हो जाओ तैयार! iPhone 17 से लेकर Galaxy S25 FE तक, अगले महीने आ रहे हैं ये फोन

अलग-अलग कंपनियां अगले महीने अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करने जा रही हैं। इस लिस्ट में iPhone 17 Series से लेकर Galaxy S25 FE तक सब शामिल हैं और इन्हें आप नीचे देख सकते हैं।

Mon, 25 Aug 2025 11:35 PM

हर साल की तरह इस साल भी सितंबर महीना स्मार्टफोन मार्केट में धमाकेदार रहने वाला है और iPhone 17 सीरीज से लेकर Samsung तक के बेहतरीन स्मार्टफोन्स लॉन्च होने जा रहे हैं। ऐपल लवर्स के लिए iPhone 17 सीरीज Air मॉडल के साथ लॉन्च होगी और Samsung Galaxy S25 FE के अलावा Huawei Mate XTs फोल्डेबल फोन भी मार्केट का हिस्सा बनने वाला है। इसके अलावा देसी ब्रैंड Lava का नया फोन भी सितंबर में आएगा। आइए आपको नए फोन्स के बारे में बताएं।

iPhone 17 Series (iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max) ऐपल नए iPhone 17 लाइनअप को 9-10 सितंबर को लॉन्च कर सकता है और इसकी सेल 19 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है। इस साल कंपनी सबसे पतले मॉडल के तौर पर iPhone 17 Air लेकर आएगी। इसकी मोटाई केवल 5.5mm है और इसमें 6.6 इंच का ProMotion OLED मिलने की उम्मीद है। नए डिवाइसेज को कैमरा अपग्रेड मिल सकता है और A19 सीरीज का चिप मिलेगा। इस बार 24MP तक सेल्फी कैमरा मिल सकता है। कंपनी iOS 16 भी पेश करने वाली है।

Samsung Galaxy S25 FE नया फैन एडिशन सैमसंग फोन Galaxy S25 FE अगले महीने 4 सितंबर को मिलेगा। लीक्स के मुताबिक, Exynos 2400 प्रोसेसर के अलावा इसमें 6.7 इंच का डायनमिक AMOLED भी दिया जाएगा। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें 50MP प्राइमरी लेंस के अलावा 12MP अल्ट्रावाइड लेंस और 8MP टेलीफोटो सेंसर शामिल हो सकते है। 12MP सेल्फी कैमरा के अलावा इसमें IP68 रेटिंग का फायदा दिया जाएगा।

Huawei Mate XTs चाइनीज टेक कंपनी हुवावे का Mate XTs अगले महीने 12 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। इस फोन को ट्रिपल-फोल्ड डिजाइन के साथ पेश किया जाएगा और इसमें अपडेटेड डुअल-हिंज बिल्ड मिलेगा। यह फोन बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी के अलावा Kirin 9020 प्रोसेसर, eSIM-only डिजाइन के साथ आएगा और इसमें HormonyOS 5.1 मिलेगा। फोन में 50MP कैमरा सेटअप पेरीस्कोप लेंस के साथ मिलेगा और कीमत 20,000 युआन (करीब 243,000 रुपये) हो सकती है।