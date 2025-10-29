ग्राहकों को झटका, महंगे हो सकते हैं स्मार्टफोन, मेमोरी चिप की कमी के कारण बढ़ेंगे दाम

संक्षेप: अगर आप एक नए स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप फटाफट अपना फेवरेट फोन खरीद लीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जल्द स्मार्टफोन ब्रांड्स स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ा सकती है। क रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में मेमोरी चिप की कमी के कारण कीमतें बढ़ रही हैं।

अगर आप एक नए स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप फटाफट अपना फेवरेट फोन खरीद लीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जल्द स्मार्टफोन ब्रांड्स स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ा सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में मेमोरी चिप की कमी के कारण कीमतें बढ़ रही हैं, और कई स्मार्टफोन निर्माता, जिनमें सैमसंग भी शामिल है, कथित तौर पर अपने सभी स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी की योजना बना रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेमोरी चिप्स की कीमतें इस साल कथित तौर पर 50% से ज्यादा बढ़ी गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, समस्या हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) की है, वही अल्ट्रा-फास्ट रैम जिसका इस्तेमाल AI सर्वरों में होता है जो ChatGPT, Gemini और Copilot जैसे टूल्स को पावर देते हैं। AI बूम की वजह से इसकी मांग में जबर्दस्त उछाल आया है, लेकिन सप्लाई अभी भी उतनी नहीं है। मेमोरी चिप्स की कीमतें इस साल कथित तौर पर 50% से ज्यादा बढ़ गई हैं, और इसका असर कंजूमर हार्डवेयर पर भी पड़ने लगा है।

सैमसंग भी बढ़ा सकता है दाम उदाहरण के लिए, सैमसंग द्वारा चिप की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए अपने अपकमिंग फोन और टैबलेट की कीमतें बढ़ाने की उम्मीद है। हालांकि सैमसंग खुद DRAM और NAND बनाती है, फिर भी वह वैश्विक सप्लाई के दबाव से अछूती नहीं है। रिपोर्ट में सटीक आंकड़े नहीं दिए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी ज्यादातर प्रोडक्ट लाइनअप को प्रभावित करेगी।

कुछ ब्रांड पहले से ही अपनी कीमतों में बदलाव कर रहे हैं। शाओमी के नए Redmi K90 को 2,599 युआन की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया है, जो कि समान 12GB + 256GB कॉन्फिगरेशन वाले अपने पिछले मॉडल की तुलना में 100 युआन की वृद्धि है।