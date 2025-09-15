अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अर्ली सेल, सबसे कम दाम में खरीदें टैब, आ गई बंपर सेल

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अर्ली सेल में टैबलेट की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा हैं, जहां से कम कीमत में टैबलेट खरीदा जा सकेगा।

Mon, 15 Sep 2025 12:02 PM

अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 23 सिंतबर 2025 से शुरू हो रही है, लेकिन आप अमेजन अर्ली सेल में आप बंपर डिस्काउंट ऑफर पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को खरीदा जा सकता है। अमेजन की इस अर्ली सेल में 80 फीसद डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा हैं, जिससे आप टैबलेट को बेहद कम दाम में खरीदा जा सकता है। साथ ही इस सेल में एसबीआई क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10 फीसद इंस्टैंट डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही टैब को ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है, तो चलिए देखते हैं कि कुछ बेस्ट टैबलेट ऑप्शन , जिसे आप अमेजन से सस्ते में खरीद सकते हैं..

यह एक पावरफुल, मल्टीटास्किंग और क्रिएटिव टूल है। चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस, प्रोफेशनल वर्क, फोटो और वीडियो एडिटिंग, या फिर डिजिटल आर्ट के लिए टैबलेट खोज रहे हों, तो यह iPad आपकी सभी जरूरतों को पूरा करता है। इसका लेटेस्ट A16 बायोनिक चिप, लिक्विड रेटीना डिस्प्ले, 5G कनेक्टिविटी, और टच आईडी जैसी लेटेस्ट सुविधाओं के साथ आती है।

यह एक दमदार टैबलेट है। यह टैबलेट न सिर्फ काम और पढ़ाई के लिए भी बेहतरीन है। इसमें क्वॉड डॉल्बी एटमास स्पीकर्स, और 90Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा 11 इंच फुल HD डिस्प्ले दिया गया है।

यह एक शानदार मिड-रेंज टैबलेट है, जिसमें पढ़ाई, एंटरटेनमेंट और हल्के-फुल्के प्रोफेशनल और प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। इसकी 2.4K डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस क्वॉड स्पीकर्स, और 8000 mAh बैटरी जैसी खूबियाँ फीचर पैक टैबलेट बनाती हैं।

यह एक प्रीमियम मल्टीमीडिया टैबलेट है, जिसे खासतौर पर ऑडियो और एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 8 जेबीएल स्पीकर्स दिया गया है, जो शानदार ऑडियो एक्सपीरिएंस देता है। टैबलेट 2K डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, Helio G99 प्रोसेसर, एंड्रॉइड 14 सपोर्ट के साथ आता है।

यह टैबलेट शानदार साउंड क्वालिटी, बेहतरीन डिस्प्ले, और लेटेस्ट Android OS के साथ आता है। टैब 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 8 जेबीएल स्पीकर्स, 2K डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, और 45W फास्ट चार्जिंग जैसी शानदार सुविधाएं दी गई हैं, जो इसे एक मल्टीमीडिया बीस्ट बनाती हैं।

यग एक स्टाइलिश, दमदार टैबलेट है। इसमें A14 Bionic प्रोसेसर सपोर्ट दिया गया है। इसमें 10.9 इंच की लिक्विड रेटीना डिस्प्ले दिया गया है। टैबल तेज Wi-Fi 6 और 5G कनेक्टिविटी, और लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलेगी। यह टैबलेट पढ़ाई, ऑफिस के काम, एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव टास्क के लिए परफेक्ट है।

यह एक पावरफुल मिड-रेंज टैबलेट है। इसमें 11 इंच की 90Hz WUXGA डिस्प्ले दी गई है। इसमें 8GB रैम, 4G LTE + Wi-Fi सपोर्ट दिया गया है। इसमें एक फुल साइज कीबोर्ड दिया गया है। इसके क्वाड स्पीकर्स और 13MP कैमरा फ्लैश इसे ऑल-राउंडर बनाते हैं।

