पानी में डूबने पर भी खराब नहीं होगा फोन, मिल गई सीक्रेट ट्रिक; बस कर लेना यह काम

पानी में अगर फोन गिर जाए, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट ने कुछ ऐसी टिप्स बताएं है, जिन्हें फॉलो करके आप फोन को बचा सकते हैं और भारी खर्च से बच सकते हैं। फोन पानी में गिर जाए, तो आपको तुरंत क्या एक्शन लेना है, चलिए बताते हैं…

महंगा फोन अगर गलती से पानी में गिर जाए, तो ऐसा लगता है कि अब मुसीबतों को पहाड़ टूटने वाला है। हम फोन के इतने आदी हो गए हैं कि बिना उसके एक पल भी गुजारना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि उसका फोन खराब हो या पानी में गिरे। खैर, गलती तो किसी से भी हो सकती है। हर साल लाखों लोग जाने-अनजाने में अपना फोन पानी में गिरा देते हैं। अगर आपका फोन भी पानी में गिर जाता है, तो टेंशन लेने की बजाय शांति से काम लें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप पहले कुछ मिनटों में जो करते हैं, वह यह तय कर सकता है कि फोन सर्वाइव करेगा या फिर इसे ठीक करने के लिए भारी भरकम खर्चा करना होगा। तेजी से एक्शन लेना, कुछ कॉमन गलतियां से बचना और फोन को सुरक्षित तरीके से सुखाना, फोन को हमेशा के लिए खराब होने से बचा सकता है।

वैसे तो आज के ज्यादातर फोन वॉटर रेजिस्टेंट हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे फुल वॉटरप्रूफ हैं। यहां तक ​​कि IP67 या IP68 रेटिंग वाले फोन भी बहुत लंबे समय तक पानी के संपर्क में रहने पर खराब हो सकते हैं। खारा पानी, साबुन का पानी या अन्य कोई लिक्विड स्थिति को बदतर बना सकते हैं क्योंकि वे फोन के अंदर अपने कण देते हैं।

एक्सपर्ट ने बताया कि अगर आपका फोन पानी में गिर जाए, तो आपको तुरंत क्या एक्शन लेना है: - फोन को तुरंत पानी से बाहर निकालें।

- अगर यह अभी भी चालू है तो इसे बंद कर दें।

- चार्जर, ईयरफोन, सिम कार्ड ट्रे या फोन केस जैसी एक्सेसरीज हटा दें।

- किसी मुलायम कपड़े या टिश्यू का उपयोग करके बाहरी हिस्से को धीरे से सुखाएं।

- फंसे हुए पानी को बाहर निकालने में मदद के लिए चार्जिंग पोर्ट को नीचे की ओर रखें।

अगर आपके फोन में बैटरी निकाली जा सकती है, तो उसे तुरंत निकाल लें। हालांकि, आजकल के ज्यादातर फोन में यह सुविधा नहीं मिलती है।

टॉप स्मार्टफोन ब्रांड भी यूजर्स को सलाह देते हैं कि फोन को दोबारा चार्ज करने से पहले उसे कई घंटों तक सूखे, हवादार क्षेत्र में छोड़ दें। गीले फोन को चार्ज करने से शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ सकता है, जिससे इसे रिपेयर कराना महंगा पड़ सकता है।

फोन के पानी में गिरने के बाद क्या न करें यहीं पर बहुत से लोग गलतियां कर बैठते हैं। एक्सपर्ट्स जल्दबाजी में किए जाने वाले ऐसे उपायों से बचने की सलाह देते हैं जो असल में स्थिति को और खराब कर सकते हैं।

गलती से भी न करें ये काम: - फोन को तुरंत चावल में ने डालें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि चावल शायद अंदर की नमी को ठीक से न सुखा पाए और धूल के कण पोर्ट्स में जा सकते हैं।

- हेयर ड्रायर का इस्तेमाल न करें: गर्म हवा पानी को फोन के अंदर और गहराई तक धकेल सकती है या पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है।

- फोन को जोर-जोर से न हिलाएं: इससे नमी अंदर फैल सकती है।

- इसे तुरंत चार्ज न करें: भले ही फोन चालू हो जाए, फिर भी इसे चार्ज करने में जल्दबाजी न करें।

आजकल कई नए स्मार्टफोन चार्जिंग पोर्ट में पानी का पता चलने पर स्क्रीन पर नमी की चेतावनी (वॉर्निंग) दिखाते हैं। उन चेतावनियों को नजरअंदाज करने से बाद में रिपेयर का भारी खर्च उठाना पड़ सकता है।