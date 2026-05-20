भारी पड़ेगा इंतजार, AI के कारण महंगे होते जा रहे फोन, आज ही खरीदें पसंदीदा मॉडल

अब वो दिन गए जब अपने पसंदीदा फ्लैगशिप फोन को खरीदने के लिए किसी सेल या फेस्टिव सीजन का इंजतार किया जाता था। अब समय के साथ फोन सस्ते नहीं, बल्कि महंगे होते जा रहे हैं। इसलिए पसंदीदा फोन खरीदने का इंतजार आपको महंगा पड़ सकता है।

सालों से, स्मार्टफोन खरीदने वाले लोग इंतजार करने की रणनीति अपनाते रहे हैं। जब कोई फोन 29,999 रुपये में लॉन्च होता है, तो शुरुआती खरीदार उसे तुरंत खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं, जबकि बाकी लोग किसी फेस्टिव सेल, बैंक ऑफर या कीमत में गिरावट का इंतजार करते हैं। दीवाली आते-आते, वही डिवाइस अक्सर हजारों रुपये सस्ता हो जाता है। लेकिन अब यह सिलसिला शायद टूट रहा है।

2026 में, स्मार्टफोन की कीमतें सिर्फ लॉन्च के समय ही नहीं बढ़ रही हैं। वे ज्यादा समय तक ऊंची बनी रहती हैं, रिलीज होने के महीनों बाद भी बढ़ती हैं, और कुछ मामलों में, पुराने फोन भी समय के साथ और महंगे होते जा रहे हैं। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि स्मार्टफोन पर मिलने वाली पहले से तय छूट का दौर अब शायद खत्म होने वाला है, और इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।

वही मेमोरी चिप्स जो ChatGPT, AI सर्वर और विशाल डेटा सेंटर्स को पावर देती हैं, अब रोजमर्रा के स्मार्टफोन के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स के साथ सीधे तौर पर मुकाबला कर रही हैं। और इस समय, AI इंडस्ट्री यह लड़ाई जीत रही है।

अपना स्मार्टफोन खरीदने का सबसे अच्छा समय कल था। यह वह चेतावनी है जो नथिंग के को-फाउंडर और भारत के प्रेसिडेंट Akis Evangelidis ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में यूजर्स को दी।

इवेंजेलिडिस के अनुसार, मेमोरी चिप्स जिनकी कीमत पहले स्मार्टफोन बनाने वालों के लिए प्रति डिवाइस लगभग $20 थी, AI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों से बढ़ती मांग के कारण कुछ मामलों में बढ़कर $100 से भी ज्यादा हो गई है। अब इन चिप्स को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय ज्यादा से ज्यादा AI डेटा सेंटर्स की ओर भेजा जा रहा है।

स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए, इससे पूरा हिसाब-किताब ही बदल जाता है कोई कंपनी जो $400 का मिड-रेंज स्मार्टफोन बनाती है, वह आम तौर पर $200 के आस-पास के 'बिल ऑफ मटेरियल्स' (मटेरियल की लागत) का लक्ष्य रखती है। लेकिन अगर कोई एक कंपोनेंट अचानक उस बजट का आधा हिस्सा खा जाए, तो मैन्युफैक्चरर्स के पास विकल्प कम रह जाते हैं। या तो कीमत बढ़ जाती है, या फिर फोन के बाकी हिस्सों से समझौता करना पड़ता है। ऐसा होना अभी से शुरू हो चुका है।

बजट फोन के अंदर चुपके से हो रही क्वालिटी में गिरावट आज किसी स्मार्टफोन स्टोर में जाइए, तो आपको कई "नए" बजट डिवाइस असल में नए नहीं लगेंगे। इंडस्ट्री के अधिकारियों ने 'द इकोनॉमिक टाइम्स' को बताया कि ब्रांड्स आजकल पुराने फोन को थोड़े अलग नामों से दोबारा लॉन्च कर रहे हैं, जबकि उनकी ज्यादातर खास खूबियां (स्पेसिफिकेशन्स) वैसी ही रहती हैं। कुछ ब्रांड्स पिछली जेनरेशन वाले प्रोसेसर, कैमरा मॉड्यूल और डिजाइन का ही दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए काफी ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं।

कुछ मामलों में, ब्रांड्स पीछे भी हट रहे हैं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के एक और एग्जीक्यूटिव ने ईटी को बताया कि कुछ बजट मॉडल्स, जो पहले 5G सपोर्ट देते थे, अब कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए वापस 4G पर आ रहे हैं। दूसरे लोग कैमरे की क्वालिटी कम कर रहे हैं, स्टोरेज वेरिएंट घटा रहे हैं, या सिर्फ ऊपरी बदलाव कर रहे हैं, जैसे कि थोड़ी बड़ी बैटरी या पीछे के कैमरे के मॉड्यूल में थोड़ा-बहुत बदलाव।

