अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अर्ली सेल, सबसे कम दाम में खरीदें टैब, आ गई बंपर सेल
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अर्ली सेल में टैबलेट की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा हैं, जहां से कम कीमत में टैबलेट खरीदा जा सकेगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 23 सिंतबर 2025 से शुरू हो रही है, लेकिन आप अमेजन अर्ली सेल में आप बंपर डिस्काउंट ऑफर पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को खरीदा जा सकता है। अमेजन की इस अर्ली सेल में 80 फीसद डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा हैं, जिससे आप टैबलेट को बेहद कम दाम में खरीदा जा सकता है। साथ ही इस सेल में एसबीआई क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10 फीसद इंस्टैंट डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही टैब को ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है, तो चलिए देखते हैं कि कुछ बेस्ट टैबलेट ऑप्शन , जिसे आप अमेजन से सस्ते में खरीद सकते हैं..
यह एक पावरफुल, मल्टीटास्किंग और क्रिएटिव टूल है। चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस, प्रोफेशनल वर्क, फोटो और वीडियो एडिटिंग, या फिर डिजिटल आर्ट के लिए टैबलेट खोज रहे हों, तो यह iPad आपकी सभी जरूरतों को पूरा करता है। इसका लेटेस्ट A16 बायोनिक चिप, लिक्विड रेटीना डिस्प्ले, 5G कनेक्टिविटी, और टच आईडी जैसी लेटेस्ट सुविधाओं के साथ आती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपरफास्ट परफॉर्मेंस
कलर एक्युरेसी और ब्राइट
अल्ट्रा-फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी
फिंगरप्रिंट से सिक्योर और आसान अनलॉकिंग
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
Apple Pencil के लिए अलग चार्ज
Magic Keyboard
यह एक दमदार टैबलेट है। यह टैबलेट न सिर्फ काम और पढ़ाई के लिए भी बेहतरीन है। इसमें क्वॉड डॉल्बी एटमास स्पीकर्स, और 90Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा 11 इंच फुल HD डिस्प्ले दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
नोट्स, स्केचिंग, ड्रॉइंग में परफेक्ट
स्मूद स्क्रॉलिंग, पढ़ने और वीडियो के लिए बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस
शानदार ऑडियो क्वालिटी
वीडियो कॉलिंग और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi only
कैमरा परफॉर्मेंस औसत
चार्जिंग टाइम थोड़ा ज्यादा
यह एक शानदार मिड-रेंज टैबलेट है, जिसमें पढ़ाई, एंटरटेनमेंट और हल्के-फुल्के प्रोफेशनल और प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। इसकी 2.4K डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस क्वॉड स्पीकर्स, और 8000 mAh बैटरी जैसी खूबियाँ फीचर पैक टैबलेट बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
2.4K हाई रेजोल्यूशन
11.35 इंच की बड़ी स्क्रीन
क्वॉड स्पीकर
11.35 इंच की बड़ी स्क्री
क्यों खोजें विकल्प
Stylus सपोर्ट नहीं
कीबोर्ड सपोर्ट नहीं
LTE वर्जन महंगा
कैमरा क्वालिटी बेसिक
यह एक प्रीमियम मल्टीमीडिया टैबलेट है, जिसे खासतौर पर ऑडियो और एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 8 जेबीएल स्पीकर्स दिया गया है, जो शानदार ऑडियो एक्सपीरिएंस देता है। टैबलेट 2K डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, Helio G99 प्रोसेसर, एंड्रॉइड 14 सपोर्ट के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
8 JBL Hi-Fi स्पीकर्स
बेहतरीन साउंड क्वालिटी
स्मूद स्क्रॉलिंग और शार्प इमेज
हैवी ऐप्स और मल्टीटास्किंग
क्यों खोजें विकल्प
Stylus सपोर्ट नहीं
LTE या 5G मॉडल नहीं
कैमरा क्वॉलिटी औसत
यह टैबलेट शानदार साउंड क्वालिटी, बेहतरीन डिस्प्ले, और लेटेस्ट Android OS के साथ आता है। टैब 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 8 जेबीएल स्पीकर्स, 2K डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, और 45W फास्ट चार्जिंग जैसी शानदार सुविधाएं दी गई हैं, जो इसे एक मल्टीमीडिया बीस्ट बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
टॉप क्लास साउंड एक्सपीरियंस
हाई-रिजॉल्यूशन और स्मूद स्क्रॉलिंग
बैकअप और तेज चार्जिंग
वीडियो कॉल्स, और मिड-लेवल गेमिंग के लिए अच्छा
क्यों खोजें विकल्प
Stylus सपोर्ट नहीं
केवल Wi-Fi वर्जन
औसत कैमरा क्वालिटी
यग एक स्टाइलिश, दमदार टैबलेट है। इसमें A14 Bionic प्रोसेसर सपोर्ट दिया गया है। इसमें 10.9 इंच की लिक्विड रेटीना डिस्प्ले दिया गया है। टैबल तेज Wi-Fi 6 और 5G कनेक्टिविटी, और लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलेगी। यह टैबलेट पढ़ाई, ऑफिस के काम, एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव टास्क के लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार A14 Bionic चिप
ऐप्स, गेम्स और मल्टीटास्किंग बेहद स्मूद
शार्प और कलरफुल व्यूइंग एक्सपीरियंस
Wi-Fi 6 + 5G सपोर्ट
ऑल-डे बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
महंगी एसेसरीज
सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट
लैपटॉप रिप्लेसमेंट नहीं
यह एक पावरफुल मिड-रेंज टैबलेट है। इसमें 11 इंच की 90Hz WUXGA डिस्प्ले दी गई है। इसमें 8GB रैम, 4G LTE + Wi-Fi सपोर्ट दिया गया है। इसमें एक फुल साइज कीबोर्ड दिया गया है। इसके क्वाड स्पीकर्स और 13MP कैमरा फ्लैश इसे ऑल-राउंडर बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4G LTE + Wi-Fi कनेक्टिविटी
स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस
कीबोर्ड इनबॉक्स
दमदार साउंड आउटपुट
लगभग 10 घंटे का बैकअप
बेहतर फोटोग्राफी और डॉक्युमेंट स्कैनिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्रोसेसर सीमित
चार्जिंग स्पीड एवरेज
AMOLED डिस्प्ले नहीं
लैपटॉप रिप्लेसमेंट नहीं
