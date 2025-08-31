बेस्ट 5G टैबलेट, लंबी बैटरी और नॉन स्टॉप स्पीड, फटाफट करें खरीदारी
Best 5G tablets: आज के दौर में 5G टैबलेट की डिमांड काफी ज्यादा है, ऐसे में हम आपके लिए कुछ टैब की बेस्ट डील लेकर आए हैं.
अगर बात 5G टैबलेट की करें, इनमें बाकी टैबलेट के मुकाबले में ज्यादा बेहतर स्पीड मिलती है, लेकिन स्पीड के साथ पावरपैक परफॉर्मेंस, ब्राइट-स्मूथ डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ भी जरूर होती है। हालांकि इन चीजों के साथ मार्केट में चुनिंदा टैब ही मौजूद है। वही जो मौजूद हैं, उनकी कीमत ज्यादा होती है। ऐसे में हम आपकी सुविधा के लिए अफोर्डेबल प्राइस में आने वाले फीचर लोडेड टैब लेकर आये हैं, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं..
यह एक फीचर लोडेड 5G टैबलेट है जो अपने शानदार 12.1 इंच के डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर और लम्बी बैटरी लाइफ के साथ एक बेहतरीन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देता है। इसकी 10000mAh बैटरी आपको बिना रुके पूरे दिन काम करने की आजादी देती है, और HyperOS का स्मार्ट इंटरकनेक्टिविटी फीचर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 2.5K रिज़ॉल्यूशन
120Hz रिफ्रेश रेट
लंबी बैटरी लाइफ
क्वाड स्पीकर्स
33W फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
रेडमी स्मार्ट पेन का चार्ज अलग
लिमिटेड 5G कनेक्टिविटी
यह एक प्रीमियम टैबलेट है जो शानदार नैनो टेक्सचर डिस्प्ले, पावरफुल Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर और डॉल्बी विजन एटमास के साथ आता है। यह टैबलेट एक बेहतरीन मल्टीटास्किंग और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 3.2K डिस्प्ले
144Hz फ्रेश रेट
पावरफुल Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर
Dolby Atmos के साथ इमर्सिव साउंड
लंबी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग के लिए प्रोसेसर नहीं
सीमित USB पोर्ट्स
ज्यादा बड़ी स्क्रीन साइज
यह एक पावरफुल और हल्का टैबलेट है, जो शानदार डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसकी 2.5K डिस्प्ले और Dolby Atmos साउंड इसे मल्टीमीडिया और गेमिंग के लिए परफेक्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 2.5K डिस्प्ले
500 निट्स ब्राइटनेस
दमदार MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर
लंबी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
केवल 5MP फ्रंट कैमरा
20W चार्जिंग स्पीड थोड़ी धीमी
रियर कैमरा की क्वालिटी की कमी
यह एक बेहतरीन 5G टैबलेट है, जो शानदार डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरिएंस के साथ आता है। इसमें 7040mAh बैटरी साइज की वजह से लंबी बैटरी लाइफ मिलती है, और क्वाड स्पीकर्स के साथ यह एंटरटेनमेंट का बेहतर ऑप्शन बन जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
90Hz रिफ्रेश रेट
Qualcomm Snapdragon SM6375 प्रोसेसर
क्वाड स्पीकर्स के साथ इमर्सिव साउंड
7040mAh बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
रियर कैमरा कैमरा क्वॉलिटी इश्यू
कोई AMOLED डिस्प्ले नहीं
फ्रंट कैमरा का रिजोल्यूशन कम
यह एक प्रीमियम टैबलेट है जो शानदार डिस्प्ले, Exynos 1380 चिप, 10.9 इंच की बड़ी डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें IP68 रेटिंग की गई है। साथ ही इस टैब में इन-बॉक्स S Pen और ड्यूल स्पीकर्स दिये गये हैं। यह टैब लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 10.9 इंच WQXGA डिस्प्ले
Exynos 1380 प्रोसेसरS Pen इन-बॉक्स
वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ
8000mAh बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट नहीं
कैमरा इश्यू
कीमत थोड़ी ज्यादा
यह एक प्रीमियम टैबलेट है जिसमें शानदार 11 इंच डायनैमिग एमोलेड 2X डिस्प्ले दी गई है। टैब Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर और IP68 रेटिंग के साथ आती है। टैबलेट शानदार परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसमें इन-बॉक्स S Pen और ड्यूल स्पीकर्स द्वारा AKG साउंड मिलता है, जो मल्टीमीडिया के एक्सपीरिएंस को और भी बेहतर बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 11 इंच Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले
120Hz रिफ्रेश रेट
Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर
S Pen इन-बॉक्स
वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा कीमत
माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट नहीं
सॉफ्टवेयर अपडेट की धीमी स्पीड
Apple का यह 11 इंच iPad A16 चिप के साथ आता है। इसका Liquid Retina डिस्प्ले और एडवांस कैमरा सेटअप इसे मीडिया कंटेंट क्रीएशन, वीडियो कॉल्स और गेमिंग के लिए एक परफेक्ट बलेट बनाते हैं। इसके साथ ही इसमें Touch ID और ऑल-डे बैटरी लाइफ है, जो इसे एक पूरी तरह से पोर्टेबल और प्रोडक्टिव डिवाइस बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूथ और रेस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस
शानदार कलर और ब्राइटनेस
12MP कैमरा सेटअप
मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी
Wi-Fi 6 और 5G कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
माइक्रोSD कार्ड स्लॉट नहीं
एसेसरीज के लिए अलग चार्ज
मैजिक कीबोर्ड
कीमत थोड़ी ज्यादा
