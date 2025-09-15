अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अर्ली सेल, सबसे कम दाम में खरीदें टैब, आ गई बंपर सेल Amazon great Indian festival Early Deals on Tablets Lenovo OnePlus Pad Go Apple iPad 11, Smartphones-tabs Hindi News - Hindustan
अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अर्ली सेल, सबसे कम दाम में खरीदें टैब, आ गई बंपर सेल

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अर्ली सेल में टैबलेट की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा हैं, जहां से कम कीमत में टैबलेट खरीदा जा सकेगा।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 12:02 PM
अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 23 सिंतबर 2025 से शुरू हो रही है, लेकिन आप अमेजन अर्ली सेल में आप बंपर डिस्काउंट ऑफर पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को खरीदा जा सकता है। अमेजन की इस अर्ली सेल में 80 फीसद डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा हैं, जिससे आप टैबलेट को बेहद कम दाम में खरीदा जा सकता है। साथ ही इस सेल में एसबीआई क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10 फीसद इंस्टैंट डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही टैब को ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है, तो चलिए देखते हैं कि कुछ बेस्ट टैबलेट ऑप्शन , जिसे आप अमेजन से सस्ते में खरीद सकते हैं..

अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अर्ली सेल, सबसे कम दाम में खरीदें टैब, आ गई बंपर सेल
यह एक पावरफुल, मल्टीटास्किंग और क्रिएटिव टूल है। चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस, प्रोफेशनल वर्क, फोटो और वीडियो एडिटिंग, या फिर डिजिटल आर्ट के लिए टैबलेट खोज रहे हों, तो यह iPad आपकी सभी जरूरतों को पूरा करता है। इसका लेटेस्ट A16 बायोनिक चिप, लिक्विड रेटीना डिस्प्ले, 5G कनेक्टिविटी, और टच आईडी जैसी लेटेस्ट सुविधाओं के साथ आती है।

Specifications

स्क्रीन साइज
11 इंच
डिस्प्ले
Liquid Retina
प्रोसेसर
A16 Bionic Chip
स्टोरेज
128GB
कैमरा (फ्रंट)
12MP Ultra Wide
कैमरा (बैक)
12MP वाइड कैमरा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग
बैटरी
ऑल-डे बैटरी लाइफ

क्यों खरीदें

सुपरफास्ट परफॉर्मेंस

कलर एक्युरेसी और ब्राइट

अल्ट्रा-फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी

फिंगरप्रिंट से सिक्योर और आसान अनलॉकिंग

क्यों खोजें विकल्प

थोड़ा महंगा

Apple Pencil के लिए अलग चार्ज

Magic Keyboard

यह एक दमदार टैबलेट है। यह टैबलेट न सिर्फ काम और पढ़ाई के लिए भी बेहतरीन है। इसमें क्वॉड डॉल्बी एटमास स्पीकर्स, और 90Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा 11 इंच फुल HD डिस्प्ले दिया गया है।

Specifications

स्क्रीन साइज
11 इंच
रिफ्रेश रेट
90Hz
ब्राइटनेस
400 nits
प्रोसेसर
Octa-Core
ऑपरेटिंग सिस्टम
Android 13
रियर कैमरा
13MP
फ्रंट कैमरा
8MP

क्यों खरीदें

नोट्स, स्केचिंग, ड्रॉइंग में परफेक्ट

स्मूद स्क्रॉलिंग, पढ़ने और वीडियो के लिए बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस

शानदार ऑडियो क्वालिटी

वीडियो कॉलिंग और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

Wi-Fi only

कैमरा परफॉर्मेंस औसत

चार्जिंग टाइम थोड़ा ज्यादा

यह एक शानदार मिड-रेंज टैबलेट है, जिसमें पढ़ाई, एंटरटेनमेंट और हल्के-फुल्के प्रोफेशनल और प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। इसकी 2.4K डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस क्वॉड स्पीकर्स, और 8000 mAh बैटरी जैसी खूबियाँ फीचर पैक टैबलेट बनाती हैं।

Specifications

स्क्रीन साइज
11.35 इंच
डिस्प्ले रिजोल्यूशन
2.4K
प्रोसेसर
MediaTek Helio G99 Octa-core
ऑपरेटिंग सिस्टम
OxygenOS 13.2
बैटरी
8000 mAh
रियर और फ्रंट कैमरा
8MP+8MP

