दो डिस्प्ले वाला फोन अब केवल ₹16,999 रुपये में; Amazon पर आई सबसे बड़ी डील

संक्षेप: लावा का दो डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन Agni 3 5G ग्राहकों को 17 हजार रुपये से भी कम में खरीदने का मौका Amazon की ओर से दिया जा रहा है। इसपर बैंक ऑफर्स अलग से मिल रहे हैं।

Dec 12, 2025 11:23 am IST

यूनीक डिजाइन और हार्डवेयर वाला फोन सस्ते में खरीदने का मौका ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर दिया गया है। Lava की ओर से दो डिस्प्ले वाला पावरफुल फोन Lava Agni 3 5G ऑफर किया जा रहा है और इसे ओरिजनल लॉन्च प्राइस के मुकाबले बेहद सस्ते में खरीदा जा सकता है। इस फोन के बैक पैनल पर भी छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है, जो बहुत काम का है।

Lava Agni 3 5G का सबसे बड़ा हाइलाइट इसके बैक पैनल पर मिलने वाला सेकेंडरी डिस्प्ले है, जिसे कंपनी Agni InstaScreen कह रही है। इस कलर डिस्प्ले पर ढेर सारी जानकारी और नोटिफिकेशंस सब देखे जा सकते हैं। इसके साथ प्राइमरी कैमरा से ही सेल्फी क्लिक की जा सकती है क्योंकि इमेज सेकेंडरी डिस्प्ले पर दिख जाती है। इस डिवाइस पर बैंक ऑफर्स के अलावा एक्सचेंज डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

ऑफर्स के साथ सस्ते में Lava फोन Lava के दो डिस्प्ले वाले फोन के 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरियंट (विदाउट चार्जर) को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर 16,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स की मदद से पेमेंट करने की स्थिति में 1000 रुपये तक छूट मिल रही है और अन्य ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में अधिकतम 16,050 रुपये तक की छूट मिल सकती है। इसकी वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। फोन हेदर ग्लास और प्रिस्टीन ग्लास कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ऐसे हैं Agni 3 5G के स्पेसिफिकेशंस फोन में 6.78-इंच का 1.5K रेज़ोल्यूशन वाला 10-बिट 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR सपोर्ट के साथ बेहद स्मूथ विजुअल्स देता है। सुरक्षा के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रीमियम एक्स-एक्सिस लीनियर हैप्टिक्स भी दिए गए हैं। फोन के पीछे सेगमेंट का पहला मिनी AMOLED डिस्प्ले मौजूद है, जिसकी मदद से आप 50MP Sony सेंसर वाली OIS कैमरा से शानदार सेल्फी फोटो और वीडियो ले सकते हैं, साथ ही नोटिफिकेशन, कॉल अलर्ट और म्यूजिक प्लेयर, स्टेप्स ट्रैकर, वॉयस रिकॉर्डर, वेदर जैसे कई ऐप्स भी यूज कर सकते हैं।