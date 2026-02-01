₹6000 से कम में फेस अनलॉक और 5000mAh बैटरी वाला फोन, बॉक्स में चार्जर-केस भी
लावा का पावरफुल एंट्री-लेवल स्मार्टफोन Lava Bold N1 Lite को अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका ग्राहकों को Amazon पर मिल रहा है। इसे 6000 रुपये से कम कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।
स्मार्टफोन मेकर लावा ने भी भारतीय मार्केट में एक से बढ़कर एक दमदार फोन पेश किए हैं और एंट्री-लेवल सेगमेंट में इसका Lava Bold N1 Lite खूब पसंद किया जा रहा है। यह फोन कम कीमत पर बड़ा डिस्प्ले, दमदार बैटरी और Android 15 पर बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑफर करता है। इसमें वर्चुअल रैम सपोर्ट मिलता है, जिसके साथ इसमें मिलने वाली रैम क्षमता डबल की जा सकती है।
प्रीमियम मार्बल फिनिश वाले डिजाइन के साथ आने वाले Lava Bold N1 Lite में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है और इसमें 5000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी दी गई है। इस फोन के 3GB रैम के साथ 3GB स्टोरेज को वर्चुअल रैम की तरह यूज की जा सकती है, जिससे कुल रैम क्षमता 6GB हो जाती है। इस फोन पर बैंक और एक्सचेंज डिस्काउंट दोनों का फायदा दिया जा रहा है और इसके बॉक्स में प्रोटेक्टिव केस के अलावा चार्जर भी मिलता है।
इन ऑफर्स के साथ खरीदें Lava Bold N1 Lite
लावा के एंट्री-लेवल डिवाइस को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर 6,499 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 1000 रुपये तक का एक्सट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। बैंक ऑफर के बाद Bold N1 Lite का इफेक्टिव प्राइस 6000 रुपये से कम रह जाता है।
वहीं, पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 6,150 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज मिल सकता है, जिसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। डिवाइस क्रिस्टल ब्लू और क्रिस्टल गोल्ड कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।
ऐसे हैं Lava Bold N1 Lite के स्पेसिफिकेशंस
लावा स्मार्टफोन में 6.75 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले दिया गया है और इसमें लेटेस्ट Android 15 Go स्मूद एक्सपीरियंस के लिए मिलता है। डिवाइस में मल्टी-टास्किंग के लिए वर्चुअल रैम सपोर्ट दिया जा रहा है और फिंगरप्रिंट अनलॉक के अलावा फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलता है। इसमें बैक पैनल पर 13MP AI रियर कैमरा और सामने 5MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें लंबे बैकअप के लिए 10W चार्जिंग वाली 5000mAh बैटरी ऑफर की जा रही है।