इसका सीधा-सा कारण यह है कि कई पुराने स्मार्टफोन अब अपनी मूल कीमतों पर मुनाफे के साथ नहीं बेचे जा सकते, क्योंकि उनके कंपोनेंट्स की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है।

बढ़ रही स्मार्टफोन्स की कीमतें रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट रिसर्च के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट प्राचिर सिंह ने कहा कि पिछले सिर्फ दो महीनों में ही 130 से ज्यादा स्मार्टफोन मॉडल्स की कीमतें बढ़ चुकी हैं, और कुछ डिवाइस की कीमतों में तो हफ्तों के भीतर ही कई बार बढ़ोतरी हुई है।

Omdia के विश्लेषकों का कहना है कि कुछ बाजारों में एंट्री-लेवल डिवाइस, पिछली पीढ़ियों की तुलना में 50-60% अधिक महंगे हो गए हैं, जबकि उनमें सुधार बहुत कम हुए हैं।

ग्राहकों के लिए, इसका मतलब है कि पारंपरिक धारणा - "मैं कीमत कम होने के लिए कुछ महीने इंतजार करूंगा" - अब शायद सही न रहे।

प्रीमियम फोन टिके हुए हैं, लेकिन कम बजट वाले खरीदारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है

मेमोरी की कमी का असर सभी स्मार्टफोन कंपनियों पर एक जैसा नहीं पड़ रहा है। जो ब्रांड कम बजट और मिड-रेंज फोन पर ज्यादा निर्भर हैं, जिनमें Xiaomi, Realme, OPPO, vivo और Transsion शामिल हैं, उन पर सबसे ज्यादा दबाव है, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत कम मुनाफे पर चलता है।

प्रीमियम ब्रांड्स ज्यादा सुरक्षित स्थिति में हैं खबरों के मुताबिक, Apple लंबे समय के सप्लाई एग्रीमेंट्स और मजबूत कैश रिजर्व की वजह से अपनी कीमतें काफी हद तक स्थिर रखने में कामयाब रहा है। काउंटरपॉइंट रिसर्च का कहना है कि मंदी के बावजूद, 2026 की पहली तिमाही में ऐप्पल के रेवेन्यू में तेजी से बढ़ोतरी हुई; इसमें iPhone 17 Pro Max जैसे प्रीमियम मॉडल्स की मजबूत मांग का अहम योगदान रहा।

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है: यूजर्स को हाई स्टोरेज वेरिएंट की ओर धकेलना और सस्ते कॉन्फिगरेशन को पूरी तरह से समाप्त करना, जिससे फ्लैगशिप की कीमतों में स्पष्ट रूप से वृद्धि किए बिना एवरेट सेलिंग प्राइस में प्रभावी रूप से वृद्धि हुई है। यह पूरे उद्योग में हो रहे एक बड़े बदलाव को दर्शाता है।

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां अब प्रीमियम डिवाइस को ज्यादा प्राथमिकता दे रही हैं, क्योंकि कंपोनेंट की कमी के समय इनमें मुनाफा ज्यादा होता है। जानकारों का कहना है कि नए चिपसेट और बेहतर हार्डवेयर अक्सर महंगे मॉडलों के लिए ही रखे जाते हैं, जबकि सस्ते मॉडलों में कुछ समझौता करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, अब सस्ते स्मार्टफोन के बाजार में सबसे पहले नए आविष्कार नहीं हो रहे हैं।

तो, क्या आपको अभी खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? इसका कोई एक जैसा जवाब नहीं है। लेकिन जरूरी डिस्काउंट का इंतजार करने का पुराना तरीका अब कम भरोसेमंद होता जा रहा है। आज लॉन्च हुआ फोन छह महीने बाद बहुत ज्यादा सस्ता नहीं हो सकता है। कुछ मामलों में, अगर पार्ट्स की कीमतें बढ़ती रहीं तो इसकी कीमत और भी ज्यादा हो सकती है।

इसका मतलब यह नहीं है कि स्मार्टफोन की बिक्री पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ब्रांड अभी भी एक्सचेंज डील, फाइनेंसिंग के विकल्प, कैशबैक स्कीम और त्योहारों पर मिलने वाले ऑफर देते रहेंगे। लेकिन, लॉन्च के बाद कीमतों में तेजी से आने वाली गिरावट का दौर धीरे-धीरे खत्म हो सकता है, खासकर लोकप्रिय मिड-रेंज डिवाइस के मामले में।