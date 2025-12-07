Hindustan Hindi News
6GB तक की रैम और AI कैमरा वाले दो बेहद किफायती फोन, कीमत 5500 रुपये से भी कम

6GB तक की रैम और AI कैमरा वाले दो बेहद किफायती फोन, कीमत 5500 रुपये से भी कम

संक्षेप:

5500 रुपये से कम के इन फोन में आपको AI रियर कैमरा और 6.75 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। ये फोन वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ आते हैं, जिससे इनकी रैम 6जीबी तक की हो जाती है। आप इस फोन को कैशबैक और बैंक ऑफर के साथ खरीद सकते हैं।

Dec 07, 2025 12:43 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
बेहद कम बजट में नया बेस्ट फीचर्स वाला फोन तलाश रहे हैं, तो हम आपको दो शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में आपको AI रियर कैमरा और 6.75 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। ये फोन वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ आते हैं, जिससे इनकी रैम 6जीबी तक की हो जाती है। इन फोन की कीमत बिना किसी ऑफर 5500 रुपये से कम है। आप इन फोन को कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Lava Bold N1 Lite

3जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 5149 रुपये है। फोन को आप 257 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 4850 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फोन पर 7.5% का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 3जीबी रियल और 3जीबी वर्चुअल रैम के साथ टोटल 6जीबी तक की रैम मिलेगा।

ये भी पढ़ें:₹13500 सस्ता हुआ सैमसंग का यह फोन, कीमत अब सबके बजट में, गजब हैं फीचर

फोन में कंपनी 13 मेगापिक्सल का एआई ड्यूल रियर कैमरा दे रही है। फोन का सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। लावा के इस फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन का डिस्प्ले 6.75 इंच का है, जो 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

Lava Yuva Smart

3जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 5399 रुपये है। फोन पर 7.5% का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे 269 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 3जीबी वर्चुअल रैम दी गई है। इससे इसकी टोटल रैम 6जीबी तक की हो जाती है।

ये भी पढ़ें:28 साल के एलेक्जेंडर वॉन्ग को बने मेटा सुपरइंटेलिजेंस के हेड, कौन हैं वॉन्ग?

फोन में एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.75 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का एआई मेन कैमरा मिलेगा। इस फोन का सेल्फी कैमरा भी 5 मेगापिक्सल का है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
