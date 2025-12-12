Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Smartphone with two displays in just 16999 rupees on Amazon Check Lava Agni 3 5G deal

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

39% OFF

Nothing Phone 3

Nothing Phone 3

  • check12 GB / 16 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹51899

₹84999

खरीदिये

Realme GT 8

Realme GT 8

  • checkBlue
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹52990

और जाने

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹52998

₹57999

खरीदिये

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

दो डिस्प्ले वाला फोन अब केवल ₹16,999 रुपये में; Amazon पर आई सबसे बड़ी डील

दो डिस्प्ले वाला फोन अब केवल ₹16,999 रुपये में; Amazon पर आई सबसे बड़ी डील

संक्षेप:

लावा का दो डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन Agni 3 5G ग्राहकों को 17 हजार रुपये से भी कम में खरीदने का मौका Amazon की ओर से दिया जा रहा है। इसपर बैंक ऑफर्स अलग से मिल रहे हैं। 

Dec 12, 2025 11:23 am ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

यूनीक डिजाइन और हार्डवेयर वाला फोन सस्ते में खरीदने का मौका ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर दिया गया है। Lava की ओर से दो डिस्प्ले वाला पावरफुल फोन Lava Agni 3 5G ऑफर किया जा रहा है और इसे ओरिजनल लॉन्च प्राइस के मुकाबले बेहद सस्ते में खरीदा जा सकता है। इस फोन के बैक पैनल पर भी छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है, जो बहुत काम का है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

39% OFF

Nothing Phone 3

Nothing Phone 3

  • check12 GB / 16 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹51899

₹84999

खरीदिये

Realme GT 8

Realme GT 8

  • checkBlue
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹52990

और जाने

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹52998

₹57999

खरीदिये

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

Lava Agni 3 5G का सबसे बड़ा हाइलाइट इसके बैक पैनल पर मिलने वाला सेकेंडरी डिस्प्ले है, जिसे कंपनी Agni InstaScreen कह रही है। इस कलर डिस्प्ले पर ढेर सारी जानकारी और नोटिफिकेशंस सब देखे जा सकते हैं। इसके साथ प्राइमरी कैमरा से ही सेल्फी क्लिक की जा सकती है क्योंकि इमेज सेकेंडरी डिस्प्ले पर दिख जाती है। इस डिवाइस पर बैंक ऑफर्स के अलावा एक्सचेंज डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

read moreये भी पढ़ें:
साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

ऑफर्स के साथ सस्ते में Lava फोन

Lava के दो डिस्प्ले वाले फोन के 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरियंट (विदाउट चार्जर) को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर 16,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स की मदद से पेमेंट करने की स्थिति में 1000 रुपये तक छूट मिल रही है और अन्य ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro

  • checkMars Orange
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹50999

खरीदिये

Google Pixel 8A

Google Pixel 8A

  • checkAloe
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹52999

और जाने

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में अधिकतम 16,050 रुपये तक की छूट मिल सकती है। इसकी वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। फोन हेदर ग्लास और प्रिस्टीन ग्लास कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

read moreये भी पढ़ें:
भारत में सबसे ज्यादा चोरी होते हैं ये 5 स्मार्टफोन; क्या आपका भी इनकी लिस्ट में?

ऐसे हैं Agni 3 5G के स्पेसिफिकेशंस

फोन में 6.78-इंच का 1.5K रेज़ोल्यूशन वाला 10-बिट 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR सपोर्ट के साथ बेहद स्मूथ विजुअल्स देता है। सुरक्षा के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रीमियम एक्स-एक्सिस लीनियर हैप्टिक्स भी दिए गए हैं। फोन के पीछे सेगमेंट का पहला मिनी AMOLED डिस्प्ले मौजूद है, जिसकी मदद से आप 50MP Sony सेंसर वाली OIS कैमरा से शानदार सेल्फी फोटो और वीडियो ले सकते हैं, साथ ही नोटिफिकेशन, कॉल अलर्ट और म्यूजिक प्लेयर, स्टेप्स ट्रैकर, वॉयस रिकॉर्डर, वेदर जैसे कई ऐप्स भी यूज कर सकते हैं।

कैमरा सेटअप में 50MP OIS+EIS प्राइमरी कैमरा, 3X ऑप्टिकल ज़ूम वाला टेलीफोटो लेंस, 8MP अल्ट्रावाइड, 4K 30fps रिकॉर्डिंग और 2X पोर्ट्रेट जूम शामिल है, जबकि फ्रंट में 16MP EIS सपोर्टेड कैमरा दिया गया है। परफॉर्मेंस के मामले में यह फोन सेगमेंट का पहला Dimensity 7300X प्रोसेसर, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 स्टोरेज और बड़े वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम के साथ तेज और स्मूद अनुभव देता है। साथ ही इसमें एक कस्टमाइजेबल एक्शन बटन भी मिलता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।