अमेजन सेल में अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट हुआ लाइव, 48% तक के डिस्काउंट पर आज ही घर ले आएं टैबलेट्स

Tablets For Student: अगर आप अपने बच्चे के लिए एक नया टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Fri, 3 Oct 2025 07:35 AM

Tablets For Student: स्टूडेंट्स के लिए टैबलेट पढ़ाई को आसान और स्मार्ट बनाता है। इसमें ई-बुक्स पढ़ना, ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करना और नोट्स बनाना बहुत आसान होता है। ये इतने पोर्टेबल होते हैं कि इन्हें की भी ले जाया जा सकता है। कई टैबलेट ऐसे भी होते हैं, जिनमें स्टाइलस पेन भी दिया जाता है। इनकी बैटरी लाइफ काफी लंबी होती है और एक बार के चार्ज में काफी ज्यादा चलती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह टैबलेट पढ़ाई का स्मार्ट और एडवांस तरीका है।

वैसे तो इस टैबलेट की कीमत 36,999 रुपये है, लेकिन इस पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 29,499 रुपये रह गई है। यह एक स्मार्ट और पावरफुल लैपटॉप है। इसमें AI सपोर्ट के साथ S Pen इन-बॉक्स मिलता है, जिससे नोट्स लेना, ड्रॉइंग और डॉक्यूमेंट एडिट करना आसान हो जाता है। 10.9 इंच की टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले क्लियर और ब्राइट व्यू देती है। इसमें 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज मौजूद है।

Specifications डिस्प्ले 10.9 इंच टीएफटी एलसीडी रैम 6GB स्टोरेज 128GB कनेक्टिविटी Wi-Fi क्यों खरीदें S Pen से नोट्स, ड्रॉइंग और एडिटिंग आसान रैम और स्टोरेज मल्टीटास्किंग के लिए सही ब्राइट और क्लियर डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प TFT LCD होने के कारण AMOLED की तरह डार्क ब्लैक नहीं देता केवल वाई-फाई वर्जन, मोबाइल डाटा सपोर्ट नहीं

इस टैबलेट की कीमत 25,000 रुपये है। इस पर 36% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 15,990 रुपये रह जाती है। इसमें S Pen सपोर्ट मिलता है, जिससे नोट्स लेना, ड्रॉइंग और डॉक्यूमेंट एडिट करना आसान है। 11 इंच की 2.5K डिस्प्ले 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ क्लियर और ब्राइट एक्सपीरियंस मिलेगा। 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ, यह कई ऐप्स को एक साथ चलाने में मदद करता है। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर दिया गया है।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच, 2.5K, 500 निट्स ब्राइटनेस रैम 8GB स्टोरेज 256GB (2TB तक एक्सपैंडेबल) प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 OS एंड्रॉइड 15 कनेक्टिविटी वाई-फाई ऑडियो 4 स्पीकर के साथ डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट क्यों खरीदें S Pen से नोट्स और ड्रॉइंग आसान 2.5K डिस्प्ले और ब्राइट स्क्रीन ज्यादा रैम और स्टोरेज, मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए सही डॉल्बी एटमस के साथ शानदार ऑडियो एक्सीपीरियंस क्यों खोजें विकल्प केवल Wi-Fi वर्जन, मोबाइल डाटा सपोर्ट नहीं प्रीमियम टैब्स की तुलना में थोड़ा भारी

इस टैबलेट की कीमत 18,990 रुपये है। हर महीने 921 रुपये देकर इसे EMI पर लिया जा सकेगा। यह एक प्रीमियम टैबलेट है, जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और मल्टीमीडिया यूजर्स के लिए सही रहेगी। इसमें 11 इंच की 2.5K डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर, एस पेन सपोर्ट और डॉल्बी एटम ऑडियो जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच, 2.5K (2560x1600), 500 निट्स ब्राइटनेस प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 (8 कोर, 2.4GHz तक) रैम 8GB LPDDR4x स्टोरेज 256GB UFS 2.2 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 15 कैमरा 5MP फ्रंट, 8MP रियर बैटरी 7040mAh क्यों खरीदें 2.5K रेजोल्यूशन और 500 निट्स ब्राइटनेस S Pen सपोर्ट डॉल्बी एटमस ऑडियो 7040mAh बैटरी क्यों खोजें विकल्प मोबाइल डाटा सपोर्ट नहीं वजन थोड़ा ज्यादा हाई-एंड गेम्स के लिए सीमित प्रोसेसर

