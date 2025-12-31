जनवरी 2026 में लॉन्च होंगे ये धाकड़ स्मार्टफोन, मिलेगा 200MP तक का कैमरा, ओप्पो भी लिस्ट में

संक्षेप: अगर आप नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। नए साल के पहले महीने यानी जनवरी में कई शानदार फोन लॉन्च होने वाले हैं। यहां हम आपको इन्हीं के बारे मे बताने वाले हैं। इन फोन में आपको 200MP तक का कैमरा मिलेगा।

Dec 31, 2025 02:04 pm IST

स्मार्टफोन लवर्स के लिए नया साल काफी एक्साइटिंग रहने वाला है। ऐसे में अगर आप नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। नए साल के पहले महीने यानी जनवरी में कई शानदार स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। यहां हम आपको इन्हीं के बारे मे बताने वाले हैं। इन नए फोन की लिस्ट में रियलमी 16 प्रो सीरीज, रेडमी नोट 15 5G, पोको M6 और ओप्पो रेनो 15 सीरीज शामिल हैं। इन फोन में आपको 200 मेगापिक्सल तक के कैमरा के साथ कई शानदार फीचर देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

रियलमी 16 प्रो सीरीज रियलमी 16 सीरीज की एंट्री 6 जनवरी को होने वाले हैं। इनमें दो फोन - रियलमी 16 प्रो और रियलमी 16 प्रो प्लस आएंगे। रियलमी के ये फोन प्रीमियम डिजाइन के साथ आएंगे। कंपनी इस फोन में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देने वाली है। सीरीज के प्रो प्लस वेरिएंट में कंपनी 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस देने वाली है। कंपनी के इन फोन में दिए गए कैमरा मॉड्यूल्स में मेटल फिनिश दिया गया है। प्रो प्लस में आपको प्रोसेसर के तौर स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 और प्रो में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7000 सीरीज चिपसेट देखने को मिलेगा। नए फोन 7000mAh की बैटरी और 80 वॉट की चार्जिंग से लैस होंगे।

रेडमी नोट 15 5G रेडमी का यह फोन 6 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। फोन में कंपनी फोटोग्राफी के लिए फोन में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। यह कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। फोन में कंपनी 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देने वाली है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन जेन 3 चिपसेट मिलेगा। फोन की बैटरी 5520mAh और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

पोको M8 पोको अपनी M सीरीज के इस लेटेस्ट डिवाइस को 8 जनवरी को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इस फोन के बारे में अभी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। टीजर से ऐसा लग रहा है कि यह फोन रेडमी नोट 15 5G जैसा है। फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का हो सकता है। फोन में आपको 5520mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, जो 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।