अमेजन सेल में अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट हुआ लाइव, 48% तक के डिस्काउंट पर आज ही घर ले आएं टैबलेट्स
Tablets For Student: अगर आप अपने बच्चे के लिए एक नया टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Tablets For Student: स्टूडेंट्स के लिए टैबलेट पढ़ाई को आसान और स्मार्ट बनाता है। इसमें ई-बुक्स पढ़ना, ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करना और नोट्स बनाना बहुत आसान होता है। ये इतने पोर्टेबल होते हैं कि इन्हें की भी ले जाया जा सकता है। कई टैबलेट ऐसे भी होते हैं, जिनमें स्टाइलस पेन भी दिया जाता है। इनकी बैटरी लाइफ काफी लंबी होती है और एक बार के चार्ज में काफी ज्यादा चलती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह टैबलेट पढ़ाई का स्मार्ट और एडवांस तरीका है।
1. Samsung Galaxy Tab S10 Lite with AI, S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 inch) TFT LCD Display, 6 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Silver
वैसे तो इस टैबलेट की कीमत 36,999 रुपये है, लेकिन इस पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 29,499 रुपये रह गई है। यह एक स्मार्ट और पावरफुल लैपटॉप है। इसमें AI सपोर्ट के साथ S Pen इन-बॉक्स मिलता है, जिससे नोट्स लेना, ड्रॉइंग और डॉक्यूमेंट एडिट करना आसान हो जाता है। 10.9 इंच की टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले क्लियर और ब्राइट व्यू देती है। इसमें 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
S Pen से नोट्स, ड्रॉइंग और एडिटिंग आसान
रैम और स्टोरेज मल्टीटास्किंग के लिए सही
ब्राइट और क्लियर डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
TFT LCD होने के कारण AMOLED की तरह डार्क ब्लैक नहीं देता
केवल वाई-फाई वर्जन, मोबाइल डाटा सपोर्ट नहीं
2. Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|Wi-Fi| 11 Inch, 2.5K Display, 500 Nits Brightness| 8GB RAM + 256GB ROM (Expandable Up to 2TB) |Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos, Grey
इस टैबलेट की कीमत 25,000 रुपये है। इस पर 36% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 15,990 रुपये रह जाती है। इसमें S Pen सपोर्ट मिलता है, जिससे नोट्स लेना, ड्रॉइंग और डॉक्यूमेंट एडिट करना आसान है। 11 इंच की 2.5K डिस्प्ले 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ क्लियर और ब्राइट एक्सपीरियंस मिलेगा। 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ, यह कई ऐप्स को एक साथ चलाने में मदद करता है। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
S Pen से नोट्स और ड्रॉइंग आसान
2.5K डिस्प्ले और ब्राइट स्क्रीन
ज्यादा रैम और स्टोरेज, मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए सही
डॉल्बी एटमस के साथ शानदार ऑडियो एक्सीपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
केवल Wi-Fi वर्जन, मोबाइल डाटा सपोर्ट नहीं
प्रीमियम टैब्स की तुलना में थोड़ा भारी
3. Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch,2.5K Display, 500 Nits Brightness|8GB RAM + 256GB ROM(Expandable Up to 2 TB)|Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos,Grey
इस टैबलेट की कीमत 18,990 रुपये है। हर महीने 921 रुपये देकर इसे EMI पर लिया जा सकेगा। यह एक प्रीमियम टैबलेट है, जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और मल्टीमीडिया यूजर्स के लिए सही रहेगी। इसमें 11 इंच की 2.5K डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर, एस पेन सपोर्ट और डॉल्बी एटम ऑडियो जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
2.5K रेजोल्यूशन और 500 निट्स ब्राइटनेस
S Pen सपोर्ट
डॉल्बी एटमस ऑडियो
7040mAh बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
मोबाइल डाटा सपोर्ट नहीं
वजन थोड़ा ज्यादा
हाई-एंड गेम्स के लिए सीमित प्रोसेसर
4. Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 6GB, 128GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey
इसकी कीमत 19,999 रुपये से कम होकर 14,999 रुपये हो गई है। इसमें 11 इंच की 2.5K डिस्प्ले है जो शार्प और क्लियर विजुअल देती है। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज से मल्टीटास्किंग और बड़ी फाइल्स को एक साथ संभालना आसान हो जाता है। एक्टिव पेन सपोर्ट से नोट्स, ड्रॉइंग और डॉक्यूमेंट एडिट करना आसान है। इसमें 9000mAh की बैटरी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
एक्टिव पेन से नोट्स और ड्रॉइंग आसान
लंबी बैटरी लाइफ (9000mAh)
फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस HyperOS 2 पर
2.5K डिस्प्ले और डॉल्बी एटमस से बेहतर विज़ुअल और ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
भारी ऐप्स और गेम्स पर परफॉर्मेंस सीमित
वाई-फाई और सेलुलर वेरिएंट होने के कारण कीमत थोड़ी ज्यादा
5. Samsung Galaxy Tab S9 FE [Smartchoice], RAM 6 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, Gray
इसे 44,999 रुपये के बजाय 26,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 10.9 इंच की WUXGA+ डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ क्लियर डिस्प्ले क्वालिटी देती है। इसमें एक्सीनोस 1380 प्रोसेसर और 6GB रैम से मल्टीटास्किंग और गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है। 8000mAh की बैटरी पूरे दिन चलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
S Pen सपोर्ट
8000mAh बैटरी
IP68 रेटिंग
एक्सीनोस 1380 प्रोसेसर और 6GB रैम
One UI 5.1
क्यों खोजें विकल्प
OLED डिस्प्ले का अभाव
कुछ हाई-एंड गेम्स के लिए सीमित
6. Samsung Galaxy Tab A9+ 27.94 cm (11.0 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi+5G, Tablet, Gray
इसकी कीमत 32,999 रुपये है। इस पर 48% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद टैबलेट की कीमत 17,064 रुपये रह गई है। इसमें 11 इंच की WUXGA+ डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ क्लियर वीडियो देखने में मदद करती है। यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर से लैस है। 8GB रैम की मदद से RAM से मल्टीटास्किंग और गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है। इसके साथ ही एंड्रॉइड 13 भी इसमें दिया गया है। 7040mAh बैटरी की बैटरी है, जो पूरे दिन साथ निभाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
7040mAh बैटरी
IP68 रेटिंग
क्वालकॉम स्नैपडैगन 695 प्रोसेसर
एंड्रॉइड 13 और One UI 5.1
क्यों खोजें विकल्प
OLED डिस्प्ले का अभाव
कुछ हाई-एंड गेम्स के लिए सीमित
7. OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi Connectivity, Aero Blue
इसकी कीमत 19,999 रुपये है। इसे 30% डिस्काउंट के साथ 13,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11 इंच की बड़ी डिस्प्ले है, जो 500 निट्स ब्राइटनेस और क्लियर विज़ुअल्स देती है। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज से मल्टीटास्किंग और बड़ी फाइल्स को संभालना आसान है। इसकी 9340mAh बैटरी पूरे दिन वीडियो और गेमिंग के लिए सही रहेगी। यह वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी बैटरी लाइफ (9340mAh)
बड़ी और क्लियर डिस्प्ले
स्मूद मल्टीटास्किंग 6GB रैम के साथ
स्टाइलिश और स्लिम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेम्स के लिए प्रोसेसर सीमित
कैमरा बेसिक फोटोग्राफी के स्टोरेजलिए सही
