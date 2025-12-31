Hindustan Hindi News
जनवरी 2026 में लॉन्च होंगे ये धाकड़ स्मार्टफोन, मिलेगा 200MP तक का कैमरा, ओप्पो भी लिस्ट में

जनवरी 2026 में लॉन्च होंगे ये धाकड़ स्मार्टफोन, मिलेगा 200MP तक का कैमरा, ओप्पो भी लिस्ट में

संक्षेप:

अगर आप नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। नए साल के पहले महीने यानी जनवरी में कई शानदार फोन लॉन्च होने वाले हैं। यहां हम आपको इन्हीं के बारे मे बताने वाले हैं। इन फोन में आपको 200MP तक का कैमरा मिलेगा।

Dec 31, 2025 02:04 pm IST Kumar Prashant Singh
स्मार्टफोन लवर्स के लिए नया साल काफी एक्साइटिंग रहने वाला है। ऐसे में अगर आप नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। नए साल के पहले महीने यानी जनवरी में कई शानदार स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। यहां हम आपको इन्हीं के बारे मे बताने वाले हैं। इन नए फोन की लिस्ट में रियलमी 16 प्रो सीरीज, रेडमी नोट 15 5G, पोको M6 और ओप्पो रेनो 15 सीरीज शामिल हैं। इन फोन में आपको 200 मेगापिक्सल तक के कैमरा के साथ कई शानदार फीचर देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

रियलमी 16 प्रो सीरीज

रियलमी 16 सीरीज की एंट्री 6 जनवरी को होने वाले हैं। इनमें दो फोन - रियलमी 16 प्रो और रियलमी 16 प्रो प्लस आएंगे। रियलमी के ये फोन प्रीमियम डिजाइन के साथ आएंगे। कंपनी इस फोन में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देने वाली है। सीरीज के प्रो प्लस वेरिएंट में कंपनी 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस देने वाली है। कंपनी के इन फोन में दिए गए कैमरा मॉड्यूल्स में मेटल फिनिश दिया गया है। प्रो प्लस में आपको प्रोसेसर के तौर स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 और प्रो में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7000 सीरीज चिपसेट देखने को मिलेगा। नए फोन 7000mAh की बैटरी और 80 वॉट की चार्जिंग से लैस होंगे।

रियलमी 16 प्रो

रेडमी नोट 15 5G

रेडमी का यह फोन 6 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। फोन में कंपनी फोटोग्राफी के लिए फोन में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। यह कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। फोन में कंपनी 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देने वाली है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन जेन 3 चिपसेट मिलेगा। फोन की बैटरी 5520mAh और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

ये भी पढ़ें:सैमसंग का धांसू न्यू ईयर गिफ्ट, ₹6870 सस्ता हुआ 50MP के कैमरे वाला 5G फोन

पोको M8

पोको अपनी M सीरीज के इस लेटेस्ट डिवाइस को 8 जनवरी को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इस फोन के बारे में अभी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। टीजर से ऐसा लग रहा है कि यह फोन रेडमी नोट 15 5G जैसा है। फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का हो सकता है। फोन में आपको 5520mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, जो 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

Oppo Reno 15 Pro

ओप्पो रेनो 15 सीरीज

ओप्पो की यह नई स्मार्टफोन सीरीज अगले महीने लॉन्च होने वाली है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट को कन्फर्म नहीं किया है। ओप्पो की इस नई सीरीज में तीन फोन- रेनो 15, रेनो 15 प्रो और रेनो 15 प्रो मिनी शामिल होंगे। तीनों फोन कंपनी की होलो फ्यूजन टेक्नोलॉजी और ऐरोस्पेस-ग्रेड ऐल्युमिनियम फ्रेम के साथ आएंगे। नए फोन्स में आपको 6.78 इंच तक का डिस्प्ले मिलेगा। ये फोन IP66, IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आएंगे।

ये भी पढ़ें:आज कराएं रिचार्ज, अगला सीधे 12 महीने बाद, फ्री मिलेगा 50GB ज्यादा डेटा
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
