरे दिन काम करने की आजादी देती है, और HyperOS का स्मार्ट इंटरकनेक्टिविटी फीचर देता है।

Specifications

डिस्प्ले
12.1 इंच
रिफ्रेश रेट
120Hz
प्रोसेसर
Snapdragon 7s Gen 2
बैटरी
10000mAh
ऑडियो
क्वाड स्पीकर्स और Dolby Atmos
वजन
485 ग्राम

क्यों खरीदें

...

शानदार 2.5K रिज़ॉल्यूशन

...

120Hz रिफ्रेश रेट

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

क्वाड स्पीकर्स

...

33W फास्ट चार्जिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

रेडमी स्मार्ट पेन का चार्ज अलग

...

लिमिटेड 5G कनेक्टिविटी

यह एक प्रीमियम टैबलेट है जो शानदार नैनो टेक्सचर डिस्प्ले, पावरफुल Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर और डॉल्बी विजन एटमास के साथ आता है। यह टैबलेट एक बेहतरीन मल्टीटास्किंग और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किया गया है।

Specifications

डिस्प्ले
11.2 इंच 3.2K CrystalRes डिस्प्ले
प्रोसेसर
Snapdragon 7+ Gen 3
बैटरी
8850 mAh
फ्रेश रेट
144Hz एडेप्टिव सिंक

क्यों खरीदें

...

शानदार 3.2K डिस्प्ले

...

144Hz फ्रेश रेट

...

पावरफुल Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर

...

Dolby Atmos के साथ इमर्सिव साउंड

...

लंबी बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग के लिए प्रोसेसर नहीं

...

सीमित USB पोर्ट्स

...

ज्यादा बड़ी स्क्रीन साइज

यह एक पावरफुल और हल्का टैबलेट है, जो शानदार डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसकी 2.5K डिस्प्ले और Dolby Atmos साउंड इसे मल्टीमीडिया और गेमिंग के लिए परफेक्ट बनाती है।

Specifications

डिस्प्ले
11 इंच 2.5K डिस्प्ले
प्रोसेसर
MediaTek Dimensity 6300
ऑडियो
4 स्पीकर्स, Dolby Atmos ऑप्टिमाइजेशन
कैमरा
फ्रंट 5MP, रियर 8MP
बैटरी
7040mAh

क्यों खरीदें

...

शानदार 2.5K डिस्प्ले

...

500 निट्स ब्राइटनेस

...

दमदार MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर

...

लंबी बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 5MP फ्रंट कैमरा

...

20W चार्जिंग स्पीड थोड़ी धीमी

...

रियर कैमरा की क्वालिटी की कमी

यह एक बेहतरीन 5G टैबलेट है, जो शानदार डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरिएंस के साथ आता है। इसमें 7040mAh बैटरी साइज की वजह से लंबी बैटरी लाइफ मिलती है, और क्वाड स्पीकर्स के साथ यह एंटरटेनमेंट का बेहतर ऑप्शन बन जाता है।

Specifications

डिस्प्ले
11 इंच LCD डिस्प्ले
प्रोसेसर
Qualcomm Snapdragon SM6375
ऑडियो
क्वाड स्पीकर्स
कैमरा
8MP रियर कैमरा, 5MP फ्रंट कैमरा
बैटरी
7040mAh

क्यों खरीदें

...

90Hz रिफ्रेश रेट

...

Qualcomm Snapdragon SM6375 प्रोसेसर

...

क्वाड स्पीकर्स के साथ इमर्सिव साउंड

...

7040mAh बैटरी

क्यों खोजें विकल्प

...

रियर कैमरा कैमरा क्वॉलिटी इश्यू

...

कोई AMOLED डिस्प्ले नहीं

...

फ्रंट कैमरा का रिजोल्यूशन कम

यह एक प्रीमियम टैबलेट है जो शानदार डिस्प्ले, Exynos 1380 चिप, 10.9 इंच की बड़ी डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें IP68 रेटिंग की गई है। साथ ही इस टैब में इन-बॉक्स S Pen और ड्यूल स्पीकर्स दिये गये हैं। यह टैब लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
10.9 इंच WQXGA डिस्प्ले
प्रोसेसर
Exynos 1380 चिप
कैमरा
: 8MP रियर कैमरा, 12MP अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा
ऑडियो
ड्यूल स्पीकर्स, AKG साउंड
बैटरी
8000mAh

क्यों खरीदें

...

शानदार 10.9 इंच WQXGA डिस्प्ले

...

Exynos 1380 प्रोसेसरS Pen इन-बॉक्स

...

वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ

...

8000mAh बैटरी

क्यों खोजें विकल्प

...

माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट नहीं

...

कैमरा इश्यू

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

यह एक प्रीमियम टैबलेट है जिसमें शानदार 11 इंच डायनैमिग एमोलेड 2X डिस्प्ले दी गई है। टैब Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर और IP68 रेटिंग के साथ आती है। टैबलेट शानदार परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसमें इन-बॉक्स S Pen और ड्यूल स्पीकर्स द्वारा AKG साउंड मिलता है, जो मल्टीमीडिया के एक्सपीरिएंस को और भी बेहतर बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले:
11 इंच डायनैमिक एमोलेड
प्रोसेसर
Snapdragon 8 Gen 2
कैमरा
13MP रियर कैमरा, 12MP अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा
बैटरी
8400mAh

क्यों खरीदें

...

शानदार 11 इंच Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले

...

120Hz रिफ्रेश रेट

...

Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर

...

S Pen इन-बॉक्स

...

वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ

क्यों खोजें विकल्प

...

ज्यादा कीमत

...

माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट नहीं

...

सॉफ्टवेयर अपडेट की धीमी स्पीड

Apple का यह 11 इंच iPad A16 चिप के साथ आता है। इसका Liquid Retina डिस्प्ले और एडवांस कैमरा सेटअप इसे मीडिया कंटेंट क्रीएशन, वीडियो कॉल्स और गेमिंग के लिए एक परफेक्ट बलेट बनाते हैं। इसके साथ ही इसमें Touch ID और ऑल-डे बैटरी लाइफ है, जो इसे एक पूरी तरह से पोर्टेबल और प्रोडक्टिव डिवाइस बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
11 इंच Liquid Retina डिस्प्ले
प्रोसेसर
A16 चिप
कैमरा
12MP फ्रंट और 12MP बैक कैमरा
ऑडियो
स्टीरियो स्पीकर्स
सिस्टम
iPadOS

क्यों खरीदें

...

स्मूथ और रेस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस

...

शानदार कलर और ब्राइटनेस

...

12MP कैमरा सेटअप

...

मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी

...

Wi-Fi 6 और 5G कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

माइक्रोSD कार्ड स्लॉट नहीं

...

एसेसरीज के लिए अलग चार्ज

...

मैजिक कीबोर्ड

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