क्यों खरीदें

2.4K हाई रेजोल्यूशन

11.35 इंच की बड़ी स्क्रीन

क्वॉड स्पीकर

11.35 इंच की बड़ी स्क्री

क्यों खोजें विकल्प

Stylus सपोर्ट नहीं

कीबोर्ड सपोर्ट नहीं

LTE वर्जन महंगा

कैमरा क्वालिटी बेसिक

यह एक प्रीमियम मल्टीमीडिया टैबलेट है, जिसे खासतौर पर ऑडियो और एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 8 जेबीएल स्पीकर्स दिया गया है, जो शानदार ऑडियो एक्सपीरिएंस देता है। टैबलेट 2K डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, Helio G99 प्रोसेसर, एंड्रॉइड 14 सपोर्ट के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
11.5 इंच 2K
प्रोसेसर
MediaTek Helio G99 Octa-Core
स्पीकर्स
8 JBL Hi-Fi Speakers
बैटरी
8600 mAh + 45W फास्ट चार्जर
S
Android 14
कैमरा
फ्रंट 8MP

क्यों खरीदें

8 JBL Hi-Fi स्पीकर्स

बेहतरीन साउंड क्वालिटी

स्मूद स्क्रॉलिंग और शार्प इमेज

हैवी ऐप्स और मल्टीटास्किंग

क्यों खोजें विकल्प

Stylus सपोर्ट नहीं

LTE या 5G मॉडल नहीं

कैमरा क्वॉलिटी औसत

यह टैबलेट शानदार साउंड क्वालिटी, बेहतरीन डिस्प्ले, और लेटेस्ट Android OS के साथ आता है। टैब 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 8 जेबीएल स्पीकर्स, 2K डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, और 45W फास्ट चार्जिंग जैसी शानदार सुविधाएं दी गई हैं, जो इसे एक मल्टीमीडिया बीस्ट बनाती हैं।

Specifications

स्क्रीन
11.5 इंच 2K
स्पीकर्स
8 JBL Hi-Fi
बैटरी
8600 mAh
कैमरा
फ्रंट 8MP
प्रोसेसर
MediaTek Helio G99 Octa-Core
OS
Android 14

क्यों खरीदें

टॉप क्लास साउंड एक्सपीरियंस

हाई-रिजॉल्यूशन और स्मूद स्क्रॉलिंग

बैकअप और तेज चार्जिंग

वीडियो कॉल्स, और मिड-लेवल गेमिंग के लिए अच्छा

क्यों खोजें विकल्प

Stylus सपोर्ट नहीं

केवल Wi-Fi वर्जन

औसत कैमरा क्वालिटी

यग एक स्टाइलिश, दमदार टैबलेट है। इसमें A14 Bionic प्रोसेसर सपोर्ट दिया गया है। इसमें 10.9 इंच की लिक्विड रेटीना डिस्प्ले दिया गया है। टैबल तेज Wi-Fi 6 और 5G कनेक्टिविटी, और लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलेगी। यह टैबलेट पढ़ाई, ऑफिस के काम, एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव टास्क के लिए परफेक्ट है।

Specifications

डिस्प्ले
10.9 इंच लिक्विड रेटीना
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6 + 5G सपोर्ट
कैमरा
12MP फ्रंट + 12MP रियर
OS
iPadOS
रिफ्रेश रेट
60Hz

क्यों खरीदें

दमदार A14 Bionic चिप

ऐप्स, गेम्स और मल्टीटास्किंग बेहद स्मूद

शार्प और कलरफुल व्यूइंग एक्सपीरियंस

Wi-Fi 6 + 5G सपोर्ट

ऑल-डे बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

महंगी एसेसरीज

सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट

लैपटॉप रिप्लेसमेंट नहीं

यह एक पावरफुल मिड-रेंज टैबलेट है। इसमें 11 इंच की 90Hz WUXGA डिस्प्ले दी गई है। इसमें 8GB रैम, 4G LTE + Wi-Fi सपोर्ट दिया गया है। इसमें एक फुल साइज कीबोर्ड दिया गया है। इसके क्वाड स्पीकर्स और 13MP कैमरा फ्लैश इसे ऑल-राउंडर बनाते हैं।

Specifications

प्रोसेसर
Helio G88
रिफ्रेश रेट
90Hz
बैटरी
7040mAh
कैमरा
13MP रियर कैमरा
स्टोरेज
128GB

क्यों खरीदें

4G LTE + Wi-Fi कनेक्टिविटी

स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस

कीबोर्ड इनबॉक्स

दमदार साउंड आउटपुट

लगभग 10 घंटे का बैकअप

बेहतर फोटोग्राफी और डॉक्युमेंट स्कैनिंग

क्यों खोजें विकल्प

प्रोसेसर सीमित

चार्जिंग स्पीड एवरेज

AMOLED डिस्प्ले नहीं

लैपटॉप रिप्लेसमेंट नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

