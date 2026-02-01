Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Smartphone with face unlock and 5000mah battery under 6000 rupees check Lava Bold N1 Lite deal
₹6000 से कम में फेस अनलॉक और 5000mAh बैटरी वाला फोन, बॉक्स में चार्जर-केस भी

₹6000 से कम में फेस अनलॉक और 5000mAh बैटरी वाला फोन, बॉक्स में चार्जर-केस भी

संक्षेप:

लावा का पावरफुल एंट्री-लेवल स्मार्टफोन Lava Bold N1 Lite को अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका ग्राहकों को Amazon पर मिल रहा है। इसे 6000 रुपये से कम कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है। 

Feb 01, 2026 09:31 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo V40 Lite 5G

Vivo V40 Lite 5G

  • checkClassy Brown
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹27999

और जाने

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

14% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹22997

₹26999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

स्मार्टफोन मेकर लावा ने भी भारतीय मार्केट में एक से बढ़कर एक दमदार फोन पेश किए हैं और एंट्री-लेवल सेगमेंट में इसका Lava Bold N1 Lite खूब पसंद किया जा रहा है। यह फोन कम कीमत पर बड़ा डिस्प्ले, दमदार बैटरी और Android 15 पर बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑफर करता है। इसमें वर्चुअल रैम सपोर्ट मिलता है, जिसके साथ इसमें मिलने वाली रैम क्षमता डबल की जा सकती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo V40 Lite 5G

Vivo V40 Lite 5G

  • checkClassy Brown
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹27999

और जाने

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

14% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹22997

₹26999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

प्रीमियम मार्बल फिनिश वाले डिजाइन के साथ आने वाले Lava Bold N1 Lite में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है और इसमें 5000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी दी गई है। इस फोन के 3GB रैम के साथ 3GB स्टोरेज को वर्चुअल रैम की तरह यूज की जा सकती है, जिससे कुल रैम क्षमता 6GB हो जाती है। इस फोन पर बैंक और एक्सचेंज डिस्काउंट दोनों का फायदा दिया जा रहा है और इसके बॉक्स में प्रोटेक्टिव केस के अलावा चार्जर भी मिलता है।

ये भी पढ़ें:Jio एकदम फ्री दे रहा है 35,100 रुपये के फायदे, हर 5G यूजर के लिए है ऑफर

इन ऑफर्स के साथ खरीदें Lava Bold N1 Lite

लावा के एंट्री-लेवल डिवाइस को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर 6,499 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 1000 रुपये तक का एक्सट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। बैंक ऑफर के बाद Bold N1 Lite का इफेक्टिव प्राइस 6000 रुपये से कम रह जाता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

17% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27260

₹32999

खरीदिये

discount

3% OFF

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹27998

₹28999

खरीदिये

वहीं, पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 6,150 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज मिल सकता है, जिसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। डिवाइस क्रिस्टल ब्लू और क्रिस्टल गोल्ड कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार में दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला Android फोन, धाकड़ Samsung डील

ऐसे हैं Lava Bold N1 Lite के स्पेसिफिकेशंस

लावा स्मार्टफोन में 6.75 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले दिया गया है और इसमें लेटेस्ट Android 15 Go स्मूद एक्सपीरियंस के लिए मिलता है। डिवाइस में मल्टी-टास्किंग के लिए वर्चुअल रैम सपोर्ट दिया जा रहा है और फिंगरप्रिंट अनलॉक के अलावा फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलता है। इसमें बैक पैनल पर 13MP AI रियर कैमरा और सामने 5MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें लंबे बैकअप के लिए 10W चार्जिंग वाली 5000mAh बैटरी ऑफर की जा रही है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
LAVA Smartphone Smartphones अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।