इसकी कीमत 19,999 रुपये से कम होकर 14,999 रुपये हो गई है। इसमें 11 इंच की 2.5K डिस्प्ले है जो शार्प और क्लियर विजुअल देती है। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज से मल्टीटास्किंग और बड़ी फाइल्स को एक साथ संभालना आसान हो जाता है। एक्टिव पेन सपोर्ट से नोट्स, ड्रॉइंग और डॉक्यूमेंट एडिट करना आसान है। इसमें 9000mAh की बैटरी दी गई है।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच, 2.5K रैम 6GB स्टोरेज 128GB कनेक्टिविटी वाई-फाई और सेलुलर बैटरी 9000mAh ऑडियो डॉल्बी एटमस क्यों खरीदें एक्टिव पेन से नोट्स और ड्रॉइंग आसान लंबी बैटरी लाइफ (9000mAh) फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस HyperOS 2 पर 2.5K डिस्प्ले और डॉल्बी एटमस से बेहतर विज़ुअल और ऑडियो क्यों खोजें विकल्प भारी ऐप्स और गेम्स पर परफॉर्मेंस सीमित वाई-फाई और सेलुलर वेरिएंट होने के कारण कीमत थोड़ी ज्यादा

इसे 44,999 रुपये के बजाय 26,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 10.9 इंच की WUXGA+ डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ क्लियर डिस्प्ले क्वालिटी देती है। इसमें एक्सीनोस 1380 प्रोसेसर और 6GB रैम से मल्टीटास्किंग और गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है। 8000mAh की बैटरी पूरे दिन चलती है।

Specifications डिस्प्ले 10.9 इंच, WUXGA+ (2304 × 1440 पिक्सल), 90Hz रिफ्रेश रेट प्रोसेसर Exynos 1380 (ऑक्टा-कोर, 2.4GHz + 2.0GHz) रैम 6GB स्टोरेज 128GB (microSD के माध्यम से 1TB तक एक्सपेंडेबल) बैटरी 8000mAh कैमरा रियर- 8MP, फ्रंट- 12MP ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13, One UI 5.1 कनेक्टिविटी यूएसबी टाइप-सी, वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, जीपीएस, ब्लूटूथ 5.3 सुरक्षा IP68 रेटिंग क्यों खरीदें S Pen सपोर्ट 8000mAh बैटरी IP68 रेटिंग एक्सीनोस 1380 प्रोसेसर और 6GB रैम One UI 5.1 क्यों खोजें विकल्प OLED डिस्प्ले का अभाव कुछ हाई-एंड गेम्स के लिए सीमित

इसकी कीमत 32,999 रुपये है। इस पर 48% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद टैबलेट की कीमत 17,064 रुपये रह गई है। इसमें 11 इंच की WUXGA+ डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ क्लियर वीडियो देखने में मदद करती है। यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर से लैस है। 8GB रैम की मदद से RAM से मल्टीटास्किंग और गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है। इसके साथ ही एंड्रॉइड 13 भी इसमें दिया गया है। 7040mAh बैटरी की बैटरी है, जो पूरे दिन साथ निभाती है।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच, WUXGA+ (1920 × 1200 पिक्सल), 90Hz रिफ्रेश रेट प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैप्रडैनग 695 रैम 8GB स्टोरेज 128GB बैटरी 7040mAh ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13, One UI 5.1 सुरक्षा IP68 रेटिंग क्यों खरीदें 7040mAh बैटरी IP68 रेटिंग क्वालकॉम स्नैपडैगन 695 प्रोसेसर एंड्रॉइड 13 और One UI 5.1 क्यों खोजें विकल्प OLED डिस्प्ले का अभाव कुछ हाई-एंड गेम्स के लिए सीमित

इसकी कीमत 19,999 रुपये है। इसे 30% डिस्काउंट के साथ 13,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11 इंच की बड़ी डिस्प्ले है, जो 500 निट्स ब्राइटनेस और क्लियर विज़ुअल्स देती है। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज से मल्टीटास्किंग और बड़ी फाइल्स को संभालना आसान है। इसकी 9340mAh बैटरी पूरे दिन वीडियो और गेमिंग के लिए सही रहेगी। यह वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आता है।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच, 500 निट्स ब्राइटनेस रैम 6GB स्टोरेज 128GB बैटरी 9340mAh, 11 घंटे वीडियो प्ले बैक कनेक्टिविटी वाई-फाई क्यों खरीदें लंबी बैटरी लाइफ (9340mAh) बड़ी और क्लियर डिस्प्ले स्मूद मल्टीटास्किंग 6GB रैम के साथ स्टाइलिश और स्लिम डिजाइन क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड गेम्स के लिए प्रोसेसर सीमित कैमरा बेसिक फोटोग्राफी के स्टोरेजलिए सही

